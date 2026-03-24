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Smart TV LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K 2026 de 55 polegadas

55MRGB88B6B_EU.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto
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Classificação energética : UE
Folha de produto

Smart TV LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K 2026 de 55 polegadas

55MRGB88B6B
Vista frontal de Smart TV LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K 2026 de 55 polegadas 55MRGB88B6B
A vista frontal da LG Mini RGB evo AI MRGB85, lançada em 2026, apresenta uma imagem cristalina de facetas multicoloridas nitidamente definidas, incluindo um ecrã de 75 polegadas, webOS, RGB Primary Color Pro e o processador alpha 8 AI 4K Gen3.
A LG Mini RGB evo AI MRGB85 mostrada nas vistas frontal e lateral destaca um ecrã de 75 polegadas com 1677 mm de largura, 966 mm de altura do ecrã, 1032 mm de altura com suporte, 51,6 mm de profundidade e uma área de suporte de 1499 por 359 mm.
A LG Mini RGB evo AI MRGB85, com RGB Primary Color Pro, oferece 100% de cobertura de cor em DCI-P3 e Adobe RGB, certificada pela Intertek.
O RGB Primary Color Pro, utilizado na LG Mini RGB evo AI MRGB85, apresenta uma imagem dividida que compara a cor LED convencional à esquerda com edifícios mais brilhantes e saturados à direita, destacando a cobertura de 100% em DCI-P3 e de 100% em Adobe RGB.
O processador alpha 8 AI 4K Gen3 da LG Mini RGB evo AI MRGB85 brilha com luz azul numa placa de circuitos, destacando o desempenho de processamento de IA com NPU até 5 vezes mais rápido, CPU com processamento 10% mais rápido e capacidade de memória 20% maior.
A LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca o Escurecimento de precisão através de uma imagem dividida que compara o LED convencional à esquerda com pretos mais profundos e uma definição de contraste melhorada à direita graças ao processador alpha 8 AI.
A distinção 2026 CES Innovation Awards Honoree na categoria Inteligência Artificial reconhece a Pesquisa Multi IA com o Google Gemini e o Microsoft Copilot.
O LG Shield, aplicado à LG Mini RGB evo AI MRGB85, é apresentado com um logótipo do LG Shield no centro, ícones de segurança abaixo e um selo de Distinguido do CES Innovation Awards 2026 acima, representando a proteção de dados e do sistema.
A LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca a qualidade visual sem perdas ao apresentar uma paisagem vibrante com profundidade nítida contra uma área circundante escura, refletindo um desempenho visual semelhante ao de uma ligação de TV com fios.
A LG Mini RGB evo AI MRGB85 com Ultimate Gameplay mostra uma cena de corrida vibrante e em alta velocidade com uma comparação desfocada que destaca o Motion Booster 288, ao mesmo tempo que suporta 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG e GeForce NOW.
A LG Mini RGB evo AI MRGB85 está montada na parede de uma sala de estar espaçosa e contemporânea e exibe uma obra de arte abstrata vívida com elementos multicoloridos em espiral.
Vista frontal de Smart TV LG Mini RGB evo AI MRGB88 4K 2026 de 55 polegadas 55MRGB88B6B
A vista frontal da LG Mini RGB evo AI MRGB85, lançada em 2026, apresenta uma imagem cristalina de facetas multicoloridas nitidamente definidas, incluindo um ecrã de 75 polegadas, webOS, RGB Primary Color Pro e o processador alpha 8 AI 4K Gen3.
A LG Mini RGB evo AI MRGB85 mostrada nas vistas frontal e lateral destaca um ecrã de 75 polegadas com 1677 mm de largura, 966 mm de altura do ecrã, 1032 mm de altura com suporte, 51,6 mm de profundidade e uma área de suporte de 1499 por 359 mm.
A LG Mini RGB evo AI MRGB85, com RGB Primary Color Pro, oferece 100% de cobertura de cor em DCI-P3 e Adobe RGB, certificada pela Intertek.
O RGB Primary Color Pro, utilizado na LG Mini RGB evo AI MRGB85, apresenta uma imagem dividida que compara a cor LED convencional à esquerda com edifícios mais brilhantes e saturados à direita, destacando a cobertura de 100% em DCI-P3 e de 100% em Adobe RGB.
O processador alpha 8 AI 4K Gen3 da LG Mini RGB evo AI MRGB85 brilha com luz azul numa placa de circuitos, destacando o desempenho de processamento de IA com NPU até 5 vezes mais rápido, CPU com processamento 10% mais rápido e capacidade de memória 20% maior.
A LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca o Escurecimento de precisão através de uma imagem dividida que compara o LED convencional à esquerda com pretos mais profundos e uma definição de contraste melhorada à direita graças ao processador alpha 8 AI.
A distinção 2026 CES Innovation Awards Honoree na categoria Inteligência Artificial reconhece a Pesquisa Multi IA com o Google Gemini e o Microsoft Copilot.
O LG Shield, aplicado à LG Mini RGB evo AI MRGB85, é apresentado com um logótipo do LG Shield no centro, ícones de segurança abaixo e um selo de Distinguido do CES Innovation Awards 2026 acima, representando a proteção de dados e do sistema.
A LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca a qualidade visual sem perdas ao apresentar uma paisagem vibrante com profundidade nítida contra uma área circundante escura, refletindo um desempenho visual semelhante ao de uma ligação de TV com fios.
A LG Mini RGB evo AI MRGB85 com Ultimate Gameplay mostra uma cena de corrida vibrante e em alta velocidade com uma comparação desfocada que destaca o Motion Booster 288, ao mesmo tempo que suporta 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG e GeForce NOW.
A LG Mini RGB evo AI MRGB85 está montada na parede de uma sala de estar espaçosa e contemporânea e exibe uma obra de arte abstrata vívida com elementos multicoloridos em espiral.

