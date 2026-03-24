Smart TV Portátil LG StanbyME 2 de 27 polegadas, QHD tátil

*O ecrã carrega automaticamente quando liga o cabo de alimentação à base de encaixe e o fixa nela.

*A mobilidade pode variar consoante o tipo de pavimento.

*Não role nem arraste o produto ao ar livre, pois isso pode danificar a parte inferior.

*Intervalo de ajuste do ângulo do ecrã: Rotação (±90°), Inclinação (±25°), Base giratória (±90°).

*Utilizar apenas o suporte de parede fornecido pela LG. Durante a instalação, deve ter-se em conta o material da parede. Caso contrário, podem ocorrer problemas como inclinação ou queda. Consultar o manual fornecido para mais informações.

*Tenha cuidado ao montar na parede. Não utilize para fins diferentes dos previstos.