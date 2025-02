LG REVELA GAMA DE ÁUDIO “XBOOM BY WILL.I.AM” DE 2025 FORTALECIDA COM SOM DE ASSINATURA E IA VERSÁTIL

A LG Electronics está a revelar a sua nova linha de produtos de áudio – colunas e earbuds Bluetooth – no CES 2025, criada em parceria com o músico multiplatina e empresário de tecnologia will.i.am, depois do anúncio da parceria em dezembro.

A LG nomeou recentemente will.i.am como “Experiental Architect” da marca LG xboom, com o objetivo de a estabelecer como uma marca inovadora que eleva a experiência auditiva a novos patamares através de valores de som e design completamente novos. Todos os produtos de áudio “xboom by will.i.am” são ajustados profissionalmente por will.i.am, proporcionando o som característico da marca xboom – caracterizado por um perfil de áudio mais equilibrado com tons mais quentes.

O design de produto é divertido e compacto e incorpora a visão criativa de will.i.am baseada na sua longa experiência na cultura pop. Tirando partido da sua vasta experiência na compreensão do que as pessoas mais gostam e no desenvolvimento de tecnologia para criativos, will.i.am inspira fundamentalmente o desenvolvimento de produtos, design e marketing de marca da xboom.

A linha “xboom by will.i.am” conta com uma família de colunas Bluetooth inteligentes – a xboom Bounce, Grab e Stage 301 – todos potenciados por recursos de IA integrados para uma experiência auditiva de próximo nível. As colunas xboom fazem análises de IA ao conteúdo que está a ser reproduzido para ajustar automaticamente o AI Sound, alternando entre opções de som que acentuam a melodia, o ritmo ou a voz. O recurso AI Lighting mantém as luzes da barra das colunas a pulsar em sincronia multicolorida para criar ambiente. A calibração de IA permite que as colunas reconheçam instantaneamente o contexto ao seu redor para preencher vários espaços interiores ou exteriores com um som amplo. E, pela primeira vez, as colunas xboom agora dispõem de uma botão específico para que os utilizadores se liguem instantaneamente à plataforma RAiDiO.FYI de will.i.am para desfrutar de vários conteúdos de infotainment personalizado para cada ouvinte através de um AI Radio Host.

Paralelamente, os utilizadores podem desfrutar do seu conteúdo com um som amplificado graças ao recurso LE Audio Auracast que conecta várias unidades xboom para um output de áudio perfeitamente sincronizado. Mesmo sem suporte Auracast nos smartphones, os utilizadores podem desfrutar de um áudio harmonioso em várias unidades, contando com uma coluna xboom como unidade mestre. Além disso, os utilizadores podem desfrutar do som característico da xboom, que surge melhorado também pelos tweeters integrados nas unidades de gama completa criados pela Peerless, fabricante dinamarquês de transdutores premium com um legado de quase 100 anos.

A linha de produtos de áudio de 2025 é liderada pela xboom Bounce, que combina uma sofisticada qualidade de áudio com uma estética elegante, elevando o som portátil a um novo nível com os seus radiadores passivos integrados, tweeters de cúpula dupla e wooper tipo trilha. A Bounce é capaz de fornecer um som stereo de alta frequência com agudos precisos e um palco sonoro expandido, envolvendo os ouvintes com maior clareza e profundidade. O nome Bounce vem dos seus radiadores passivos, que saltam visivelmente e se iluminam ao ritmo da música. Incorpora uma alça versátil que permite que os utilizadores peguem na coluna com segurança com uma só mão, pendurá-la num gancho ou colocá-la sobre uma mesa. Com classificação IP67 de resistência à água e poeira e uma durabilidade com o Military Standard 810G, a bateria integrada desta robusta coluna dura até 30 horas.

A xboom Grab oferece uma experiência de áudio emocionante para levar para qualquer lugar, combinando um som potente com um design compacto e simples de levar a viajar. Apesar da sua dimensão relativamente elegante, a Grab inclui dois radiadores passivos posicionados em ambos os lados da coluna para graves dinâmicos e um som animado. Tal como o nome Grab sugere, esta coluna é perfeita para segurar com uma mão e usar em qualquer lugar. Pode ser colocado em várias orientações – em pé, de lado ou firmemente posicionado no porta-copos do carro ou cadeira de campismo, ou mesmo no porta-garrafas de uma bicicleta. Também conta com versáteis tiras para prender confortavelmente ao braço ou pendurar em ganchos e alças. Com classificação IP67 de resistência à água e poeira e o Military Standard 810G pela sua durabilidade, a Grab oferece até 20 horas de duração da bateria.

A xboom Stage 301 foi projetada para quem adora transformar qualquer espaço num palco animado – daí o nome Stage. Otimizada para apresentações de rua, noites de karaoke ou qualquer tipo de convívio interior ou exterior, a coluna preenche grandes espaços sem esforço com um som potente. Este robusto modelo impressiona com o seu woofer de 6,5 polegadas e drivers duplos de médio porte de 2,5 polegadas proporcionando um áudio rico e encorpado. A Stage 301 conta com uma distinta pega integrada para um transporte fácil e um design de cunha inteligente que permite um posicionamento flexível para várias configurações – deitada na sua base, inclinada para trás ou em cima de um tripé. Altamente durável, a xboom Stage 301 possui uma classificação IPX4 de resistência água, bem como uma bateria substituível que dura até 11 horas, permitindo uma maior agilidade e um prazer auditivo ininterrupto.

Os xboom Buds empregam drivers de grafeno leves, que são essenciais para fornecer um som puro e bem equilibrado com graves ricos. Tão fino como papel, mas forte como o aço, o grafeno potencia a durabilidade e suporta a tecnologia Active Noise Canceling da LG, proporcionando uma experiência auditiva mais envolvente. Com LE Audio Auracast, os Buds permitem que os utilizadores ouçam fluxos de áudio abertos em público e permitem conexões de vários dispositivos para que múltiplos utilizadores possam desfrutar simultaneamente do mesmo áudio. Projetadas para oferecer conforto e estabilidade, as pontas ergonómicas dos auriculares adaptam-se a vários formatos de ouvido, enquanto o design exclusivo do gancho proporcionada um ajuste confortável e estável em qualquer lugar. Oferece até 30 horas de audição com o suporte do seu estojo de carregamento, além de resistência água IPX4 que protege contra as gotas de água.

“Trabalhar com a reconhecida empresa inovadora de tecnologia e lifestyle, a LG, abre as portas para experiência inovadoras e dinâmicas que respondem a uma comunidade mais ampla de entusiastas da música”, afirma will.i.am. “Ao reunir a nossa tecnologia de ponta e visões criativas distintas com a LG xboom, queremos promover uma cultura icónica onde as pessoas possam explorar a sua paixão pela música com outras pessoas num nível totalmente novo.”

“A linha ‘xboom by will.i.am’ marca o início de uma jornada dinâmica e colaborativa para a xboom e will.i.am, e estamos mais do que entusiasmados por apresentar os primeiros frutos da nossa parceria no CES deste ano”, refere Lee Jeong-seok, head da divisão de negócios de áudio da LG Media Entertainment Solution Company. “A partir da nova linha xboom, continuaremos a elevar todos os aspetos da experiência auditiva.”

Os novos produtos de áudio “xboom by will.i.am”, que serão lançado nos mercados globais em 2025, estarão em exibição durante a CES 2025, de 7 a 10 de janeiro, no stand da LG (#15004, Las Vegas Convention Center).