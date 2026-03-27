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LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026 de 65 polegadas

OLED65G66LS_EU.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto
OLED65G66LS_EU.pdf
Classificação energética : UE
Folha de produto

LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026 de 65 polegadas

OLED65G66LS
Vista frontal de LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026 de 65 polegadas OLED65G66LS
A LG OLED evo AI G6 apresentada nas vistas frontal e lateral destaca um ecrã de 65 polegadas com uma largura de 1441 mm, uma altura de ecrã de 826 mm, uma altura de 910 mm com suporte, uma profundidade de 24,3 mm e uma área de suporte de 485 por 263 mm.
O LG OLED evo AI G6, impulsionado pela tecnologia Hyper Radiant Color, apresenta visuais 3,9 vezes mais brilhantes com o processador 4K alpha 11 AI Gen3 com motor Dual AI, revestimento Premium Sem Reflexos e os selos Tons Escuros Perfeitos e Cores Perfeitas em um layout pentagonal.
A LG OLED evo AI G6 com Brightness Booster Ultra mostra uma cena escura em que a silhueta de uma baleia bem iluminada se destaca no meio de partículas brilhantes, proporcionando uma luminosidade 3,9 vezes mais brilhante com detalhes mais nítidos.
O LG OLED evo AI G6 mostra uma cena de planeta e estrelas em ecrã dividido, comparando o ecrã mate de outras TVs OLED com o seu ecrã de Tons Escuros Perfeitos e Cores Perfeitas para uma qualidade de imagem mais nítida em qualquer luz, apoiado pela certificação UL e pelas certificações Intertek para precisão de cor e Sem Reflexos.
O LG OLED evo AI G6 com Premium Sem Reflexos mostra uma comparação lado a lado com o ecrã mate de Outras TVs OLED, mantendo a imagem do jaguar preto nítida com pretos profundos e textura fina, especialmente em ambientes luminosos, com uma marca de certificação Intertek visível.
O processador alfa 11 AI 4K Gen3 da LG OLED evo G6 AI TV brilha com luz roxa e azul numa placa de circuitos escura, destacando o Dual AI Engine e fornecendo NPU até 5,6 vezes mais rápido, CPU 50% mais rápido e GPU 70% mais forte.
A distinção de Homenageado CES Innovation Awards 2026 na categoria Inteligência Artificial reconhece a pesquisa Multi-AI com o Google Gemini e o Microsoft Copilot.
A LG OLED evo AI G6 inclui o AI Hub para personalização, com um ícone AI acima de um controlo remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.
O LG Shield, aplicado à LG OLED evo AI G6, é apresentado com o logótipo LG Shield no centro, ícones de segurança abaixo e uma distinção Homenageado do CES Innovation Awards 2026 acima, representando a proteção de dados e do sistema.
LG OLED evo AI G6 para uma jogabilidade imbatível em 4K 165Hz mostra um jogo de corrida de alta velocidade com um carro amarelo de rodas abertas em movimento, o texto "WIN" em negrito no ecrã e os logótipos NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium na parte superior.
A LG OLED evo AI G6, mostrada de lado, realça o seu Design de Galeria Flush Fit com uma instalação de parede com folga zero, apresentando uma cena noturna de uma ponte iluminada com reflexos na água.
A LG OLED evo AI G6 está embutida na parede numa sala de estar com um estilo de vida moderno, apresentando uma aurora vívida sobre uma aldeia costeira serena, assemelhando-se a um quadro emoldurado na parede.
A LG OLED evo AI G6 apresenta uma cena vívida do pôr do sol no oceano, com uma barra de som e uma coluna posicionadas por baixo do ecrã, melhorando um espaço de vida calmo e atmosférico.
Vista frontal de LG OLED evo AI G6 4K Smart TV 2026 de 65 polegadas OLED65G66LS
A LG OLED evo AI G6 apresentada nas vistas frontal e lateral destaca um ecrã de 65 polegadas com uma largura de 1441 mm, uma altura de ecrã de 826 mm, uma altura de 910 mm com suporte, uma profundidade de 24,3 mm e uma área de suporte de 485 por 263 mm.
O LG OLED evo AI G6, impulsionado pela tecnologia Hyper Radiant Color, apresenta visuais 3,9 vezes mais brilhantes com o processador 4K alpha 11 AI Gen3 com motor Dual AI, revestimento Premium Sem Reflexos e os selos Tons Escuros Perfeitos e Cores Perfeitas em um layout pentagonal.
A LG OLED evo AI G6 com Brightness Booster Ultra mostra uma cena escura em que a silhueta de uma baleia bem iluminada se destaca no meio de partículas brilhantes, proporcionando uma luminosidade 3,9 vezes mais brilhante com detalhes mais nítidos.
O LG OLED evo AI G6 mostra uma cena de planeta e estrelas em ecrã dividido, comparando o ecrã mate de outras TVs OLED com o seu ecrã de Tons Escuros Perfeitos e Cores Perfeitas para uma qualidade de imagem mais nítida em qualquer luz, apoiado pela certificação UL e pelas certificações Intertek para precisão de cor e Sem Reflexos.
O LG OLED evo AI G6 com Premium Sem Reflexos mostra uma comparação lado a lado com o ecrã mate de Outras TVs OLED, mantendo a imagem do jaguar preto nítida com pretos profundos e textura fina, especialmente em ambientes luminosos, com uma marca de certificação Intertek visível.
O processador alfa 11 AI 4K Gen3 da LG OLED evo G6 AI TV brilha com luz roxa e azul numa placa de circuitos escura, destacando o Dual AI Engine e fornecendo NPU até 5,6 vezes mais rápido, CPU 50% mais rápido e GPU 70% mais forte.
A distinção de Homenageado CES Innovation Awards 2026 na categoria Inteligência Artificial reconhece a pesquisa Multi-AI com o Google Gemini e o Microsoft Copilot.
A LG OLED evo AI G6 inclui o AI Hub para personalização, com um ícone AI acima de um controlo remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.
O LG Shield, aplicado à LG OLED evo AI G6, é apresentado com o logótipo LG Shield no centro, ícones de segurança abaixo e uma distinção Homenageado do CES Innovation Awards 2026 acima, representando a proteção de dados e do sistema.
LG OLED evo AI G6 para uma jogabilidade imbatível em 4K 165Hz mostra um jogo de corrida de alta velocidade com um carro amarelo de rodas abertas em movimento, o texto "WIN" em negrito no ecrã e os logótipos NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium na parte superior.
A LG OLED evo AI G6, mostrada de lado, realça o seu Design de Galeria Flush Fit com uma instalação de parede com folga zero, apresentando uma cena noturna de uma ponte iluminada com reflexos na água.
A LG OLED evo AI G6 está embutida na parede numa sala de estar com um estilo de vida moderno, apresentando uma aurora vívida sobre uma aldeia costeira serena, assemelhando-se a um quadro emoldurado na parede.
A LG OLED evo AI G6 apresenta uma cena vívida do pôr do sol no oceano, com uma barra de som e uma coluna posicionadas por baixo do ecrã, melhorando um espaço de vida calmo e atmosférico.

