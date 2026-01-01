We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
A confiança dos consumidores confirma a liderança da LG em inovação e qualidade na área de TVs, liderada pela gama OLED evo e QNED. Com a liderança reforçada pela DECO PROteste e a consolidação das suas linhas de televisores de 2025, a LG mantém-se na vanguarda da inovação global em entretenimento doméstico. Este reconhecimento surge após ultrapassar, no segundo trimestre do ano, o marco de 10 milhões de unidades de TVs OLED vendidas na Europa. Este domínio global comprova-se há mais de 12 anos, já que a LG é líder global no segmento de TVs premium.
