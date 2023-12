EXCLUSIVA TECNOLOGIA OLED DA LG CELEBRA 10 ANOS DE INOVAÇÃO E QUALIDADE

Este ano, a LG OLED comemora o seu 10.º aniversário, o que representa uma conquista monumental que se deve à tenacidade e espírito inovador da LG.



Foi em 2013 que a empresa apresentou a primeira OLED TV ao mundo, superando uma variedade de desafios técnicos e bastante ceticismo por parte de especialistas do setor. Quando outros se focaram noutras tecnologias, a LG viu uma oportunidade de inaugurar uma nova era para a televisão, investindo fortemente nesse território desconhecido. E a verdade é que o resto é história.



A LG OLED evoluiu tornando-se num dos pilares do mercado de TV premium em apenas 10 anos através de uma qualidade de imagem com um contraste inigualável que permite um nível de preto perfeito e cores realistas, bem como uma enorme flexibilidade e uma espessura sem precedentes.



Durante esta década no topo, a LG OLED foi repetidamente reconhecida como sendo a melhor. Os elogios fizeram-se ouvir mesmo antes do lançamento oficial do primeiro modelo de OLED TV da empresa, tal como é evidenciado pelos 11 anos consecutivos em que a LG OLED foi distinguida pelo CES Innovation Award, realizado anualmente, e pelos inúmeros prémios atribuídos pelas principais publicações de media, incluindo vários títulos de Best TV of the Year e inúmeras reivindicações de ser “the best TV I’ve ever reviewed” (“a melhor TV que já testei”), uma “true Marvel” (“uma verdadeira maravilha”) e “the king of TVs” (“a rainha das TVs”). As LG OLED TVs representam 60% de todas as OLED TVs vendidas em todo o mundo e ultrapassaram o limite de 15 milhões de unidades em termos de remessas cumulativas no final do ano passado.



Após a produção em massa e com sucesso da sua primeira OLED TV Full HD de 55 polegadas (e do mundo também) em 2013, a LG continuou a superar limites com as suas inovações de hardware e software otimizadas para OLED. Entre os variados produtos OLED inovadores da empresa encontra-se a finíssima Wallpaper TV de 2017 e a inédita Rollable TV de 2020, com um ecrã que se pode enrolar e “desaparecer” na base da TV. Já este ano, a empresa apresentou a maior OLED TV do mundo – o novo modelo wireless de 97 polegadas – e, em 2019, foi a primeira a lançar uma OLED TV 8K de 88 polegadas. Além disso, a LG tem vindo a introduzir atualizações de software de TV que fortaleceram ainda mais os recursos e a experiência do utilizador oferecidos pela LG OLED, incluindo os seus processadores α (Alpha) 9 AI com otimização de imagem e som e a plataforma webOS que dá mais possibilidades de utilização e aumenta a conveniência.



Líder do mercado de TV premium ao longo dos últimos 10 anos, a LG melhorou a awareness do público sobre a OLED através de atividades de marketing contínuas e progressivas centradas na sua singularidade e no desenvolvimento e melhoria da sua tecnologia com um ecrã autoiluminado. A LG tem realizado campanhas envolventes com foco numa variedade de arenas diferentes – desde filmes e desporto até gaming e o mundo da arte – destacando elementos exclusivos da OLED, como os píxeis autoiluminados, níveis de preto perfeitos, cores vivas, um design subtil e diversos fatores de forma.



Na campanha Aurora (2016), visualmente impressionante e comovente, a reprodução precisa da imagem das OLED TVs em 4K da LG deu vida à beleza incomparável da aurora boreal, expressando toda a gama de cores e a profundidade do céu noturno com um incrível realismo. Também em 2021, a campanha Ilumine o seu Mundo Light Up Your World da LG, que incluiu um anúncio de TV e quatro vídeos online a acompanhar, destacou a memorável experiência do utilizador e emocionalmente impactante que apenas a tecnologia LG OLED e os seus píxeis autoiluminados podem oferecer. Além disso, a empresa tem conseguido demonstrar a incrível qualidade de imagem das suas OLED TVs e as novas possibilidades de expressão artística que estas oferecem, como o projeto global LG OLED ART, estabelecido em 2021.



A LG também se associou a diversas marcas de lifestyle para oferecer formas únicas de as OLED TVs da LG melhorarem a vida quotidiana, como a sua vitrine do CES 2023 em colaboração com a Moooi, que apresentou uma experiência de ponta destacando o seu compromisso em responder às diversas necessidades e prioridades dos consumidores. Na London Craft Week de 2022, a LG e a principal retalhista da área do lifestyle, The Conran Shop, ofereceram magia visual nas suas localizações em Chelsea e Marylebone através de arte tendo por base a LG OLED evo TV.



Nos últimos anos, a LG tem percorrido um enorme caminho para fornecer valor ao nível do estilo de vida de nível superior através da introdução de novas inovações OLED sob a umbrela da Lifestyle Screen para oferecer uma experiência de utilizador diversificada, respondendo às necessidades segmentadas do utilizador. Por exemplo, a LG OLED FLEX, uma TV flexível para gaming, oferece uma solução de ecrã única para todos, uma vez que pode mudar entre plano e curvo sempre que o utilizador desejar. As TVs exclusivas e distintas da coleção LG OLED Objet, por sua vez, agregam beleza e estilo a qualquer espaço interior.



Não querendo descansar sobre os seus sucessos, a LG continua a desafiar as convenções e travar novos caminhos para impulsionar a evolução do OLED e desbloquear novas experiências de lifestyle com base no valor do cliente. Entre os produtos LG OLED apresentados no CES 2023 encontra-se o LG SIGNATURE OLED M de 97 polegadas, que é a primeira OLED TV do mundo capaz de exibir um sinal AV transmitido wireless em 4K 120 Hz que permite que os utilizadores organizem de forma totalmente livre os seus espaços de convivência, e o OLED T com o seu ecrã transparente que leva aos utilizadores um novo nível de liberdade espacial. Além disso, a LG continua a fornecer tecnologias avançadas de TV como o processador α 9 Gen 6 AI e o Brightness Booster Max, que melhoram a qualidade de imagem e a performance da LG OLED evo. Já o webOS 23 oferece a experiência de utilização mais personalizada de qualquer versão do webOS até ao momento.



A LG tem trabalhado de forma incansável ao longo da última década para conseguir oferecer aos clientes o imenso potencial da tecnologia OLED. Tendo por base as suas conquistas até ao momento, a empresa continuará a criar e inovações na próxima década, explorando mais das possibilidades quase ilimitadas providenciadas pela sua tecnologia de iluminação automática para oferecer um valor cada vez maior ao cliente.