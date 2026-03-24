Smart TV 2026 LG Mini RGB evo AI 4K de 50 polegadas

A Mini RGB evo MRGB88 é uma das nossas inovações mais recentes que oferece uma qualidade de imagem superior à do QNED. A cobertura de cor dupla de 100% certificada garante uma reprodução de cor excecional para uma experiência visual rica. Em conjunto com o Escurecimento de precisão alimentado pelo processador alpha 8 AI, é capaz de controlar a luz com precisão, produzindo imagens com cores ricas e vívidas e detalhes impressionantes.