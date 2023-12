CEO DA LG APRESENTA VISÃO DA EMPRESA PARA O FUTURO DA MOBILIDADE NA IAA MOBILITY 2023

A LG Electronics (LG) realizou na segunda-feira a sua primeira conferência de imprensa na IAA MOBILITY, um dos maiores eventos anuais do setor da mobilidade a nível mundial. Ao discursar no Palco Principal (Hall A1) do centro de exposições Messe München, o CEO da LG, William Cho, partilhou a perspetiva da empresa sobre o futuro da indústria da mobilidade e apresentou a sua visão para impulsionar mudanças importantes em todo o ecossistema da mobilidade - um objetivo referenciado pelo tema da conferência de imprensa da LG: “Taking Life’s Good on the Road”.



Em julho deste ano, a LG anunciou a sua visão de se tornar uma “Empresa de soluções de vida inteligente” com o objetivo de ligar e expandir a experiência do cliente a todas as áreas da vida das pessoas. A empresa deu seguimento a esta visão ao revelar o ThinQ UP 2.0, uma inovação revolucionária que transforma os eletrodomésticos em soluções de estilo de vida ultraconetadas. Na segunda-feira, a empresa apresentou a sua visão única e inspiradora para a futura experiência de mobilidade do cliente.



Com a indústria automóvel a mudar rapidamente para a eletrificação e a condução autónoma, a LG tem uma oportunidade incrível de criar um novo valor para o cliente no campo da mobilidade. Em breve, o automóvel será mais do que um simples meio de transporte tornando-se, em vez disso, um espaço que oferece experiências alargadas e diferenciadas aos clientes.



“A LG passou cerca de 70 anos a desenvolver o seu negócio no setor do consumo. Ao longo deste tempo, adquirimos um conhecimento profundo dos clientes a nível global e dos espaços onde vivem, descobrindo incessantemente novas perspetivas e tendências. Este conhecimento acabou por se transformar em várias inovações na indústria da eletrónica de consumo”, afirmou o CEO William Cho, concluindo: “Com o nosso vasto conhecimento e experiência nesta área, estamos entusiasmados por apresentar a nossa nova abordagem à mobilidade.”



O conhecimento e a experiência por detrás dos produtos e serviços da LG orientados para a experiência do cliente conduziram ao rápido crescimento da empresa de Soluções de Componentes para Veículos (VS) da LG. Ao investir continuamente na VS Company ao longo da última década, a LG expandiu com sucesso o seu negócio para o mercado de componentes e soluções para automóveis.



De acordo com a empresa de pesquisa de mercado Strategy Analytics, estima-se que a LG tenha sido responsável pela maior fatia do mercado global de telemática de veículos no ano passado, com 23,3%. E, desde 2021, a empresa detém uma quota de dois dígitos no segmento de áudio, vídeo e navegação (AVN). Esses resultados podem ser atribuídos ao reconhecimento e à confiança que a VS Company conquistou junto das principais construtora devido aos seus produtos e serviços diferenciados.



Alpha-able: Tema da experiência de mobilidade futura centrado na experiência do cliente

A LG realizou recentemente uma experiência em que criou um ambiente concebido para simular o interior de um veículo autónomo real. As suas conclusões sugerem que a maioria das pessoas vê o veículo autónomo como um espaço exclusivo e privado que lhes dá total liberdade para fazerem o que querem, como jogar, trabalhar e passar algum tempo sozinhos. Inquéritos mais aprofundados mostram que os condutores de hoje têm uma visão semelhante dos seus veículos e do tempo que passam neles, com 72% a concordar que as viagens de carro são principalmente um momento para relaxar sozinho e 43% a considerar o habitáculo do veículo um espaço pessoal importante.



Com base nestas perceções do cliente, a LG está a redefinir o automóvel como uma “caverna digital personalizada” e desenvolveu três temas de experiência para o cliente - Transformable, Explorable e Relaxable - para o ajudar a concretizar a sua visão de mobilidade futura. Coletivamente, os temas são conhecidos como Alpha-able, a interpretação da empresa de tornar tudo possível.



Experiência Transformável: Um ambiente que se adapta às necessidades dos utilizadores

A LG acredita que o espaço no interior de um veículo deve ser capaz de se transformar fisicamente para se adequar a diferentes situações ou objetivos; transformando-se num restaurante para jantar, num escritório para trabalhar ou mesmo numa sala de cinema sobre rodas. Para proporcionar uma experiência transformável, o espaço no interior do veículo tornar-se-á mais flexível, oferecendo experiências únicas que satisfaçam e excedam as expectativas dos passageiros. Este conceito será concretizado através das inovadoras soluções de display da LG, incluindo ecrãs transparentes, flexíveis e roláveis numa variedade de formatos, e através das suas inigualáveis tecnologias na área dos eletrodomésticos.



Experiência Explorável: Reinventando o espaço no veículo com Conteúdo

A LG acredita que o automóvel do futuro deve ser capaz de compreender o contexto único de cada viagem, tendo em conta o destino da viagem, a sua duração e outras variáveis para realizar uma viagem mais inteligente, completa com recomendações de conteúdos personalizados e muito mais. A LG está confiante de que a combinação de Inteligência Artificial avançada (IA) e tecnologia de Realidade Estendida (XR) ajudará a desbloquear experiências Exploráveis mais cedo do que o expectável.