Funcionalidades principais

  • Hyper Radiant Color Tech, uma tecnologia OLED de última geração para um novo nível de qualidade de imagem
  • Brilho superior 3,9 vezes mais elevado com o processador alfa 11 AI Gen3, para realces e detalhes vívidos
  • Os Tons Escuros Perfeitos e as Cores Perfeitas com Tecnologia Antirreflexo Premium garantem um contraste mais profundo e cores vivas e precisas em qualquer condição de iluminação
  • Até 165Hz em 4K com compatibilidade G-SYNC e FreeSync Premium para uma jogabilidade sem falhas e vencedora
  • O webOS premiado oferece experiências avançadas de IA — com tecnologia Google Gemini e Microsoft Copilot, agora protegidas pelo LG Shield
Mais
Distinção CES Innovation Awards 2026 na categoria Cibersegurança para o LG Shield

CES Innovation Awards: Distinguido (LG Shield)

Cibersegurança

Distinção CES Innovation Awards 2026 na categoria Inteligência Artificial para Multi-AI

CES Innovation Awards – Honoree (Multi-AI)

Inteligência Artificial

Distinção AVForums Editor’s Choice como Melhor Sistema de Smart TV por 8 anos consecutivos, incluindo 2025/26

AVForums Editor’s Choice: melhor sistema de Smart TV 2025/26

“8 anos como o melhor sistema de Smart TV”

Selo 'Best In Class' da AVForums, que reconhece a LG G6 como um televisor flagship 'Best-in-Class' para 2026

AVForums - Best In Class

a LG G6 é a televisão a bater em 2026 e um flagship 'Best-in-Class'

*Os Prémios de Inovação CES baseiam-se em materiais descritivos apresentados ao júri. O CTA não verificou a exatidão de qualquer declaração ou de quaisquer pedidos apresentados e não testou o artigo ao qual foi atribuído o prémio.

Porquê a LG OLED evo G6?

A LG OLED evo AI G6, impulsionada pela tecnologia Hyper Radiant Color, apresenta imagens 3,9 vezes mais brilhantes com o processador alpha 11 AI 4K Gen3 com Dual AI Engine, Tecnologia Antirreflexo Premium e distinções Tons Escuros Perfeitos e Cores Perfeitas numa disposição pentagonal.

Tecnologia Hyper Radiant Color

A LG OLED evo AI G6, com Tons Escuros Perfeitos e Cores Perfeitas com Reflection Free, mostra uma cena planetária dividida, contrastando pretos mais fracos à esquerda com detalhes mais claros, pretos mais profundos e expressão de cor mais viva à direita.

Tons Escuros Perfeitos e Cores Perfeitas com Reflection Free

LG OLED evo AI G6 para uma jogabilidade imbatível em 4K 165Hz mostra um jogo de corrida de alta velocidade com um carro amarelo de rodas abertas em movimento, com os logótipos NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium visíveis na parte superior do ecrã.

Jogabilidade imbatível em 4K 165Hz

A LG OLED evo AI G6 com o premiado Multi AI webOS é apresentada num fundo escuro com os logótipos Microsoft Copilot e Google Gemini, indicando o suporte para serviços relacionados com a IA acessíveis através da interface da TV.

webOS Multi AI premiado

A LG OLED evo AI G6 inclui o AI Hub para personalização, com um símbolo de IA acima de um controlo remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

Centro de IA para personalização

O emblema LG Shield é apresentado num fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema.

Protegido pelo LG Shield

O que é a tecnologia Hyper Radiant Color?

A Hyper Radiant Color Tech é a nossa tecnologia OLED de última geração que melhora todos os aspetos da qualidade de imagem para um nível totalmente novo. Oferece luminosidade incomparável, Tons Escuros Perfeitos e Cores Perfeitas em qualquer condição de iluminação, ao mesmo tempo que preserva imagens 4K impressionantes com o nosso melhor processador Alpha 11 AI Gen3. A OLED G6 está até certificada para Reflection-Free Premium, proporcionando uma qualidade de imagem impecável sem reflexos em qualquer luz – clara ou escura. Experimente OLED como nunca antes — veja a diferença, sinta o brilho e descubra um novo padrão em visualização.

A LG OLED evo AI G6, equipada com Hyper Radiant Color Tech, apresenta uma imagem vívida de arte em papel abstrato no ecrã com ícones para luminosidade máxima 3,9 vezes mais brilhante Tons Escuros Perfeitos, Cores Perfeitas, Processador alpha 11 AI 4K Gen3 Dual AI Engine e Tecnologia Antirreflexo Premium.

A LG OLED evo AI G6, equipada com Hyper Radiant Color Tech, apresenta uma imagem vívida de arte em papel abstrato no ecrã com ícones para luminosidade máxima 3,9 vezes mais brilhante Tons Escuros Perfeitos, Cores Perfeitas, Processador alpha 11 AI 4K Gen3 Dual AI Engine e Tecnologia Antirreflexo Premium.

Tecnologia Hyper Radiant Color A próxima OLED TV

*As imagens são apenas para fins ilustrativos.

