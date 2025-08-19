We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
REGULAMENTO
CAMPANHA – LG Smart Monitor Swing
A participação nesta campanha pressupõe a aceitação dos termos e condições deste regulamento. A LG Electronics Portugal S.A. com sede em Taguspark – Ed. Inovação I corpo I Av. Jacques Delors n3, 2740-122 Porto Salvo, vai efetuar uma campanha onde está previsto a oferta de uma xboom Bounce, na compra de um LG Smart Monitor Swing, adquiridos em LG.com/pt.
Período de Compra
A campanha é válida para as compras efetuadas entre as 00H00 do dia 1 de Outubro e as 23H59 do dia 2 de Novembro de 2025.
Oferta
A Oferta é limitada ao stock existente e consiste numa xboom Bounce
A Oferta encontra-se limitada ao stock existente e não é convertível em numerário.
Na eventualidade de, motivos alheios à LG Portugal, o produto em oferta ter de ser substituído por outro semelhante mas de design ou cor diferente, esta diferença não dará lugar a qualquer tipo de compensação.
Como Participar?
Para receber a oferta é obrigatório que efetue a compra de um LG Smart Monitor Swing.
Para esclarecimentos adicionais, o consumidor deverá entrar em contacto com o Centro de Informação ao Consumidor da LG através do número 300 600 033 (custo de uma chamada local).
Entrega da Oferta
A oferta será enviada no prazo máximo de 60 dias após final da campanha, para a morada registada no ato da compra.
Condições de Entrega da oferta
A entrega da oferta será efetuada em dias úteis, no período compreendido entre as 09H00 e as 18H00, na morada indicada no formulário de registo e no prazo máximo de 60 dias após termo da campanha.
Em caso de insucesso da entrega por responsabilidade imputada ao cliente, o mesmo terá de proceder ao seu levantamento junto da plataforma logística onde se encontrar a oferta em causa ou solicitar o seu reenvio assumindo este os custos do mesmo.
Após o decurso de 6 meses da data do termo da campanha sem que a oferta seja rececionada ou mesmo reclamada pelo cliente, reserva-se à LG o direito de não considerar a entrega da oferta no âmbito desta campanha.
Regras da Participação
A campanha está limitada ao stock existente, a Portugal Continental e é exclusiva em LG.com/pt
A LG não se responsabiliza por questões técnicas dos participantes ou por outras alheias ao seu controlo.
A LG não se responsabiliza por danos, extravios, demoras ou outros fatores alheios ao seu controlo.
Em caso de devolução do equipamento adquirido, o cliente deverá informar o Centro de Informação ao Consumidor através do número 300 600 033 (custo de uma chamada local), para que o envio da oferta seja cancelado. Caso o envio da oferta já tenha sido efectuado, a mesma terá de ser devolvida pelo cliente à LG, no prazo máximo de 5 dias, com a embalagem inviolada e com todos os seus componentes intactos. Caso a oferta não seja devolvida ou venha com a embalagem violada ou mesmo com falta de algum componente, será imputado ao cliente o valor da mesma.
A LG reserva-se ao direito de alterar, suspender ou cancelar esta campanha, na sua totalidade ou parcialmente, sem aviso prévio.
LG Electronics Portugal S.A.
Contactos: 300 600 033 (custo de uma chamada local)