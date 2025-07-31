We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Funcionalidades principais
- Cores puras em 4K real, cores vívidas combinadas com detalhes espantosos
- Qualidade de imagem 4K, imagem melhorada e som surround do processador alpha 7 AI 4K Gen8
- Novo botão de IA, controlos de voz, funções de arrastar e largar no AI Magic Remote
- Desfrute de uma resolução, um brilho e uma nitidez melhorados graças ao 4K Super Upscaling
Segurança cibernética
CES Innovation Awards - 2025 Honoree
webOS Re:New Program
*Os prêmios CES Innovation Awards são baseados em materiais descritivos enviados aos juízes. A CTA não verifica a exatidão de nenhum material enviado ou de nenhuma reivindicação feita e não testa o item ao qual o prêmio foi concedido.
Conheça o poderoso e inteligente processador alpha 7 AI Gen8
Com melhorias significativas no desempenho, o processamento mais rápido do alpha 7 AI Gen8 agora oferece qualidade de imagem 4K com nitidez e profundidade muito melhores do que antes.
*Em relação ao processador alpha 5 IA Gen6 da Smart TV de nível básico do mesmo ano, com base na comparação de especificações internas.
Cores puras em verdadeiro 4K
Assista a conteúdo 4K aprimorado com cores nítidas e precisas e detalhes cristalinos, tornando cada cena visualmente impressionante e agradável.
O 4K Super Upscaling dá vida a cada imagem
O poderoso processador da LG aumenta a resolução para a qualidade original. Aproveite a resolução, o brilho e a clareza aprimorados do 4K Super Upscaling.
*A qualidade da imagem do conteúdo ampliado pode variar com base na resolução da fonte.
A próxima geração da LG AI TV
O AI Magic Remote completa a experiência de utilização inteligente
Controle facilmente a televisão com o AI Magic Remote – não precisa de outros dispositivos! Com um sensor de movimento e uma roda de deslocamento, aponte e clique para o utilizar como um air mouse ou simplesmente fale para obter comandos de voz.
*O design, a disponibilidade e as funções do AI Magic Remote podem variar de acordo com a região e o idioma compatível, mesmo para o mesmo modelo.
*Alguns recursos podem necessitar de uma conexão com a internet.
*AI Voice Recognition é fornecido apenas em países que oferecem suporte à PNL em seu idioma nativo.
*Conteúdo reduzido ou limitado pode ser exibido dependendo da região e da conectividade de rede.
*O suporte para Voice ID pode variar de acordo com a região e o país e está disponível para TVs OLED, QNED, NanoCell e UHD lançadas a partir de 2024.
*Funciona apenas com aplicativos compatíveis com a conta do Voice ID.
*O AI Search está disponível em TVs OLED, QNED, NanoCell e UHD lançadas a partir de 2024.
*Os EUA e a Coreia usam o modelo LLM.
*É necessária uma conexão com a internet.
*É necessária uma conexão com a internet.
*O AI Chatbot está disponível em países que oferecem suporte à PNL em seu idioma nativo.
*É possível vincular o AI Chatbot a serviços de atendimento ao cliente.
*Os menus e aplicativos compatíveis podem variar de acordo com o país.
*Os menus exibidos podem ser diferentes após o lançamento.
*As recomendações de palavras-chave variam de acordo com o aplicativo e horário.
*O webOS Re:New Program se aplica a TVs OLED/QNED/NanoCell/UHD de 2025.
O webOS Re:New Program suporta um total de quatro atualizações ao longo de cinco anos. O ponto de partida é a versão pré-instalada do webOS e o cronograma de atualização varia do final do mês ao início do ano.
*As atualizações e a previsão de disponibilidade de alguns recursos, aplicativos e serviços podem variar de acordo com o modelo e a região.
*Atualizações disponíveis para OLEDs de 2022 e modelos UHD de 2023 e superiores.
O AI Sound Pro otimiza o som para causar impacto
*O AI Clear Sound deve ser ativado no menu Sound Mode.
*O áudio pode variar de acordo com o ambiente em que se escuta.
A WOW Interface permite controlar o áudio com mais facilidade a partir da sua TV
A LG Soundbar está abaixo de uma LG NanoCell TV. Na tela da TV aparece a interface do usuário para a Soundbar e os controles de volume da TV.
*A Soundbar é vendida separadamente.
*O controle do modo da Soundbar pode variar de acordo com o modelo.
*Observe que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma conexão de rede para receber as atualizações.
*Os modelos de Soundbar compatíveis com a TV podem variar de acordo com a região e o país.
*O uso do controle remoto da LG TV é limitado a apenas determinados recursos.
Encontre o par ideal de LG Soundbar e LG TV
*Os recursos podem variar de acordo com o modelo. Consulte a página de cada produto para obter especificações detalhadas.
TV ultragrande
Assista a todos os seus filmes, desportos e jogos favoritos na LG TV ultragrande. Mergulhe na alta resolução com um ecrã de grande escala
*A NANO80 vem em um tamanho máximo de 86 polegadas, e as polegadas disponíveis podem variar de acordo com a região.
Jogabilidade poderosa
Experimente o máximo em jogos com VRR. Jogue sem que os atrasos atrapalhem seu desempenho.
*Funciona somente com jogos ou entradas de PC compatíveis com 60 Hz.
