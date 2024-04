“A LG Electronics está a participar na Milan Design Week (MDW) 2024, a feira global de design que decorrer em Milão, em Itália, de 16 a 21 de abril. Com o objetivo de aumentar a presença da empresa no mercado europeu de soluções de encastre, a exposição da LG na MDW inclui um stand no Salone del Mobile (EuroCucina), uma exposição no showroom Signature Kitchen Suite e uma colaboração com a Moooi no showroom da empresa de lifestyle neerlandesa.

Desde o lançamento dos seus eletrodomésticos de encastre ultra-premium Signature Kitchen Suite, a LG expandiu contínua e estrategicamente a sua presença em todo o mundo. A exposição da empresa na IFA do ano passado na Alemanha marcou a introdução das linhas integradas da marca LG, que complementam as ofertas ultra-premium já bem estabelecidas da empresa. Na MDW 2024, a empresa procura demonstrar o seu compromisso em oferecer soluções de lifestyle para uma experiência culinária de primeira linha, com uma gama diversificada de produtos concebidos para responder às necessidades dos diferentes segmentos de clientes.

O stand da LG no Salone del Mobile introduz a linha ultra-premium de produtos de encastre Signature Kitchen Suite, além de uma variedade de produtos avançados e esteticamente sofisticados do portefólio mais amplo de eletrodomésticos de cozinha da empresa. Através da sua filosofia “True to Food”, a marca Signature Kitchen Suite comunica a importância de preservar o valor original dos alimentos. Também será apresentada uma seleção de soluções de cozinha LG com conectividade com a app ThinQTM para uma experiência de culinária “Life’s Good” mais inteligente.

Durante a MDW, o showroom Signature Kitchen Suite demonstrará aos visitantes o estilo sofisticado e as tecnologias avançadas dos mais recentes produtos de encastre Signature Kitchen Suite. Paralelamente, na exposição A Life Extraordinary (16 a 21 de abril) no espaço de exposição da Moooi, a LG vai exibir o seu purificador de ar PuriCareTM AeroFurniture com novos designs distintos da Moooi, bem como outros novos produtos com o congelador InstaViewTM com MoodUPTM.

Um lifestyle culinário inspirado com os eletrodomésticos da LG no Salone del Mobile

A exposição da LG no Salone del Mobile transmite claramente o valor e a alegria de partilhar e saborear comida de qualidade. O impressionante stand da empresa, com uma área de 483m2, foi projetado por GamFratesi, o aclamado estúdio de arquitetura e design fundado pelo italiano Enrico Fratesi e pelo dinamarquês Stine Gam. No interior, é possível explorar o portefólio Signature Kitchen Suite e as linhas de cozinha e eletrodomésticos de encastre da marca LG.

Entre os produtos em exposição encontra-se o recém-lançado forno de encastre Signature Kitchen Suite de 60 centímetros (24 polegadas) com a tecnologia Gourmet AITM. Esta inovadora solução com IA da LG consegue identificar o que o utilizador está a cozinhar e sugerir automaticamente o programa ideal a partir de uma base de dados de 130 receitas. O impressionante novo forno também conta com a funcionalidade ProBake otimizada, que tira partido da tecnologia inverter da empresa para garantir uma distribuição uniforme de calor para uma cozedura rápida e eficiente.

Oferecendo conveniência e flexibilidade, o fogão de indução de zona livre Kitchen Suite permite que os utilizadores coloquem qualquer tipo de panela em qualquer lugar da superfície do fogão*. Isto é possível graças à capacidade que o fogão tem de, através de IA, detetar e rastrear a posição dos utensílios de cozinha.

Lançado em Itália este mês, o frigorífico LG InstaView com um congelador inferior com MoodUPTM pode ser encontrado junto ao frigorífico combinado InstaView com MoodUP no stand da empresa no Salone del Mobile.

