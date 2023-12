SÉRIE DE PONTA LG MAGNIT APRESENTOU EXPERIÊNCIAS IMERSIVAS NA INFOCOMM 2023

A LG Electronics revelou a sua impressionante gama de soluções de display digital na InfoComm 2023, a feira audiovisual profissional que decorreu em Orlando, na Flórida, EUA, de 14 a 16 de junho.



O stand gigantesco da LG apresentou uma vasta gama de ecrãs digitais inovadores exibidos ao longo de uma dúzia de distintas zonas de produtos, com casos de utilização e aplicações para uma ampla gama de indústrias e ambientes. Melhorando a eficiência, a produtividade e a experiência do cliente, as últimas ofertas da empresa oferecem soluções criativas e práticas para o mundo de hoje.



Encabeçando a vitrine da empresa na InfoComm, os sofisticados monitores MAGNIT para utilização comercial e residencial merecem ser vistos. A linha LG MAGNIT – que inclui os recém lançados modelos com uma poderosa opção de alimentação remota – oferece uma gama abrangente de densidades de píxeis (de 0,68 a 1,56 milímetros) e a flexibilidade para responder a diferentes necessidades. Projetados tendo em mente a segurança do utilizador e o ambiente de instalação, os monitores LG MAGNIT passaram em vários testes relativos à propagação de chamas na superfície, consistência de cores num amplo ângulo de visão e compatibilidade eletromagnética1.



A Digital Art Zone do stand gira em torno do enorme monitor LG MAGNIT 8K Micro LED de 272 polegadas, uma atração que exige a atenção dos visitantes. Exibindo uma variedade de imagens em 8K que capturam a beleza do mundo natural, este espetacular display da LG é uma forma brilhante de fornecer conteúdo e informação, e é adequado para utilização em espaços públicos e em lobbies corporativos e de hotéis. Nas traseiras da parede Media Art desta zona, o novo monitor LG LED All-in-One de 163 polegadas deslumbra com conteúdo artístico ainda mais fascinante tanto pela escala do ecrã como pela excelente reprodução de cores.



Os visitantes também foram presenteados com outra visão espetacular, já que o monitor Micro LED LEG MAGNIT 8K sincroniza com media wall Transparent OLED Signage (composta por 26 monitores de 55 polegadas) para criar uma experiência de arte e media incrivelmente imersiva. A instalação única demonstrou a versatilidade e as potenciais aplicações criativas oferecidas pelas tecnologias de ponta da LG.



Na Virtual Production Zone, a LG apresentou as suas soluções avançadas de display (incluindo LG MAGNIT e LG UltraFineTM Display OLED Pro) para emissoras, estúdios de produção e criadores de conteúdo digital, com ecrãs que permitem que imagens em live-action sejam filmadas num backdrop virtual realista. Os participantes puderam assim descobrir como os estúdios de produção virtuais funcionam e como estão a ser utilizados no cinema, na TV e nos canais internos de comunicação corporativa, para diversas criações multimédia.



Na Corporate Zone era possível encontrar um LG MAGNIT de 163 polegadas com uma opção de fonte de alimentação remota, sendo que os instaladores puderam confirmar como o tamanho mínimo do píxel e as cores detalhadas do monitor baseado em Micro LED da LG são capazes de fornecer clareza e uma grande fidelidade de imagem. Esta zona também albergou o display All-in-One LED 21:9 da empresa, otimizado para plataformas de videoconferência widescreen, bem como uma variedade de outras soluções de display.



À entrada da Education Zone, os visitantes foram recebidos com o LG CreateBoard (série TR3DK), que abriu o caminho para experiências de sala de aula interativas e colaborativas com a sua resolução UHD (3.840 x 2.160) e ecrã multi-touch de 40 pontos2. As mais recentes soluções de educação digital da LG contam com o LG CreateBoard Lab para criação e escrita de conteúdo e o LG CreateBoard Share para conteúdo wireless e partilha de ecrã.



Na Retail Zone, o destaque foi para uma escultura digital de design personalizado que compreende oito das versáteis soluções de Transparent OLED Signage de 55 polegadas. Juntamente com a escultura, que se assemelha a um prisma gigante, encontra-se um modelo Transparent OLED Signage de 30 polegadas que funciona como a peça central de um deslumbrante vitrine de calçado de luxo. Esta zona também incluiu um visor LED de alto brilho de 87 polegadas de dupla face para aplicar em janelas. Quando configurada com um display UHD de 65 ou 75 polegadas na configuração traseira, esta solução oferece eficiência e uma quantidade generosa de espaço no ecrã para comunicação com os clientes.



A Food and Beverage Zone contou com uma grande variedade de displays digitais, incluindo ecrã Stretch de 37 polegadas ideal para publicidade em prateleiras de alimentos e modelos ultrabrilhantes de 22 e 55 polegadas à prova de intempéries otimizados para aplicação em drive-throughs. Funcionando como um complemento, encontram-se as soluções de software SuperSign AD e SuperSign QSR. O SuperSign AD permite a distribuição de conteúdo de publicidade específico com base em dados selecionados e pode gerar relatórios que suportam a gestão eficaz de publicidade. O SuperSign QSR, a solução especializada de gestão de pedidos da LG para restaurantes de serviço rápido, facilita a receção de pedidos, a transmissão para os ecrãs na cozinha e pode até mesmo gerir listas de espera.



Na Software Solutions Zone, os visitantes exploraram a diversificada gama de soluções inovadoras de plataforma de cloud da LG: as soluções de gestão de conteúdo SuperSign Cloud e Pro:Centric Cloud e o sistema de gestão remoto LG ConnectedCare. As demonstrações levadas a cabo mostram como estas ofertas de software de ponta podem ajudar as empresas a gerir convenientemente os seus monitores digitais LG.



As tecnologias da empresa pensadas tendo em conta os utilizadores e o meio ambiente – e as certificações relacionadas com o setor – encontravam-se na Better Life for All Zone. Os visitantes foram expostos aos LG CreateBoard com certificações flicker-free e de baixa luz azul do LG CreateBoard e comprovar como o LG Kiosk melhora a acessibilidade através da inclusão de um teclado tátil. Uma empresa que compreende a importância da sustentabilidade, a LG apresentou uma gama de tecnologias que dão prioridade à redução da utilização de plástico e do consumo de energia.



“Para transmitir totalmente a força, variedade e inovação das nossas mais recentes soluções de display digital, decidimos criar a nossa maior vitrine InfoComm até ao momento”, afirma Paik Ki-mun, vice-presidente sénior e head da unidade de negócios Information Display da LG Electronics Business Solutions Company. “Oferecemos aos nossos visitantes uma visão na primeira pessoa de como as nossas soluções de display digital já se encontram a ser implementadas em ambientes do mundo real, desde salas de reuniões, lojas de retalho e restaurantes até institutos educacionais, estúdios de produção de media virtual e muito mais. Continuaremos a fornecer inovadoras soluções de display para ajudar a fazer com que a vida seja melhor para todos.”



Para mais informações sobre as soluções de display digital da LG na InfoComm 2023, basta visitar: https://b2bmkt.lge.com/us-infocomm2023.





1 O LG MAGNIT foi certificado para a classificação de “propagação de chamas na superfície” (BS476 Parte 7 Classe 1), compatibilidade eletromagnética (EMC Classe B) e consistência de cores num amplo ângulo de visão testado pela TÜV Rheinland. As certificações podem variar de acordo com o modelo.

2 Um máximo de 40 pontos é detetado no ambiente Windows; no ambiente Android, são reconhecidos 32 pontos no máximo.