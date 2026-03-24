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Smart TV Portátil LG StanbyME 2 de 27 polegadas, QHD tátil

Smart TV Portátil LG StanbyME 2 de 27 polegadas, QHD tátil

27LX6TDGA
Vista frontal de Smart TV Portátil LG StanbyME 2 de 27 polegadas, QHD tátil 27LX6TDGA
LG StanbyME 2 is hung on the wall using the wall strap.
LG StanbyME 2 propped up like a tablet using the folio cover.
Length, width, height, and depth dimensions of the LG StanbyME 2 and the stand.
45 degree side view of the LG StanbyME 2 on stand. Screen is tilted to show its flexible orientation.
Rear view of the LG StanbyME 2 on stand. Screen is tilted to show its flexible orientation.
Bottom view of the LG StanbyME 2 stand. Wheels beneath the stand are visible.
LG StanbyME 2 screens displayed in a modern living room. There is a StanbyME 2 on a stand, one is hung on the wall, and the other is propped up on a table using the folio cover.
A person rolling their LG StanbyME 2 using the TV stand. The text explains how the Super Portable Screen has 4 hours of wireless playback and USB-C.
LG StanbyME 2 is hung on the wall to showcase its Motion Art Screen. Mood Maker is in use. An artwork is on display showing how it can be used as a stylish addition to any space.
LG StanbyME 2 is on a table. Let's Draw is in use. A person is creating artwork using just their finger and the touchscreen. The text talks about how you can use your screen as a digital canvas and display artwork through the Always On Display.
A group of friends playing a board game on the LG StanbyME 2 on the table. The Big Tablet Screen is featured. Text talks about playing directly on the touchscreen.
LG StanbyME 2. A hand interacting with the touch screen showing ease of use. The text talks about being able to connect your screen with other devices easily.
iF Design Award 2025 logo. Design Award Winner.
A girl with her puppy is watching a show on the LG StanbyME 2. The folio cover is used and the screen is propped up like a tablet.
Vista frontal de Smart TV Portátil LG StanbyME 2 de 27 polegadas, QHD tátil 27LX6TDGA
LG StanbyME 2 is hung on the wall using the wall strap.
LG StanbyME 2 propped up like a tablet using the folio cover.
Length, width, height, and depth dimensions of the LG StanbyME 2 and the stand.
45 degree side view of the LG StanbyME 2 on stand. Screen is tilted to show its flexible orientation.
Rear view of the LG StanbyME 2 on stand. Screen is tilted to show its flexible orientation.
Bottom view of the LG StanbyME 2 stand. Wheels beneath the stand are visible.
LG StanbyME 2 screens displayed in a modern living room. There is a StanbyME 2 on a stand, one is hung on the wall, and the other is propped up on a table using the folio cover.
A person rolling their LG StanbyME 2 using the TV stand. The text explains how the Super Portable Screen has 4 hours of wireless playback and USB-C.
LG StanbyME 2 is hung on the wall to showcase its Motion Art Screen. Mood Maker is in use. An artwork is on display showing how it can be used as a stylish addition to any space.
LG StanbyME 2 is on a table. Let's Draw is in use. A person is creating artwork using just their finger and the touchscreen. The text talks about how you can use your screen as a digital canvas and display artwork through the Always On Display.
A group of friends playing a board game on the LG StanbyME 2 on the table. The Big Tablet Screen is featured. Text talks about playing directly on the touchscreen.
LG StanbyME 2. A hand interacting with the touch screen showing ease of use. The text talks about being able to connect your screen with other devices easily.
iF Design Award 2025 logo. Design Award Winner.
A girl with her puppy is watching a show on the LG StanbyME 2. The folio cover is used and the screen is propped up like a tablet.

Funcionalidades principais

  • Ecrã amovível e superportátil com USB-C e bateria integrada com 4 horas de autonomia
  • Expresse o seu estilo com diferentes temas do Mood Maker
  • Use como uma tela digital com o Let's Draw
  • Jogue jogos de tabuleiro diretamente no ecrã tátil
  • Com HDMI e USB para configurações com dois monitores
  • Vencedor do Prémio iF Design 2025
Mais
Logótipo do Prémio iF Design

iF Design Award – Vencedor

StanbyME 2

Ecrãs LG StanbyME 2 numa sala de estar moderna. Um StanbyME 2 está num suporte, o outro suspenso na parede e o último está apoiado numa mesa com a capa tipo folio.

