LG É A OFFICIAL TECH PARTNER DO THINKING FOOTBALL SUMMIT 2023

A LG Electronics prepara-se para lançar a primeira OLED TV wireless do mundo, a LG SIGNATURE OLED M de 97 polegadas. O modelo 97M3 está atualmente disponível na Coreia do Sul e há planos de lançamento global nos principais mercados mundiais, como a América do Norte e a Europa ainda este ano.



Com base na proeza técnica e no design exclusivo da LG ao longo de uma década de inovação da tecnologia OLED, o 97M3 vem reafirmar a liderança da empresa no segmento de TV premium de grandes dimensões com o maior ecrã OLED de 97 polegadas do setor e com a Zero Connect Box, o primeiro sistema wireless do mundo com tecnologia de transmissão de vídeo e áudio em tempo real em 4K 120Hz.



A LG SIGNATURE OLED M é a OLED TV totalmente livre de cabos, com exceção do cabo de alimentação. A solução de transmissão AV wireless da LG foi desenvolvida para ajudar os utilizadores a conectar as suas TVs a vários dispositivos periféricos, como consolas de jogos e descodificadores, introduzindo uma nova forma descomplicada de gerir cabos e dispositivos conectados.



A tecnologia Zero Connect elimina a necessidade de ter cabos e dispositivos junto à TV, sendo que os utilizadores podem agora tirar total partido da imersão oferecida por um ecrã de grandes dimensões num espaço mais organizado.



A LG SIGNATURE OLED M conta com uma tela OLED de 97 polegadas (aproximadamente 245 centímetros na diagonal) e a Zero Connect Box, permitindo transmissão AV em resolução 4K (3.840 x 2.160 píxeis) e uma taxa de atualização de 120Hz, com uma distância de até 10 metros para o ecrã*.



Uma verdadeira inovação, o 97M3 com solução wireless representa um passo importante na evolução das TVs. A Zero Connect Box oferece suporte para uma variedade de opções e conectividade, incluindo HDMI 2.1, USB, RF, LAN e Bluetooth – o que facilita a conexão de vários dispositivos ou periféricos. Para garantir a transmissão perfeita de imagem e som, a caixa identifica o caminho ideal de transmissão contando com uma antena ajustável que pode ser posicionada de acordo com a localização da TV.



A solução de transmissão AV wireless da LG é capaz de transmitir grandes quantidades de dados com uma velocidade três vezes superior ao Wi-Fi 6E standard. De forma impressionante, a tecnologia líder Zero Connect da empresa oferece suporte para Dolby Vision e Dolby Atmos.



A LG SIGNATURE OLED M também conta com o elegante e ultramoderno Gallery Design da empresa, que permite uma montagem embutida na parede. Eliminando a necessidade de colocar um armário ou mesa junto da TV, os utilizadores podem organizar o seu espaço exatamente como desejam.



No ano em que celebra 20 anos no mercado nacional, a LG Portugal vai estar presente no Thinking Football Summit como Official Tech Partner da maior feira dedicada ao futebol profissional do país. O evento, que decorre entre os dias 7 e 9 de setembro, na Super Bock Arena, no Porto, baseia-se na indústria do futebol, focando-se na inovação tecnológica e na experiência dos adeptos.



A presença da LG no certame passará por um stand próprio que inclui uma zona de gaming potenciada pelos inovadores monitores OLED com um espaço perfeito para jogar FIFA, assim como uma exibição das soluções de digital signage e display da empresa implementadas em estádios de todo o mundo – o estádio do SL Benfica é um bom exemplo disso mesmo, sendo o maior investimento em LED da LG na Europa.



Paralelamente, a LG será a patrocinadora de um painel dedicado à otimização da experiência do adepto através da renovação de recintos desportivos. Sendo um dos grandes temas que pautam o futuro da indústria, a marca vai conjugar a sua experiência na matéria com a de outros oradores especializados na área, de forma a oferecer aos participantes do Thinking Football Summit um olhar diferente e experiente sobre esta temática cada vez mais fundamental.



Com esta parceria, a LG demonstrará duas dimensões do seu portefólio de soluções e expertise: LG for Business, através da otimização da experiência dos adeptos com ferramentas que facilitam a gestão dos conteúdos para os clubes de futebol; e LG for Fun, com produtos B2C focados na experiência dos adeptos no estádio e fora dele, com soluções para a criação de um verdadeiro ambiente de bancada em casa.



“O fecho desta parceria deixa-nos extremamente satisfeitos, pois não possuímos qualquer dúvida de que esta se trata de uma grande vitória para ambas as partes”, afirmou João Medeiros Cardoso, Diretor de Comercial e Patrocínios da Liga Portugal. “O Thinking Football Summit é um evento disruptor, de caráter internacional, que pretende conectar a indústria do Futebol à inovação e à tecnologia. Contar com um parceiro tecnológico desta magnitude só demonstra o nível que o evento já atingiu e também aquelas que são as nossas intenções para o crescimento futuro do mesmo.”



“O desporto é um dos segmentos em que a LG tem evoluído e investido ao longo de 20 anos de presença no mercado nacional, acompanhando a inovação nesta área. Desde os e-sports até soluções de sinalética digital aplicadas em estádios de futebol um pouco por tudo mundo, a experiência dos adeptos e jogadores está no centro de tudo o que fazemos. O mesmo se aplica à nossa oferta ao nível de TVs premium que, graças a uma qualidade de imagem imbatível e a recursos específicos, permite criar um verdadeiro estádio em casa”, refere Hugo Jorge, Marketing Director da LG Portugal. “Por essa razão, a parceria com a Liga Portugal e com o Thinking Football Summit faz todo o sentido, pois permite-nos pensar no futuro da tecnologia no futebol em Portugal e, paralelamente, reforçar a proximidade com um setor altamente estratégico para nós, apresentando soluções B2C, para os amantes da modalidade, e B2B, para as empresas e instituições que pretendem elevar o nível da experiência dos seus adeptos durante os jogos.”