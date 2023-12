LG CELEBRA 20 ANOS EM PORTUGAL

2023 traz consigo uma data especial: a LG comemora duas décadas de existência em Portugal. Homenageando o passado, a empresa vai celebrar 20 anos de experiência e crescimento no país com um calendário de iniciativas especiais sob uma campanha única com os olhos postos no futuro.



Serão várias as iniciativas que, ao longo do ano, vão unir, mais uma vez, a empresa, os seus colaboradores, os seus parceiros e os seus clientes. Ainda o LG Open Day vai revelar todas as novidades do portefólio de produtos da empresa a clientes e parceiros, tanto em Lisboa como no Porto. Já no verão, estarão de volta as ativações e patrocínios aos festivais de verão – Super Bock Super Rock e MEO Sudoeste –, sendo que está já a ser preparada a conferência de imprensa de apresentação da programação do palco LG, dedicado aos talentos nacionais.



Funcionando como um conceito agregador de todas as iniciativas levadas a cabo este ano, o mote da campanha de celebração dos 20 anos da LG em Portugal deixa logo adivinhar qual o rumo, o tom e o posicionamento que a empresa pretende manter e ainda reforçar ao longo dos próximos anos no país. Com “O futuro é…”, a empresa reconhece o percurso feito até então desvendando a sua visão do que está por vir.



“Na comemoração do nosso 20.º aniversário, queremos, acima de tudo, refletir sobre o que nos trouxe até hoje. Estamos extremamente sensibilizados com a confiança que colaboradores, parceiros, clientes e consumidores têm vindo a depositar em nós, e gratos pelo caminho que percorremos juntos”, ressalva Aiden Seo, Managing Director of LG Portugal. “Por essa razão, concentramo-nos no que aí vem com um enorme entusiasmo, sabendo que a diversidade, inovação e sustentabilidade serão elementos chave de um futuro sem limites, que pode ser imaginado, moldado e criado.”



20 anos de LG em Portugal: uma história de inovação

Com uma equipa de quatro pessoas apenas e três unidades de negócio (Home Entertainment, Informations Solutions e Home & Appliances), a LG deu os seus primeiros passos em Portugal ainda corria o ano 2000 – tendo sido criada, oficialmente, como subsidiária em 2003, data eleita para assinalar o aniversário da empresa.



Desde a venda do primeiro equipamento em território nacional – um monitor de 14 polegadas – até à atualidade, a empresa cresceu de ano para ano. Rapidamente alargou as áreas de negócio e expandiu o seu reconhecimento no mercado português, reforçando o foco nos produtos e nos consumidores. Exemplo disso é o ano de 2009, que marca a estreia da empresa nas redes sociais.



De mãos dadas com a inovação, a liderança tem vindo a ser uma constante no percurso da LG em terras lusas. Tal é evidenciado por um crescimento sustentado por longos períodos, comandando o segmento premium, nomeadamente nas áreas de Home Entertainment e Home Appliances, e por investimentos estratégicos em novas linhas de produto, com especial destaque para o IT e soluções B2B.



Faz parte do ADN da empresa a nível global encarar os desafios como oportunidades, e foi isso que a LG Portugal fez após a crise económica em 2012, altura em que deu início a um novo ciclo. Através de reforços na equipa, campanhas de marketing de enorme sucesso e parcerias estratégias, a LG conseguiu adaptar-se e crescer, abraçando um futuro risonho.



Assim, sucederam-se os prémios por excelência atribuídos por publicações de renome e as colaborações com os key opinion leaders do mundo digital, além dos eventos nacionais e, até mesmo, os globais, como foi o caso do Innofest 2015, organizado pela LG em Lisboa e que reuniu milhares de visitantes e 120 jornalistas internacionais.



Indissociável também do perfil da LG em Portugal é a responsabilidade social. Desde muito cedo, a empresa tem vindo a desenvolver iniciativas e parcerias que, de facto, contribuam para um mundo melhor. A campanha Faça a Diferença (2010) uniu celebridades, artistas e consumidores em torno da doação de roupa para os mais necessitas. Já do lado da sustentabilidade, a promoção de uma maior consciência acerca do “lixo eletrónico” tem-se vindo a refletir numa parceria de longa data com a ERP Portugal, que tem vindo a dar origem a projetos como Geração Depositrão e Waste Summit. Por fim, a presença da LG nos festivais de verão é já uma das ativações mais esperadas do ano, com o palco LG dedicado à música nacional e com a icónica lavandaria.



O futuro é ilimitado.

“Uma data como os 20 anos merece uma campanha que honre o passado, que seja feita no presente e que consiga olhar para o futuro. Para tal, quisemos destacar o nosso compromisso contínuo com a inovação e a aprendizagem e, acima de tudo, homenagear as pessoas que todos os dias nos ajudam a construir esta marca e esta empresa em Portugal. Verdadeiros embaixadores, os nossos colaboradores e clientes são a base do nosso sucesso”, explica Hugo Jorge, Marketing Director da LG Portugal.



Desenhado à mão, sem formas mecânicas ou fontes pré-definidas, o logótipo concebido especialmente para este ano – e que assume o papel de selo do 20.º aniversário – carrega a mesma essência da caligrafia tradicional coreana, sendo uma homenagem às raízes da empresa e assim aos seus colaboradores. Representando a criatividade e a humanidade para lá da tecnologia, este símbolo capta a essência das ideias de uma forma fluida e flexível, já que, ao longo do ano, vai evoluir e passar por transformações ilimitadas e assim refletir o mote da campanha: “O futuro é ilimitado.”