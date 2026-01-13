We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Micro-ondas de encastre LG preto com 25l e 900W de potência
Torne a Sua Cozinha Mais Eficaz
Melhore o estilo da sua cozinha
Confeção prática e eficaz
Diversos modos de confeção
Alimentos a ser cozinhados de acordo com 4 modos do micro-ondas, e 8 ícones do menú Confeção Automática.
Cozinha mais segura com Proteção Infantil
A Proteção Infantil implementada no forno micro-ondas mantém as crianças e os animais de estimação em segurança. Esta função permite bloquear o painel tátil do forno micro-ondas, prevenindo potenciais acidentes. Basta pressionar e manter pressionado o botão Parar/Apagar durante três segundos para bloquear o painel tátil.
Mãe e filho a passar tempo em segurança na cozinha
Temporizador
Não precisa ter um temporizador na sua cozinha. O micro-ondas tem funcionalidade de temporizador, capaz de alertar sem parar o processo de confeção dos alimentos.
30 segundos adicionais
A sua comida precisa de mais tempo? Basta pressionar o botão Iniciar para adicionar 30 segundos ao tempo de confeção dos seus alimentos.
Guia de instalação do micro-ondas de encastre
Clique aqui para obter mais detalhes sobre como o micro-ondas se enquadra no seu espaço, incluindo um guia com medidas e procedimentos a considerar.
Dimensões do forno micro-ondas de encastre e área de instalação.
Dimensão/Espaço, MG7Z2593B, Dimensão/Espaço, MG7Z2593B
➊ Quando instalado com o forno LG 24" de encastre
➊ Quando instalado com o forno LG 24" de encastre
Remova o painel traseiro da cabine de instalação. Se encontrar dificuldade em remover o painel traseiro, faça um furo de pelo menos 100mm de diâmetro. Para uma ventilação correta, deverá criar uma abertura de ventilação de 50mm entre o painel traseiro e o chão da cabine de instalação. É necessário um intervalo de instalação de 5mm entre o aro superior do forno e o aro inferior do móvel.
Dimensões da área de instalação do forno micro-ondas de encastre.
* É recomendado que a instalação seja efetuada por um especialista.
Peças e acessórios
Imagem de caixas na mesa da cozinha.
Veja os detalhes das peças que irá receber para instalação.
Parafusos de mobiliário e placa de conexão do forno micro-ondas.
Prato de vidro e anel de rotação do micro-ondas.
Eixo e prateleira do micro-ondas
Descarregue o manual para obter instruções acerca da utilização do produto e definições.
Perguntas Frequentes
O que acontece se a luz do forno não acender?
Poderão existir diversas razões para a luz do forno não acender. A luz do forno pode estar fundida, ou o circuito elétrico pode ter falhado.
As ondas de energia do micro-ondas passam através o vidro da porta?
Não. Os orifícios e as portas foram feitos para deixar a luz passar. No entanto, não deixam passar a energia do microondas.
Porque é que se ouve um sinal sonoro quando toco num botão do painel tátil?
O sinal sonoro assegura que a funcionalidade é devidamente ativada.
O micro-ondas danifica se funcionar em vazio?
Sim. Nunca deverá colocá-lo a trabalhar em vazio.
Porque é que por vezes os ovos rebentam?
Quando cozer, fritar ou escalfar ovos, a gema pode rebentar devido ao vapor gerado no interior da membrana da gema. Para prevenir este fenómeno, basta furar a gema antes de cozinhar. Não aqueça ovos na casca.
Porque é recomendado esperar um pouco após o seu cozinhado no micro-ondas ter terminado?
Após a confeção no micro-ondas terminar, os alimentos continuam a cozinhar durante o tempo de repouso. Este tempo permite aos alimentos serem cozinhados homogéneamente. O tempo de repouso depende da densidade dos alimentos.
Porque é que o forno nem sempre cozinha tão rápido quanto o guia de cozinha indica?
Consulte o seu guia de cozinha novamente para garantir que seguiu todos os passos corretamente, e para ver o que pode ter causado as variações no tempo de confeção. Os tempos de confeção e de aquecimento são meramente sugestivos e indicados para prevenir cozinhar os alimentos em demasia, problema comum obtido com este tipo de equipamentos. As variações de tamanho, formato, peso e dimensões dos alimentos requerem um maior tempo de confeção. Junte o seu conhecimento com as sugestões do guia de cozinha para testar o resultado final, tal como num forno convencional.
Todas as especificações
ACESSÓRIOS
Tabuleiro de vidro (unid.)
1
Prateleira superior (unid.)
1
Tabuleiros (unid.)
1
Anel giratório (unid.)
1
Fuste rotativo (unid.)
1
Manual do utilizador (unid.)
1
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS
Marca
LG
País de origem
China
Cor da porta
Preto
Design da porta
Dividido
EasyClean™
Não
Tipo de instalação
Encastre
Cor Exterior
Aço Inoxidável
Capacidade do forno (ℓ)
25
Tipo
Grelhar
CARACTERÍSTICAS DO PAINEL
Localização do painel
Lado direito
Ecrã do painel
LED
Tipo de painel
Tátil, em vidro
Dimensão do LCD
2 polegadas
CONVENIÊNCIA
Adicionar 30 segundos
Sim
Bloqueio para crianças
Sim
Aviso sonoro de fim
Sim
EasyClean™
Não
Temporizador de cozinha
Sim
Definição de tempo
Sim
Ligar/desligar base giratória
Não
MODOS DE CONFEÇÃO
Reaquecimento automático
Não
Fritura a ar quente
Não
Confeção automática
Sim
Cozer
Não
Confeção por convecção
Não
Descongelar
Sim
Desidratar
Não
Grelhar
Sim
Descongelação Inverter
Não
Derreter
Não
Confeção memorizada
Não
Fermentar
Não
Assar
Não
Sensor de confeção
Não
Sensor de reaquecimento
Não
Confeção lenta
Não
Amolecer
Não
Convecção rápida
Não
Grelhar rápido
Sim
Confeção por fases
Não
Confeção a vapor
Não
Aquecer
Não
DESIGN E ACABAMENTOS
Cor Exterior
Aço Inoxidável
Design interior
Quadrado
Cor da porta
Preto
Design da porta de vidro
Smog
Design exterior
Panorâmico tradicional
Cor do interior
Aço Inoxidável
Acabamento da prova
Não
DIMENSÕES E PESO
Dimensões do produto (L x A x P, em mm)
592 x 396 x 388
Dimensões interiores (L x A x P, em mm)
328 x 206 x 372
Dimensões da embalagem (L x A x P, em mm)
654 x 451 x 446
Peso do produto (kg)
16,7
CARACTERÍSTICAS DO MICRO-ONDAS
Tipo de iluminação
Incandescente
Consumo de energia combinado, micro-ondas e grill (W)
1450
Consumo de energia do grill (W)
1000
How to Cook
Automático e manual
Consumo de energia do micro-ondas (W)
1450
Níveis de potência do micro-ondas
5
Potência de saída do micro-ondas (W)
900
Capacidade do forno (ℓ)
25
Smart Inverter™
Não
Consumo de energia total (W)
1450
Tamanho da base giratória (mm)
315
POTÊNCIA
Potência (W)
900
Fonte de alimentação requerida (Volts/Hz)
230V / 50Hz
RECURSOS INTELIGENTES
Tag NFC ativada
Não
Smart Diagnosis
Não
ThinQ (Wi-Fi)
Não
