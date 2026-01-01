About Cookies on This Site

Selo Deco

LG distinguida como
"MELHOR MARCA DE TV"
pela DECO PROteste

A confiança dos consumidores confirma a liderança da LG em inovação e qualidade na área de TVs, liderada pela gama OLED evo e QNED. Com a liderança reforçada pela DECO PROteste e a consolidação das suas linhas de televisores de 2025, a LG mantém-se na vanguarda da inovação global em entretenimento doméstico. Este reconhecimento surge após ultrapassar, no segundo trimestre do ano, o marco de 10 milhões de unidades de TVs OLED vendidas na Europa. Este domínio global comprova-se há mais de 12 anos, já que a LG é líder global no segmento de TVs premium.