Funcionalidades principais

  • Cobertura de cor dupla de 100% certificada para cores precisas em DCI-P3 e Adobe RGB
  • Desempenho da NPU 5 vezes mais rápido com o processador alpha 8 AI 4K Gen3
  • Contraste mais profundo com o Escurecimento de precisão graças ao processador alpha 8 AI
  • O webOS premiado proporciona experiências avançadas de IA — com tecnologia Google Gemini e Microsoft Copilot.
  • O botão AI desbloqueia o AI Hub para uma experiência inteligente e personalizada, protegida pelo LG Shield
Mais
Distinção CES Innovation Awards 2026 na categoria Cibersegurança para o LG Shield

CES Innovation Awards: Distinguido (LG Shield)

Cibersegurança

Distinção CES Innovation Awards 2026 na categoria Inteligência Artificial para Multi-AI

CES Innovation Awards: Distinguido (Multi-AI)

Inteligência artificial

Distinção AVForums Editor’s Choice como Melhor Sistema de Smart TV por 8 anos consecutivos, incluindo 2025/26

AVForums Editor’s Choice: melhor sistema de Smart TV 2025/26

“8 anos como o melhor sistema de Smart TV”

*Os Prémios de Inovação CES baseiam-se em materiais descritivos apresentados ao júri. O CTA não verificou a exatidão de qualquer declaração ou de quaisquer pedidos apresentados e não testou o artigo ao qual foi atribuído o prémio.

Porquê a Mini RGB evo?

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 com cobertura de cor dupla de 100% certificada preenche o ecrã com gradientes de cor ricos e fluidos, oferecendo 100% de cobertura em DCI-P3 e Adobe RGB.

Cobertura de cor dupla de 100% certificada

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca o Escurecimento de precisão para um contraste melhorado através de uma imagem dividida que compara o LED convencional à esquerda com pretos mais profundos e uma definição de contraste melhorada à direita.

Escurecimento de precisão para um contraste melhorado

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 com o premiado Multi AI webOS é apresentada num fundo escuro com os logótipos Microsoft Copilot e Google Gemini, indicando o suporte para serviços relacionados com a IA acessíveis através da interface da TV.

webOS Multi AI premiado

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 inclui o AI Hub para personalização, com um símbolo de IA acima do controlo remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

Centro de IA para personalização

O emblema LG Shield é apresentado num fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema.

Protegido pelo LG Shield

O que é a Mini RGB evo MRGB88?

A Mini RGB evo mrgb88 é uma das nossas inovações mais recentes que oferece uma qualidade de imagem superior à do QNED. A cobertura de cor dupla de 100% certificada garante uma reprodução de cor excecional para uma experiência visual rica. Em conjunto com o Escurecimento de precisão alimentado pelo processador alpha 8 AI, é capaz de controlar a luz com precisão, produzindo imagens com cores ricas e vívidas e detalhes impressionantes.

RGB Primary Color Pro

Cobertura de cor dupla de 100% certificada para uma experiência visual verdadeiramente rica e vívida

A Mini RGB evo produz cores vermelhas, verdes e azuis com precisão melhorada através da tecnologia avançada de cor da LG, proporcionando uma reprodução precisa e vívida das cores. A reprodução de cores superior da Mini RGB evo é certificada para 100% de cobertura em dois padrões, DCI-P3 e Adobe RGB, garantindo uma experiência de cores vívidas que todos, desde amantes do cinema a entusiastas da fotografia, irão adorar.1)

O RGB Primary Color Pro, utilizado na LG Mini RGB evo AI MRGB85, apresenta uma imagem dividida que compara a cor LED convencional à esquerda com edifícios mais brilhantes e saturados à direita, destacando a cobertura de 100% em DCI-P3 e de 100% em Adobe RGB.

O RGB Primary Color Pro, utilizado na LG Mini RGB evo AI MRGB85, apresenta uma imagem dividida que compara a cor LED convencional à esquerda com edifícios mais brilhantes e saturados à direita, destacando a cobertura de 100% em DCI-P3 e de 100% em Adobe RGB.

A LG Mini RGB evo AI MRGB88, com RGB Primary Color Pro, oferece 100% de cobertura de cor em DCI-P3 e Adobe RGB, certificada pela Intertek.

A LG Mini RGB evo AI MRGB88, com RGB Primary Color Pro, oferece 100% de cobertura de cor em DCI-P3 e Adobe RGB, certificada pela Intertek.

Escurecimento de precisão

Contraste rico com o processador alpha 8 AI

O processador alpha 8 AI controla a luz com precisão inteligente, gerindo blocos de escurecimento avançados para criar um contraste mais profundo, melhorando os detalhes e a nitidez de cada fotograma.2)

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca o Escurecimento de precisão através de uma imagem dividida que compara o LED convencional à esquerda com pretos mais profundos e uma definição de contraste melhorada à direita graças ao processador alpha 8 AI.

