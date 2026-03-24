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Smart TV Portátil LG StanbyME 2 de 27 polegadas, QHD tátil
Smart TV Portátil LG StanbyME 2 de 27 polegadas, QHD tátil
Funcionalidades principais
- Ecrã amovível e superportátil com USB-C e bateria integrada com 4 horas de autonomia
- Expresse o seu estilo com diferentes temas do Mood Maker
- Use como uma tela digital com o Let's Draw
- Jogue jogos de tabuleiro diretamente no ecrã tátil
- Com HDMI e USB para configurações com dois monitores
- Vencedor do Prémio iF Design 2025
Ecrã Super Portátil
Gire, pendure, remova
Descubra diferentes formas de desfrutar de conteúdos e de expressar o seu estilo. Gire o ecrã com o suporte ajustável. Remova-o, pendure-o ou utilize-o como um tablet.
*O ecrã carrega automaticamente quando liga o cabo de alimentação à base de encaixe e o fixa nela.
*A mobilidade pode variar consoante o tipo de pavimento.
*Não role nem arraste o produto ao ar livre, pois isso pode danificar a parte inferior.
*Intervalo de ajuste do ângulo do ecrã: Rotação (±90°), Inclinação (±25°), Base giratória (±90°).
*Utilizar apenas o suporte de parede fornecido pela LG. Durante a instalação, deve ter-se em conta o material da parede. Caso contrário, podem ocorrer problemas como inclinação ou queda. Consultar o manual fornecido para mais informações.
*Tenha cuidado ao montar na parede. Não utilize para fins diferentes dos previstos.
Bateria integrada de longa duração
Tire o ecrã tátil portátil do LG StanbyME 2 e veja conteúdos por mais tempo. Leve o ecrã para todo o lado. Com maior autonomia, um só carregamento permite até 4 horas de reprodução sem fios.
*Até 4 horas de utilização sem fios no Modo Eco/Baixo Consumo com bateria integrada. A autonomia da bateria pode variar consoante a utilização. Requer uma potência mínima de 65 W ou superior para o carregamento. Os dispositivos devem ser compatíveis com USB PD.
*O ecrã pode ficar riscado se for transportado sem capa de proteção. O produto pode sofrer danos com o impacto das quedas. Este dispositivo não é resistente à água nem ao pó. A exposição prolongada à luz solar pode causar descoloração ou problemas no ecrã.
*Compatível com USB 2.0, USB-C DP e DP ALT.
*Para ligar outros dispositivos, é preciso que a porta USB-C seja compatível com DP ALT.
*O macOS e o iOS só suportam espelhamento e carregamento.
*Os auriculares e auscultadores USB-C não são compatíveis.
Ecrã Motion Art
A Mood Maker dita o ritmo através da arte em movimento
Expresse o seu estilo e bom gosto artístico em conteúdos e temas como relógios, meteorologia, gira-discos e muito mais. Exiba as suas imagens favoritas num ecrã que funciona como uma moldura digital.
*Recomenda-se a utilização do suporte de parede fornecido pela LG. O peso do produto deve ser considerado na instalação; caso contrário, podem ocorrer problemas como inclinação ou queda.
Ecrã Tablet Grande
Com o Let's Draw, transforme ideias em arte
Crie obras de arte utilizando o ecrã totalmente tátil e exiba as suas obras-primas com o Always On Display.
*Caneta tátil não incluída. Não existe uma caneta tátil específica para o StanbyME 2.
*Certifique-se de que o produto é compatível com canetas táteis de outras marcas antes de efetuar a compra.
*A disponibilidade da aplicação pode variar consoante a região. Algumas aplicações podem requerer uma subscrição separada.
Divirtam-se a jogar jogos de tabuleiro juntos
Divirta-se com jogos como Memory, Million Marble, Spot the Difference, Xadrez e muitos outros, mesmo sem um smartphone. Jogue diretamente no ecrã tátil e divirta-se com a família e os amigos.
*A disponibilidade da aplicação pode variar consoante a região. Algumas aplicações podem requerer uma subscrição.
