Smart TV LG NanoCell AI NANO80 4K 2025 de 50 polegadas

50NANO80A6B
Funcionalidades principais

  • Cores puras em 4K real, cores vívidas combinadas com detalhes espantosos
  • Qualidade de imagem 4K, imagem melhorada e som surround do processador alpha 7 AI 4K Gen8
  • Novo botão de IA, controlos de voz, funções de arrastar e largar no AI Magic Remote
  • Desfrute de uma resolução, um brilho e uma nitidez melhorados graças ao 4K Super Upscaling
Mais

Segurança cibernética

CES Innovation Awards - 2025 Honoree

webOS Re:New Program

*Os prêmios CES Innovation Awards são baseados em materiais descritivos enviados aos juízes. A CTA não verifica a exatidão de nenhum material enviado ou de nenhuma reivindicação feita e não testa o item ao qual o prêmio foi concedido.

LG NanoCell TV ligeiramente inclinada para a esquerda e exibindo fios coloridos. O logotipo do processador alpha 7 4K AI aparece no canto inferior direito da TV. O plano de fundo é um gradiente de azul-petróleo claro.

Mergulhe num mundo de cores autênticas

Qualidade da imagem webOS 25 Qualidade do áudio TV ultragrande Filmes e jogos épicos

Conheça o poderoso e inteligente processador alpha 7 AI Gen8

Com melhorias significativas no desempenho, o processamento mais rápido do alpha 7 AI Gen8 agora oferece qualidade de imagem 4K com nitidez e profundidade muito melhores do que antes.

O processador alpha 7 AI Gen8 se ilumina de amarelo, e raios de luz coloridos saem dele.

*Em relação ao processador alpha 5 IA Gen6 da Smart TV de nível básico do mesmo ano, com base na comparação de especificações internas.

Cores puras em verdadeiro 4K

Assista a conteúdo 4K aprimorado com cores nítidas e precisas e detalhes cristalinos, tornando cada cena visualmente impressionante e agradável.

A imagem desbotada de um carrossel é envolvida por uma onda de cores, resultando em uma visualização mais nítida de um carrossel colorido e bem iluminado.

O 4K Super Upscaling dá vida a cada imagem

O poderoso processador da LG aumenta a resolução para a qualidade original. Aproveite a resolução, o brilho e a clareza aprimorados do 4K Super Upscaling.

Comparação antes e depois de como o LG 4K Super Upscaling melhora a qualidade da imagem. Dois painéis mostrando a mesma imagem de um pássaro colorido pousado em um galho em uma floresta; o painel da direita está desbotado.

*A qualidade da imagem do conteúdo ampliado pode variar com base na resolução da fonte.

A próxima geração da LG AI TV

Saiba mais

O AI Magic Remote completa a experiência de utilização inteligente

Controle facilmente a televisão com o AI Magic Remote – não precisa de outros dispositivos! Com um sensor de movimento e uma roda de deslocamento, aponte e clique para o utilizar como um air mouse ou simplesmente fale para obter comandos de voz.

*O design, a disponibilidade e as funções do AI Magic Remote podem variar de acordo com a região e o idioma compatível, mesmo para o mesmo modelo.

*Alguns recursos podem necessitar de uma conexão com a internet.

*AI Voice Recognition é fornecido apenas em países que oferecem suporte à PNL em seu idioma nativo.

AI Voice ID

O LG AI Voice ID reconhece a assinatura de voz exclusiva de cada usuário e oferece recomendações personalizadas no momento em que você fala.

*Conteúdo reduzido ou limitado pode ser exibido dependendo da região e da conectividade de rede.

*O suporte para Voice ID pode variar de acordo com a região e o país e está disponível para TVs OLED, QNED, NanoCell e UHD lançadas a partir de 2024.

*Funciona apenas com aplicativos compatíveis com a conta do Voice ID.

Um close da tela da LG QNED TV mostrando como o AI Search funciona. Uma pequena janela de bate-papo está aberta, mostrando como o usuário perguntou quais partidas esportivas estão disponíveis. O AI Search responde por bate-papo, mostrando miniaturas dos conteúdos disponíveis. Há também um prompt para perguntar ao Microsoft Copilot.

