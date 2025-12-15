LG DISTINGUIDA COMO MELHOR MARCA DE TV PELA DECO PROTESTE

A LG Electronics foi distinguida pela DECO PROteste como “Melhor Marca de Televisores 2025”, resultado de uma análise europeia independente que avaliou mais de 650 televisores e contou com 33 mil respostas de consumidores. A LG destacou-se pela excelência técnica, fiabilidade e elevada satisfação dos utilizadores, conquistando o primeiro lugar com uma pontuação global de 70%. Este reconhecimento reforça a confiança dos consumidores portugueses e europeus numa marca que é uma referência no mercado de TV premium.

O resultado, baseado em testes laboratoriais e inquéritos realizados entre janeiro de 2023 e dezembro de 2024, reflete a consistência, inovação e qualidade das TVs LG ao longo do tempo, e não apenas de um modelo específico. Aqui, são abrangidos indicadores como qualidade de imagem, fiabilidade e satisfação, sublinhando a capacidade da marca em combinar desempenho técnico e durabilidade.

Estes valores, comprovados pelos consumidores, continuam a traduzir-se nas mais recentes novidades de TV da LG. Desde os modelos de entrada de gama até às TVs mais premium, combinam qualidade de imagem, funções inteligentes sofisticadas e funcionalidades atuais pensadas para gaming, home entertainment e smart-home, ao longo de uma vasta e competitiva variação de preços. Esta oferta é protagonizada pelas linhas LG OLED evo 2025 e LG QNED evo 2025.

A gama OLED evo 2025, impulsionada pelo novo processador α11 AI Gen2, elevou a qualidade de imagem com um nível de pretos perfeitos, brilho até três vezes superior e fidelidade de cor certificada pela Intertek e UL Solutions. Com a tecnologia Brightness Booster Ultimate e o Filmmaker Mode com Ambient Light Compensation, os modelos oferecem uma experiência cinematográfica autêntica em qualquer ambiente de visualização.

Já a linha LG QNED evo 2025 chegou ao mercado com uma revolução cromática: a tecnologia Dynamic QNED Color Solution, exclusiva da LG, substitui os pontos quânticos tradicionais e garante 100% de volume de cor certificado pela Intertek. A inovação estende-se à conectividade, com a introdução da tecnologia True Wireless 4K, até agora exclusiva dos modelos OLED evo.

“Na LG, focamo-nos em desenvolver tecnologia e equipamentos que respondam e até antecipem as necessidades dos consumidores. A área de TVs não é exceção e, ao longo dos anos, temos sido pioneiros no desenvolvimento de inovações ao nível da experiência de visualização, de forma a ter um real impacto no dia-a-dia dos nossos clientes”, afirma Young Soh, B2C Marketing Coordinator da LG Portugal. “Por essa razão, é com uma enorme satisfação que recebemos este selo da DECO PROteste, uma distinção atribuída pelos consumidores através de uma metodologia de investigação realizada por uma associação reputada e respeitada.”

Com a liderança reforçada pela DECO PROteste e a consolidação das suas linhas de televisores de 2025, a LG mantém-se na vanguarda da inovação global em entretenimento doméstico. Este reconhecimento surge após a marca ter ultrapassado, no segundo trimestre do ano, o marco de 10 milhões de unidades de TVs OLED vendidas na Europa. Este domínio global comprova-se há mais de 12 anos, já que a LG é líder global no segmento de TVs premium.