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 destaca o Escurecimento de precisão através de uma imagem dividida que compara o LED convencional à esquerda com pretos mais profundos e uma definição de contraste melhorada à direita graças ao processador alpha 8 AI.

Processador alpha 8 AI 4K Gen3

Motor de IA avançado com desempenho NPU 5 vezes mais rápido

O nosso processador de última geração melhora as capacidades do seu televisor, permitindo que a IA proporcione uma experiência de visualização adaptada às suas preferências com detalhes 4K mais nítidos, som mais rico e cores vivas. 3)

O processador alpha 8 AI 4K Gen3 da LG Mini RGB evo AI MRGB85 brilha com luz azul numa placa de circuitos, destacando o desempenho de processamento de IA com NPU até 5 vezes mais rápido, CPU com processamento 10% mais rápido e capacidade de memória 20% maior.

O processador alpha 8 AI 4K Gen3 da LG Mini RGB evo AI MRGB85 brilha com luz azul numa placa de circuitos, destacando o desempenho de processamento de IA com NPU até 5 vezes mais rápido, CPU com processamento 10% mais rápido e capacidade de memória 20% maior.

Porquê a LG AI TV?

A LG AI TV otimiza a imagem e o som, tornando o dia a dia mais inteligente com o AI Hub personalizado.

Saiba mais sobre a LG AI TV

Remasterização HDR com IA

Atualize todos os fotogramas para qualidade HDR

A IA otimiza automaticamente a cor, o brilho e o contraste e eleva a qualidade da imagem SDR para níveis HDR, proporcionando imagens mais ricas e realistas.

Descubra três benefícios de destaque do AI Hub

Pesquisa avançada Multi IA com Google Gemini e Microsoft Copilot

Basta dizer o que está a procurar e, em seguida, selecionar o modelo de IA que melhor se adequa às suas necessidades. O sistema liga-se a vários modelos de IA para fornecer resultados mais amplos e relevantes.7)

Receba recomendações de conteúdo personalizadas

O AI Concierge sugere conteúdos e atualizações personalizados de acordo com os seus interesses. O In This Scene fornece recomendações e informações relevantes com base no que está a assistir, enquanto a IA generativa permite pesquisar e criar imagens.8)

A LG AI TV reconhece a sua voz e leva-o ao My Page personalizado especialmente para si!

Levado para My Page, pode ver tudo num relance, desde a meteorologia, o calendário e os widgets até aos resultados dos seus desportos favoritos.9)

A distinção de Homenageado CES Innovation Awards 2026 é apresentada num fundo escuro. A arquitetura Multi-AI é reconhecida na categoria Inteligência Artificial.

A distinção de Homenageado CES Innovation Awards 2026 é apresentada num fundo escuro. A arquitetura Multi-AI é reconhecida na categoria Inteligência Artificial.

webOS Multi AI premiado

webOS premiado agora protegido pelo LG Shield

A distinção do AVForums Editor’s Choice é apresentada num fundo escuro para o LG webOS 25, nomeado Melhor Sistema de Smart TV 2025/2026.

A distinção do AVForums Editor’s Choice é apresentada num fundo escuro para o LG webOS 25, nomeado Melhor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 anos como o melhor sistema de Smart TV

O emblema LG Shield é apresentado num fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema. Também é apresentada a distinção de Homenageado do CES Innovation Awards 2026.

O emblema LG Shield é apresentado num fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema. Também é apresentada a distinção de Homenageado do CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Segurança em que pode confiar

As 7 tecnologias principais do LG Shield garantem que os seus dados permanecem seguros com armazenamento e gestão de dados seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridade de software garantida, autenticação de utilizador e controlo de acesso, transmissão de dados segura, deteção e resposta a eventos de segurança e gestão de atualizações segura.

Segurança em que pode confiar Saiba mais sobre o LG Shield

Programa webOS Re:New

Atualize a sua TV até 5 anos gratuitamente11)

A Proteção Quad da LG é mostrada através de quatro ícones de proteção num fundo amarelo. Cada ícone inclui proteção contra descargas atmosféricas, proteção contra humidade, proteção contra picos de corrente e proteção webOS com LG Shield.

A Proteção Quad da LG é mostrada através de quatro ícones de proteção num fundo amarelo. Cada ícone inclui proteção contra descargas atmosféricas, proteção contra humidade, proteção contra picos de corrente e proteção webOS com LG Shield.

Proteção Quad da LG

A sua LG TV é construída para durar com a LG Quad Protection

Desde o hardware ao software, a sua LG TV está protegida. Os condensadores incorporados protegem contra tensões elevadas, incluindo descargas atmosféricas, enquanto os semicondutores são concebidos com proteção contra sobretensões. O gel de silicone e os revestimentos protetores protegem os chipsets da humidade e até os seus dados ficam seguros e protegidos com o LG Shield.