LG StanbyME 2,
Liberte o seu mundo

Ecrã Super PortátilEcrã Motion ArtEcrã Tablet Grande

Ecrã Super Portátil

Gire, pendure, remova

Descubra diferentes formas de desfrutar de conteúdos e de expressar o seu estilo. Gire o ecrã com o suporte ajustável. Remova-o, pendure-o ou utilize-o como um tablet.

Mulher sentada na varanda, a ver conteúdos num LG StanbyME 2, apoiado num suporte ajustável com rodas.
Diferentes salas de estar que mostram as várias formas de utilizar e desfrutar do ecrã LG StanbyME 2. Nalguns locais, vê-se o ecrã apoiado como um tablet, utilizando a capa tipo folio. Noutros, aparece pendurado na parede como um complemento elegante à decoração interior. E ainda noutros locais, pode ver-se como o ecrã pode ser facilmente montado no suporte de TV ajustável com rodas.

*O ecrã carrega automaticamente quando liga o cabo de alimentação à base de encaixe e o fixa nela.

*A mobilidade pode variar consoante o tipo de pavimento.

*Não role nem arraste o produto ao ar livre, pois isso pode danificar a parte inferior.

*Intervalo de ajuste do ângulo do ecrã: Rotação (±90°), Inclinação (±25°), Base giratória (±90°).

*Utilizar apenas o suporte de parede fornecido pela LG. Durante a instalação, deve ter-se em conta o material da parede. Caso contrário, podem ocorrer problemas como inclinação ou queda. Consultar o manual fornecido para mais informações.

*Tenha cuidado ao montar na parede. Não utilize para fins diferentes dos previstos.

Bateria integrada de longa duração

Tire o ecrã tátil portátil do LG StanbyME 2 e veja conteúdos por mais tempo. Leve o ecrã para todo o lado. Com maior autonomia, um só carregamento permite até 4 horas de reprodução sem fios.

Grande plano do ecrã do StanbyME 2 a ser retirado, com transição para imagem de uma modelo a transportá-lo com a capa tipo folio e a alça.

*Até 4 horas de utilização sem fios no Modo Eco/Baixo Consumo com bateria integrada. A autonomia da bateria pode variar consoante a utilização. Requer uma potência mínima de 65 W ou superior para o carregamento. Os dispositivos devem ser compatíveis com USB PD.

*O ecrã pode ficar riscado se for transportado sem capa de proteção. O produto pode sofrer danos com o impacto das quedas. Este dispositivo não é resistente à água nem ao pó. A exposição prolongada à luz solar pode causar descoloração ou problemas no ecrã.

Grande plano do cabo USB-C ligado ao StanbyME 2.

Agora com porta USB-C para uma melhor conectividade

Mais comodidade. Carregar e ligar o ecrã com a nova porta USB-C é simples e rápido.

*Compatível com USB 2.0, USB-C DP e DP ALT.

*Para ligar outros dispositivos, é preciso que a porta USB-C seja compatível com DP ALT.

*O macOS e o iOS só suportam espelhamento e carregamento.

*Os auriculares e auscultadores USB-C não são compatíveis.

Ecrã Motion Art

A Mood Maker dita o ritmo através da arte em movimento

Expresse o seu estilo e bom gosto artístico em conteúdos e temas como relógios, meteorologia, gira-discos e muito mais. Exiba as suas imagens favoritas num ecrã que funciona como uma moldura digital.

