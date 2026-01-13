About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Micro-ondas de encastre LG preto com 25l e 900W de potência

Micro-ondas de encastre LG preto com 25l e 900W de potência

MG7Z2593BK
Frente
Frente Aberta
Cozinha automática
Modo de Cozinha
Design
Lifestyle_A
Lifestyle_B
Esquerda
Direita
Frente
Frente Aberta
Cozinha automática
Modo de Cozinha
Design
Lifestyle_A
Lifestyle_B
Esquerda
Direita

Funcionalidades principais

  • Design Minimalista
  • Ecrã com LED Branco
  • Controlos Táteis
  • 8 Modos Automáticos Para Cozinhar
  • Bloqueio Para Crianças
Mais

Torne a Sua Cozinha Mais Eficaz

Cozinha com instalação de micro-ondas

Melhore o estilo da sua cozinha

8 icones de alimentos que podem ser confecionados com a função de cozinhar automático do forno micro-ondas.

Confeção prática e eficaz

Micro-ondas de encastre instalado na parede com o forno.

Design moderno

Ecrã com LED Branco do forno micro-ondas de encastre

Ecrã com LED Branco

Dedo a tocar no painel tátil do forno micro-ondas de encastre.

Controlo tátil

Interior de aço inoxidável do forno micro-ondas de encastre.

Cavidade fácil de limpar

Diversos modos de confeção

Alimentos a ser cozinhados de acordo com 4 modos do micro-ondas, e 8 ícones do menú Confeção Automática.

Cozinha mais segura com Proteção Infantil

A Proteção Infantil implementada no forno micro-ondas mantém as crianças e os animais de estimação em segurança. Esta função permite bloquear o painel tátil do forno micro-ondas, prevenindo potenciais acidentes. Basta pressionar e manter pressionado o botão Parar/Apagar durante três segundos para bloquear o painel tátil.

Mãe e filho a passar tempo em segurança na cozinha

Temporizador

Não precisa ter um temporizador na sua cozinha. O micro-ondas tem funcionalidade de temporizador, capaz de alertar sem parar o processo de confeção dos alimentos.

30 segundos adicionais

A sua comida precisa de mais tempo? Basta pressionar o botão Iniciar para adicionar 30 segundos ao tempo de confeção dos seus alimentos.

Sinal de fim da confeção

Oiça a melodia do micro-ondas a indicar que a sua deliciosa refeição está pronta.

Guia de instalação do micro-ondas de encastre

Clique aqui para obter mais detalhes sobre como o micro-ondas se enquadra no seu espaço, incluindo um guia com medidas e procedimentos a considerar.

1. Medidas da área de instalação

Dimensões do forno micro-ondas de encastre e área de instalação.

Dimensão/Espaço, MG7Z2593B, Dimensão/Espaço, MG7Z2593B

➊ Quando instalado com o forno LG 24" de encastre

➊ Quando instalado com o forno LG 24" de encastre

2. Precauções de instalação

Remova o painel traseiro da cabine de instalação. Se encontrar dificuldade em remover o painel traseiro, faça um furo de pelo menos 100mm de diâmetro. Para uma ventilação correta, deverá criar uma abertura de ventilação de 50mm entre o painel traseiro e o chão da cabine de instalação. É necessário um intervalo de instalação de 5mm entre o aro superior do forno e o aro inferior do móvel.

Dimensões da área de instalação do forno micro-ondas de encastre.

* É recomendado que a instalação seja efetuada por um especialista.

Peças e acessórios

Imagem de caixas na mesa da cozinha.

Veja os detalhes das peças que irá receber para instalação.

Conteúdo da embalagem:

Parafusos de mobiliário e placa de conexão do forno micro-ondas.

Prato de vidro e anel de rotação do micro-ondas.

Eixo e prateleira do micro-ondas

Descarregue o manual para obter instruções acerca da utilização do produto e definições.

Guia de utilizador

Também poderá gostar de:

Complete a sua cozinha com a experiência total de encastre.

Imagem com forno de encastre instalado.

FORNO

Imagem com placa de indução de encastre instalada.

PLACAS DE INDUÇÃO

Imagem com exaustor instalado.

EXAUSTORES

Imagem com máquina de lavar loiça instalada.

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

Perguntas Frequentes

Q.

O que acontece se a luz do forno não acender?

A.

Poderão existir diversas razões para a luz do forno não acender. A luz do forno pode estar fundida, ou o circuito elétrico pode ter falhado.

Q.

As ondas de energia do micro-ondas passam através o vidro da porta?

A.

Não. Os orifícios e as portas foram feitos para deixar a luz passar. No entanto, não deixam passar a energia do microondas.

Q.

Porque é que se ouve um sinal sonoro quando toco num botão do painel tátil?

A.

O sinal sonoro assegura que a funcionalidade é devidamente ativada.

Q.

O micro-ondas danifica se funcionar em vazio?

A.

Sim. Nunca deverá colocá-lo a trabalhar em vazio.

Q.