Ligação fácil a outros dispositivos através de HDMI e USB
Ligue o ecrã tátil portátil a vários outros dispositivos. De monitores, computadores portáteis, conversores para IPTV, a dispositivos móveis, consolas de jogos e muito mais, com portas USB e HDMI integradas.
*Os cabos HDMI e outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
*A Smart Cam é vendida separadamente.
Espelhamento e OTT para uma experiência perfeita de entretenimento
Aceda aos seus conteúdos e serviços de streaming favoritos, mesmo sem smartphone. Use as apps OTT integradas ou espelhe e transmita de dispositivos iOS e Android com suporte para AirPlay e Google Cast.
*Requer ligação à mesma rede (Wi-Fi).
*Os serviços OTT podem exigir uma subscrição e compra separadas.
*O LG StanbyME 2 é um ecrã que funciona com o LG webOS. Embora ofereça uma portabilidade semelhante à de um tablet, trata-se de um produto que utiliza um sistema operativo para TV.
Reconhecimento de voz de campo distante
O StanbyME 2 reconhece a voz mesmo à distância. Basta dizer “Hi, LG” e o dispositivo começa a ouvir os pedidos mesmo à distância.
*Esta funcionalidade fica disponível ao ativar a função de reconhecimento de voz direto do produto e concordar em fornecer informações pessoais.
*O desempenho do reconhecimento de voz pode variar consoante o ambiente envolvente. O alcance efetivo do reconhecimento pode diferir em função de fatores como a distância, o ruído de fundo e as condições de utilização.
Telecomando magnético amovível
Controle o ecrã tátil portátil com um prático telecomando. Os ímanes fixam-se ao lado do ecrã e à capa tipo folio, facilitando o acesso e o armazenamento.
Novas atualizações durante 5 anos com o premiado programa webOS Re:New
Mantenha o sistema operativo do seu dispositivo atualizado. Receba atualizações completas e usufrua das vantagens das funcionalidades e do software mais recentes para o seu StanbyME 2.
*O webOS Re:New Program aplica-se ao LG StanbyME 2 de 2025.
*O programa webOS Re:New suporta um total de quatro atualizações ao longo de cinco anos, o limite é a versão pré-instalada do webOS e o cronograma de atualizações varia do fim do mês ao início do ano.
*As atualizações e o cronograma de algumas funcionalidades, aplicações e serviços podem variar consoante o modelo e a região.
*Em comparação ao processador de IA alpha 7 de 8.ª geração da Smart TV de nível de entrada do mesmo ano com base na comparação das especificações internas.
O AI Brightness Control ajusta o brilho do ecrã a qualquer tipo de luz
Obtenha as definições de brilho ideais. A IA reage à luz ambiente no seu espaço e configura e ajusta automaticamente o ecrã.
*Todas as LG webOS 25 TV incluem o AI Brightness Control, exceto as que não têm sensores de luz.
O AI Sound Pro garante um som cinematográfico de alta definição
*O IA Clear Sound deve ser ativado no menu Modo de som.
*O som pode variar segundo o ambiente acústico.
*Os acessórios incluídos na embalagem podem variar consoante a região. A Smart Cam e a coluna são vendidas separadamente. Verifique o conteúdo da embalagem do produto antes de comprar.
*As imagens acima desta página de informações do produto têm um caráter meramente ilustrativo. Consulte as imagens da galeria para uma representação mais fidedigna.
*Todas as imagens acima são simuladas.
*A disponibilidade do serviço varia consoante a região e o país.
*Os serviços personalizados podem variar dependendo das políticas da aplicação de terceiros.
Todas as especificações
CÓDIGO DE BARRAS
EAN
8806096527979
DIMENSÕES E PESO
Dimensões da embalagem (L*A*P mm)
1265 x 210 x 580
Peso da embalagem (kg)
21,0
Dimensões sem base (L*A*P mm)
623 x 364 x 28,5
Dimensões com base (L*A*P)
623 x 1265 x 398
Dimensões da base (L*P mm)
398 x 398
Peso da TV sem base (kg)
4,3
Peso da TV com base (kg)
15,2
INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
- extensão:pdf
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