Salas de estar distintas com ecrãs LG StanbyME 2 na parede. Os ecrãs apresentam conteúdo Art Poster.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

O título diz: Os cartazes artísticos dão um toque de vida ao seu espaço

O título diz: Os cartazes artísticos dão um toque de vida ao seu espaço

Salas de estar distintas com ecrãs LG StanbyME 2 na parede. Os ecrãs apresentam conteúdo Art Poster.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

O título diz: O gira-discos anima o ambiente com música 

O título diz: O gira-discos anima o ambiente com música 

Salas de estar distintas com ecrãs LG StanbyME 2 na parede. Cada ecrã exibe uma ilustração de um gira-discos.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

O título diz: Uma dose diária de natureza com Paisagens

O título diz: Uma dose diária de natureza com Paisagens

Salas de estar distintas com ecrãs LG StanbyME 2 na parede. Os ecrãs apresentam fotografias de paisagens.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

O título diz: Data e Hora, com estilo

O título diz: Data e Hora, com estilo

Salas de estar distintas com ecrãs LG StanbyME 2. Os ecrãs apresentam relógios e calendários com diferentes temas.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

*Recomenda-se a utilização do suporte de parede fornecido pela LG. O peso do produto deve ser considerado na instalação; caso contrário, podem ocorrer problemas como inclinação ou queda.

Logótipo do Prémio iF Design 2025 Vencedor do Prémio iF Design.

Design inovador premiado

Descubra o StanbyME 2, o nosso premiado ecrã tipo moldura artística, aclamado pelo seu design e funcionalidade.

Ecrã Tablet Grande

Com o Let's Draw, transforme ideias em arte

Crie obras de arte utilizando o ecrã totalmente tátil e exiba as suas obras-primas com o Always On Display.

Desenho do modelo no ecrã do StanbyME 2.

*Caneta tátil não incluída. Não existe uma caneta tátil específica para o StanbyME 2.

*Certifique-se de que o produto é compatível com canetas táteis de outras marcas antes de efetuar a compra.

O StanbyME 2 com ecrã tátil a ser utilizado por uma pessoa.

Ecrã inteiramente tátil

O ecrã tátil integrado de 27 polegadas facilita a utilização, oferecendo mais formas de desfrutar dele. Desenhe, explore conteúdos educativos, jogue e dê vida às suas ideias com um simples toque.

*A disponibilidade da aplicação pode variar consoante a região. Algumas aplicações podem requerer uma subscrição separada.

Divirtam-se a jogar jogos de tabuleiro juntos

Divirta-se com jogos como Memory, Million Marble, Spot the Difference, Xadrez e muitos outros, mesmo sem um smartphone. Jogue diretamente no ecrã tátil e divirta-se com a família e os amigos.

Três imagens que mostram o StanbyME 2 a ser utilizado por três grupos diferentes, a jogar jogos de tabuleiro numa sala de estar moderna.

*A disponibilidade da aplicação pode variar consoante a região. Algumas aplicações podem requerer uma subscrição.

Ligação fácil a outros dispositivos através de HDMI e USB

Ligue o ecrã tátil portátil a vários outros dispositivos. De monitores, computadores portáteis, conversores para IPTV, a dispositivos móveis, consolas de jogos e muito mais, com portas USB e HDMI integradas.

O StanbyME 2 ligado a outro dispositivo a apresentar materiais de reunião.

*Os cabos HDMI e outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.

Mulher em posição de ioga refletida no ecrã do StanbyME 2.

Smart Cam para treinos, videochamadas e muito mais

Ligue uma Smart Cam ao ecrã tátil portátil e desfrute de funcionalidades de vídeo adicionais. Use a câmara para videochamadas. Use-a durante exercícios e compare os seus movimentos com os do vídeo.

*A Smart Cam é vendida separadamente.

Espelhamento e OTT para uma experiência perfeita de entretenimento

Aceda aos seus conteúdos e serviços de streaming favoritos, mesmo sem smartphone. Use as apps OTT integradas ou espelhe e transmita de dispositivos iOS e Android com suporte para AirPlay e Google Cast.

O StanbyME 2 no centro, com vários programas OTT dispostos em forma de teia à sua volta.

*Requer ligação à mesma rede (Wi-Fi).

*Os serviços OTT podem exigir uma subscrição e compra separadas.

*O LG StanbyME 2 é um ecrã que funciona com o LG webOS. Embora ofereça uma portabilidade semelhante à de um tablet, trata-se de um produto que utiliza um sistema operativo para TV.

