Monitor para gaming LG UltraGear™ G6 240Hz WQHD de 34 polegadas com DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), USB-C (PD 15W)
Classificação energética : UE
Folha de produto

Monitor para gaming LG UltraGear™ G6 240Hz WQHD de 34 polegadas com DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), USB-C (PD 15W)

Classificação energética : UE
Folha de produto

Monitor para gaming LG UltraGear™ G6 240Hz WQHD de 34 polegadas com DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), USB-C (PD 15W)

34G630A-B
vista frontal
Vista lateral de -15 graus
Vista lateral +15 graus
vista frontal do monitor com o suporte em baixo
vista lateral
vista lateral de um monitor inclinado
vista superior
vista superior - 15 graus
vista superior + 15 graus
LG Monitor para gaming LG UltraGear™ G6 240Hz WQHD de 34 polegadas com DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), USB-C (PD 15W), 34G630A-B
vista traseira com luzes desligadas
vista traseira com luzes acesas
vista em perspetiva traseira com luzes desligadas
vista em perspetiva traseira com luzes acesas
vista aproximada do emblema traseiro com as luzes desligadas
vista frontal
Vista lateral de -15 graus
Vista lateral +15 graus
vista frontal do monitor com o suporte em baixo
vista lateral
vista lateral de um monitor inclinado
vista superior
vista superior - 15 graus
vista superior + 15 graus
LG Monitor para gaming LG UltraGear™ G6 240Hz WQHD de 34 polegadas com DCI-P3 95% (Typ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1ms (GtG), USB-C (PD 15W), 34G630A-B
vista traseira com luzes desligadas
vista traseira com luzes acesas
vista em perspetiva traseira com luzes desligadas
vista em perspetiva traseira com luzes acesas
vista aproximada do emblema traseiro com as luzes desligadas

Funcionalidades principais

  • WQHD (3440x1440) de 34 polegadas
  • Tempo de resposta de 1ms (GtG)
  • DisplayHDR™ 400 com DCI-P3 95%
  • AMD FreeSync™ Premium
  • Design praticamente sem margens
  • Suporte em L sem aglomeração de cabos
Mais
Logótipo LG UltraGear™ G6.

Logótipo LG UltraGear™ G6.

Monitor para gaming 240Hz WQHD
de 34 polegadas

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

16:9 QHD 2560x1440, sRGB99%, 180 Hz, 1000R

16:9 QHD 2560x1440, sRGB99%, 180 Hz, 1000R

Ecrã está escrito em letras maiúsculas e tem o logótipo LG UltraGear no canto superior direito.

Ecrã está escrito em letras maiúsculas e tem o logótipo LG UltraGear no canto superior direito.

Claridade que o mantém no controlo, num ecrã de 34 polegadas

Com o seu amplo ecrã UltraWide WQHD (3440×1440) de 34 polegadas, o UltraGear oferece uma tela mais ampla que pode ajudar a melhorar a nitidez visual e os detalhes. O WQHD contribui para imagens mais nítidas e para um maior espaço no ecrã, oferecendo uma experiência mais envolvente para aqueles que apreciam tanto o tamanho como a resolução.

Um monitor WQHD de 34 polegadas e 21:9 mostra uma cena de batalha futurista com máquinas robóticas gigantes numa cidade de ficção científica.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Grande amplitude.
O ponto ideal do UltraWide 21:9 para jogos

O monitor WQHD curvo 21:9 proporciona uma experiência envolvente e cativante tanto para jogos como para vários conteúdos de entretenimento, graças ao seu rácio de aspeto equilibrado e otimizado.

Monitor curvo 21:9 UltraWide WQHD (3440x1440) que mostra o horizonte de uma cidade futurista com uma nave espacial a voar por cima de torres iluminadas.