*Omdia. 13 anos em primeiro lugar no que respeita às unidades mais vendidas 2013-2025. Este resultado não é um patrocínio à LGE ou aos seus produtos. Visite https://www.omdia.com/ para obter mais detalhes.

Brightness Booster Ultra

3,9 vezes mais brilhante, alcançando o auge do brilho

O novo algoritmo de reforço da luz e a arquitetura de controlo da luz do processador alpha 11 AI Gen3 proporcionam um pico de brilho até 3,9 vezes superior, revelando destaques mais vivos e detalhes mais nítidos.1)

A LG OLED evo AI G6 com Brightness Booster Ultra mostra uma cena escura em que partículas brilhantes rodeiam a silhueta de uma baleia, proporcionando um pico de brilho até 3,9 vezes mais brilhante com maior luminosidade e detalhes mais nítidos.

LG OLED evo AI G6, powered by Hyper Radiant Color Tech, displays a vivid abstract paper art image on screen with icons for X3.9 Brighter peak brightness, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, and Reflection Free Premium.

Tons Escuros Perfeitos, Cores Perfeitas

Tons Escuros Perfeitos e Cores Perfeitas em qualquer luz, sempre

A LG OLED TV possui as funcionalidades Tons Escuros Perfeitos e Cores Perfeitas verificadas pela UL, proporcionando um contraste mais profundo, uma luminosidade melhorada e cores vivas e precisas. Veja todas as estrelas com nitidez, mesmo numa sala bem iluminada.4)

LG OLED evo AI G6 mostra uma cena de planeta e estrelas em ecrã dividido, comparando o ecrã Mate de outros OLED TV com o seu ecrã de Tons Escuros Perfeitos e Cores Perfeitas para uma qualidade de imagem mais nítida em qualquer luz, suportado pela certificação UL e certificações Intertek para precisão de cor e sem reflexos.

Tecnologia Antirreflexo Premium

O Premium Certificado Sem Reflexos garante Tons Escuros Perfeitos consistentes, mesmo numa sala luminosa

O ecrã OLED certificado Premium Sem Reflexos da LG minimiza a refletância enquanto preserva a transmitância para preto e cor sem compromissos, enquanto outros OLED TV com um ecrã mate absorvem e dispersam a luz, transformando o preto em cinzento e distorcendo as cores, especialmente em ambientes luminosos.6)

A LG OLED evo AI G6 apresenta o emblema de certificação Eyesafe RPF 40 da UL, indicando um desempenho comprovado na redução da luz azul.

A LG OLED evo AI G6 apresenta o emblema de certificação Eyesafe RPF 40 da UL, indicando um desempenho comprovado na redução da luz azul.

Verificado pela Eyesafe para reduzir a luz azul, cada fotograma é suave para os seus olhos7)

Processador alpha 11 AI 4K Gen3 com Dual AI Engine

Qualidade de imagem 4K suprema com o processador alpha 11 AI mais avançado da LG com motor Dual AI

O processador alpha 11 AI Gen3 leva o desempenho OLED além dos limites, controlando com precisão 8,3 milhões de pixels autoiluminados – agora ainda mais potente com o Dual AI Engine. Indo além de um único motor de IA, este processamento avançado refina a nitidez e a textura simultaneamente, proporcionando uma qualidade de imagem 4K mais nítida e natural.8)

O processador alfa 11 AI 4K Gen3 da LG OLED evo G6 AI TV brilha com luz roxa e azul numa placa de circuitos escura, destacando o Dual AI Engine e fornecendo NPU até 5,6 vezes mais rápido, CPU 50% mais rápido e GPU 70% mais forte.

OLED Care+

5 anos de cobertura fiável e sem preocupações do painel OLED

O seu painel LG OLED tem garantia de cinco anos com cobertura fiável e sem preocupações.9)

Porquê a LG AI TV?

A LG AI TV otimiza a imagem e o som, tornando o dia a dia mais inteligente com o AI Hub personalizado.

Saiba mais sobre a LG AI TV

Remasterização HDR com IA

Atualize todos os fotogramas para qualidade HDR

A IA otimiza automaticamente a cor, o brilho e o contraste e eleva a qualidade da imagem SDR para níveis HDR, proporcionando imagens mais ricas e realistas.

Descubra três benefícios de destaque do AI Hub

Pesquisa avançada Multi IA com Google Gemini e Microsoft Copilot

Basta dizer o que está a procurar e, em seguida, selecionar o modelo de IA que melhor se adequa às suas necessidades. O sistema liga-se a vários modelos de IA para fornecer resultados mais amplos e relevantes.13)

Receba recomendações de conteúdo personalizadas

O AI Concierge sugere conteúdos e atualizações personalizados de acordo com os seus interesses. O In This Scene fornece recomendações e informações relevantes com base no que está a assistir, enquanto a IA generativa permite pesquisar e criar imagens.14)

A LG AI TV reconhece a sua voz e leva-o ao My Page personalizado especialmente para si!

Levado para My Page, pode ver tudo num relance, desde a meteorologia, o calendário e os widgets até aos resultados dos seus desportos favoritos.15)

A distinção de Homenageado CES Innovation Awards 2026 é apresentada num fundo escuro. A arquitetura Multi-AI é reconhecida na categoria Inteligência Artificial.

A distinção de Homenageado CES Innovation Awards 2026 é apresentada num fundo escuro. A arquitetura Multi-AI é reconhecida na categoria Inteligência Artificial.

webOS Multi AI premiado

webOS premiado agora protegido pelo LG Shield

A distinção do AVForums Editor’s Choice é apresentada num fundo escuro para o LG webOS 25, nomeado Melhor Sistema de Smart TV 2025/2026.

A distinção do AVForums Editor’s Choice é apresentada num fundo escuro para o LG webOS 25, nomeado Melhor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 anos como o melhor sistema de Smart TV

O emblema LG Shield é apresentado num fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema. Também é apresentada a distinção de Homenageado do CES Innovation Awards 2026.