AI Magic Remote

Desbloqueie todas as experiências de IA com um único botão de IA

Um botão de IA é tudo o que precisa para aceder e controlar todas as interações baseadas em IA. Com uma roda de deslocamento e comando de voz instantâneo, todos os controlos são fáceis.12)

A LG Mini RGB evo AI MRGB88 inclui o AI Hub para personalização, com um ícone de IA acima do controlo remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

Descubra obras-primas ilimitadas com a LG Gallery+

LG Gallery+

Decore o seu espaço com mais de 5000 conteúdos artísticos selecionados

A LG Gallery+ permite-lhe aceder a inúmeras obras de arte e conteúdos dos nossos parceiros, como a National Gallery, MMCA, Magnum e muito mais. Eleve e personalize o seu espaço com arte que reflita o seu estilo.13)

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 com a LG Gallery+ apresenta obras de arte selecionadas no interior de uma casa, com o quadro “Campo de Trigo com Ciprestes” de Vincent van Gogh no centro, juntamente com referências de museus parceiros e uma mensagem “1 Mês Gratuito”.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

A LG Mini RGB evo AI MRGB88 mostra uma grelha do Google Fotos com fotografias de família, enquanto um telemóvel apresenta uma lista de álbuns com a opção de álbum Viagem em família ativada.

A LG Mini RGB evo AI MRGB88 mostra uma grelha do Google Fotos com fotografias de família, enquanto um telemóvel apresenta uma lista de álbuns com a opção de álbum Viagem em família ativada.

Minhas Fotos

Aceda facilmente ao Google Photos e mostre as suas memórias

Ligue comodamente a sua conta Google Photos à sua TV utilizando apenas o seu telemóvel. Personalize sem esforço o seu espaço utilizando conteúdos da sua própria biblioteca de fotografias.17)

A LG Mini RGB evo AI MRGB88 está montada numa parede verde por cima de uma consola vermelha, apresentando um quadro de informações que inclui a meteorologia, resultados desportivos, programador de TV e Home Hub.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Quadro informativo

Mantenha-se atualizado com um painel global personalizado

Veja informações importantes num relance. Receba atualizações meteorológicas, alertas desportivos, veja o Google Calendar e configure notificações para o Home Hub, as suas reservas de visualização e muito mais.

Modo Galeria

Mude da TV para obras de arte sem interrupções

Com o Gallery Mode ativado, a sua TV pode continuar a poupar energia mesmo quando apresenta as obras de arte selecionadas, dando um toque de estilo e elegância ao seu espaço.

Controlo automático do brilho

Brilho ideal em qualquer condição de iluminação

O Controlo do Brilho ajusta automaticamente a saída do ecrã com base na iluminação ambiente, assegurando uma visualização nítida e confortável em qualquer ambiente.18)

Sensor de movimento

Sensível à sua presença

A deteção de movimento permite que o televisor responda de forma inteligente, alternando os modos consoante o utilizador esteja ou não por perto.19)

LG Channels

Entretenimento sem fim e gratuito

O LG Channels reúne conteúdos diversificados de plataformas ao vivo e a pedido num único hub, tornando mais fácil do que nunca encontrar os conteúdos que adora.20)

A LG Mini RGB evo AI MRGB88 com Smart Connectivity apresenta a interface Home Hub no ecrã, mostrando ligações ao Google Home e ao LG ThinQ, com painéis para TV, dispositivos e aplicações numa única disposição de controlo.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Conectividade inteligente

Home Hub, tudo-em-um para a sua casa inteligente

O Home Hub reúne todos os seus dispositivos inteligentes. Ligue, controle e interaja sem problemas com os seus dispositivos IoT domésticos através do Google Home e muito mais.21)

Entre num mundo preparado para vencer

A derradeira experiência de jogo

Jogue para vencer com taxas de atualização aumentadas de até 288Hz

Desfrute de uma jogabilidade ultrarrápida com 144Hz, AMD FreeSync Premium e VRR. Com o Motion Booster a aumentar as taxas de atualização para reduzir a desfocagem de movimento e o primeiro controlador com certificação BT ULL, desfrute de um alto desempenho, ideal para jogos competitivos.22)

A LG Mini RGB evo AI MRGB88 com Ultimate Gameplay mostra uma cena de corrida vibrante e em alta velocidade com uma comparação desfocada que destaca o Motion Booster 288, ao mesmo tempo que suporta 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG e GeForce NOW.

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 com NVIDIA GeForce NOW apresenta o Borderlands 4 no ecrã juntamente com o logótipo GeForce NOW, apresentando o acesso a jogos na cloud na interface da TV.

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 com NVIDIA GeForce NOW apresenta o Borderlands 4 no ecrã juntamente com o logótipo GeForce NOW, apresentando o acesso a jogos na cloud na interface da TV.

NVIDIA GeForce NOW

O primeiro serviço de jogos em nuvem 4K 120Hz HDR do mundo

Jogue jogos 4K 120Hz HDR na sua TV mesmo sem um dispositivo extra através da NVIDIA GeForce NOW. Equipado com a arquitetura NVIDIA Blackwell, desfrute de jogos na nuvem topo de gama com o desempenho da GeForce RTX 5080.23)

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 com Bluetooth Ultra Low Latency mostra um controlador de jogos sem fios com a etiqueta “Razer Wolverine V3 Bluetooth” no ecrã, o que indica um suporte otimizado para controlador Bluetooth para uma jogabilidade reativa.

