LG REFORÇA NEGÓCIO B2B DE DISPOSITIVOS MÉDICOS COM LINHA COMPLETA DE MONITORES DE DIAGNÓSTICO

A LG Electronics está a acelerar o seu negócio B2B de dispositivos médicos, tirando partido de uma linha completa de monitores de diagnóstico, incluindo o novo 21HQ613D.

Projetado especificamente para mamografia digital e tomossíntese mamária, o 21HQ613D é um monitor de diagnóstico IPS de 21,3 polegadas e 5 megapíxeis (MP) que fornece imagens radiológicas de alta definição, mantendo uma qualidade de imagem consistente através do seu sensor de calibração frontal interno e do software de calibração.

O 21HQ613D oferece um nível de definição e brilho excecionais, já que o seu ecrã IPS conta com uma resolução de 2.048 x 2.560, uma luminosidade de 1100cd/m2 e uma taxa de contraste de 1800:1. Adequado para a análise de vários tipos de imagens médicas, incluindo ressonâncias magnéticas à mama, tomografia computadorizada e ecografias, o monitor de diagnóstico possui um sensor frontal interno que elimina a necessidade de um dispositivo de calibração externo. Com o software LG Calibration Studio Medical, os utilizadores podem efetuar de forma conveniente a calibração DICOM e testes de garantia de qualidade que cumprem os standards internacionais de controlo de qualidade para monitores médicos.

Este monitor também incorpora recursos úteis para auxiliar os utilizadores no exame minucioso de imagens médicas, como o Focus View Mode e o Pathology Mode. Controlável através do rato ou do teclado, o Focus View Mode permite que os utilizadores se foquem numa parte específica da imagem, escurecendo o resto do ecrã para destacar a área selecionada. O Pathology Mode fornece clareza e precisão de imagem como se o utilizador estivesse a ver através de um microscópio. Além disso, o Multi-Resolution Mode (5, 3 e 2MP) permite ajustar rapidamente a resolução do monitor para se adequar ao tipo de imagem visualizada.

Para um espaço de trabalho mais produtivo e organizado, este monitor de diagnóstico suporta uma conexão em série via DisplayPort. Uma forma fácil e eficiente de ligar monitores, este tipo de conexão ajuda a reduzir a desordem na secretária e a simplificar a gestão dos cabos. O novo monitor de diagnóstico da LG também oferece conforto ao utilizador graças a um suporte ergonómico que permite ajustar a inclinação, altura e rotação e conta com uma funcionalidade de rotação bidirecional.

As cinco teclas de atalho do monitor de diagnóstico contribuem para a conveniência do utilizador, fornecendo uma forma rápida e simples de ajustar configurações ou alternar entre modos. Entretanto, o Presence Sensor ajuda a poupar energia, desligando automaticamente o ecrã se nenhum movimento for detetado durante cinco minutos. Os recursos Down Light e Wall Light permitem que os utilizadores possam ler documentos quando a sala tem pouca ou nenhuma luz: o primeiro ilumina a mesa ou superfície da mesa que se encontra abaixo do monitor; o segundo ilumina a área traseira. Para uma melhor experiência de visualização, o Auto Luminance Sensor ajusta automaticamente o brilho do ecrã de acordo com as condições externas.

Com o 21HQ613D, a LG visa o rápido crescimento da procura global por monitores de mamografia. De acordo com um relatório de análise da indústria desenvolvido pela Persistence Market Research, o mercado global de mamografia deverá atingir uma avaliação de 6,9 mil milhões de dólares até 2033, com um CACR de 11,6% entre 2023 e 2033*.

A linha expandida de monitores de diagnóstico da LG cobre as principais necessidades de display dos grandes hospitais. Juntamente com o novo modelo de 5MP, a empresa dispõe de um monitor de 3MP – usado principalmente para a leitura de imagens de radiologia – e produtos de 8MP e 12MP equipados com o modo PBP (Picture-by-Picture), que permite a análise simultânea de múltiplas imagens de diagnóstico. No total, a LG oferece agora 13 tipos de monitores médicos, incluindo cinco monitores de diagnóstico, cinco monitores cirúrgicos e três monitores de utilização clínica.

A LG está comprometida em fornecer soluções avançadas de monitores para o ambiente de saúde moderno. Em 2023, a LG assinou um contrato significativo com a Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière (CAIH), o centro de compras de IT hospitalar francês, de forma a fornecer um total de oito tipos de monitores médicos. O contrato, avaliado em 10 milhões de euros (aproximadamente 15 mil milhões de wons coreanos) ao longo de quatro anos, representa o maior acordo da empresa desde que entrou no negócio de dispositivos de imagiologia médica em 2016.

“Projetado para análise de mamografias e tomossínteses mamárias, o novo monitor de diagnóstico da LG é um display de imagens médicas de alta qualidade que oferece uma gestão fácil e funcionalidades úteis”, afirma YS Lee, vice-presidente e head da unidade de negócio de IT da LG Business Solutions Company. “Continuaremos a fornecer ao setor médico as soluções mais avançadas, tirando partido das nossas inovadoras tecnologias de display.”