AI Search

Pergunte qualquer coisa para sua TV. A IA integrada reconhece sua voz e fornece rapidamente recomendações personalizadas para suas solicitações. Você também pode obter resultados e soluções adicionais com o Microsoft Copilot.

*O AI Search está disponível em TVs OLED, QNED, NanoCell e UHD lançadas a partir de 2024. 

*Os EUA e a Coreia usam o modelo LLM.

*É necessária uma conexão com a internet. 

Conteúdo de ficção científica reproduzido na tela de uma LG QNED TV. Na tela aparece a interface do AI Chatbot. O usuário enviou uma mensagem ao chatbot dizendo que a tela está muito escura. O chatbot ofereceu soluções para a solicitação. A cena inteira está dividida em duas partes. Um lado é mais escuro, o outro lado é mais claro, mostrando como o AI Chatbot resolveu o problema para o usuário automaticamente.

AI Chatbot

Interaja com o AI Chatbot por meio do AI Magic Remote e esclareça suas dúvidas, desde configurações até a solução de problemas. A IA pode entender a intenção do usuário e fornecerá soluções imediatas.

*É necessária uma conexão com a internet.

*O AI Chatbot está disponível em países que oferecem suporte à PNL em seu idioma nativo.

*É possível vincular o AI Chatbot a serviços de atendimento ao cliente.

Um LG AI Magic Remote em frente à tela de uma LG TV. Uma saudação personalizada da LG AI é exibida na tela, com palavras-chave personalizadas baseadas na pesquisas do usuário e no histórico de visualização. Junto ao controle remoto há um ícone e um rótulo mostrando que a funcionalidade AI Concierge é facilmente acessível com um breve toque no botão AI.

AI Concierge

Um breve toque no botão AI do seu controle remoto abre o AI Concierge, que fornece palavras-chave e recomendações personalizadas com base no seu histórico de pesquisa e visualização. 

*Os menus e aplicativos compatíveis podem variar de acordo com o país.

*Os menus exibidos podem ser diferentes após o lançamento.

*As recomendações de palavras-chave variam de acordo com o aplicativo e horário.

AI Picture Wizard

Algoritmos avançados aprendem suas preferências analisando 1,6 bilhão de possibilidades de imagens. Com base nas suas seleções, a TV cria uma imagem personalizada só para você.

AI Sound Wizard

Escolha o áudio de sua preferência em uma seleção de clipes de som. A partir de 40 milhões de parâmetros, a IA cria um perfil de áudio personalizado, sob medida, com base nas suas preferências.

Logotipo e nome do webOS Re:New Program com o emblema do CES Innovation Awards 2025 Honoree ao lado.

Nova atualização a cada ano, por 5 anos, com o premiado sistema webOS Re:New Program

Aproveite os benefícios dos recursos e softwares mais recentes com atualizações anuais. Premiado com o CES Innovation Award na categoria de cibersegurança, sinta-se seguro sabendo que o webOS mantém a sua privacidade e os seus dados seguros.

*O webOS Re:New Program se aplica a TVs OLED/QNED/NanoCell/UHD de 2025.

O webOS Re:New Program suporta um total de quatro atualizações ao longo de cinco anos. O ponto de partida é a versão pré-instalada do webOS e o cronograma de atualização varia do final do mês ao início do ano.

*As atualizações e a previsão de disponibilidade de alguns recursos, aplicativos e serviços podem variar de acordo com o modelo e a região.

*Atualizações disponíveis para OLEDs de 2022 e modelos UHD de 2023 e superiores.

O AI Sound Pro otimiza o som para causar impacto

A LG NanoCell TV mostra um homem em uma motocicleta com círculos abstratos roxos saindo da roda, simulando ondas sonoras.

AI Clear Sound

A correção precisa do som aumenta a clareza sonora para uma experiência de áudio excepcional.

A LG NanoCell TV mostra um homem em uma motocicleta com círculos abstratos roxos saindo da roda, simulando ondas sonoras.