O emblema LG Shield é apresentado num fundo escuro com ícones de segurança, destacando a proteção do webOS para privacidade, segurança de dados e integridade do sistema. Também é apresentada a distinção de Homenageado do CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Segurança em que pode confiar

As 7 tecnologias principais do LG Shield garantem que os seus dados permanecem seguros com armazenamento e gestão de dados seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridade de software garantida, autenticação de utilizador e controlo de acesso, transmissão de dados segura, deteção e resposta a eventos de segurança e gestão de atualizações segura.

Segurança em que pode confiar Saiba mais sobre o LG Shield

Programa webOS Re:New

Atualize a sua TV até 5 anos gratuitamente17)

A Proteção Quad da LG é mostrada através de quatro ícones de proteção num fundo amarelo. Cada ícone inclui proteção contra descargas atmosféricas, proteção contra humidade, proteção contra picos de corrente e proteção webOS com LG Shield.

A Proteção Quad da LG é mostrada através de quatro ícones de proteção num fundo amarelo. Cada ícone inclui proteção contra descargas atmosféricas, proteção contra humidade, proteção contra picos de corrente e proteção webOS com LG Shield.

Proteção Quad da LG

A sua LG TV é construída para durar com a LG Quad Protection

Desde o hardware ao software, a sua LG TV está protegida. Os condensadores incorporados protegem contra tensões elevadas, incluindo descargas atmosféricas, enquanto os semicondutores são concebidos com proteção contra sobretensões. O gel de silicone e os revestimentos protetores protegem os chipsets da humidade e até os seus dados ficam seguros e protegidos com o LG Shield.

AI Magic Remote

Navegue e aponte facilmente como um air mouse para desfrutar do AI Hub

Controlo fácil da sua TV com o AI Magic Remote. Com um sensor de movimento e roda de *scroll wheel*, clicar, arrastar e largar para o usar como um air mouse ou simplesmente falar para comandos de voz.18)

A LG OLED evo AI G6 inclui o AI Hub para personalização, com um ícone AI acima de um controlo remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID com My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard e AI Sound Wizard.

Porquê a TV LG OLED evo para Gaming?

Jogabilidade ultra suave e sem falhas

Jogue em 4K 165Hz com compatibilidade com G-Sync e AMD FreeSync

Até 165Hz proporcionam uma ação mais nítida e suave em todos os jogos. A compatibilidade com G-Sync e AMD FreeSync Premium mantém o movimento estável e sem falhas, enquanto o VRR e o ultrabaixo input lag garantem que cada movimento permanece fluido e responsivo, dando-lhe uma vantagem clara em cada partida.19)

LG OLED evo AI G6 para uma jogabilidade imbatível em 4K 165Hz mostra um jogo de corrida de alta velocidade com um carro amarelo de rodas abertas em movimento, o texto "WIN" em negrito no ecrã e os logótipos NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium na parte superior.

Primeiro jogo do mundo com certificação VESA DSC, visualmente sem perdas e de baixa latência

Com certificação VESA de Compressão de Fluxo de Ecrã (DSC), obtém detalhes visualmente sem perdas e capacidade de resposta de jogo em tempo real através de HDMI 2.1, proporcionando uma jogabilidade suave e de alta resolução com visuais nítidos e sem distorção.41)

O primeiro serviço de jogos em nuvem 4K 120Hz HDR do mundo

Jogue jogos 4K 120Hz HDR na sua TV mesmo sem um dispositivo extra através da NVIDIA GeForce NOW. Equipado com a arquitetura NVIDIA Blackwell, desfrute de jogos na nuvem topo de gama com o desempenho da GeForce RTX 5080.42)

Primeira TV do mundo a suportar Controladores Bluetooth de Ultra Baixa Latência

Experimente jogos na nuvem de alto desempenho e latência ultrabaixa com suporte para Bluetooth Ultra Low Latency Controller, reduzindo o atraso de entrada para menos de 3,0ms. Desfrute de um controlo fluido e responsivo que se assemelha a uma ligação com fios, mesmo ao jogar na nuvem.43)

Tempo de resposta certificado de 0,1 ms, OLED responde instantaneamente sem efeito fantasma

Com o seu tempo de resposta de píxeis de 0,1 ms e ALLM para uma latência ultra-baixa, todos os comandos são processados com precisão imediata. Esta maior capacidade de resposta mantém a jogabilidade rápida clara e controlada, oferecendo uma vantagem competitiva distinta.21)

Acompanhe cada movimento com clareza, com o apoio do ClearMR 10000 de nível superior certificado pela VESA.

Quando a ação se move rapidamente, manter os detalhes visíveis é essencial. O LG OLED evo, certificado ClearMR 10000, minimiza o desfoque de movimento entre fotogramas para manter o movimento nítido e legível durante movimentos rápidos, enquanto o HGiG preserva o mapeamento de tons HDR exatamente como o criador do jogo pretendia, mantendo realces precisos, sombras profundas e cores equilibradas. Juntos, a certificação ClearMR e o HGiG garantem que o movimento permanece claro e o HDR preciso, para que cada cena seja mostrada exatamente como deveria ser vista.22)

A LG OLED evo AI G6 apresenta o LG Gaming Portal no ecrã webOS, mostrando um hub de jogos com uma interface de um só passo que dá acesso a várias aplicações de jogos através de serviços de jogos na nuvem, como o NVIDIA GeForce NOW e aplicações webOS.

LG OLED evo AI G6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

Portal de Gaming LG

O seu centro completo para jogos, sem necessidade de consola

Explore milhares de jogos da Xbox, NVIDIA GeForce Now, aplicações webOS nativas e muito mais. Encontre facilmente jogos para comando remoto ou gamepad e até compita com outros jogadores através do Modo Desafio.26)

A LG OLED evo AI G6 com Game Dashboard e Optimizer mostra ecrãs de jogos lado a lado e um menu no ecrã para ajustar as definições de jogo, como a taxa de atualização, a latência e os modos visuais em tempo real.

A LG OLED evo AI G6 com Game Dashboard e Optimizer mostra ecrãs de jogos lado a lado e um menu no ecrã para ajustar as definições de jogo, como a taxa de atualização, a latência e os modos visuais em tempo real.