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 com Bluetooth Ultra Low Latency mostra um controlador de jogos sem fios com a etiqueta “Razer Wolverine V3 Bluetooth” no ecrã, o que indica um suporte otimizado para controlador Bluetooth para uma jogabilidade reativa.

Bluetooth com latência ultrabaixa

A primeira TV do mundo compatível com controladores Bluetooth de latência ultrabaixa

Experimente jogos na nuvem com latência ultrabaixa e alto desempenho com o suporte do controlador Bluetooth de latência ultrabaixa, reduzindo o atraso de entrada para menos de 2,5 ms. Desfrute de um controlo sem falhas e reativo que se assemelha a uma ligação com fios, mesmo quando joga na nuvem.24)

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 apresenta o LG Gaming Portal com uma disposição de hub de jogos, combinando conteúdo em destaque e mosaicos de jogos numa interface unificada que se expande para fornecer acesso ao Xbox Cloud Gaming, GeForce NOW e aplicações de jogos webOS.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Portal de Gaming LG

O seu centro único para jogos

Explore milhares de jogos da Xbox, NVIDIA GeForce Now, aplicações webOS nativas e muito mais. Encontre facilmente jogos para comando remoto ou gamepad e até compita com outros jogadores através do Modo Desafio.25)

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 com Game Dashboard e Optimizer mostra ecrãs de jogos lado a lado e um menu no ecrã para ajustar as definições de jogo, como a taxa de atualização, a latência e os modos visuais em tempo real.

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 com Game Dashboard e Optimizer mostra ecrãs de jogos lado a lado e um menu no ecrã para ajustar as definições de jogo, como a taxa de atualização, a latência e os modos visuais em tempo real.

Painel e Otimizador do jogo

Ajuste facilmente as definições do jogo para que se adaptem ao seu estilo de jogo

Personalize facilmente a sua experiência de jogo usando o Painel de Jogos para um controlo rápido e em tempo real e o Otimizador de Jogos para ajustar as suas configurações preferidas. Ajuste a taxa de atualização, a latência e os modos visuais para otimizar cada sessão de jogo com facilidade.

Mergulhe em cada jogo desportivo

A LG Mini RGB evo AI MRGB88 Sports Forecast by AI Concierge apresenta um jogo de futebol em direto com um painel de IA no ecrã que apresenta previsões, informações sobre o jogo e dados da liga, sugerindo como a IA analisa a jogabilidade para prever os resultados do jogo.
A LG Mini RGB evo AI MRGB88 com TruMotion destaca a suavização de movimentos numa cena de futebol em ecrã dividido, contrastando a ação desfocada com o TruMotion desligado e o movimento nítido e claro com o TruMotion ligado para enfatizar a clareza em desportos de ritmo acelerado.
A LG Mini RGB evo AI MRGB88 mostra uma cena dramática de uma pessoa a andar de carro e, em seguida, surge um Sports Alert para um jogo de futebol em direto com resultados em tempo real e, quando tocado, muda diretamente para o jogo em direto.
A LG Mini RGB evo AI MRGB88 Sports Forecast by AI Concierge apresenta um jogo de futebol em direto com um painel de IA no ecrã que apresenta previsões, informações sobre o jogo e dados da liga, sugerindo como a IA analisa a jogabilidade para prever os resultados do jogo.
A LG Mini RGB evo AI MRGB88 com TruMotion destaca a suavização de movimentos numa cena de futebol em ecrã dividido, contrastando a ação desfocada com o TruMotion desligado e o movimento nítido e claro com o TruMotion ligado para enfatizar a clareza em desportos de ritmo acelerado.
A LG Mini RGB evo AI MRGB88 mostra uma cena dramática de uma pessoa a andar de carro e, em seguida, surge um Sports Alert para um jogo de futebol em direto com resultados em tempo real e, quando tocado, muda diretamente para o jogo em direto.
Previsão desportiva pelo AI Concierge

Receba previsões de jogos com IA

A IA analisa as estatísticas e o desempenho da sua equipa para fornecer previsões de jogos. Torça mais e divirta-se a apoiar a sua equipa com estas informações geradas por IA.26)

TruMotion

Suavização de movimento que se adapta a todos os géneros

A Seleção de Género IA identifica o género do conteúdo e o TruMotion ajusta os níveis de trepidação para aplicar a quantidade certa de suavização para uma experiência de visualização natural de filmes, desportos e muito mais.

Sports Alert

Configure alertas e nunca perca um momento

Capte todos os momentos da ação. Configure os seus alertas e receba notificações sobre os horários dos jogos da sua equipa, resultados e muito mais.

Cinema verdadeiro, preservado em detalhes exatos

Dolby Vision e Ambient FILMMAKER MODE

Oferecendo um contraste mais nítido e cores mais ricas, o FILMMAKER MODE adapta-se ao ambiente para manter as imagens o mais próximo possível da sua forma original e da intenção do criador.27)

Dolby Atmos

Ao transmitir o som como objetos de áudio imersivos de 360° em vez de canais estáticos, o sistema cria um ambiente de cinema em casa onde o detalhe e a profundidade se mantêm fiéis à cena.

A LG Soundbar eleva cada cena com um som surround mais completo

WOW Orchestra

Sistema de som surround completo da LG TV e Barra de Som em sincronia.