A sofisticada IA da empresa elevará a experiência de mobilidade a novos patamares, permitindo assistentes de voz interativos no veículo que têm em conta a duração da viagem e o destino quando recomendam conteúdos aos passageiros - fornecendo opções relevantes que podem ser desfrutadas dentro do tempo de viagem estimado. Além disso, com a tecnologia de realidade aumentada (AR) e para-brisas que incorporam o ecrã OLED transparente da LG, os passageiros podem transportar-se da sua localização atual para uma cidade totalmente diferente ou transformar completamente o aspeto do interior do veículo.



Experiência Relaxante: Apresentando mais conforto

Por fim, a experiência Relaxable irá alavancar a tecnologia avançada e os serviços conectados da LG para ajudar os clientes a descontrair e a desfrutar de algum “tempo para si”. Podem desfrutar de um belo jardim virtual e apanhar ar fresco numa cidade movimentada de uma massagem aquecida no seu assento enquanto ouvem música relaxante ou de uma sessão de aconselhamento com IA para os ajudar a organizar o seu dia. Estas experiências de mobilidade relaxantes estão a ser possíveis graças ao vasto know-how da LG em eletrodomésticos, ecrãs, saúde digital e outras áreas de negócio focadas no consumidor.



Os três temas de experiência que compõem o “Alpha-able” são os pilares da futura experiência de mobilidade do cliente da LG. Distinguindo a LG dos seus concorrentes, as experiências alinhadas em cada tema serão realizadas através das tecnologias, serviços e conteúdos inovadores da empresa centrados no cliente.



Três Eixos Principais do negócio de Veículos Elétricos (VE) na Era dos SDV

A indústria da mobilidade está atualmente a acelerar em direção à era do veículo definido por software (SDV). Dispositivos eletrónicos altamente sofisticados, os SDVs proporcionarão novas experiências aos clientes em espaços móveis extremamente adaptáveis que vão muito além de tudo o que existe atualmente. Em preparação para esta Era que se aproxima rapidamente, a LG está a desenvolver designs específicos para os clientes, de modo a facilitar experiências diferenciadas no futuro ambiente de mobilidade.



O negócio de mobilidade da LG centra-se em três eixos principais: sistemas de Infotainment para veículos produzidos pela VS Company; sistemas de propulsão elétrica desenvolvidos pela LG Magna e-Powertrain (LG Magna), uma joint-venture entre a LG e a Magna International; e sistemas de iluminação para veículos, desenvolvidos pela subsidiária da LG, o ZKW Group. Com os seus vários ramos de atividade, a LG tem uma força considerável nas principais tecnologias que irão definir a mobilidade futura.



O Infotainment fornece simultaneamente aos passageiros informações relacionadas com a condução e opções de entretenimento. Utilizando várias das suas tecnologias avançadas - sistemas telemáticos capazes de transmissão de dados de alta velocidade e de grande volume, interfaces digitais como o Digital Cockpit, e soluções de big data e de cloud que podem analisar pontos de dados gerados pelo veículo - a LG irá fornecer soluções de mobilidade abrangentes para satisfazer as necessidades em evolução da era SDV e permitir que os clientes desfrutem de experiências de mobilidade otimizadas.



Para melhorar o desempenho do seu e-Powertrain para veículos elétricos (VEs) e expandir a disponibilidade do produto, a LG Magna está a planear construir uma nova unidade de produção em Miskolac, Hungria. Com uma área de 26.400 metros quadrados, a instalação será a primeira operação de fabrico da LG Magna na Europa e espera-se que ajude a aumentar a presença da LG no mercado automóvel europeu.



Expansão da visão de mobilidade através de soluções de carregamento de veículos elétricos

Espera-se que o negócio de soluções de carregamento de veículos elétricos reforce o futuro ecossistema de mobilidade da LG. Como parte da sua estratégia para proporcionar experiências de mobilidade ótimas, que abrangem as áreas automóvel e não automóvel, a LG adquiriu, no ano passado, a HiEV Charger, que possui tecnologia de base para carregadores de veículos elétricos. Espera-se também uma sinergia com o negócio de baterias do Grupo LG, que se prevê que cresça rapidamente nos próximos anos.



Para dar resposta à crescente procura no sector da mobilidade do futuro, a HiEV Charger apresentou quatro tipos de carregadores de veículos elétricos que abordam os pontos fracos das soluções existentes, refletindo o feedback dos clientes e as necessidades emergentes. Os novos produtos apresentam uma maior comodidade, através da aplicação de ecrãs LED que oferecem notificações de estado e um controlo tátil intuitivo. Os novos carregadores estão também equipados com uma vasta gama de características que aumentam a segurança, como a resistência à água e ao pó e a proteção elétrica e térmica durante o processo de carregamento, e proporcionam uma gestão fácil através da deteção do bloqueio do conetor e de atualizações remotas.



A LG pretende expandir o seu negócio de carregamento de veículos elétricos, aproveitando as suas capacidades de fabrico, controlo de qualidade, serviço pós-venda e gestão da cadeia de fornecimento para melhorar a experiência de carregamento dos clientes.



“Acreditamos firmemente que a mobilidade futura deve centrar-se na missão de proporcionar outro nível de experiência ao cliente. A LG, com soluções de mobilidade inovadoras, está mais do que empenhada nesta importante missão”, concluiu o CEO Cho, para deixar um desafio: “À medida que nos esforçamos para desbloquear o futuro da mobilidade, convidamos todos os líderes da indústria a juntarem-se a nós nesta emocionante e importante jornada.”





O vídeo da conferência de imprensa pode ser visto no canal da LG Global no YouTube (www.youtube.com/GlobalLG ).