Painel e Otimizador do jogo

Ajuste facilmente as definições do jogo para que se adaptem ao seu estilo de jogo

Personalize facilmente a sua experiência de jogo usando o Painel de Jogos para um controlo rápido e em tempo real e o Otimizador de Jogos para ajustar as suas configurações preferidas. Ajuste a taxa de atualização, a latência e os modos visuais para otimizar cada sessão de jogo com facilidade.

Porque é que a LG OLED evo é uma ótima escolha para os entusiastas do design?

A LG OLED evo AI G6 está embutida na parede de uma sala de estar moderna, apresentando uma aurora vívida sobre uma aldeia costeira com neve, enquanto um homem e uma mulher observam do sofá com um comando na mão.

Design de galeria embutido para minimalismo

Um ecrã fino e requintado integra-se naturalmente no seu espaço, criando uma presença semelhante à de uma galeria, sem qualquer diferença visível em relação à parede.27)

A LG OLED evo AI G6 é mostrada embutida na parede a partir de um ângulo lateral com uma paisagem de ponte brilhante no ecrã. À direita, está montado na parede sem qualquer folga numa sala de estar minimalista, apresentando uma paisagem colorida em estilo pictórico que combina com o interior em tons de madeira.

Descubra obras-primas ilimitadas com a LG Gallery+

LG Gallery+

Decore o seu espaço com mais de 5000 conteúdos artísticos selecionados

A LG Gallery+ permite-lhe aceder a inúmeras obras de arte e conteúdos dos nossos parceiros, como a National Gallery, MMCA, Magnum e muito mais. Eleve e personalize o seu espaço com arte que reflita o seu estilo.28)

A LG OLED evo AI G6 mostra uma grelha do Google Photos com fotografias de família, enquanto um telemóvel apresenta uma lista de álbuns com a opção de álbum Viagem em família ativada.

A LG OLED evo AI G6 mostra uma grelha do Google Photos com fotografias de família, enquanto um telemóvel apresenta uma lista de álbuns com a opção de álbum Viagem em família ativada.

Minhas Fotos

Aceda facilmente ao Google Photos e mostre as suas memórias

Ligue comodamente a sua conta Google Photos à sua TV utilizando apenas o seu telemóvel. Personalize sem esforço o seu espaço utilizando conteúdos da sua própria biblioteca de fotografias.32)

A LG OLED evo AI G6 está montada numa parede verde por cima de uma consola vermelha, apresentando um quadro de informações que inclui a meteorologia, resultados desportivos, programador de TV e Home Hub.

LG OLED evo AI G6 is wall-mounted on a green wall above a red console, displaying an information board including weather, sports scores, TV Scheduler, and Home Hub.

Quadro informativo

Mantenha-se atualizado com um painel global personalizado

Veja informações importantes num relance. Receba atualizações meteorológicas, alertas desportivos, veja o Google Calendar e configure notificações para o Home Hub, as suas reservas de visualização e muito mais.

Modo Galeria

Mude da TV para obras de arte sem interrupções

Com o Gallery Mode ativado, a sua TV pode continuar a poupar energia mesmo quando apresenta as obras de arte selecionadas, dando um toque de estilo e elegância ao seu espaço.44)

Controlo automático do brilho

Brilho ideal em qualquer condição de iluminação

O Controlo do Brilho ajusta automaticamente a saída do ecrã com base na iluminação ambiente, assegurando uma visualização nítida e confortável em qualquer ambiente.33)

Sensor de movimento

Sensível à sua presença

A deteção de movimento permite que o televisor responda de forma inteligente, alternando os modos consoante o utilizador esteja ou não por perto.34)

LG Channels

Entretenimento sem fim e gratuito

O LG Channels reúne conteúdos diversificados de plataformas ao vivo e a pedido num único hub, tornando mais fácil do que nunca encontrar os conteúdos que adora.35)

A LG OLED evo AI G6 com Smart Connectivity apresenta a interface Home Hub no ecrã, mostrando ligações ao Google Home e ao LG ThinQ, com painéis para TV, dispositivos e aplicações numa única disposição de controlo.

Conectividade inteligente

Home Hub, tudo-em-um para a sua casa inteligente

O Home Hub reúne todos os seus dispositivos inteligentes. Ligue, controle e interaja sem problemas com os seus dispositivos IoT domésticos através do Google Home e muito mais.36)

Cinema verdadeiro, preservado em detalhes exatos

Dolby Vision e Modo Ambiente FILMMAKER

Experimente o cinema como o realizador pretendia com Dolby Vision e o MODO REALIZADOR com Compensação de Luz ambiente que se adapta aos arredores e mantém os visuais o mais próximo possível da sua forma original.37)

Dolby Atmos

Ao transmitir o som como objetos de áudio imersivos de 360° em vez de canais estáticos, o sistema cria um ambiente de cinema em casa onde o detalhe e a profundidade se mantêm fiéis à cena.

Mergulhe em cada jogo desportivo

A LG Soundbar eleva cada cena com um som surround mais completo

WOW Orchestra

Sistema de som surround completo da LG TV e Barra de Som em sincronia.

Ao sincronizar a TV e a Barra de Som como uma só, o sistema expande a profundidade e a direcionalidade para uma experiência surround mais completa.40)

A LG OLED evo AI G6 com WOW Orchestra e WOWCAST apresenta uma cena de concerto com uma barra de som por baixo do ecrã, enquanto as ondas de som gráficas se estendem pela sala de estar para transmitir um som surround sincronizado e sem fios.

Uma família com crianças e os seus avós sentam-se juntos num sofá de uma sala de estar luminosa, segurando o comando enquanto vêem televisão.

Uma família com crianças e os seus avós sentam-se juntos num sofá de uma sala de estar luminosa, segurando o comando enquanto vêem televisão.

Accessibility

As funcionalidades de assistência tornam a visualização mais inclusiva

As LG TV foram concebidas a pensar na acessibilidade, com funcionalidades como o filtro de ajuste de cor, um guia de linguagem gestual e suporte de conetividade direta para dispositivos de assistência áudio.

Isenção de responsabilidade

 

*As imagens acima desta página de informações do produto têm um caráter meramente ilustrativo. Consulte as imagens da galeria para uma representação mais precisa.

*As especificações e funcionalidades variam consoante a região, o modelo e o tamanho.

