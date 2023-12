LG LANÇA LINHA DE SOUNDBARS DE 2023 EM PORTUGAL

A LG Electronics acaba de anunciar o lançamento da linha LG Soundbar de 2023, protagonizada pelo novo modelo SC9. As novas soundbars preparam-se para chegar ao mercado nacional já em abril.



Uma combinação perfeita para as linhas de TV de 2023 da LG, tanto no seu aspeto como na funcionalidade, as novas soundbars oferecem um excelente valor ao consumidor com um áudio poderoso e diferenciado, uma variedade de recursos práticos e convenientes e elegantes designs. Seja home cinema, música ou jogos, as mais recentes soundbars LG fazem com que cada elemento da experiência de home entertainment seja muito superior.



Os novos modelos de soundbar SC9 da LG oferecem uma integração perfeita com as TVs da empresa, proporcionando uma experiência de utilização sublime e um som mais forte e autêntico que faz com que o home entertainment seja ainda mais envolvente. Quando emparelhados, uma LG Soundbar e uma LG TV apresentam recursos inovadores, como o WOW Orchestra, que utiliza cada um dos canais de áudio dos dois produtos, criando um palco sonoro expandido com altura, profundidade e potência otimizadas. As soundbars de 2023 da LG e as LG TVs oferecem mais sinergia para uma excelente solução de som multi-surround, permitindo que os ouvintes desfrutem de Dolby Atmos e IMAX Enhanced alimentados por DTS:X.



As soluções de áudio premium de home entertainment da empresa também incluem o intuitivo WOW Interface1 no Home Dashboard da LG TV, permitindo que os utilizadores giram facilmente as configurações da soundbar e partilhem os modos de som com a TV. Paralelamente, a adição do WOWCAST permite que os modelos de soundbar de 2023 se conectem via wireless com as LG TVs, proporcionando uma conveniência sem cabos e um aspeto mais organizado na sala de estar sem sacrificar a qualidade do áudio1.



Juntamente com um conjunto de recursos expandido e uma maior facilidade ao nível da utilização, as novas soundbars apresentam um design sofisticado que complementa o aspeto minimalista das TVs mais recentes da LG e que se adapta perfeitamente a uma ampla variedade de decorações. Um novo suporte2 permite que os utilizadores coloquem a LG Soundbar diretamente por baixo de uma LG TV, criando uma estética visualmente harmoniosa que eleva o espaço. O suporte, que se conecta à parte traseira de uma LG TV compatível, pode ser usado em instalações na parede ou num stand com uma altura e numa localização que garanta a melhor experiência de som para os utilizadores. O conveniente suporte ajuda a manter o ambiente de visualização livre da confusão dos cabos e evita furos adicionais na parede.



As soundbars de 2023 oferecem uma reprodução de som precisa e uma clareza otimizada para uma experiência de home cinema mais completa com a tecnologia Triple Sound da LG, que inclui a primeira coluna tripla do mundo. Novidade este ano, a Triple Level Spatial Sound Technology empresa uma análise de canal realizada por um mecanismo 3D baseado em HRTF para adicionar uma camada intermédia virtual. O resultado é um som incrivelmente realista com uma sensação especial convincente que coloca os ouvintes no centro de um ambiente sonoro envolvente.



Os utilizadores também poderão ouvir a diferença que se fará sentir graças ao Triple AI Sound Optimizer da LG – um recurso que aumenta de forma inteligente a performance das novas soundbars – e tirar partido do som atualizado através desta função, que converte qualquer fonte de áudio (incluindo áudio de dois canais) num impressionante som surround que utiliza todos os canais de áudio disponíveis. Adaptando o output de áudio ao espaço do utilizado, o AI Room Calibration melhorado da LG analisa o ambiente da sala e, de seguida, aplica essas informações às configurações das soundbars para melhorar o equilíbrio geral, dar mais clareza às performances vocais e ao diálogo dos filmes e elevar a precisão da relação imagem/som.



Além disso, os novos modelos incorporam o avançado recurso AI Sound Pro da LG. Garantindo um som excelente para qualquer tipo de conteúdo, seja filmes, eventos desportivos, jogos ou música, o AI Sound Pro analisa o sinal de áudio e aplica automaticamente as configurações mais apropriadas.



Respondendo às diversas necessidades ao nível do home entertainment dos consumidores atuais, as novas soundbars da LG são compatíveis com uma ampla gama de serviços, dispositivos e recursos de conectividade. Os utilizadores podem desfrutar de reprodução sem perdas e com uma qualidade de áudio impressionante quando ouvirem os seus artistas e músicas favoritas a partir de serviços de streming de música, como o TIDAL Connect, que fornece som de alta fidelidade através do suporte a formatos de áudio inovadores, incluindo Master Quality Autheticated (MQA) e Dolby Atmos.



Assumindo-se como excelentes soluções de som para quem procura elevar a experiência de gaming ao próximo nível, as mais recentes soundbars da LG suportam VRR para reduzir o tearing do ecrã e ALLM para eliminar o atraso, além de permitir a transmissão de 4K/120Hz.





1 O WOWCAST pode ser utilizado com soundbars habilitadas para Wi-Fi.

2 O suporte enviado com o modelo SC9 é compatível com as OLED TVs da série C de 55, 65 e 77 polegadas de 2022 e 2023.