Monitor curvo 21:9 UltraWide WQHD (3440x1440) que mostra o horizonte de uma cidade futurista com uma nave espacial a voar por cima de torres iluminadas.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Mergulhe nas cores verdadeiras, conquiste o jogo

O nosso monitor para gaming suporta um amplo espetro de cores, 95% (Typ.) da gama de cores DCI-P3, expressando cores de alta fidelidade para reprodução com VESA DisplayHDR™ 400, permitindo uma experiência realista de gaming.

Um monitor que mostra uma cena de batalha numa cidade futurista com soldados blindados empunhando armas de energia brilhantes sob luzes de néon.

Um monitor que mostra uma cena de batalha numa cidade futurista com soldados blindados empunhando armas de energia brilhantes sob luzes de néon.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Velocidade está escrito em letras maiúsculas e tem o logótipo LG UltraGear no canto superior direito.

Velocidade está escrito em letras maiúsculas e tem o logótipo LG UltraGear no canto superior direito.

Um monitor que mostra uma corrida de motas a alta velocidade nas ruas da cidade iluminadas a néon, realçando o movimento suave a uma taxa de atualização de 240Hz.

Movimento fluido nos jogos com uma taxa de atualização de 240Hz

Para proporcionar uma taxa de atualização de 240Hz para imagens fluídas e nítidas, minimizando a desfocagem dos movimentos.

Deixe-se envolver por uma jogabilidade mais imersiva a cada fotograma.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Velocidade esmagadora, para mergulhar nos jogos

O tempo de resposta ultrarrápido de 1ms (GtG),que reduz o efeito fantasma invertido e proporciona um tempo de resposta rápido,permite-lhe desfrutar de um desempenho de jogo totalmente novo.

*As imagens são simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades. Pode ser diferente do produto real em utilização.

*Selecione o “Modo mais rápido” para obter um “Tempo de resposta de 1ms”. (Ajustes do jogo → Tempo de resposta → Modo mais rápido).

Tecnologia está escrito em letras maiúsculas e tem o logótipo LG UltraGear no canto superior direito.

Tecnologia está escrito em letras maiúsculas e tem o logótipo LG UltraGear no canto superior direito.

Movimento suave,
jogo infinito

Minimize as lágrimas e os atrasos com a tecnologia AMD FreeSync™ Premium num monitor para gaming WQHD. Experimente uma redução significativa do efeito de “tearing” e “stuttering” do ecrã para uma jogabilidade suave e cristalina.

Uma cena de um jogo de corridas que mostra um carro desportivo verde brilhante a liderar numa pista, com vários carros a seguirem atrás, com a funcionalidade AMD FreeSync Premium.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

*O desempenho da funcionalidade é comparado com os modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.

*Podem ocorrer erros ou atrasos dependendo da ligação de rede.

Dynamic Action Sync

A Dynamic Action Sync (Sincronização de ação dinâmica) reduz o atraso de entrada, permitindo aos jogadores capturar momentos cruciais em tempo real e reagir rapidamente.

Black Stabilizer

O Black Stabilizer (Estabilizador de tons escuros) ajuda os jogadores a detetar snipers à espreita nos cantos mais escuros e a navegar rapidamente pelas explosões de granadas flash.

Mira

O ponto alvo é fixado no centro para melhorar a precisão de disparo.

Contador de FPS

O contador de FPS permite-lhe ver se tudo está a carregar bem. Quer esteja a editar, a jogar ou a ver um filme, cada fotograma é importante e, com o Contador de FPS, terá dados em tempo real.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Design elegante, sem aglomeração de cabos

Desfrute de um design praticamente sem margens, combinado com uma base totalmente ajustável para rotação, inclinação, altura e ajustes de pivô.O suporte em L  sem aglomeração de cabos foi concebido para poupar espaço na secretária e eliminar zonas mortas, tornando a sua configuração limpa e eficiente.

Ícone de inclinação ajustável.

Inclinação

 -5° ~ 20°

ícone de base giratória e ajustável.

