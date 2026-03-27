REGULAMENTO DA CAMPANHA - SOMOS BICAMPEÕES!

22 DE JUNHO A 2 DE AGOSTO DE 2026

A participação nesta campanha pressupõe a aceitação dos termos e condições do presente regulamento. A LG Electronics Portugal, S.A., com sede em Taguspark – Edifício Inovação I, Corpo I, Av. Jacques Delors n.º 3, 2740-122 Porto Salvo, promove a campanha "SOMOS BICAMPEÕES!", através da qual oferece cashback na aquisição de determinados modelos de televisores LG identificados abaixo, aos consumidores que façam prova da respetiva compra dentro dos prazos e condições definidos no presente regulamento.

PERÍODO DE COMPRA

A campanha é válida para a compra de um dos modelos identificados abaixo, efetuada entre as 00h00 do dia 22 de junho de 2026 e as 23h59 do dia 2 de agosto de 2026. A data limite para registo de participação corresponde ao décimo quarto dia após a data da compra, não podendo, em qualquer caso, ser efetuado qualquer registo após as 23h59 do dia 16 de agosto de 2026.

MODELOS EM CAMPANHA E RESPETIVA OFERTA CASHBACK

Os modelos elegíveis e respetivos montantes de cashback encontram-se identificados abaixo:

Modelo Valor Cashback OLED65G66LS 300 EUR OLED55G66LS 200 EUR OLED48G66LS 150 EUR OLED65G64LW 300 EUR OLED83B6ELB 300 EUR OLED77B6ELC 250 EUR OLED65B6ELC 200 EUR OLED55B6ELC 100 EUR OLED48B6ELC 100 EUR 100MRGB96B6 1000 EUR 86MRGB96B6B 500 EUR 75MRGB96B6B 400 EUR 75MRGB86B6A 200 EUR 65MRGB86B6A 150 EUR 55MRGB86B6A 100 EUR 50MRGB86B6A 50 EUR OLED77T49LA 5000 EUR

Não são elegíveis compras efetuadas através de vendedores terceiros alojados em plataformas marketplace, ainda que comercializadas através de websites pertencentes a retalhistas aderentes.

COMO PARTICIPAR

Para usufruir da oferta cashback é obrigatório efetuar o registo da aquisição no prazo máximo de 14 dias após a data da compra através do formulário disponível em www.lgcashback.com/pt/tv2026.

O participante deverá preencher todos os campos solicitados no formulário e proceder ao upload dos seguintes elementos:

• Cópia legível da fatura de compra;

• Fotografia legível da etiqueta original contendo o número de série do equipamento adquirido.

Os ficheiros enviados deverão ser perfeitamente legíveis e permitir a identificação inequívoca do produto adquirido.

Após análise dos dados fornecidos, da fatura e da fotografia da etiqueta do número de série, o consumidor receberá um e-mail com o estado da sua participação, indicando se a mesma foi considerada válida ou inválida.

Caso a participação seja considerada inválida, o participante será informado dos motivos da invalidação, podendo corrigir os elementos indicados desde que ainda se encontre dentro dos prazos da campanha.

Caso a participação seja considerada válida, o participante será informado de que o cashback será processado para o IBAN indicado no respetivo formulário. Não serão considerados dados enviados por qualquer outro meio que não o formulário oficial da campanha. Caso o participante não receba qualquer comunicação relativa ao estado da sua participação no prazo de 15 dias após o registo, deverá contactar o Centro de Informação ao Consumidor da LG através do número 300 600 033 (custo de chamada local).

A LG não se responsabiliza pela não receção de comunicações eletrónicas, sendo da responsabilidade do participante verificar o estado da sua participação.

O preenchimento do formulário ou a retificação de dados poderá ser efetuado até às 23h59 do dia 1 de agosto de 2026, inclusive. Após essa data, a campanha considerar-se-á encerrada, não sendo possível efetuar novos registos ou alterações. Para retificar dados submetidos incorretamente, o participante deverá efetuar novo registo completo, anexando novamente toda a documentação exigida.

