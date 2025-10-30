About Cookies on This Site

Sala de estar elegante num apartamento de cobertura. Uma bela paisagem urbana visível do lado de fora da janela. Um homem está sentado no sofá a ver conteúdos na TV montada na parede.

Qual é a melhor TV para o seu estilo de vida?

Seja qual for o seu estilo de vida, existem LG TV feita para si. Veja conteúdos de alta qualidade como cinema, desporto e jogos ou encontre a peça de design perfeita, descubra a LG TV para si.

Amantes do cinemaGamersFãs de desportoEntusiastas do design

O que torna uma TV ótima para ver filmes?

Acrobacias emocionantes, momentos de grande intensidade e emoções ricas captadas em grandes planos - estes são pormenores que não podem faltar quando vê um filme. Para uma imersão total, todos os elementos devem ser reproduzidos com a máxima precisão. A tecnologia HDR torna isto possível, permitindo uma profundidade de cor melhorada e um controlo de contraste refinado.¹

O que é HDR?

HDR (High Dynamic Range) é uma norma tecnológica que permite uma gama mais alargada de contraste e expressão de cor. Em conteúdos suportados por HDR, todos os fotogramas podem ser mais brilhantes e vibrantes. A Dolby Vision™ é considerada a norma HDR mais elevada, capaz de expressar mais de 68 mil milhões de cores com um brilho máximo de 10.000 nits. Os seus metadados dinâmicos também fornecem cor e brilho otimizados específicos da cena para uma experiência de visualização cinematográfica.

Cena de um astronauta a fugir de uma explosão que se parte ao meio. De um lado, as cores e o contraste são opacos, o que é designado por SDR. Por outro lado, é nítido e vívido, o que é designado por HDR.

O que torna as TV com Dolby Vision™ especiais?

Com uma TV com suporte Dolby Vision™, pode desfrutar de conteúdos masterizados em Dolby Vision™ da Netflix, Apple TV e muito mais. O Dolby Vision™ tem uma gama de 68 mil milhões de cores que evita a formação de bandas de cor e permite um controlo de brilho e uma expressão de cor mais precisos. Desfrute da qualidade cinematográfica mesmo fora da sala de cinema.¹ ²

Sala de estar com uma LG TV montada na parede. Na TV está a ver um filme, as cores, a nitidez e o contraste são incríveis. O logótipo Dolby Vision também é visível.

Porque é que as LG TV são boas para ver filmes?

Dolby Vision™ dá vida aos filmes no seu cinema em casa. O FILMMAKER MODE com Compensação de Luz Ambiente ajusta-se à iluminação ambiente para proporcionar uma qualidade de imagem que cumpre os padrões dos realizadores de cinema de topo. E o Dolby Atmos proporciona som surround, fazendo com que sinta que está no centro da ação.¹ ³ ⁴ ⁵

Cineastas de topo escolhem LG OLED

A LG OLED cumpre alguns dos mais elevados padrões cinematográficos. Saiba como profissionais aclamados da indústria preferem pessoalmente a inovação e a qualidade da LG OLED.

Entrevista com o realizador Sean Baker. A sua citação é destacada. Os pretos são ricos. No geral, é uma imagem incrível. Entrevista com a diretora de fotografia Natasha Braier. A sua citação é destacada. Isto deve-se principalmente ao facto de apenas o LG OLED representar as cores que pretendo com um espetro rico. Entrevista com o diretor de fotografia Walter Volpatto. A sua citação é destacada. Isto permite que a reprodução detalhada das cores e o contraste sejam preservados tal como o criador pretendia.

Descubra as TV para ver filmes, encontre a ideal para si

Compare facilmente as caraterísticas lado a lado para escolher o melhor televisor para si.¹ ⁶

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5OLED C5
Imagem do produto LG OLED M5
OLED M5
Imagem do produto LG OLED G5
OLED G5
Imagem do produto LG OLED C5
OLED C5
EcrãLG SIGNATURE OLED (97 pol.) LG OLED evo (83, 77, 65 pol.)LG OLED evoLG OLED evo
DimensãoAté 97 pol.(97,83,77,65 pol.)Até 97 pol.(97,83,77,65,55,48 pol.)Até 83 pol.(83,77,65,55,48,42 pol.)
ProcessadorProcessador alpha 11 AI Gen2Processador alpha 11 AI Gen2Processador alpha 9 AI Gen8
AI Brightness ControlBrightness Booster Ultimate(83,77,65 pol.)Brightness Booster Ultimate(83,77,65,55 pol.)Brightness Booster(83,77,65,55 pol.)
AI PictureAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro
CorTons Escuros Perfeitos, Perfect ColorTons Escuros Perfeitos, Perfect ColorTons Escuros Perfeitos, Perfect Color
HDRDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 Pro
nullFILMMAKER MODEFILMMAKER MODEFILMMAKER MODE
AI SoundAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Voice Remastering, Dynamic Sound Booster
Dolby SoundDolby AtmosDolby AtmosDolby Atmos
Saiba maisSaiba mais

O que é importante numa TV para jogos?

