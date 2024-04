LG OFERECE EXPERIÊNCIA DE LIFESTYLE EXTRAORDINÁRIA EM COLABORAÇÃO COM A MOOOI NA MILAN DESIGN WEEK

Em colaboração com a marca de lifestyle premium neerlandesa Moooi, a LG apresenta a exposição “A Life Extraordinary” na Milan Design Week (MDW) 2024, que decorre até 21 de abril. Esta exibição é uma fusão de estética arrojada e tecnologias avançadas, em que os eletrodomésticos inovadores da LG se encontram com os designs e objetos de interior distintivos da Moooi, reunindo-se numa impressionante montra para uma vida diária mais sofisticada.

Uma exposição imperdível: eletrodomésticos inovadores como Objet d’Art

O “luxo criativo” de Moooi é imediatamente aparente em cada envolvente e elegante display que compõe a exposição memorável. As peças de mobiliário, iluminação, padrões e acessórios de interior selecionados pela empresa neerlandesa combinam perfeitamente com uma ampla gama de eletrodomésticos LG elegantes e premium. Entre eles encontram-se o PuriCareTM AeroFurniture, o frigorífico InstaViewTM com um congelador inferior com MoodUPTM, o sistema de tratamento de roupas StylerTM e o Styler ShoeCase. Os produtos de última geração da LG e as ofertas de design da Moooi não só oferecem conveniência e conforto, mas também criam um conjunto visualmente harmonioso com a capacidade de elevar instantaneamente qualquer espaço interior.

Obras de arte: eletrodomésticos LG com os exclusivos padrões Moooi

No seguimento da bem-sucedida colaboração do ano passado, a LG encontra-se a apresentar designs Moooi ainda mais atraentes para o PuriCare AeroFurniture no MDW. Os novos padrões Silk Bombis da Moooi, que incorporam o look distinto e o habitat do bicho-da-seda, aumentam o estilo descaradamente moderno do purificador de ar em formato de mesa da LG. Estes padrões valorizam a decoração circundante com cores inspiradas e uma estética imaginativa, adicionando uma sensação de vivacidade.

O LG PuriCare AeroFurniture, com as suas tecnologias de purificação de ar de última geração, funções convenientes e um formato compacto e cilíndrico, fornece um ar interior mais limpo e um design que se integra em qualquer decoração de interiores, e que é, ao mesmo tempo, altamente prático. Além da purificação do ar com um alcance de 360 graus, criando um ambiente mais saudável e agradável, o AeroFurniture oferece um recurso de iluminação ambiente que permite que os utilizadores alterem facilmente o ambiente da sala de acordo com o seu estado de espírito ou ocasião.

Eletrodomésticos lifestyle: harmonizar design e tecnologia num espaço extraordinário

A montra de Milão também destaca o design evoluído e os recursos criteriosos dos inovadores eletrodomésticos LG, como o frigorífico LG InstaView com congelador inferior MoodUP. O impressionante novo modelo incorpora um painel InstaView com iluminação LED que muda de cor na porta do frigorífico e um painel MoodUP que muda de cor na porta do congelador. Os utilizadores podem escolher entre 438 combinações de cores entre a porta do congelador e a iluminação InstaView, o que oferece uma margem considerável para personalizar o look do frigorífico e transformar a atmosfera da cozinha.

Outra inovação de lifestyle em exposição em Milão é o LG Styler ShoeCase. O produto permite que os utilizadores exibam os seus ténis favoritos como se fossem obras de arte, graças à sua plataforma giratória de 360 graus e aos painéis transparentes tipo expositor. O Styler ShoeCase também dispõe de uma solução completa para o cuidado do calçado, mantendo as condições ideais para o seu armazenamento. Além disso, os visitantes também poderão explorar o mais recente LG Styler, uma solução de cuidado da roupa a vapor que se integra perfeitamente no showroom LG x Mooi visualmente sumptuoso.

“A nossa colaboração com a Moooi na Milan Design Week apresenta uma experiência extraordinária onde a tecnologia e o design se encontram e se fundem na perfeição”, afirma Lyu Jae-cheol, presidente da Home Appliance & Air Solution Company da LG Electronics. “Alavancando o melhor da tecnologia e do design, continuaremos a oferecer inovações adaptadas às necessidades e gostos de cada cliente.”

A exposição Moooi idealizada pela LG decorre de 16 a 21 de abril na Milan Design Week, no Salone dei Tessuti, 29 Vi S. Gregorio, na cidade de Milão, em Itália.