Ao sincronizar a TV e a Barra de Som como uma só, o sistema expande a profundidade e a direcionalidade para uma experiência surround mais completa.29)

A LG Mini RGB evo AI MRGB85 com WOW Orchestra apresenta uma cena de concerto com uma barra de som por baixo do ecrã, enquanto as ondas sonoras gráficas se estendem pela sala de estar para transmitir um som surround sincronizado.

Uma família com crianças e os seus avós sentam-se juntos num sofá de uma sala de estar luminosa, segurando o comando enquanto vêem televisão.

Uma família com crianças e os seus avós sentam-se juntos num sofá de uma sala de estar luminosa, segurando o comando enquanto vêem televisão.

Accessibility

As funcionalidades de assistência tornam a visualização mais inclusiva

As LG TV foram concebidas a pensar na acessibilidade, com funcionalidades como o filtro de ajuste de cor, um guia de linguagem gestual e suporte de conetividade direta para dispositivos de assistência áudio.

Isenção de responsabilidade

 

* As imagens acima desta página de informações do produto têm um caráter meramente ilustrativo. Consulte as imagens da galeria para uma representação mais fidedigna.

* As especificações e funcionalidades variam consoante a região, o modelo e o tamanho.

* A disponibilidade do serviço varia consoante a região e o país.

* Os serviços personalizados podem variar dependendo das políticas da aplicação de terceiros.

* É necessária uma conta LG e a aceitação dos Termos e Condições relevantes para aceder a serviços e funcionalidades inteligentes baseados na rede, incluindo aplicações de streaming. Sem uma conta LG, apenas estão disponíveis as ligações de dispositivos externos, por exemplo, através de HDMI, e a televisão terrestre/por via aérea (apenas para televisores com sintonizadores). Não há nenhuma taxa para criar uma conta LG.

1)*O ecrã LG Mini RGB é certificado pela Intertek para cobertura de cor dupla de 100%, medida de acordo com a cláusula 5.18 da IDMS v1.2.

 

2)*As imagens acima são simuladas para fins ilustrativos.

 

3)*Em comparação com o processador alpha 8 AI 4K Gen2 de 2025, com base na comparação de especificações internas.

 

4)*O AI Picture Pro funciona com qualquer conteúdo protegido por direitos de autor em serviços OTT.

*As imagens são ampliadas para uma qualidade semelhante a 4K. Os resultados podem variar dependendo da resolução da fonte.

 

5)*Deve ser ativado através do menu do Modo de som. *O som pode variar de acordo com o ambiente acústico. 

 

6)*O som pode variar de acordo com o ambiente acústico.

 

7)*A Pesquisa de IA (Copilot) está disponível nos modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatíveis com o Programa webOS Re:New, incluindo modelos lançados a partir de 2022.

*É necessária uma ligação à Internet e os serviços de IA dos parceiros podem estar sujeitos a alterações ou exigir uma subscrição.

*Esta funcionalidade pode variar consoante a região e o modelo e não está disponível em países onde não é fornecida assistência LLM.

 

8)*Algumas destas funcionalidades podem não estar disponíveis em determinadas regiões ou modelos.

*Os menus apresentados podem ser diferentes aquando do lançamento.

*As recomendações de palavras-chave variam consoante a aplicação e a hora do dia.

*O cartão “Nesta cena" está disponível em países que suportam EPG (Electronic Program Guide).

*O cartão “Em exibição” não está disponível na Netflix e noutras aplicações fornecedoras de conteúdos (CP), pelo que o cartão não será apresentado.

*O cartão “IA generativa” está disponível em determinadas regiões ou modelos.

 

9)*Conteúdo reduzido ou limitado pode ser mostrado consoante a região e a conectividade de rede.

*A assistência ao Voice ID pode variar consoante a região e o país e está disponível nas televisões OLED, QNED e NANO 4K UHD lançadas a partir de 2024, bem como nas televisões MRGB e FHD lançadas a partir de 2026.

*Funciona apenas com aplicações que suportam a conta de Voice ID.

*O bloqueio pode ser desativado por alguém com uma voz semelhante e, se a voz mudar devido a razões de saúde ou outros fatores, o reconhecimento pode não funcionar eficazmente.

*Os widgets fornecidos podem variar de acordo com o país e estão sujeitos a alterações ou descontinuidade sem aviso prévio.

*O My Page aplica-se às TVs OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD de 2026.

 

10)*É necessária uma ligação à Internet.

*É possível associar o AI Chatbot ao serviço de apoio ao cliente.

*Em países onde a NLP não é suportada, o acesso e a utilização de aplicações baseadas em voz podem não estar disponíveis.

 

11)*O webOS Re:New é um programa de atualização de software e está disponível apenas em modelos selecionados. O número de atualizações e a duração do suporte Re:New podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

*O calendário de atualização, bem como as funcionalidades, aplicações e serviços podem variar consoante o modelo e a região.

*As funcionalidades, conteúdos e serviços disponíveis estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e podem variar consoante o produto, modelo ou região.

 

12)*Fornece acesso rápido às funcionalidades de IA da TV, mas não tem processamento de IA incorporado.

*O design, a disponibilidade e as funções do AI Magic Remote podem variar consoante a região e o idioma suportado, mesmo para o mesmo modelo.

*Algumas funcionalidades podem exigir uma ligação à Internet.