*A disponibilidade do serviço varia consoante a região e o país.

*Os serviços personalizados podem variar dependendo das políticas da aplicação de terceiros.

*É necessária uma conta LG e a aceitação dos Termos e Condições relevantes para aceder a serviços e funcionalidades inteligentes baseados na rede, incluindo aplicações de streaming. Sem uma conta LG, apenas estão disponíveis as ligações de dispositivos externos, por exemplo, através de HDMI, e a televisão terrestre/por via aérea (apenas para televisores com sintonizadores). Não há nenhuma taxa para criar uma conta LG.

1) *O brilho pode variar consoante o modelo, o tamanho do ecrã e a região do mercado.

*O brilho máximo é 3,9 vezes mais brilhante do que o OLED convencional @3% segundo medições internas.

*3,9 vezes mais brilhante aplica-se aos modelos OLED G6 de 83/77/65/55 polegadas, enquanto 2,1 vezes mais brilhante se aplica ao modelo OLED G6 de 48 polegadas.

 

4) *O ecrã LG OLED é certificado pela Intertek para 100% de Fidelidade de Cor medida em CIE DE2000 com 125 padrões de cor.

*O Color Gamut Volume (CGV) do ecrã é equivalente ou excede o CGV do espaço de cores DCI-P3, conforme verificado de forma independente pela Intertek.

*O ecrã LG OLED é verificado pela UL por fornecer níveis de Preto ≤0,24nit até 500lux, com base na medição de reflexão de luz de anel da Secção 11.5 do IDMS.

*O ecrã LG OLED é verificado pela UL por fornecer níveis de consistência de cor >99% até 500lux, com base na medição de reflexão de luz de anel das Secções 11.5 do IDMS.

*A OLED G6 de 83/77/65/55 polegadas apenas possui certificação Premium sem reflexos.

*O desempenho real pode variar dependendo da iluminação ambiente e do ambiente de visualização.

 

6) *A refletância é medida como o valor do Componente Especular Incluído (SCI) a 550nm, testado independentemente pela Intertek.

*O ecrã LG OLED é medido para estar abaixo de 0,5% de reflexão usando o método da esfera de amostragem IDMS 11.2.2. Os resultados reais podem variar consoante as condições.

*A OLED G6 de 83/77/65/55 polegadas apenas possui certificação Premium sem reflexos.

 

7) *Os ecrãs LG OLED TV foram verificados como Low Blue Light Platinum pela UL.

 

8) *Em comparação com o processador alpha 9 AI Gen8 de 2025, com base na comparação de especificações internas.

 

9) *No primeiro ano da garantia, os painéis, as peças e a mão de obra estão cobertos. Do 2.º ao 5.º ano, apenas as peças do painel estão cobertas. Outras peças e mão de obra serão cobradas separadamente. A cobertura da garantia está sujeita aos termos e condições aplicáveis.

*O OLED Care+ aplica-se aos OLED W6, G6.H405

 

10) *O AI Picture Pro funciona com qualquer conteúdo protegido por direitos de autor em serviços OTT.

*As imagens são ampliadas para uma qualidade semelhante a 4K. Os resultados podem variar dependendo da resolução da fonte.

*Processamento mais rápido em comparação com o processador alpha 9 AI Gen8 de 2025, com base na comparação de especificações internas.

 

11) *Deve ser ativado através do menu Modo de Som. E o som pode variar de acordo com o ambiente de audição.

 

12) *O som pode variar de acordo com o ambiente acústico.

 

13) *A Pesquisa de IA (Copilot) está disponível nos modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatíveis com o Programa webOS Re:New, incluindo modelos lançados a partir de 2022.

*É necessária uma ligação à Internet e os serviços de IA dos parceiros podem estar sujeitos a alterações ou exigir uma subscrição.

*Esta funcionalidade pode variar consoante a região e o modelo e não está disponível em países onde não é fornecida assistência LLM.

 

14) *Algumas destas funcionalidades podem não estar disponíveis em determinadas regiões ou modelos.

*Os menus apresentados podem ser diferentes aquando do lançamento.

*As recomendações de palavras-chave variam consoante a aplicação e a hora do dia.

*O cartão “Nesta cena"" está disponível em países que suportam EPG (Electronic Program Guide).

*O cartão “Em exibição” não está disponível na Netflix e noutras aplicações fornecedoras de conteúdos (CP), pelo que o cartão não será apresentado.

*O cartão “IA generativa” está disponível em determinadas regiões ou modelos.

 

15) *Conteúdo reduzido ou limitado pode ser mostrado consoante a região e a conectividade de rede.

*A assistência ao Voice ID pode variar consoante a região e o país e está disponível nas televisões OLED, QNED e NANO 4K UHD lançadas a partir de 2024, bem como nas televisões MRGB e FHD lançadas a partir de 2026.

*Funciona apenas com aplicações que suportam a conta de Voice ID.

*O bloqueio pode ser desativado por alguém com uma voz semelhante e, se a voz mudar devido a razões de saúde ou outros fatores, o reconhecimento pode não funcionar eficazmente.

*Os widgets fornecidos podem variar de acordo com o país e estão sujeitos a alterações ou descontinuidade sem aviso prévio.

*O My Page aplica-se às TVs OLED, MRGB, QNED e NANO 4K UHD de 2026.

 

16) *É necessária uma ligação à Internet.

*É possível associar o AI Chatbot ao serviço de apoio ao cliente.

*Em países onde a NLP não é suportada, o acesso e a utilização de aplicações baseadas em voz podem não estar disponíveis.

 

17) *O webOS Re:New é um programa de atualização de software e está disponível apenas em modelos selecionados. O número de atualizações e a duração do suporte Re:New podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

*O calendário de atualização, bem como as funcionalidades, aplicações e serviços podem variar consoante o modelo e a região.

*As funcionalidades, conteúdos e serviços disponíveis estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e podem variar consoante o produto, modelo ou região.

 

18) *Fornece acesso rápido às funcionalidades de IA da TV, mas não tem processamento de IA incorporado.

*O design, a disponibilidade e as funções do AI Magic Remote podem variar consoante a região e o idioma suportado, mesmo para o mesmo modelo.

