A confiança dos consumidores confirma a liderança da LG em inovação e qualidade na área de TVs, liderada pela gama OLED evo e QNED. Com a liderança reforçada pela DECO PROteste e a consolidação das suas linhas de televisores de 2025, a LG mantém-se na vanguarda da inovação global em entretenimento doméstico. Este reconhecimento surge após ultrapassar, no segundo trimestre do ano, o marco de 10 milhões de unidades de TVs OLED vendidas na Europa. Este domínio global comprova-se há mais de 12 anos, já que a LG é líder global no segmento de TVs premium.