*O AI Voice Recognition apenas é fornecido em países que suportam PNL no seu idioma nativo.

 

13)*O conteúdo disponível pode variar consoante a região e está sujeito a alterações.

*O serviço está disponível através de uma assinatura paga. Avaliação gratuita de um mês disponível com registo de login e método de pagamento. A subscrição é renovada automaticamente para um plano pago, exceto se for cancelada antes do fim do período de avaliação. A subscrição pode ser cancelada em qualquer altura durante o período experimental.

 

14)*São fornecidos 16 perfis diferentes, com recomendações de conteúdo geradas pela correspondência de dados com cada tipo de perfil.

 

15)*A funcionalidade de IA generativa está disponível apenas em determinadas regiões ou modelos.

*Uma subscrição inclui 20 créditos por mês. Um crédito permite-lhe gerar uma imagem.

*Dependendo do desempenho do dispositivo, tamanho do ficheiro e velocidade da rede, a velocidade de transferência de ficheiros do LG Link pode variar.

*Algumas extensões de ficheiros podem não estar disponíveis no LG Link, dependendo das especificações do seu dispositivo.

*O LG Link pode utilizar um dispositivo de armazenamento externo quando utilizado de acordo com as especificações de memória do dispositivo.

 

16)*A funcionalidade funciona quando tem sessão iniciada na sua conta do Google Photos e tem pelo menos 10 fotografias na aplicação. 

 

17)*Os sensores de luminosidade podem variar consoante o modelo.

 

18)*Os sensores de movimento só estão disponíveis nos modelos W6 e G6.

 

19)*O suporte para determinados LG Channels varia de acordo com a região.

 

20)*A LG suporta dispositivos Wi-Fi “Matter”. Os serviços e funcionalidades suportados por “Matter” podem variar consoante os dispositivos conectados. A conexão inicial para ThinQ e Matter deve ser realizada através da aplicação móvel ThinQ.

 

21)*Validação AMD FreeSync Premium com base no baixo atraso de entrada, redução de stutter e desempenho sem cintilação.

*144Hz é a taxa de atualização máxima baseada na taxa de atualização variável (VRR) e apenas funciona com entradas que suportem 144Hz.

*O HGiG é um grupo voluntário de empresas das indústrias de jogos e ecrãs de TV que se reúnem para especificar e disponibilizar ao público diretrizes para melhorar a experiência de jogo dos consumidores em HDR.

*O suporte para HGiG pode variar de acordo com o país.

*No modo Motion Booster, a resolução pode diminuir para garantir um desempenho ideal.

*O Motion Booster 288 oferece uma taxa de atualização de até 288Hz com resolução Full HD otimizada para uma jogabilidade ultra suave.

 

22)*É necessária uma subscrição. As ofertas podem variar consoante o plano de adesão.

*Disponível apenas nos modelos LG OLED W6, G6, C6, MRGB95 e MRGB9M.

*A disponibilidade do GeForce NOW pode variar de acordo com o país.

*No modo ULL, apenas um controlador (gamepad) pode ser ligado. A utilização de outros dispositivos Bluetooth poderá ser afetada.

*Para obter o melhor desempenho, recomenda-se uma ligação Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

 

23)*A tecnologia Bluetooth Ultra Low Latency aplica-se apenas a determinadas LG TV de 2026. A funcionalidade do controlador ULL só é suportada quando está ligado a dispositivos compatíveis.

*No modo ULL, apenas um controlador (gamepad) pode ser ligado. A utilização de outros dispositivos Bluetooth poderá ser afetada.

*Para obter o melhor desempenho, recomenda-se uma ligação Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

*O comando de jogos é vendido separadamente.

 

24)*O suporte para serviços de jogos na nuvem pode variar.

*Alguns serviços de jogos podem exigir uma subscrição e um gamepad.

*O gamepad é vendido separadamente.

 

25)*O cartão “Nesta cena" está disponível em países que suportam EPG.

*O âmbito da assistência pode variar consoante o país.

*As informações fornecidas pelo AI Concierge são apenas para fins informativos gerais e podem não ser precisas. A LG não assume qualquer responsabilidade ou obrigação por quaisquer ações ou decisões tomadas com base em tais informações.

 

26)*FILMMAKER MODE é uma marca comercial da UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE é iniciado automaticamente na AppleTV+ e na aplicação de vídeo Amazon Prime Video.

 

27)*A Barra de Som pode ser adquirida em separado.
*O controlo do modo de som pode variar consoante o modelo.
*Lembre-se de que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma ligação de rede para fazer atualizações.
*A utilização do controlo remoto da LG TV está limitada a apenas determinadas funcionalidades.