*Algumas funcionalidades podem exigir uma ligação à Internet.

*O AI Voice Recognition apenas é fornecido em países que suportam PNL no seu idioma nativo.

 

19) *Só funciona com jogos ou entradas de PC que suportem 165Hz.

*165Hz é aplicado a OLED G6 de 83/77/65/55/48 polegadas, enquanto 120Hz é aplicado a OLED G6 de 97 polegadas.

*NVIDIA® G-SYNC® compatível com as placas gráficas RTX 20, RTX 30, RTX 40 e GTX 16. As GPUs mais antigas não suportam a compatibilidade com o G-SYNC.

 

21) *Os ecrãs LG OLED foram certificados pela Intertek como tendo “tempos de resposta de 0,1 (cinzento a cinzento) e desempenho de jogo qualificado”.

 

22) *O HGiG é um grupo voluntário de empresas das indústrias de jogos e ecrãs de TV que se reúnem para especificar e disponibilizar ao público diretrizes para melhorar a experiência de jogo dos consumidores em HDR.

*O suporte para HGiG pode variar de acordo com o país.

*O OLED G6 de 83/77/65/55/48 polegadas só tem certificação ClearMR 10000.

*O ClearMR é um programa de certificação da VESA para avaliar o desempenho da desfocagem de movimento do ecrã.

 

26) *O suporte para serviços de jogos na nuvem pode variar.

*Alguns serviços de jogos podem exigir uma subscrição e um gamepad.

*O gamepad é vendido separadamente.

 

27) *O ajuste real pode variar dependendo das condições de instalação. É possível uma ligeira folga entre a TV e a parede.

*Os requisitos de instalação podem variar.

 

28) *O conteúdo disponível pode variar consoante a região e está sujeito a alterações.

*O serviço está disponível através de uma assinatura paga. Avaliação gratuita de um mês disponível com registo de login e método de pagamento. A subscrição é renovada automaticamente para um plano pago, exceto se for cancelada antes do fim do período de avaliação. A subscrição pode ser cancelada em qualquer altura durante o período experimental.

 

30) *São fornecidos 16 perfis diferentes, com recomendações de conteúdo geradas pela correspondência de dados com cada tipo de perfil.

 

31) *A funcionalidade de IA generativa está disponível apenas em determinadas regiões ou modelos.

*Uma subscrição inclui 20 créditos por mês. Um crédito permite-lhe gerar uma imagem.

*Dependendo do desempenho do dispositivo, tamanho do ficheiro e velocidade da rede, a velocidade de transferência de ficheiros do LG Link pode variar.

*Algumas extensões de ficheiros podem não estar disponíveis no LG Link, dependendo das especificações do seu dispositivo.

*O LG Link pode utilizar um dispositivo de armazenamento externo quando utilizado de acordo com as especificações de memória do dispositivo.

 

32) *A funcionalidade funciona quando tem sessão iniciada na sua conta do Google Photos e tem pelo menos 10 fotografias na aplicação.

 

33) *Os sensores de luminosidade podem variar consoante o modelo.

 

34) *Os sensores de movimento só estão disponíveis nos modelos W6 e G6.

 

35) *O suporte para determinados LG Channels varia de acordo com a região.

 

36) *A LG suporta dispositivos Wi-Fi ""Matter"". Os serviços e funcionalidades suportados por ""Matter"" podem variar consoante os dispositivos ligados. A ligação inicial para ThinQ e Matter deve ser feita através da aplicação móvel ThinQ.

 

37) *FILMMAKER Ambient MODE é uma marca registada da UHD Alliance, Inc.

*O FILMMAKER Ambient MODE com Dolby Vision é suportado.

*FILMMAKER Ambient MODE inicia automaticamente na aplicação AppleTV+ e na aplicação Amazon Prime Vídeo.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona em modelos equipados com um sensor de luz.

 

38) *O cartão “Nesta cena"" está disponível em países que suportam EPG.

*O âmbito da assistência pode variar consoante o país.

*As informações fornecidas pelo AI Concierge são apenas para fins informativos gerais e podem não ser precisas. A LG não assume qualquer responsabilidade ou obrigação por quaisquer ações ou decisões tomadas com base em tais informações.

 

40) *A Barra de Som pode ser adquirida em separado.

*O controlo do modo de som pode variar consoante o modelo.

*Lembre-se de que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma ligação de rede para fazer atualizações.

*A utilização do controlo remoto da LG TV está limitada a apenas determinadas funcionalidades.

 

41) *Os televisores LG OLED TV foram certificados como DSC pela VESA.

 

42) *É necessária uma subscrição. As ofertas podem variar consoante o plano de adesão.

*Disponível apenas nos modelos LG OLED W6, G6, C6, MRGB95 e MRGB9M.

*A disponibilidade do GeForce NOW pode variar de acordo com o país.

*No modo ULL, apenas um controlador (gamepad) pode ser ligado. A utilização de outros dispositivos Bluetooth poderá ser afetada.

*Para obter o melhor desempenho, recomenda-se uma ligação Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

 

43) *No modo ULL, apenas um controlador (gamepad) pode ser ligado. A utilização de outros dispositivos Bluetooth poderá ser afetada.

*Para obter o melhor desempenho, recomenda-se uma ligação Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

 

44) *A poupança de potência aplica-se apenas quando o Modo Galeria e o Always Ready estão ativados. Se o Always Ready estiver desativado, o Modo Galeria consumirá a mesma quantidade de energia que quando a TV está ligada.

 

46) *A verificação da Carbon Trust aplica-se a 83/77/65/55 polegadas de OLED G6 para redução da pegada de carbono (exceto para 55 polegadas na Europa).

É válida até 30 de março de 2028, emitida pela Carbon Trust Assurance Limited (CTA-14064).

*A Eficiência de Recursos aplica-se aos seguintes modelos e é válida até 31 de dezembro de 2026: OLED W6,G6,C6,CS6,B6, MRGB95,9M,85 QNED85 

*Visite https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home para saber mais."

