LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026 de 65 polegadas

1) *O brilho pode variar consoante o modelo, o tamanho do ecrã e a região do mercado.

*O brilho máximo é 3,9 vezes mais brilhante do que o OLED convencional @3% segundo medições internas.

*3,9 vezes mais brilhante aplica-se aos modelos OLED G6 de 83/77/65/55 polegadas, enquanto 2,1 vezes mais brilhante se aplica ao modelo OLED G6 de 48 polegadas.

4) *O ecrã LG OLED é certificado pela Intertek para 100% de Fidelidade de Cor medida em CIE DE2000 com 125 padrões de cor.

*O Color Gamut Volume (CGV) do ecrã é equivalente ou excede o CGV do espaço de cores DCI-P3, conforme verificado de forma independente pela Intertek.

*O ecrã LG OLED é verificado pela UL por fornecer níveis de Preto ≤0,24nit até 500lux, com base na medição de reflexão de luz de anel da Secção 11.5 do IDMS.

*O ecrã LG OLED é verificado pela UL por fornecer níveis de consistência de cor >99% até 500lux, com base na medição de reflexão de luz de anel das Secções 11.5 do IDMS.

*A OLED G6 de 83/77/65/55 polegadas apenas possui certificação Premium sem reflexos.

*O desempenho real pode variar dependendo da iluminação ambiente e do ambiente de visualização.

6) *A refletância é medida como o valor do Componente Especular Incluído (SCI) a 550nm, testado independentemente pela Intertek.

*O ecrã LG OLED é medido para estar abaixo de 0,5% de reflexão usando o método da esfera de amostragem IDMS 11.2.2. Os resultados reais podem variar consoante as condições.

*A OLED G6 de 83/77/65/55 polegadas apenas possui certificação Premium sem reflexos.

7) *Os ecrãs LG OLED TV foram verificados como Low Blue Light Platinum pela UL.

8) *Em comparação com o processador alpha 9 AI Gen8 de 2025, com base na comparação de especificações internas.

9) *No primeiro ano da garantia, os painéis, as peças e a mão de obra estão cobertos. Do 2.º ao 5.º ano, apenas as peças do painel estão cobertas. Outras peças e mão de obra serão cobradas separadamente. A cobertura da garantia está sujeita aos termos e condições aplicáveis.

*O OLED Care+ aplica-se aos OLED W6, G6.H405

10) *O AI Picture Pro funciona com qualquer conteúdo protegido por direitos de autor em serviços OTT.

*As imagens são ampliadas para uma qualidade semelhante a 4K. Os resultados podem variar dependendo da resolução da fonte.

*Processamento mais rápido em comparação com o processador alpha 9 AI Gen8 de 2025, com base na comparação de especificações internas.

11) *Deve ser ativado através do menu Modo de Som. E o som pode variar de acordo com o ambiente de audição.

12) *O som pode variar de acordo com o ambiente acústico.

13) *A Pesquisa de IA (Copilot) está disponível nos modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatíveis com o Programa webOS Re:New, incluindo modelos lançados a partir de 2022.

*É necessária uma ligação à Internet e os serviços de IA dos parceiros podem estar sujeitos a alterações ou exigir uma subscrição.

*Esta funcionalidade pode variar consoante a região e o modelo e não está disponível em países onde não é fornecida assistência LLM.

14) *Algumas destas funcionalidades podem não estar disponíveis em determinadas regiões ou modelos.

*Os menus apresentados podem ser diferentes aquando do lançamento.

*As recomendações de palavras-chave variam consoante a aplicação e a hora do dia.

*O cartão “Nesta cena"" está disponível em países que suportam EPG (Electronic Program Guide).

*O cartão “Em exibição” não está disponível na Netflix e noutras aplicações fornecedoras de conteúdos (CP), pelo que o cartão não será apresentado.

*O cartão “IA generativa” está disponível em determinadas regiões ou modelos.

15) *Conteúdo reduzido ou limitado pode ser mostrado consoante a região e a conectividade de rede.

*A assistência ao Voice ID pode variar consoante a região e o país e está disponível nas televisões OLED, QNED e NANO 4K UHD lançadas a partir de 2024, bem como nas televisões MRGB e FHD lançadas a partir de 2026.

*Funciona apenas com aplicações que suportam a conta de Voice ID.

*O bloqueio pode ser desativado por alguém com uma voz semelhante e, se a voz mudar devido a razões de saúde ou outros fatores, o reconhecimento pode não funcionar eficazmente.

*Os widgets fornecidos podem variar de acordo com o país e estão sujeitos a alterações ou descontinuidade sem aviso prévio.

*O My Page aplica-se às TVs OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD de 2026.

16) *É necessária uma ligação à Internet.

*É possível associar o AI Chatbot ao serviço de apoio ao cliente.

*Em países onde a NLP não é suportada, o acesso e a utilização de aplicações baseadas em voz podem não estar disponíveis.

17) *O webOS Re:New é um programa de atualização de software e está disponível apenas em modelos selecionados. O número de atualizações e a duração do suporte Re:New podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

*O calendário de atualização, bem como as funcionalidades, aplicações e serviços podem variar consoante o modelo e a região.

*As funcionalidades, conteúdos e serviços disponíveis estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e podem variar consoante o produto, modelo ou região.

18) *Fornece acesso rápido às funcionalidades de IA da TV, mas não tem processamento de IA incorporado.

*O design, a disponibilidade e as funções do AI Magic Remote podem variar consoante a região e o idioma suportado, mesmo para o mesmo modelo.

*Algumas funcionalidades podem exigir uma ligação à Internet.

*O AI Voice Recognition apenas é fornecido em países que suportam PNL no seu idioma nativo.