Além de explorar os novos produtos da LG, os visitantes do stand da empresa terão a oportunidade de desfrutar de uma animada demonstração de culinária organizada pela Signature Kitchen Suite. O evento conta com a participação do reconhecido chef Fabrizio Ferrari, que prepará pratos deliciosos utilizando alguns dos mais recentes eletrodomésticos de encastre da linha Signature Kitchen Suite. Outras atividades especiais incluem o ‘Zero Wasting Oven Cooking’ com eletrodomésticos encastrados da LG, sessões de degustação de vinho organizadas pelo sommelier Emanuele Trono e uma experiência musical e culinária única com a DJ/cozinheira Daniele de Michelo, também conhecida como Donpasta.

O recém- revelado frigorífico combinado Signature Kitchen Suite de 48 polegadas e os elegantes eletrodomésticos da linha Transitional, que incluem frigoríficos combinados, placas de indução e fornos micro-ondas de encastre, fazem parte do portefólio expandido da LG focado no mercado europeu de soluções de encastre.

Precisão e elegância com as novas coleções cápsula Signature Kitchen Suite

No showroom Signature Kitchen Suite, localizado no cruzamento da famosa Via Manzoni e Piazza Cavour, em Milão, a LG vai organizar um evento aberto ao público com a duração de uma semana, exibindo os seus eletrodomésticos de encastre de topo de gama, juntamente com as novas Design Capsule Collections, sob o tema ‘A Arte da Precisão’.

Um desenvolvimento interessante para Signature Kitchen Suite é a colaboração com a designer internacionalmente aclamada Patricia Urquiola, que projetou um armário escultural para o frigorífico de gaveta de instalação por baixo da bancada. Ideal para ambientes modernos, onde a fronteira entre a sala e a cozinha é frequentemente inexistente, o armário de Urquiola transforma o eletrodoméstico da marca ultra-premium num móvel de excelência. A fusão da tecnologia superior da Signature Kitchen Suite com a arte do design de Urquiola resultou numa solução para um estilo de vida elevado com um toque luxuoso e artesanal. O armário está disponível em três módulos e com dois acabamentos diferentes – madeira ou azulejos Cimento.

Os visitantes do showroom podem também conhecer o SKINS Club, um armário ultra-elegante para uma adega sob a bancada da cozinha da Signature Kitchen Suite, projetado em colaboração com a empresa local de arquitetura e design de Milão, m2Atelier. Imprescindível para qualquer connoisseur, o deslumbrante SKINS Club apresenta compartimentos separados para armazenar vinho e charutos e oferece acabamentos personalizáveis para um visual único.

Uma colaboração exclusiva de tecnologia e arte

No Salone dei Tessuti, a LG colaborou com a Moooi para criar uma experiência extraordinária em que tecnologia e design se fundem perfeitamente. O espaço de exposição com um conceito de galeria revela o design evoluído e os recursos criteriosos dos inovadores eletrodomésticos da LG, como o congelador inferior LG InstaView com MoodUP, o sistema de tratamento de roupa StylerTM, o Styler ShoeCase e o purificador de ar em formato de mesa PuriCareTM AeroFurniture decorado com um novo padrão da Moooi.

“Estamos muito entusiasmados por podermos apresentar o nosso portefólio ampliado e diversificado de eletrodomésticos de encastre na Milan Design Week deste ano”, afirma Lyu Jae-cheol, presidente da Home Appliance & Air Solution Company da LG Electronics. “A LG continuará a fortalecer a sua presença no mercado europeu de soluções de encastre com a sua Signature Kitchen Suite ultra-premium e eletrodomésticos de encastre da marca LG concebidos para satisfazer as diversas necessidades dos clientes.”

Os visitantes da Milan Design Week 2024 podem explorar as avançadas cozinhas e eletrodomésticos de encastre da LG no stand da LG no Milan Fairgrounds, no showroom Signature Kitchen Suite (esquina da Via Manzoni e Piazza Cavour) e no showroom Moooi no Salone dei Tessuti (Piazza Cavour).

* O reconhecimento das panelas pode variar dependendo do tamanho ou da quantidade de itens colocados na superfície.