Base Giratória

-30° ~ +30°

Ícone de altura ajustável.

Altura

120 mm

Ícone de montagem na parede ajustável.

Montagem na parede

100x100

Vista frontal e traseira do monitor para gaming UltraGear™ 34G630A, que mostra uma cena de corrida futurista no ecrã.

Vista frontal e traseira do monitor para gaming UltraGear™ 34G630A, que mostra uma cena de corrida futurista no ecrã.

Ícone USB Type C.

USB-C (PD 15W)

Ícone HDMI.

HDMI™ 2.1 x2

Ícone DisplayPort.

DisplayPort1.4 x1

com DSC

Ícone dos altifalantes.

5W x2 colunas

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de utilização.

Imprimir

Key Spec

  • Ecrã - Dimensão (polegadas)

    34

  • Ecrã - Relação de Proporção

    21:9

  • Ecrã - Gama de Cor (Típ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Ecrã - Brilho (Típ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Ecrã - Curvatura

    1500R

  • Ecrã - Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    240

  • Ecrã - Tempo de Resposta

    1 ms (GtG at Faster)

  • Características Mecânicas - Posição do Ecrã

    Inclinação/Altura/Base giratória

Todas as especificações

ACESSÓRIO

  • DisplayPort

    SIM (1ea)

  • HDMI

    SIM (2ea)

  • USB-C

    SIM (1 cima/2 baixo)

CONECTIVIDADE

  • DisplayPort

    SIM

  • Versão DisplayPort

    1.4

  • HDMI

    SIM (ver 2.1)

DIMENSÕES / PESO

  • Dimensão da embalagem (L x A x P) [mm]

    980 x 475 x 170 mm

  • Dimensões sem base (L x A x P) [mm]

    808 x 363,92 x 107,11 mm

  • Dimensões com base (L x A x P) [mm]

    808 x 512,47 x 235 mm (cima)/ 808 x 392,47 x 235 mm (baixo)

  • Peso com embalagem (kg)

    10,5 kg

  • Peso sem base (kg)

    5,3 kg

  • Peso com base (kg)

    7,3 kg

ECRÃ

  • Relação de Proporção

    21:9

  • Brilho (Mín.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Brilho (Típ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Color Depth (Número de Cores)

    1,07 B

  • Gama de Cor (Mín.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Gama de Cor (Típ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Nível de Contraste (Mín.)

    3200:1

  • Nível de Contraste (Típ.)

    4000:1

  • Curvatura

    1500R

  • Dimensão do Pixel (mm)

    0,2317 x 0,2317 mm

  • Taxa de Atualização (Máx.) [Hz]

    240

  • Tempo de Resposta

    1 ms (GtG at Faster)

  • Dimensão (cm)

    86,4

  • Dimensão (polegadas)

    34

  • Ângulo de Visualização (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

CARACTERÍSTICAS

  • Black Stabilizer

    SIM

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Cores Calibradas em Fábrica

    SIM

  • Dynamic Action Sync

    SIM

  • Flicker Safe

    SIM

  • Contador FPS

    SIM

  • HDR 10

    SIM

  • PBP

    2PBP

  • PIP

    SIM

  • Modo de Leitura

    SIM

  • Smart Energy Saving

    SIM

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • VRR (Taxa de Atualização Variável)

    SIM

INFORMAÇÕES

  • Nome do Produto

    UltraGear

  • Ano

    Y25

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

  • Posição do Ecrã

    Inclinação/Altura/Base giratória

  • Suporte VESA [mm]

    100 x 100 mm

ENERGIA

  • Entrada CA

    100~240 V (50/60 Hz)

  • Consumo de Energia (DC Desligada)

    Menos de 0,3 W

  • Consumo Energético (Suspensão)

    Menos de 0,5 W

  • Tipo

    Alimentação externa (adaptador)

SOM

  • Altifalante

    5 W x 2

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.