Porque é que por vezes os ovos rebentam?

A.

Quando cozer, fritar ou escalfar ovos, a gema pode rebentar devido ao vapor gerado no interior da membrana da gema. Para prevenir este fenómeno, basta furar a gema antes de cozinhar. Não aqueça ovos na casca.

Q.

Porque é recomendado esperar um pouco após o seu cozinhado no micro-ondas ter terminado?

A.

Após a confeção no micro-ondas terminar, os alimentos continuam a cozinhar durante o tempo de repouso. Este tempo permite aos alimentos serem cozinhados homogéneamente. O tempo de repouso depende da densidade dos alimentos.

Q.

Porque é que o forno nem sempre cozinha tão rápido quanto o guia de cozinha indica?

A.

Consulte o seu guia de cozinha novamente para garantir que seguiu todos os passos corretamente, e para ver o que pode ter causado as variações no tempo de confeção. Os tempos de confeção e de aquecimento são meramente sugestivos e indicados para prevenir cozinhar os alimentos em demasia, problema comum obtido com este tipo de equipamentos. As variações de tamanho, formato, peso e dimensões dos alimentos requerem um maior tempo de confeção. Junte o seu conhecimento com as sugestões do guia de cozinha para testar o resultado final, tal como num forno convencional.

Imprimir

Todas as especificações

ACESSÓRIOS

  • Tabuleiro de vidro (unid.)

    1

  • Prateleira superior (unid.)

    1

  • Tabuleiros (unid.)

    1

  • Anel giratório (unid.)

    1

  • Fuste rotativo (unid.)

    1

  • Manual do utilizador (unid.)

    1

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

  • Marca

    LG

  • País de origem

    China

  • Cor da porta

    Preto

  • Design da porta

    Dividido

  • EasyClean™

    Não

  • Tipo de instalação

    Encastre

  • Cor Exterior

    Aço Inoxidável

  • Capacidade do forno (ℓ)

    25

  • Tipo

    Grelhar

CARACTERÍSTICAS DO PAINEL

  • Localização do painel

    Lado direito

  • Ecrã do painel

    LED

  • Tipo de painel

    Tátil, em vidro

  • Dimensão do LCD

    2 polegadas

CONVENIÊNCIA

  • Adicionar 30 segundos

    Sim

  • Bloqueio para crianças

    Sim

  • Aviso sonoro de fim

    Sim

  • EasyClean™

    Não

  • Temporizador de cozinha

    Sim

  • Definição de tempo

    Sim

  • Ligar/desligar base giratória

    Não

MODOS DE CONFEÇÃO

  • Reaquecimento automático

    Não

  • Fritura a ar quente

    Não

  • Confeção automática

    Sim

  • Cozer

    Não

  • Confeção por convecção

    Não

  • Descongelar

    Sim

  • Desidratar

    Não

  • Grelhar

    Sim

  • Descongelação Inverter

    Não

  • Derreter

    Não

  • Confeção memorizada

    Não

  • Fermentar

    Não

  • Assar

    Não

  • Sensor de confeção

    Não

  • Sensor de reaquecimento

    Não

  • Confeção lenta

    Não

  • Amolecer

    Não

  • Convecção rápida

    Não

  • Grelhar rápido

    Sim

  • Confeção por fases

    Não

  • Confeção a vapor

    Não

  • Aquecer

    Não

DESIGN E ACABAMENTOS

  • Cor Exterior

    Aço Inoxidável

  • Design interior

    Quadrado

  • Cor da porta

    Preto

  • Design da porta de vidro

    Smog

  • Design exterior

    Panorâmico tradicional

  • Cor do interior

    Aço Inoxidável

  • Acabamento da prova

    Não

DIMENSÕES E PESO

  • Dimensões do produto (L x A x P, em mm)

    592 x 396 x 388

  • Dimensões interiores (L x A x P, em mm)

    328 x 206 x 372

  • Dimensões da embalagem (L x A x P, em mm)

    654 x 451 x 446

  • Peso do produto (kg)

    16,7

CARACTERÍSTICAS DO MICRO-ONDAS

  • Tipo de iluminação

    Incandescente

  • Consumo de energia combinado, micro-ondas e grill (W)

    1450

  • Consumo de energia do grill (W)

    1000

  • How to Cook

    Automático e manual

  • Consumo de energia do micro-ondas (W)

    1450

  • Níveis de potência do micro-ondas

    5

  • Potência de saída do micro-ondas (W)

    900

  • Capacidade do forno (ℓ)

    25

  • Smart Inverter™

    Não

  • Consumo de energia total (W)

    1450

  • Tamanho da base giratória (mm)

    315

POTÊNCIA

  • Potência (W)

    900

  • Fonte de alimentação requerida (Volts/Hz)

    230V / 50Hz

RECURSOS INTELIGENTES

  • Tag NFC ativada

    Não

  • Smart Diagnosis

    Não

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Não

O que dizem sobre nós

As nossas escolhas para si

Encontrar localmente

Experimente este produto perto de si.