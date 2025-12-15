We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG DISTINGUIDA COMO MELHOR MARCA DE TV PELA DECO PROTESTE
A confiança dos consumidores confirma a liderança da LG em inovação e qualidade na área de TVs, liderada pela gama OLED evo e QNED.
A LG Electronics foi distinguida pela DECO PROteste como “Melhor Marca de Televisores 2025”, resultado de uma análise europeia independente que avaliou mais de 650 televisores e contou com 33 mil respostas de consumidores. A LG destacou-se pela excelência técnica, fiabilidade e elevada satisfação dos utilizadores, conquistando o primeiro lugar com uma pontuação global de 70%. Este reconhecimento reforça a confiança dos consumidores portugueses e europeus numa marca que é uma referência no mercado de TV premium.
O resultado, baseado em testes laboratoriais e inquéritos realizados entre janeiro de 2023 e dezembro de 2024, reflete a consistência, inovação e qualidade das TVs LG ao longo do tempo, e não apenas de um modelo específico. Aqui, são abrangidos indicadores como qualidade de imagem, fiabilidade e satisfação, sublinhando a capacidade da marca em combinar desempenho técnico e durabilidade.
Estes valores, comprovados pelos consumidores, continuam a traduzir-se nas mais recentes novidades de TV da LG. Desde os modelos de entrada de gama até às TVs mais premium, combinam qualidade de imagem, funções inteligentes sofisticadas e funcionalidades atuais pensadas para gaming, home entertainment e smart-home, ao longo de uma vasta e competitiva variação de preços. Esta oferta é protagonizada pelas linhas LG OLED evo 2025 e LG QNED evo 2025.
A gama OLED evo 2025, impulsionada pelo novo processador α11 AI Gen2, elevou a qualidade de imagem com um nível de pretos perfeitos, brilho até três vezes superior e fidelidade de cor certificada pela Intertek e UL Solutions. Com a tecnologia Brightness Booster Ultimate e o Filmmaker Mode com Ambient Light Compensation, os modelos oferecem uma experiência cinematográfica autêntica em qualquer ambiente de visualização.
Já a linha LG QNED evo 2025 chegou ao mercado com uma revolução cromática: a tecnologia Dynamic QNED Color Solution, exclusiva da LG, substitui os pontos quânticos tradicionais e garante 100% de volume de cor certificado pela Intertek. A inovação estende-se à conectividade, com a introdução da tecnologia True Wireless 4K, até agora exclusiva dos modelos OLED evo.
“Na LG, focamo-nos em desenvolver tecnologia e equipamentos que respondam e até antecipem as necessidades dos consumidores. A área de TVs não é exceção e, ao longo dos anos, temos sido pioneiros no desenvolvimento de inovações ao nível da experiência de visualização, de forma a ter um real impacto no dia-a-dia dos nossos clientes”, afirma Young Soh, B2C Marketing Coordinator da LG Portugal. “Por essa razão, é com uma enorme satisfação que recebemos este selo da DECO PROteste, uma distinção atribuída pelos consumidores através de uma metodologia de investigação realizada por uma associação reputada e respeitada.”
Com a liderança reforçada pela DECO PROteste e a consolidação das suas linhas de televisores de 2025, a LG mantém-se na vanguarda da inovação global em entretenimento doméstico. Este reconhecimento surge após a marca ter ultrapassado, no segundo trimestre do ano, o marco de 10 milhões de unidades de TVs OLED vendidas na Europa. Este domínio global comprova-se há mais de 12 anos, já que a LG é líder global no segmento de TVs premium.
# # #
Sobre a LG Electronics em Portugal
A LG Electronics Portugal foi fundada em 2003 e emprega cerca de 90 colaboradores. A empresa, que alcançou, em 2023, receitas globais no valor de cerca de 57,94 mil milhões de euros (Portugal – 230 milhões de euros), engloba quatro unidades de negócio – Home Entertainment, Home Appliances, Business Solutions e Air Conditioning – sendo distribuidor no nosso país de televisores OLED e NanoCell, sistemas de som XBoom, frigoríficos – combinados e americanos – máquinas de lavar loiça e roupa, portáteis, projetores e monitores, sistemas de ar condicionado, entre outros. Ao nível da área B2B, a oferta da LG conta com um portefólio vasto, que inclui Sinalética Digital, Commercial TV e ESS – Energy Storage Solutions.
/content/lge/pt/pt/descubra-lg/imprensa-and-media/lg-distinguida-como-melhor-marca-de-tv-pela-deco-protesteisCopied
paste