19) *Só funciona com jogos ou entradas de PC que suportem 165Hz.

*165Hz é aplicado a OLED G6 de 83/77/65/55/48 polegadas, enquanto 120Hz é aplicado a OLED G6 de 97 polegadas.

*NVIDIA® G-SYNC® compatível com as placas gráficas RTX 20, RTX 30, RTX 40 e GTX 16. As GPUs mais antigas não suportam a compatibilidade com o G-SYNC.

21) *Os ecrãs LG OLED foram certificados pela Intertek como tendo “tempos de resposta de 0,1 (cinzento a cinzento) e desempenho de jogo qualificado”.

22) *O HGiG é um grupo voluntário de empresas das indústrias de jogos e ecrãs de TV que se reúnem para especificar e disponibilizar ao público diretrizes para melhorar a experiência de jogo dos consumidores em HDR.

*O suporte para HGiG pode variar de acordo com o país.

*O OLED G6 de 83/77/65/55/48 polegadas só tem certificação ClearMR 10000.

*O ClearMR é um programa de certificação da VESA para avaliar o desempenho da desfocagem de movimento do ecrã.

26) *O suporte para serviços de jogos na nuvem pode variar.

*Alguns serviços de jogos podem exigir uma subscrição e um gamepad.

*O gamepad é vendido separadamente.

27) *O ajuste real pode variar dependendo das condições de instalação. É possível uma ligeira folga entre a TV e a parede.

*Os requisitos de instalação podem variar.

28) *O conteúdo disponível pode variar consoante a região e está sujeito a alterações.

*O serviço está disponível através de uma assinatura paga. Avaliação gratuita de um mês disponível com registo de login e método de pagamento. A subscrição é renovada automaticamente para um plano pago, exceto se for cancelada antes do fim do período de avaliação. A subscrição pode ser cancelada em qualquer altura durante o período experimental.

30) *São fornecidos 16 perfis diferentes, com recomendações de conteúdo geradas pela correspondência de dados com cada tipo de perfil.

31) *A funcionalidade de IA generativa está disponível apenas em determinadas regiões ou modelos.

*Uma subscrição inclui 20 créditos por mês. Um crédito permite-lhe gerar uma imagem.

*Dependendo do desempenho do dispositivo, tamanho do ficheiro e velocidade da rede, a velocidade de transferência de ficheiros do LG Link pode variar.

*Algumas extensões de ficheiros podem não estar disponíveis no LG Link, dependendo das especificações do seu dispositivo.

*O LG Link pode utilizar um dispositivo de armazenamento externo quando utilizado de acordo com as especificações de memória do dispositivo.

32) *A funcionalidade funciona quando tem sessão iniciada na sua conta do Google Photos e tem pelo menos 10 fotografias na aplicação.

33) *Os sensores de luminosidade podem variar consoante o modelo.

34) *Os sensores de movimento só estão disponíveis nos modelos W6 e G6.

35) *O suporte para determinados LG Channels varia de acordo com a região.

36) *A LG suporta dispositivos Wi-Fi ""Matter"". Os serviços e funcionalidades suportados por ""Matter"" podem variar consoante os dispositivos ligados. A ligação inicial para ThinQ e Matter deve ser feita através da aplicação móvel ThinQ.

37) *FILMMAKER Ambient MODE é uma marca registada da UHD Alliance, Inc.

*O FILMMAKER Ambient MODE com Dolby Vision é suportado.

*FILMMAKER Ambient MODE inicia automaticamente na aplicação AppleTV+ e na aplicação Amazon Prime Vídeo.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona em modelos equipados com um sensor de luz.

38) *O cartão “Nesta cena"" está disponível em países que suportam EPG.

*O âmbito da assistência pode variar consoante o país.

*As informações fornecidas pelo AI Concierge são apenas para fins informativos gerais e podem não ser precisas. A LG não assume qualquer responsabilidade ou obrigação por quaisquer ações ou decisões tomadas com base em tais informações.

40) *A Barra de Som pode ser adquirida em separado.

*O controlo do modo de som pode variar consoante o modelo.

*Lembre-se de que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma ligação de rede para fazer atualizações.

*A utilização do controlo remoto da LG TV está limitada a apenas determinadas funcionalidades.

41) *Os televisores LG OLED TV foram certificados como DSC pela VESA.

42) *É necessária uma subscrição. As ofertas podem variar consoante o plano de adesão.

*Disponível apenas nos modelos LG OLED W6, G6, C6, MRGB95 e MRGB9M.

*A disponibilidade do GeForce NOW pode variar de acordo com o país.

*No modo ULL, apenas um controlador (gamepad) pode ser ligado. A utilização de outros dispositivos Bluetooth poderá ser afetada.

*Para obter o melhor desempenho, recomenda-se uma ligação Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

43) *No modo ULL, apenas um controlador (gamepad) pode ser ligado. A utilização de outros dispositivos Bluetooth poderá ser afetada.

*Para obter o melhor desempenho, recomenda-se uma ligação Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

44) *A poupança de potência aplica-se apenas quando o Modo Galeria e o Always Ready estão ativados. Se o Always Ready estiver desativado, o Modo Galeria consumirá a mesma quantidade de energia que quando a TV está ligada.

46) *A verificação da Carbon Trust aplica-se a 83/77/65/55 polegadas de OLED G6 para redução da pegada de carbono (exceto para 55 polegadas na Europa).

É válida até 30 de março de 2028, emitida pela Carbon Trust Assurance Limited (CTA-14064).

*A Eficiência de Recursos aplica-se aos seguintes modelos e é válida até 31 de dezembro de 2026: OLED W6,G6,C6,CS6,B6, MRGB95,9M,85 QNED85

*Visite https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home para saber mais."