Monitor para gaming LG UltraGear™ G6 240Hz WQHD de 34 polegadas com DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), USB-C (PD 15W)
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.
Claridade que o mantém no controlo, num ecrã de 34 polegadas
Com o seu amplo ecrã UltraWide WQHD (3440×1440) de 34 polegadas, o UltraGear oferece uma tela mais ampla que pode ajudar a melhorar a nitidez visual e os detalhes. O WQHD contribui para imagens mais nítidas e para um maior espaço no ecrã, oferecendo uma experiência mais envolvente para aqueles que apreciam tanto o tamanho como a resolução.
Um monitor WQHD de 34 polegadas e 21:9 mostra uma cena de batalha futurista com máquinas robóticas gigantes numa cidade de ficção científica.
Grande amplitude.
O ponto ideal do UltraWide 21:9 para jogos
O monitor WQHD curvo 21:9 proporciona uma experiência envolvente e cativante tanto para jogos como para vários conteúdos de entretenimento, graças ao seu rácio de aspeto equilibrado e otimizado.
Mergulhe nas cores verdadeiras, conquiste o jogo
O nosso monitor para gaming suporta um amplo espetro de cores, 95% (Typ.) da gama de cores DCI-P3, expressando cores de alta fidelidade para reprodução com VESA DisplayHDR™ 400, permitindo uma experiência realista de gaming.
Velocidade esmagadora, para mergulhar nos jogos
O tempo de resposta ultrarrápido de 1ms (GtG),que reduz o efeito fantasma invertido e proporciona um tempo de resposta rápido,permite-lhe desfrutar de um desempenho de jogo totalmente novo.
*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.
*Selecione o “Modo mais rápido” para obter um “Tempo de resposta de 1ms”. (Ajustes do jogo → Tempo de resposta → Modo mais rápido).
Movimento suave,
jogo infinito
Minimize as lágrimas e os atrasos com a tecnologia AMD FreeSync™ Premium num monitor para gaming WQHD. Experimente uma redução significativa do efeito de “tearing” e “stuttering” do ecrã para uma jogabilidade suave e cristalina.
Uma cena de um jogo de corridas que mostra um carro desportivo verde brilhante a liderar numa pista, com vários carros a seguirem atrás, com a funcionalidade AMD FreeSync Premium.
*O desempenho da funcionalidade é comparado com os modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.
*Podem ocorrer erros ou atrasos dependendo da ligação de rede.
Dynamic Action Sync
A Dynamic Action Sync (Sincronização de ação dinâmica) reduz o atraso de entrada, permitindo aos jogadores capturar momentos cruciais em tempo real e reagir rapidamente.
Design elegante, sem aglomeração de cabos
Desfrute de um design praticamente sem margens, combinado com uma base totalmente ajustável para rotação, inclinação, altura e ajustes de pivô.O suporte em L sem aglomeração de cabos foi concebido para poupar espaço na secretária e eliminar zonas mortas, tornando a sua configuração limpa e eficiente.
Key Spec
Ecrã - Dimensão (polegadas)
34
Ecrã - Relação de Proporção
21:9
Ecrã - Gama de Cor (Típ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Ecrã - Curvatura
1500R
Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
240
Ecrã - Tempo de Resposta
1 ms (GtG at Faster)
Características Mecânicas - Posição do Ecrã
Inclinação/Altura/Base giratória
Todas as especificações
ACESSÓRIO
DisplayPort
SIM (1ea)
HDMI
SIM (2ea)
USB-C
SIM (1 cima/2 baixo)
CONECTIVIDADE
DisplayPort
SIM
Versão DisplayPort
1.4
HDMI
SIM (ver 2.1)
DIMENSÕES / PESO
Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]
980 x 475 x 170 mm
Dimensões sem base (L x A x P) [mm]
808 x 363,92 x 107,11 mm
Dimensões com base (L x A x P) [mm]
808 x 512,47 x 235 mm (cima)/ 808 x 392,47 x 235 mm (baixo)
Peso com embalagem (kg)
10,5 kg
Peso sem base (kg)
5,3 kg
Peso com base (kg)
7,3 kg
ECRÃ
Relação de Proporção
21:9
Brilho (Mín.) [cd/m²]
250 cd/m²
Brilho (Típ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Color Depth (Número de Cores)
1,07 B
Gama de Cor (Mín.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Gama de Cor (Típ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Nível de Contraste (Mín.)
3200:1
Nível de Contraste (Típ.)
4000:1
Curvatura
1500R
Dimensão do Pixel (mm)
0,2317 x 0,2317 mm
Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]
240
Tempo de Resposta
1 ms (GtG at Faster)
Dimensão (cm)
86,4
Dimensão (polegadas)
34
Ângulo de Visualização (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
CARACTERÍSTICAS
Black Stabilizer
SIM
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Cores Calibradas em Fábrica
SIM
Dynamic Action Sync
SIM
Flicker Safe
SIM
Contador FPS
SIM
HDR 10
SIM
PBP
2PBP
PIP
SIM
Modo de Leitura
SIM
Smart Energy Saving
SIM
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
VRR (Taxa de Atualização Variável)
SIM
INFORMAÇÕES
Nome do Produto
UltraGear
Ano
Y25
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS
Posição do Ecrã
Inclinação/Altura/Base giratória
Suporte VESA [mm]
100 x 100 mm
ENERGIA
Entrada CA
100~240 V (50/60 Hz)
Consumo de Energia (DC Desligada)
Menos de 0,3 W
Consumo Energético (Suspensão)
Menos de 0,5 W
Tipo
Alimentação externa (adaptador)
SOM
Altifalante
5 W x 2
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
- extensão:pdf