Reforço de áudio dinâmico com processador de IA

O processamento com IA aprimora o áudio da TV para proporcionar uma experiência sonora mais intensa.

Sala de estar com uma LG TV montada na parede. Ondas sonoras são representadas graficamente preenchendo o espaço, mostrando como os 9.1.2 canais virtuais criam uma experiência de áudio surround para o usuário.

Áudio surround envolvente com 9.1.2 canais virtuais

Tenha a experiência de áudio surround apenas com sua LG TV. A IA usa algoritmos de aprendizagem profunda para dar a sensação de que o áudio é emitido de 9.1.2 canais ao seu redor.

*O AI Clear Sound deve ser ativado no menu Sound Mode.

*O áudio pode variar de acordo com o ambiente em que se escuta. 

A WOW Interface permite controlar o áudio com mais facilidade a partir da sua TV

A LG Soundbar está abaixo de uma LG NanoCell TV. Na tela da TV aparece a interface do usuário para a Soundbar e os controles de volume da TV.

*A Soundbar é vendida separadamente. 

*O controle do modo da Soundbar pode variar de acordo com o modelo.

*Observe que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma conexão de rede para receber as atualizações.  

*Os modelos de Soundbar compatíveis com a TV podem variar de acordo com a região e o país.

*O uso do controle remoto da LG TV é limitado a apenas determinados recursos.

Encontre o par ideal de LG Soundbar e LG TV

*Os recursos podem variar de acordo com o modelo. Consulte a página de cada produto para obter especificações detalhadas.

TV ultragrande

Assista a todos os seus filmes, desportos e jogos favoritos na LG TV ultragrande. Mergulhe na alta resolução com um ecrã de grande escala

LG TV com uma tela incrivelmente grande montada em uma parede acima de uma LG Soundbar em uma sala de estar de estilo moderno.

*A NANO80 vem em um tamanho máximo de 86 polegadas, e as polegadas disponíveis podem variar de acordo com a região.

Jogabilidade poderosa

Experimente o máximo em jogos com VRR. Jogue sem que os atrasos atrapalhem seu desempenho.

Mãos segurando um controle de jogo em frente a uma tela mostrando um videogame de carro de corrida. O logotipo da VRR está no canto superior esquerdo. O logotipo da Nvidia GeForce Now e outras certificações relevantes estão visíveis.

*Funciona somente com jogos ou entradas de PC compatíveis com 60 Hz. 

FILMMAKER MODE

Desfrute do cinema como o diretor pretendia com o FILMMAKER MODE, que se adapta ao ambiente e mantém os elementos visuais o mais próximo possível de sda sua forma originalua forma original.

Um diretor em frente a um painel de controle editando o filme "Killers of the Flower Moon" em uma LG NanoCell TV. Na parte inferior esquerda da imagem está o logotipo do FILMMAKER MODE™.

*FILMMAKER MODE é uma marca comercial da UHD Alliance, Inc. 

*O FILMMAKER MODE é iniciado automaticamente no AppleTV+ e no aplicativo Amazon Prime Video.

*O Ambient FILMMAKER MODE aplica-se à NANO90 e o FILMMAKER MODE aplica-se à NANO80.

*As imagens acima nesta página de detalhes do produto são apenas para fins ilustrativos. Consulte as imagens da galeria para obter uma representação mais precisa.

*Todas as imagens acima são simuladas.

*A disponibilidade do serviço varia de acordo com a região e o país.

*Os serviços personalizados podem variar de acordo com as políticas de aplicativos de terceiros.

