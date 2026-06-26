Garantia Vitalícia (30 anos) em componentes selecionados

A LG oferece “Garantia Vitalícia” (30 anos) sobre componentes específicos dos seus eletrodomésticos: motor da máquina de lavar roupa, compressor do frigorífico, motor da máquina de lavar loiça, motor e compressor da máquina de secar e magnetrão do micro-ondas. A Garantia Vitalícia corresponde a um período total de 30 anos, composto por 3 anos de garantia legal e 27 anos de garantia comercial adicional. A garantia cobre exclusivamente o custo da peça, não incluindo mão de obra, deslocação ou outros encargos associados. O período de 30 anos excede a vida útil média estimada dos produtos, de acordo com estudo realizado por entidade terceira independente, no qual a LGE não participou. As restantes condições da garantia comercial (com exceção do prazo) são as previstas no ponto 5 do cartão de garantia do respetivo eletrodoméstico, disponível nas Condições de Garantia. Campanha válida para compras realizadas entre 01 de julho e 31 de dezembro de 2026, sendo obrigatória a redenção da oferta através do registo do produto em campanhaslg.com/garantia-vitalicia dentro do prazo definido. Consulte as condições gerais da campanha em campanhaslg.com/garantia-vitalicia.

TERMOS E CONDIÇÕES

Regulamento da Ação Promocional

“Garantia Vitalícia (30 anos) em componentes selecionados”

1. EMPRESA ORGANIZADORA: A LG Electronics Portugal, S.A. (doravante designada “LGEPT”), pessoa coletiva n.º 506425010, com sede na Taguspark, Av. Jacques Delors n.º 3, Edifício Inovação I, Corpo 1, 2740-122 Porto Salvo, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais, é a entidade promotora e responsável pela organização da ação promocional denominada “Garantia Vitalícia (30 anos) em componentes selecionados” (doravante, a “Promoção”).

2. DESCRIÇÃO DA PROMOÇÃO: Promoção através da qual qualquer consumidor final que adquira um dos modelos de máquina de lavar roupa, máquina de lavar e secar roupa, frigorífico de instalação livre, máquina de lavar loiça de instalação livre, máquina de secar roupa ou micro-ondas de instalação livre LG, durante o período de vigência da Promoção (ver Pontos 4 e 5), em qualquer estabelecimento físico situado em território português que comercialize os produtos identificados no Ponto 8, ou através dos respetivos canais de venda online, e desde que cumpra integralmente os requisitos previstos no presente Regulamento, terá direito a beneficiar de uma garantia de 30 anos (composta por 3 anos de garantia legal e 27 anos de garantia comercial adicional) aplicável aos seguintes componentes: motor, no caso de aquisição de máquina de lavar roupa ou máquina de lavar e secar; compressor, no caso de aquisição de frigorífico; motor, no caso de aquisição de máquina de lavar loiça; motor e compressor, no caso de aquisição de máquina de secar roupa; e magnetrão, no caso de aquisição de micro-ondas.

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR: Poderão participar na Promoção pessoas singulares ou coletivas, maiores de idade (18 anos), que atuem na qualidade de consumidores finais, com residência em território português, que procedam ao registo na plataforma indicada em campanhaslg.com/garantia-vitalicia e que adquiram, durante o período promocional detalhado nos Pontos 4 e 5, qualquer um dos modelos de produto LG identificados no Ponto 8, em estabelecimentos físicos localizados em território português ou através dos respetivos canais de venda online.

4. DATA DE INÍCIO: 01 de julho de 2026

5. DATA DE TÉRMINO: 31 de dezembro de 2026

6. DATA-LIMITE PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO: Para todas as modalidades, o prazo limite para o envio da documentação exigida no âmbito da presente Promoção é 10/01/2027. Esta data corresponde ao termo do período de aceitação de registos, sendo que quaisquer envios efetuados após a referida data não serão considerados válidos para efeitos de participação, determinando a exclusão do consumidor final da Promoção.

7. DATA-LIMITE PARA A CORREÇÃO DE ERROS: A LGEPT procederá à análise e validação de eventuais correções de erros no cumprimento dos requisitos da presente Promoção (incluindo, mas sem limitar, erros nos cupões de participação ou envio de documentação incompleta), para todas as modalidades, até ao dia 10/01/2027, desde que o produto tenha sido adquirido dentro do período promocional (ver Pontos 4 e 5) e que a documentação tenha sido submetida dentro do prazo estipulado (ver Ponto 6). Quaisquer pedidos de correção efetuados após a referida data não serão considerados válidos para efeitos da Promoção, determinando a exclusão do participante.