Reconhecimento de voz de campo distante

O StanbyME 2 reconhece a voz mesmo à distância. Basta dizer “Hi, LG” e o dispositivo começa a ouvir os pedidos mesmo à distância.

*Esta funcionalidade fica disponível ao ativar a função de reconhecimento de voz direto do produto e concordar em fornecer informações pessoais.

*O desempenho do reconhecimento de voz pode variar consoante o ambiente envolvente. O alcance efetivo do reconhecimento pode diferir em função de fatores como a distância, o ruído de fundo e as condições de utilização.

Telecomando magnético amovível

Controle o ecrã tátil portátil com um prático telecomando. Os ímanes fixam-se ao lado do ecrã e à capa tipo folio, facilitando o acesso e o armazenamento.

Novas atualizações durante 5 anos com o premiado programa webOS Re:New

Mantenha o sistema operativo do seu dispositivo atualizado. Receba atualizações completas e usufrua das vantagens das funcionalidades e do software mais recentes para o seu StanbyME 2.

*O webOS Re:New Program aplica-se ao LG StanbyME 2 de 2025.

*O programa webOS Re:New suporta um total de quatro atualizações ao longo de cinco anos, o limite é a versão pré-instalada do webOS e o cronograma de atualizações varia do fim do mês ao início do ano.

*As atualizações e o cronograma de algumas funcionalidades, aplicações e serviços podem variar consoante o modelo e a região.

Chip do processador de IA alpha 8 visível com o logótipo da LG numa placa mecânica iluminada a laranja.

Agora com o processador de IA Alpha 8 e resolução QHD para o seu ecrã

Vá além do Full HD e desfrute de qualidade QHD, mesmo num ecrã tátil portátil de 27 polegadas com o processador de IA Alpha 8. Desfrute de imagens e um som extraordinários num ecrã prático e portátil.

*Em comparação ao processador de IA alpha 7 de 8.ª geração da Smart TV de nível de entrada do mesmo ano com base na comparação das especificações internas.

O AI Brightness Control ajusta o brilho do ecrã a qualquer tipo de luz

Obtenha as definições de brilho ideais. A IA reage à luz ambiente no seu espaço e configura e ajusta automaticamente o ecrã.

O StanbyME 2 instalado numa parede de uma sala de estar moderna, com divisão dia/noite.

*Todas as LG webOS 25 TV incluem o AI Brightness Control, exceto as que não têm sensores de luz.

O AI Sound Pro garante um som cinematográfico de alta definição

*O IA Clear Sound deve ser ativado no menu Modo de som.

*O som pode variar segundo o ambiente acústico.

Ondas sonoras a emanar do StanbyME 2, acompanhadas dos logótipos Dolby Vision e Dolby Atmos.

Dolby Vision e Dolby Atmos para uma experiência de som e imagem envolventes

Desfrute de imagens incríveis e som envolvente com Dolby Vision e Dolby Atmos. Com as colunas laterais do seu ecrã, pode desfrutar de uma experiência cinematográfica Dolby no conforto da sua casa.

*Os acessórios incluídos na embalagem podem variar consoante a região. A Smart Cam e a coluna são vendidas separadamente. Verifique o conteúdo da embalagem do produto antes de comprar.

*As imagens acima desta página de informações do produto têm um caráter meramente ilustrativo. Consulte as imagens da galeria para uma representação mais fidedigna.

*Todas as imagens acima são simuladas.

*A disponibilidade do serviço varia consoante a região e o país.

*Os serviços personalizados podem variar dependendo das políticas da aplicação de terceiros.

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Todas as especificações

CÓDIGO DE BARRAS

  • EAN

    8806096527979

DIMENSÕES E PESO

  • Dimensões da embalagem (L*A*P mm)

    1265 x 210 x 580

  • Peso da embalagem (kg)

    21,0

  • Dimensões sem base (L*A*P mm)

    623 x 364 x 28,5

  • Dimensões com base (L*A*P)

    623 x 1265 x 398

  • Dimensões da base (L*P mm)

    398 x 398

  • Peso da TV sem base (kg)

    4,3

  • Peso da TV com base (kg)

    15,2

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

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