FILMMAKER MODE
Desfrute do cinema como o diretor pretendia com o FILMMAKER MODE, que se adapta ao ambiente e mantém os elementos visuais o mais próximo possível de sda sua forma originalua forma original.
*FILMMAKER MODE é uma marca comercial da UHD Alliance, Inc.
*O FILMMAKER MODE é iniciado automaticamente no AppleTV+ e no aplicativo Amazon Prime Video.
*O Ambient FILMMAKER MODE aplica-se à NANO90 e o FILMMAKER MODE aplica-se à NANO80.
*As imagens acima nesta página de detalhes do produto são apenas para fins ilustrativos. Consulte as imagens da galeria para obter uma representação mais precisa.
*Todas as imagens acima são simuladas.
*A disponibilidade do serviço varia de acordo com a região e o país.
*Os serviços personalizados podem variar de acordo com as políticas de aplicativos de terceiros.
Key Spec
-
Tipo de ecrã
UHD 4K
-
Taxa de atualização
50/60Hz Nativo
-
Gama de cor
Nano Color
-
Processador de imagem
Processador α7 Gen8 AI 4K
-
Tecnologia HDR
HDR10 / HLG
-
Saída de Áudio
20W
-
Sistema das Colunas
2.0 Canais
-
Dimensões sem base (L*A*P mm)
1121 x 651 x 57,1
-
Peso da TV sem base (kg)
11,7
Todas as especificações
ACESSIBILIDADE
-
Escala de Cinzentos
Sim
-
Alto Contraste
Sim
-
Cores Invertidas
Sim
ACESSÓRIOS INCLUÍDOS
-
Cabo Alimentação
Sim (Amovível)
-
Comando
Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italy)
ÁUDIO
-
Calibração Acústica IA
Sim
-
Som AI
α7 AI Sound Pro (9.1.2 canais virtuais)
-
Codecs de Áudio
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte o manual)
-
Saída de Áudio
20W
-
Bluetooth Surround
Sim (2 Way Playback)
-
Clear Voice Pro
Sim (Volume Automático)
-
LG Sound Sync
Sim
-
Saída de Áudio Simultânea
Sim
-
Partilha do Modo de Som
Sim
-
Direção das Colunas
Saída por baixo
-
Sistema das Colunas
2.0 Canais
-
WOW Orchestra
Sim
CÓDIGO DE BARRAS
-
EAN
8806096352847
RADIODIFUSÃO
-
Recetor TV Analógico
Sim
-
TV Digital Terrestre
DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Cabo), DVB-S2/S (Satélite)
CONECTIVIDADE E LIGAÇÕES
-
Suporte Bluetooth
Sim (v 5.1)
-
Slot CI
1ea (exceto UK, Irlanda)
-
Entrada Ethernet
1
-
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
-
Entradas HDMI
3 (suporte eARC, ALLM)
-
Entrada RF (Antena/Cabo)
2
-
Simplink (HDMI CEC)
Sim
-
SDPIF (Saída Ótica Digital de Áudio)
1
-
Entradas USB
2 (v 2.0)
-
Wi-Fi
Sim (Wi-Fi 5)
DIMENSÕES E PESO
-
Dimensões da embalagem (L*A*P mm)
1215 x 775 x 152
-
Peso da embalagem (kg)
14,5
-
Dimensões sem base (L*A*P mm)
1121 x 651 x 57,1
-
Dimensões com base (L*A*P)
1121 x 716 x 230
-
Dimensões da base (L*P mm)
859 x 230
-
Peso da TV sem base (kg)
11,7
-
Peso da TV com base (kg)
11,8
-
Suporte VESA (L*A mm)
200 x 200
GAMING
-
ALLM (Modo Automático de Latência Baixa)
Sim
-
Otimizador de Jogo
Sim (Painel de Jogo)
-
Modo HGiG
Sim
-
VRR (Taxa de Atualização Variável)
Sim (Até 60Hz)
IMAGEM (ECRÃ)
-
Tipo de retroiluminação
Direct LED
-
Resolução
4K Ultra HD (3840 x 2160 pixéis)
-
Tipo de ecrã
UHD 4K
-
Taxa de atualização
50/60Hz Nativo
-
Gama de cor
Nano Color
IMAGEM (PROCESSAMENTO)
-
Controlo de Brilho AI
Sim
-
Upscale AI
Super Upscaling 4K
-
Calibração Automática
Sim
-
Mapeamento de Tons Dinâmicos
Sim
-
FILMMAKER MODE™
Sim
-
Tecnologia HDR
HDR10 / HLG
-
Modos de Imagem
10 Modos
-
Processador de imagem
Processador α7 Gen8 AI 4K
ENERGIA
-
Fonte de Alimentação (Voltagem, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
-
Consumo de Energia em Standby
Menos de 0,5W
SMART TV
-
Chatbot AI
Sim
-
Web Browser
Sim
-
Google Cast
Sim
-
Google Home / Hub
Sim
-
Home Hub
Sim
-
Reconhecimento Inteligente da Voz
Sim
-
LG Channels
Sim
-
Controlo por Magic Remote
Incorporado
-
Multi-view
Sim
-
Sistema Operativo
webOS 25
-
Controlo por Aplicação
Sim (LG ThinQ)
-
Câmara USB Compatível
Sim
-
Identificador de Voz
Sim
-
Compatível com Apple Airplay2
Sim
-
Compatível com Apple Home
Sim
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
-
-
-
-