8. MODELOS ELEGÍVEIS PARA A PRESENTE PROMOÇÃO: Consultar Anexo I.

Para poder reclamar a “Garantia Vitalícia (30 anos) em componentes selecionados”, independentemente do modelo através do qual está a participar na presente Promoção, será imprescindível que o cliente/interessado tenha aceite previamente o orçamento de reparação emitido pela LGEPT e/ou pelo serviço técnico oficial. Este requisito é essencial para poder usufruir da Promoção e da consequente garantia.

9. MECÂNICA PROMOCIONAL: Para efeitos de participação na presente Promoção, e independentemente do modelo adquirido, o consumidor final deverá cumprir cumulativamente os seguintes passos: (a) proceder ao preenchimento integral do formulário de participação correspondente ao tipo de produto, disponível em campanhaslg.com/garantia-vitalicia, incluindo todos os campos obrigatórios, nomeadamente o número de série do produto adquirido; (b) anexar cópia legível da fatura ou talão de compra original do produto, para efeitos de validação dos requisitos de participação; (c) submeter o formulário, bem como toda a informação e documentação exigidas, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data de compra indicada na fatura ou talão de compra; e (d) fornecer à LGEPT, de forma completa, clara e legível, todos os dados de contacto necessários à gestão e validação da sua participação na presente Promoção.

10. ACESSO À GARANTIA

10.1. Apenas será beneficiário da “Garantia Vitalícia (30 anos) em componentes selecionados”, nos termos indicados no Ponto 8, o participante que cumpra todas as exigências estabelecidas nas presentes Bases Legais.

10.2. Considerar-se-á que a “Garantia Vitalícia (30 anos) em componentes selecionados” foi obtida no momento da receção de um e-mail de confirmação a indicar que o seu registo na presente Promoção foi devidamente validado. Nesse sentido, para exercer a garantia em questão (descrita no Ponto 8), será indispensável apresentar como comprovativo o e-mail de validação da sua participação na Promoção acima referido, bem como a prova de compra (fatura) original.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. A devolução do produto implicará a exclusão automática do participante da Promoção.

11.2. A LGEPT reserva-se o direito de verificar, a qualquer momento, a validade das participações, incluindo, mas sem limitar, a identidade do participante, a sua idade e a veracidade dos dados fornecidos (nomeadamente morada e demais elementos de identificação), bem como o cumprimento integral das condições previstas no presente Regulamento. A LGEPT poderá desqualificar qualquer participante cuja participação não esteja em conformidade com as presentes regras ou que, por qualquer forma, interfira ou tente interferir com o normal funcionamento da Promoção. Neste âmbito, a LGEPT reserva-se o direito de recusar participações, designadamente, nos seguintes casos: (i) utilização de informação falsa ou de dados pessoais pertencentes a terceiros para efeitos de participação; (ii) utilização de quaisquer meios, programas ou sistemas de natureza fraudulenta ou que visem manipular os resultados; e (iii) prática de atos que configurem interrupção, perturbação ou qualquer intervenção indevida, intencional ou maliciosa, no decurso da Promoção.

11.3. Não poderão participar na ação, nem, consequentemente, ser beneficiários de qualquer prémio, os colaboradores e familiares dos colaboradores da LGEPT, bem como os colaboradores diretos ou indiretos da LGEPT, incluindo as agências envolvidas na execução da Promoção.

11.4. O participante que infrinja qualquer das disposições contidas no presente Regulamento perderá o direito à oferta.

11.5. Os participantes na Promoção poderão renunciar à oferta, mas em caso algum poderão solicitar a sua troca por outra.

11.6. A mera participação na presente Promoção implica a aceitação tácita e sem reservas das presentes Bases Legais.

11.7. As presentes presente Regulamento[RA1] poderão ser consultadas através do site campanhaslg.com/garantia-vitalicia.

11.8. A LGEPT reserva-se o direito de proceder a qualquer modificação, suspensão ou prorrogação do presente Regulamento, notificando-o com a devida antecedência.