Imprimir

Key Spec

  • Tipo de ecrã

    UHD 4K

  • Taxa de atualização

    50/60Hz Nativo

  • Gama de cor

    Nano Color

  • Processador de imagem

    Processador α7 Gen8 AI 4K

  • Tecnologia HDR

    HDR10 / HLG

  • Saída de Áudio

    20W

  • Sistema das Colunas

    2.0 Canais

  • Dimensões sem base (L*A*P mm)

    1121 x 651 x 57,1

  • Peso da TV sem base (kg)

    11,7

Todas as especificações

ACESSIBILIDADE

  • Escala de Cinzentos

    Sim

  • Alto Contraste

    Sim

  • Cores Invertidas

    Sim

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

  • Cabo Alimentação

    Sim (Amovível)

  • Comando

    Magic Remote MR25GA / MR25GB (UK, Italy)

ÁUDIO

  • Calibração Acústica IA

    Sim

  • Som AI

    α7 AI Sound Pro (9.1.2 canais virtuais)

  • Codecs de Áudio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte o manual)

  • Saída de Áudio

    20W

  • Bluetooth Surround

    Sim (2 Way Playback)

  • Clear Voice Pro

    Sim (Volume Automático)

  • LG Sound Sync

    Sim

  • Saída de Áudio Simultânea

    Sim

  • Partilha do Modo de Som

    Sim

  • Direção das Colunas

    Saída por baixo

  • Sistema das Colunas

    2.0 Canais

  • WOW Orchestra

    Sim

CÓDIGO DE BARRAS

  • EAN

    8806096352847

RADIODIFUSÃO

  • Recetor TV Analógico

    Sim

  • TV Digital Terrestre

    DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Cabo), DVB-S2/S (Satélite)

CONECTIVIDADE E LIGAÇÕES

  • Suporte Bluetooth

    Sim (v 5.1)

  • Slot CI

    1ea (exceto UK, Irlanda)

  • Entrada Ethernet

    1

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Entradas HDMI

    3 (suporte eARC, ALLM)

  • Entrada RF (Antena/Cabo)

    2

  • Simplink (HDMI CEC)

    Sim

  • SDPIF (Saída Ótica Digital de Áudio)

    1

  • Entradas USB

    2 (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Sim (Wi-Fi 5)

DIMENSÕES E PESO

  • Dimensões da embalagem (L*A*P mm)

    1215 x 775 x 152

  • Peso da embalagem (kg)

    14,5

  • Dimensões sem base (L*A*P mm)

    1121 x 651 x 57,1

  • Dimensões com base (L*A*P)

    1121 x 716 x 230

  • Dimensões da base (L*P mm)

    859 x 230

  • Peso da TV sem base (kg)

    11,7

  • Peso da TV com base (kg)

    11,8

  • Suporte VESA (L*A mm)

    200 x 200

GAMING

  • ALLM (Modo Automático de Latência Baixa)

    Sim

  • Otimizador de Jogo

    Sim (Painel de Jogo)

  • Modo HGiG

    Sim

  • VRR (Taxa de Atualização Variável)

    Sim (Até 60Hz)

IMAGEM (ECRÃ)

  • Tipo de retroiluminação

    Direct LED

  • Resolução

    4K Ultra HD (3840 x 2160 pixéis)

  • Tipo de ecrã

    UHD 4K

  • Taxa de atualização

    50/60Hz Nativo

  • Gama de cor

    Nano Color

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

  • Controlo de Brilho AI

    Sim

  • Upscale AI

    Super Upscaling 4K

  • Calibração Automática

    Sim

  • Mapeamento de Tons Dinâmicos

    Sim

  • FILMMAKER MODE™

    Sim

  • Tecnologia HDR

    HDR10 / HLG

  • Modos de Imagem

    10 Modos

  • Processador de imagem

    Processador α7 Gen8 AI 4K

ENERGIA

  • Fonte de Alimentação (Voltagem, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de Energia em Standby

    Menos de 0,5W

SMART TV

  • Chatbot AI

    Sim

  • Web Browser

    Sim

  • Google Cast

    Sim

  • Google Home / Hub

    Sim

  • Home Hub

    Sim

  • Reconhecimento Inteligente da Voz

    Sim

  • LG Channels

    Sim

  • Controlo por Magic Remote

    Incorporado

  • Multi-view

    Sim

  • Sistema Operativo

    webOS 25

  • Controlo por Aplicação

    Sim (LG ThinQ)

  • Câmara USB Compatível

    Sim

  • Identificador de Voz

    Sim

  • Compatível com Apple Airplay2

    Sim

  • Compatível com Apple Home

    Sim

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.