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Key Spec

  • IMAGEM (ECRÃ) - Tipo de ecrã

    Mini RGB 4K

  • IMAGEM (ECRÃ) - Taxa de atualização

    120Hz Nativos (VRR 144Hz)

  • IMAGEM (ECRÃ) - Gama de cor

    RGB Primary Color Pro (Dupla certificação de cor a 100%)

  • IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Processador de imagem

    Alpha 8 AI Processor 4K Gen3

  • IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Tecnologia HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • GAMING - Compatível com AMD Freesync

    Sim

  • ÁUDIO - Saída de Áudio

    20W

  • ÁUDIO - Sistema das Colunas

    2.0 Canais

  • ÁUDIO - Dolby Atmos

    Sim

  • DIMENSÕES E PESO - Dimensões sem base (L*A*P mm)

    1236 x 716 x 29,7

  • DIMENSÕES E PESO - Peso da TV sem base (kg)

    15,1

Todas as especificações

ACESSIBILIDADE

  • Cores Invertidas

    Sim

  • Alto Contraste

    Sim

  • Escala de Cinzentos

    Sim

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

  • Comando

    AI Magic Remote MR26GA / MR26GB (c/ teclas numéricas, Reino Unido / Italy)

  • Cabo Alimentação

    Sim (Amovível)

ÁUDIO

  • Som AI

    Alpha 8 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2 Up-mix)

  • Clear Voice Pro

    Sim

  • Codecs de Áudio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte o manual)

  • Saída de Áudio

    20W

  • Dolby Atmos

    Sim

  • LG Sound Sync

    Sim

  • Saída de Áudio Simultânea

    Sim

  • Partilha do Modo de Som

    Sim

  • Direção das Colunas

    Saída por baixo

  • Sistema das Colunas

    2.0 Canais

  • WOW Orchestra

    Sim

  • Calibração Acústica Adaptativa

    Sim

  • Remasterização por Objetos com AI

    Sim (AI Object Remastering Pro)

CÓDIGO DE BARRAS

  • EAN

    8806096729731

RADIODIFUSÃO

  • Recetor TV Analógico

    Sim

  • TV Digital Terrestre

    DVB-T2 (Terrestre), DVB-C (Cabo), DVB-S2 (Satélite)

CONECTIVIDADE E LIGAÇÕES

  • Entrada Ethernet

    1

  • Wi-Fi

    Sim (Wi-Fi 5)

  • Entradas USB

    2 (v 2.0)

  • SDPIF (Saída Ótica Digital de Áudio)

    1

  • Simplink (HDMI CEC)

    Sim

  • Entrada RF (Antena/Cabo)

    2

  • Entradas HDMI

    4ea (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Slot CI

    1

  • Suporte Bluetooth

    Sim (v 5.3)

DIMENSÕES E PESO

  • Dimensões com base (L*A*P)

    1236 x 786/746 x 260

  • Suporte VESA (L*A mm)

    300 x 300

  • Dimensões da base (L*P mm)

    500 x 260

  • Peso da TV sem base (kg)

    15,1

  • Peso da TV com base (kg)

    18,9

  • Dimensões sem base (L*A*P mm)

    1236 x 716 x 29,7

  • Dimensões da embalagem (L*A*P mm)

    1360 x 810 x 187

  • Peso da embalagem (kg)

    23,8

GAMING

  • VRR (Taxa de Atualização Variável)

    Sim (até 144 Hz)

  • Motion Booster

    Motion Booster 288

  • Modo HGiG

    Sim

  • Otimizador de Jogo

    Sim (Painel de Jogo)

  • Compatível com AMD Freesync

    Sim

  • ALLM (Modo Automático de Latência Baixa)

    Sim

  • Dolby Vision Gaming (4K 120Hz)

    Sim

IMAGEM (ECRÃ)

  • Taxa de atualização

    120Hz Nativos (VRR 144Hz)

  • Gama de cor

    RGB Primary Color Pro (Dupla certificação de cor a 100%)

  • Tipo de ecrã

    Mini RGB 4K

  • Resolução

    4K Ultra HD (3840 x 2160 pixéis)

  • Tipo de retroiluminação

    Mini RGB

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

  • Tecnologia HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Sim

  • Processador de imagem

    Alpha 8 AI Processor 4K Gen3

  • Modos de Imagem

    9 Modos

  • Motion

    Motion Pro

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI)

  • QMS (Quick Media Switching)

    Sim

  • FILMMAKER MODE™

    Sim

  • Mapeamento de Tons Dinâmicos

    Sim (Mapeamento de Tons Dinâmicos Pro)

  • Calibração Automática

    Sim

  • Controlo de Brilho Automático

    Sim

  • Upscale AI

    Alpha 8 AI Super Upscaling 4K

  • Imagem AI Pro

    Sim

  • Remasterização HDR AI

    Sim

  • Seleção de Modo AI

    Sim (SHR/HDR)

  • Tecnologia de Dimming

    Precision Dimming

ENERGIA

  • Consumo de Energia em Standby

    Menos de 0,5W

  • Fonte de Alimentação (Voltagem, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

SMART TV

  • Compatível com Apple Home

    Sim

  • Compatível com Apple Airplay

    Sim

  • Câmara USB Compatível

    Sim

  • Controlo por Aplicação

    Sim (LG ThinQ)

  • Sistema Operativo

    webOS 26

  • A Minha Página

    Sim

  • Multi-view

    Sim

  • LG Shield

    Sim

  • LG Gallery+

    Sim (Disponibilidade de serviços pagos varia consoante o país)

  • LG Channels

    Sim

  • Reconhecimento Inteligente da Voz

    Sim

  • Home Hub

    Sim (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

    Sim

  • Web Browser

    Sim

  • Ecrã Always Ready

    Sim

  • AI Voice ID

    Sim

  • AI Picture/Sound Wizard

    Sim

  • AI Magic Remote

    Incorporado

  • Chatbot AI

    Sim

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