12. RESPONSABILIDADE: A LGEPT, bem como os seus fornecedores, subcontratados, colaboradores, agentes ou distribuidores, não poderão ser responsabilizados por quaisquer danos, de natureza material, física ou de qualquer outra índole, que os participantes possam sofrer, sempre que os mesmos resultem de ação ou omissão não imputável à LGEPT, dentro dos limites legalmente permitidos. Adicionalmente, a LGEPT não se responsabiliza por quaisquer falhas, interrupções ou mau funcionamento das redes de comunicações eletrónicas que possam afetar o normal desenvolvimento da presente Promoção, sempre que tais situações resultem de causas alheias ao seu controlo, nomeadamente atos externos, fortuitos ou de má-fé.

13. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS: Os dados pessoais fornecidos pelos participantes serão tratados pela LG para processar a participação daqueles nesta campanha. Esse tratamento é necessário para que a LG possa verificar as participações e cumprir a oferta nos termos deste regulamento. A LG também poderá tratar os dados pessoais para efetuar futuras comunicações ao participante de ações de publicidade, comercialização e promoção de produtos e serviços da LG, desde que o participante dê o seu consentimento expresso para esse fim, tal como se solicita mais adiante.

É com base no consentimento do participante que a LG fará o tratamento de dados para as referidas comunicações e o participante pode retirar esse consentimento a todo o tempo, por correio eletrónico (rgpd.seguranca.pt@lge.com).

A LG Electronics Portugal S.A. é a responsável pelo tratamento dos dados pessoais e poderá comunicá-los a entidades por si contratadas para realização desta campanha e das comunicações futuras acima referidas, entidades as quais deverão tratar dados pessoais mediante as suas instruções.

Os dados pessoais serão conservados pelo prazo de dois anos após o último contacto com o participante.

O participante tem o direito de solicitar à LG por escrito, por carta dirigida à LG ou correio eletrónico (rgpd.seguranca.pt@lge.com), o acesso aos dados pessoais que lhe digam respeito, bem como a sua retificação ou apagamento e a limitação do tratamento, nos termos da lei; e pode ainda, pela mesma forma, opor-se ao tratamento ou pedir a portabilidade dos seus dados pessoais, também nos termos da lei.

O participante também tem o direito de apresentar uma reclamação junto da autoridade de controlo portuguesa para a proteção de dados, a Comissão Nacional de Proteção de Dados.

14. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Todas as questões relativas ao presente Regulamento que não estejam expressamente resolvidas pelas disposições nelas contidas serão reguladas pela Lei portuguesa.

15. FORO: Caso surja qualquer controvérsia e/ou divergência relativamente à interpretação e/ou aplicação das disposições contidas no presente Regulamento, serão competentes os Tribunais da Comarca de Lisboa.

Lisboa, 01 de julho de 2026

Categoria Subcategoria Modelo Frio Americano de 4 Portas GMB860PYDE Frio Americano de 4 Portas GMBS30SEPY Frio Americano de 4 Portas GMF961EV5E Frio Americano de 4 Portas GMFS31SDPY Frio Americano de 4 Portas GMFW31DDPY Frio Americano de 4 Portas GMG860EPBE Frio Americano de 4 Portas GMG960EVEE Frio Americano de 4 Portas GMG961MBKE Frio Americano de 4 Portas GMGS50DEEP Frio Americano de 4 Portas GMGW50DEPY Frio Americano de 4 Portas GMGW70DEMB Frio Americano de 4 Portas GML861PYPE Frio Americano de 4 Portas GML960PYBE Frio Americano de 4 Portas GMLW50DEPY Frio Americano de 4 Portas GMV960MBDE Frio Americano de 4 Portas GMVW50DDMB Frio Americano Side-by-Side GSJC41EPPE Frio Americano Side-by-Side GSJC41PYPE Frio Americano Side-by-Side GSLC40PYPE Frio Americano Side-by-Side GSLC41EPPE Frio Americano Side-by-Side GSLC41PYPE Frio Americano Side-by-Side GSLE81EPBD Frio Americano Side-by-Side GSLE81PYBD Frio Americano Side-by-Side GSLE91EVAC Frio Americano Side-by-Side GSLE91MBAB Frio 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[RA1]Presente Regulamento