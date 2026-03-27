Smart TV LG QNED evo AI QNED81 Mini LED 4K de 2026 de 65 polegadas

2)*A QNED evo apresenta uma gama de cores mais ampla em comparação com a QNED.

3)*O Color Gamut Volume (CGV) do ecrã é equivalente ou excede o CGV do espaço de cores DCI-P3, conforme verificado de forma independente pela Intertek.

4)*O AI Picture Pro funciona com qualquer conteúdo protegido por direitos de autor em serviços OTT.

*As imagens são ampliadas para uma qualidade semelhante a 4K. Os resultados podem variar dependendo da resolução da fonte.

5)*O som pode variar de acordo com o ambiente acústico.

6)*A Pesquisa de IA (Copilot) está disponível nos modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatíveis com o Programa webOS Re:New, incluindo modelos lançados a partir de 2022.

*É necessária uma ligação à Internet e os serviços de IA dos parceiros podem estar sujeitos a alterações ou exigir uma subscrição.

*Esta funcionalidade pode variar consoante a região e o modelo e não está disponível em países onde não é fornecida assistência LLM.

7)*Algumas destas funcionalidades podem não estar disponíveis em determinadas regiões ou modelos.

*Os menus apresentados podem ser diferentes aquando do lançamento.

*As recomendações de palavras-chave variam consoante a aplicação e a hora do dia.

*O cartão “Nesta cena" está disponível em países que suportam EPG (Electronic Program Guide).

*O cartão “Em exibição” não está disponível na Netflix e noutras aplicações fornecedoras de conteúdos (CP), pelo que o cartão não será apresentado.

*O cartão “IA generativa” está disponível em determinadas regiões ou modelos.8)*Reduced or limited content may be shown depending on region and network connectivity.

*Voice ID support may vary by region and country and is available on OLED, QNED, NANO 4K UHD TVs released from 2024 onwards, as well as on MRGB and FHD TVs released from 2026.

*It works only with apps that support the Voice ID account.

*The lock can be unlocked by someone with a similar voice, and if the voice changes due to health reasons or other factors, recognition may not work effectively.

*The widgets provided may vary by country and are subject to change or discontinuance without prior notice.

*My Page applies to 2026 OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD TVs.

9)*É necessária uma ligação à Internet.

*É possível associar o AI Chatbot ao serviço de apoio ao cliente.

*Em países onde a NLP não é suportada, o acesso e a utilização de aplicações baseadas em voz podem não estar disponíveis.

10)*O webOS Re:New é um programa de atualização de software e está disponível apenas em modelos selecionados. O número de atualizações e a duração do suporte Re:New podem variar de acordo com o produto, modelo ou região.

*O calendário de atualização, bem como as funcionalidades, aplicações e serviços podem variar consoante o modelo e a região.

*As funcionalidades, conteúdos e serviços disponíveis estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e podem variar consoante o produto, modelo ou região.

11)

*Fornece acesso rápido às funcionalidades de IA da TV, mas não tem processamento de IA incorporado.

*O design, a disponibilidade e as funções do AI Magic Remote podem variar consoante a região e o idioma suportado, mesmo para o mesmo modelo.

*Algumas funcionalidades podem exigir uma ligação à Internet.

*O AI Voice Recognition apenas é fornecido em países que suportam PNL no seu idioma nativo.

12)*O cartão “Nesta cena" está disponível em países que suportam EPG.

*O âmbito da assistência pode variar consoante o país.

*As informações fornecidas pelo AI Concierge são apenas para fins informativos gerais e podem não ser precisas. A LG não assume qualquer responsabilidade ou obrigação por quaisquer ações ou decisões tomadas com base em tais informações.

13)*60Hz é a taxa de atualização máxima baseada na taxa de atualização variável (VRR) e apenas funciona com entradas que suportem 60Hz.

*O HGiG é um grupo voluntário de empresas das indústrias de jogos e ecrãs de TV que se reúnem para especificar e disponibilizar ao público diretrizes para melhorar a experiência de jogo dos consumidores em HDR.

*O suporte para HGiG pode variar de acordo com o país.

*No modo Motion Booster, a resolução pode diminuir para garantir um desempenho ideal.

*A QNED80B de 55 polegadas não suporta Motion Booster.

*O Motion Booster 120 oferece uma taxa de atualização de até 120Hz com resolução Full HD otimizada para uma jogabilidade ultra suave.

15)*A tecnologia Bluetooth Ultra Low Latency aplica-se apenas a determinadas LG TV de 2026. A funcionalidade do controlador ULL só é suportada quando está ligado a dispositivos compatíveis.

*No modo ULL, apenas um controlador (gamepad) pode ser ligado. A utilização de outros dispositivos Bluetooth poderá ser afetada.

*Para obter o melhor desempenho, recomenda-se uma ligação Ethernet ou Wi-Fi de 5 GHz.

*O comando de jogos é vendido separadamente.

16)*O suporte para serviços de jogos na nuvem pode variar.

*Alguns serviços de jogos podem exigir uma subscrição e um gamepad.

*O gamepad é vendido separadamente.

17)*FILMMAKER MODE é uma marca comercial da UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE é iniciado automaticamente na AppleTV+ e na aplicação de vídeo Amazon Prime Video.

18)*O conteúdo disponível pode variar consoante a região e está sujeito a alterações.

*O serviço está disponível através de uma assinatura paga. Avaliação gratuita de um mês disponível com registo de login e método de pagamento. A subscrição é renovada automaticamente para um plano pago, exceto se for cancelada antes do fim do período de avaliação. A subscrição pode ser cancelada em qualquer altura durante o período experimental.

19)*O conteúdo disponível pode variar consoante a região e está sujeito a alterações.

*É necessária uma subscrição do serviço LG Gallery+ para aceder a todos os conteúdos e funcionalidades.

20)*16 different profiles are provided, with content recommendations generated by matching data to each type of profile.

21)*A funcionalidade de IA generativa está disponível apenas em determinadas regiões ou modelos.

*Uma subscrição inclui 20 créditos por mês. Um crédito permite-lhe gerar uma imagem.

*Dependendo do desempenho do dispositivo, tamanho do ficheiro e velocidade da rede, a velocidade de transferência de ficheiros do LG Link pode variar.

*Algumas extensões de ficheiros podem não estar disponíveis no LG Link, dependendo das especificações do seu dispositivo.

*O LG Link pode utilizar um dispositivo de armazenamento externo quando utilizado de acordo com as especificações de memória do dispositivo.

22)*A funcionalidade funciona quando tem sessão iniciada na sua conta do Google Photos e tem pelo menos 10 fotografias na aplicação.

23)*Os sensores de luminosidade podem variar consoante o modelo.

24)*Os sensores de movimento só estão disponíveis nos modelos W6 e G6.

25)*O suporte para determinados LG Channels varia de acordo com a região.

26)*A LG suporta dispositivos Wi-Fi “Matter”. Os serviços e funcionalidades suportados por “Matter” podem variar consoante os dispositivos conectados. A conexão inicial para ThinQ e Matter deve ser realizada através da aplicação móvel ThinQ.

27)*A Barra de Som pode ser adquirida em separado.

*O controlo do modo de som pode variar consoante o modelo.

*Lembre-se de que o serviço pode não estar disponível no momento da compra. É necessária uma ligação de rede para fazer atualizações.

*A utilização do controlo remoto da LG TV está limitada a apenas determinadas funcionalidades.