ENTREGA DA OFERTA CASHBACK

O cashback será efetuado através de transferência bancária exclusivamente para contas domiciliadas em Portugal, utilizando o IBAN indicado pelo participante no momento do registo. A LG efetuará o pagamento no prazo máximo de 60 dias após a validação da participação.

Em caso de insucesso da transferência por motivo imputável ao participante, designadamente IBAN incorreto ou incompleto, o participante deverá solicitar a correção dos dados junto do Centro de Informação ao Consumidor da LG. Decorridos 70 dias após o termo da campanha sem que a situação seja regularizada, reserva-se à LG o direito de cancelar definitivamente o pagamento do cashback.

REGRAS DA PARTICIPAÇÃO

A participação está limitada a pessoas singulares maiores de 18 anos. A campanha é válida apenas para Portugal Continental. Não serão considerados válidos formulários incompletos, ilegíveis, duplicados ou contendo dados falsos.

Não serão considerados válidos registos efetuados após o prazo definido. Cada equipamento adquirido deverá ser objeto de um registo autónomo. A aquisição de vários produtos elegíveis confere direito ao respetivo cashback individual, desde que cada produto seja registado separadamente e acompanhado da documentação exigida. O cashback é acumulável entre produtos elegíveis. Só serão aceites como prova de compra faturas completas que incluam:

• Nome da loja;

• Data da compra;

• Referência do modelo adquirido;

• Número do documento;

• Nome do cliente;

• Número fiscal do cliente.

Só serão aceites registos efetuados em nome do cliente constante da fatura de compra.

A promoção destina-se exclusivamente ao consumidor final.

Não são abrangidas pela campanha:

• Compras efetuadas em lojas internacionais;

• Equipamentos importados direta ou indiretamente e não comercializados pela LG Electronics Portugal, S.A.;

• Compras efetuadas junto de distribuidores profissionais para revenda;

• Compras efetuadas através de canais comerciais não autorizados;

• Compras efetuadas através de vendedores terceiros alojados em plataformas marketplace, ainda que comercializadas através de websites de retalhistas aderentes;

• Produtos usados, recondicionados ou de exposição.

É da responsabilidade do participante garantir que todos os dados fornecidos são corretos, completos e legíveis.

DEVOLUÇÕES

Em caso de devolução do equipamento adquirido após o registo na campanha, o participante deverá informar imediatamente a LG. Caso o cashback já tenha sido pago, o participante obriga-se a restituir integralmente o montante recebido.

FRAUDE

Em caso de fraude, falsificação documental, utilização de provas de compra falsas ou qualquer outra situação irregular, a LG reserva-se o direito de excluir a participação, cancelar o pagamento do cashback e exigir judicialmente a restituição de quaisquer montantes indevidamente recebidos. A LG reserva-se igualmente o direito de solicitar documentação adicional para validação das participações.

TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão tratados pela LG Electronics Portugal, S.A. para efeitos de gestão da campanha, validação das participações e pagamento do cashback. Mediante consentimento expresso, os dados poderão igualmente ser utilizados para comunicações promocionais da LG. O participante poderá retirar esse consentimento a qualquer momento através do endereço: rgpd.seguranca.pt@lge.com

Os dados pessoais serão conservados pelo período legalmente aplicável e tratados de acordo com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. O participante poderá exercer os direitos de acesso, retificação, apagamento, limitação, oposição e portabilidade nos termos legalmente previstos.

DISPOSIÇÕES FINAIS

A LG reserva-se o direito de alterar, suspender ou cancelar a presente campanha, total ou parcialmente, sempre que circunstâncias alheias à sua vontade o justifiquem. Quaisquer situações omissas serão resolvidas pela LG de acordo com a legislação aplicável.

LG Electronics Portugal, S.A.

Centro de Informação ao Consumidor 300 600 033