NOVA GAMA DE ÁUDIO XBOOM BY WILL.I.AM DA LG JÁ CHEGOU AO MERCADO NACIONAL

Este ano, a LG uniu forças com o músico multiplatina e empreendedor tecnológico will.i.am para lançar a nova gama de produtos de áudio xboom: a xboom by will.i.am. Esta nova linha de soluções de som, que visa posicionar a xboom como uma marca culturalmente relevante e melhorar a experiência sonora dos utilizadores de forma inovadora e empolgante, acaba de chegar ao mercado nacional.

A colaboração da LG com will.i.am tem sido essencial para revitalizar a marca LG xboom, explorando a sua experiência criativa em design de som, identidade visual e branding de uma forma geral. Com a sua vasta experiência, visão estética e capacidade de storytelling, will.i.am traz um estilo e inspiração únicos aos produtos de áudio xboom by will.i.am. Todos os produtos desta gama, ajustados pelo próprio artista multidisciplinar, oferecem o som característico da xboom, com um perfil quente e equilibrado. Os seus designs únicos e compactos refletem o talento criativo e a influência da cultura pop de will.i.am.

A série LG xboom by will.i.am inclui modelos de colunas Bluetooth inteligentes, como a Stage 301, a Bounce e a Grab, todas equipadas com tecnologia com IA para melhorar a experiência sonora. As colunas ajustam automaticamente o som com base numa análise feita por um sistema inteligente, que altera as definições para realçar elementos-chave como a melodia, o ritmo e as vozes.

A iluminação AI Lighting adiciona um toque visual vibrante, que sincroniza as luzes da coluna com o ritmo da música, e a AI Calibration permite que as colunas otimizem instantaneamente o som, adaptando-o ao ambiente em que se encontra. Pela primeira vez, as colunas xboom da LG possuem um botão dedicado para acesso imediato à RAiDiO.FYI, uma plataforma de rádio criada por will.i.am que oferece conteúdo personalizado, com a curadoria de um AI Radio Host.

As colunas desta nova linha combinam conectividade e conveniência, permitindo que os seus utilizadores emparelhem várias unidades de forma simples, para uma experiência sonora imersiva e sincronizada. Através da tecnologia LE Audio Bluetooth e da funcionalidade Auracast™, as novas xboom melhoram a qualidade do áudio e garantem um som uniforme e sem interrupções quando ligadas a vários dispositivos. Mesmo ao usar um smartphone sem suporte para Auracast™, a funcionalidade multi-point permite sincronizar o áudio em várias colunas, definindo apenas uma xboom como coluna principal através da aplicação móvel xboom.

O modelo Stage 301 foi criado para quem adora dar festas ou organizar grandes eventos, enchendo o espaço com um som estrondoso e um ambiente animado. Este modelo robusto inclui um woofer de 6,5 polegadas e dois midrange drivers de 2,5 polegadas, proteção IPX4 e uma bateria com 12 horas de autonomia, para garantir um som incrível e um espetáculo de luzes fascinante por mais tempo. Para além disso, a bateria é substituível, proporcionando ainda mais liberdade para garantir que a música não para.

Para quem gosta de ouvir música em qualquer lugar, o modelo Bounce oferece uma experiência sonora sofisticada, com radiadores passivos integrados, tweeters de domo duplo e woofer tipo-track, tudo num design portátil. Os tweeters de alta qualidade, produzidos pela conceituada marca dinamarquesa Peerless, garantem agudos precisos e um palco sonoro amplo, envolvendo quem ouve com mais clareza e profundidade. Além de combinar uma qualidade de áudio superior com um design elegante, a Bounce tem uma alça prática que permite transportar a coluna facilmente com uma mão ou até pendurá-la no braço de uma cadeira ou numa porta.

O modelo Grab proporciona uma experiência sonora excecional para levar para qualquer lugar, unindo um som potente a um design compacto, ideal para viagens. Apesar do seu tamanho reduzido, a Grab inclui dois radiadores passivos nas laterais, oferecendo graves dinâmicos e um som incrivelmente vibrante. Como o nome indica, o modelo Grab permite movimentar a coluna facilmente, graças a uma alça prática que dá para pendurar até no guiador da bicicleta. Também pode ser colocado de pé em qualquer uma das extremidades – o que significa que não é necessário muito espaço para pousar a Grab e desfrutar do seu som imersivo. Com proteção IP67 contra água e poeira e a robustez do Military Standard 810G, o modelo Grab é o companheiro ideal para atividades ao ar livre e para ouvir música em qualquer lugar.

A nova gama xboom by will.i.am da LG já está disponível no mercado nacional, através da rede de parceiros e distribuidores habituais e na Loja online da LG.

Sobre a LG Electronics em Portugal

A LG Electronics Portugal foi fundada em 2003 e emprega cerca de 90 colaboradores. A empresa, que alcançou, em 2024, receitas globais no valor de cerca de 58,67 mil milhões de euros (Portugal – 260 milhões de euros), engloba três unidades de negócio – Media Entertainment Solution (que inclui TVs, soluções de áudio, ecrãs e soluções de display B2B), Home Appliance Solution e Eco Solution – sendo distribuidor no nosso país de televisores OLED e QNED, soundbars e sistemas de som xboom, eletrodomésticos, incluindo frigoríficos, máquinas de lavar e/ou secar roupa, e equipamentos de encastre (fornos, exaustores, placas de indução, microondas, máquinas de lavar louça e frigoríficos), portáteis e monitores, sistemas de ar condicionado e bombas de calor AQS. Ao nível da área B2B, a oferta da LG conta com um portefólio vasto, que inclui Sinalética Digital, Commercial TV, soluções AVAC, entre outros.