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Key Spec

  • GAMING - Compatível com AMD Freesync

    Sim

  • GAMING - Compatível com NVIDIA G-Sync

    Sim

  • IMAGEM (ECRÃ) - Tipo de ecrã

    OLED 4K

  • IMAGEM (ECRÃ) - Taxa de atualização

    120Hz Nativos (VRR 165Hz)

  • IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Tecnologia HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • IMAGEM (PROCESSAMENTO) - Processador de imagem

    Alpha 11 AI Processor 4K Gen3 com Dual AI Engine

  • ÁUDIO - Dolby Atmos

    Sim

  • ÁUDIO - Sistema das Colunas

    4.2 Canais

  • ÁUDIO - Saída de Áudio

    60W

  • IMAGEM (ECRÃ) - Gama de cor

    Cor Perfeita

  • DIMENSÕES E PESO - Dimensões sem base (L*A*P mm)

    1441 x 826 x 24,3

  • DIMENSÕES E PESO - Peso da TV sem base (kg)

    22

Todas as especificações

ACESSIBILIDADE

  • Escala de Cinzentos

    Sim

  • Alto Contraste

    Sim

  • Cores Invertidas

    Sim

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS

  • Cabo Alimentação

    Sim (Acoplado)

  • Comando

    AI Magic Remote MR26GA / MR26GB (c/ teclas numéricas)

ÁUDIO

  • Calibração Acústica Adaptativa

    Sim

  • Remasterização por Objetos com AI

    Sim (AI Object Remastering Ultra)

  • Som AI

    Alpha 11 AI Sound Pro (11.1.2 canais virtuais)

  • Codecs de Áudio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte o manual)

  • Saída de Áudio

    60W

  • Clear Voice Pro

    Sim

  • Dolby Atmos

    Sim

  • LG Sound Sync

    Sim

  • Saída de Áudio Simultânea

    Sim

  • Partilha do Modo de Som

    Sim

  • Direção das Colunas

    Saída por baixo

  • Sistema das Colunas

    4.2 Canais

  • WOW Orchestra

    Sim

CÓDIGO DE BARRAS

  • EAN

    8806096686089

RADIODIFUSÃO

  • Recetor TV Analógico

    Sim

  • TV Digital Terrestre

    DVB-T2 (Terrestre), DVB-C (Cabo), DVB-S2 (Satélite)

CONECTIVIDADE E LIGAÇÕES

  • Suporte Bluetooth

    Sim (v 5.3)

  • Slot CI

    1

  • Entrada Ethernet

    1

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Entradas HDMI

    4ea (suporta 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • Entrada RF (Antena/Cabo)

    2

  • Simplink (HDMI CEC)

    Sim

  • SDPIF (Saída Ótica Digital de Áudio)

    1

  • Entradas USB

    3 (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Sim (Wi-Fi 6E)

DIMENSÕES E PESO

  • Dimensões da embalagem (L*A*P mm)

    1600 x 970 x 172

  • Peso da embalagem (kg)

    34,1

  • Dimensões sem base (L*A*P mm)

    1441 x 826 x 24,3

  • Dimensões com base (L*A*P)

    1441 x 865/910 x 263

  • Dimensões da base (L*P mm)

    485 x 263

  • Peso da TV sem base (kg)

    22

  • Peso da TV com base (kg)

    27,3

  • Suporte VESA (L*A mm)

    300 x 300

GAMING

  • ALLM (Modo Automático de Latência Baixa)

    Sim

  • Dolby Vision Gaming (4K 120Hz)

    Sim

  • Compatível com AMD Freesync

    Sim

  • Otimizador de Jogo

    Sim (Painel de Jogo)

  • Compatível com NVIDIA G-Sync

    Sim

  • Modo HGiG

    Sim

  • Tempo de Resposta

    Menos de 0,1ms

  • VRR (Taxa de Atualização Variável)

    Sim (Até 165Hz)

IMAGEM (ECRÃ)

  • Resolução

    4K Ultra HD (3840 x 2160 pixéis)

  • Tipo de ecrã

    OLED 4K

  • Taxa de atualização

    120Hz Nativos (VRR 165Hz)

  • Gama de cor

    Cor Perfeita

IMAGEM (PROCESSAMENTO)

  • Seleção de Modo AI

    Sim (SHR/HDR)

  • Remasterização HDR AI

    Sim

  • Imagem AI Pro

    Sim

  • Upscale AI

    Alpha 11 AI Super Upscaling 4K

  • Controlo de Brilho Automático

    Sim

  • Calibração Automática

    Sim

  • Brightness Booster

    Sim (Brightness Booster Ultra)

  • Tecnologia de Dimming

    Pixel Dimming

  • Mapeamento de Tons Dinâmicos

    Sim (Dynamic Tone Mapping Ultra)

  • FILMMAKER MODE™

    Sim

  • Tecnologia HDR

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

  • Motion

    OLED Motion

  • Modos de Imagem

    9 Modos

  • Processador de imagem

    Alpha 11 AI Processor 4K Gen3 com Dual AI Engine

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Sim

  • QMS (Quick Media Switching)

    Sim

  • Minimização de Reflexo

    Sim (Reflection Free Premium)

ENERGIA

  • Fonte de Alimentação (Voltagem, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de Energia em Standby

    Menos de 0,5W

SMART TV

  • Chatbot AI

    Sim

  • AI Magic Remote

    Incorporado

  • AI Picture/Sound Wizard

    Sim

  • AI Voice ID

    Sim

  • Ecrã Always Ready

    Sim

  • Web Browser

    Sim

  • Google Cast

    Sim

  • Comandos de Voz

    Sim

  • Home Hub

    Sim (Google Home, LG ThinQ)

  • Reconhecimento Inteligente da Voz

    Sim

  • LG Channels

    Sim

  • LG Gallery+

    Sim (Disponibilidade de serviços pagos varia consoante o país)

  • LG Shield

    Sim

  • Multi-view

    Sim

  • A Minha Página

    Sim

  • Sistema Operativo

    webOS 26

  • Controlo por Aplicação

    Sim (LG ThinQ)

  • Câmara USB Compatível

    Sim

  • Compatível com Apple Airplay

    Sim

  • Compatível com Apple Home

    Sim

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