O atraso e as paragens do vídeo não são divertidos. Para as aventuras e batalhas mais emocionantes, o movimento suave é fundamental. Uma taxa de atualização elevada e a tecnologia VRR são essenciais para uma experiência de jogo sem falhas.

O que é uma taxa de atualização?

A taxa de atualização é o número de vezes que o seu ecrã é atualizado com uma nova imagem por segundo. Medida em Hz (Hertz), esta métrica é um indicador da suavidade do desempenho do seu ecrã. Uma taxa de atualização de 120Hz significa que o ecrã é atualizado 120 vezes por segundo. Quanto maior for a taxa de atualização, mais suave será o movimento, o que é mais notório quando joga jogos rápidos ou vê conteúdos a alta velocidade.⁷

Comparação lado a lado de um jogo de carros de corrida e a diferença na taxa de atualização. De um lado, a taxa de atualização é mais baixa, o que resulta numa maior desfocagem do movimento. Do outro lado, a taxa de atualização é elevada, mostrando o automóvel completamente focado.

O que é a VRR (Taxa de Atualização Variável)?

A VRR é uma tecnologia que sincroniza a taxa de atualização dos jogos com o seu ecrã em tempo real. Quando as taxas de atualização não estão sincronizadas, isto pode provocar o desfasamento do ecrã e falhas no vídeo. Os formatos mais populares são o Nvidia G-Sync e o AMD FreeSync Premium. Para os gamers, esta é uma funcionalidade imprescindível para uma jogabilidade suave e envolvente.⁸

Mãos a segurar um comando de jogo em frente a um televisor com um jogo de corridas de automóveis no ecrã. O logótipo VRR, taxa de atualização variável, é visível.

Porque é que as LG TV são boas para jogos?

Elevadas taxas de atualização até 165Hz

Jogabilidade compatível com G-Sync, com VRR de 165Hz, tempo de resposta de pixel de 0,1 ms, AMD FreeSync Premium e certificação ClearMR 10000. Os seus jogos sem atrasos ou desfocagem de movimento.³ ⁶ ⁸ ⁹

O jogo de corridas de carros tem um aspeto vívido, completamente focado, sem qualquer desfoque de movimento que o distraia. O logótipo G-Sync da Nvidia e o logótipo 165Hz são visíveis. Outras certificações de jogos também são vistas na parte inferior, mostrando o excelente desempenho da LG TV em jogos.

O Gaming Portal transforma a sua TV no derradeiro centro de jogos

Jogue milhares de jogos diretamente na sua LG TV com acesso à GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid e agora à aplicação Xbox! Desfrute de uma grande variedade de experiências de jogo — desde títulos AAA com gamepad a jogos casuais que podem ser jogados com o telecomando.¹⁰

Ecrã inicial do Gaming Portal. O cursor move-se e clica para mostrar muitos títulos de jogos populares, e a função adicional de poder selecionar jogos em função do tipo de controlador que tiver, quer seja um game pad ou o controlo remoto.

Car racing game that looks vivid, completely in focus without any distracting motion blur. Nvidia G-Sync logo and 165Hz logo is visible. Other gaming certifications are also seen on the bottom showcasing the LG TV's great gaming performance.

Jogue em ecrãs maiores e desfrute de jogos mais envolventes

Ecrãs maiores significam mais diversão. Explore as nossoa Ultra Big TV e leve a sua experiência de jogo para o próximo nível.³

Sala de estar com uma enorme LG Ultra Big TV montada na parede. No ecrã está um jogo de corridas de carros. Devido ao tamanho do ecrã, o conteúdo parece muito mais envolvente.

Descubra as TV para jogos e encontre a ideal para si

Compare facilmente as caraterísticas lado a lado para escolher o melhor televisor para si.¹ ⁶

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5OLED C5
Imagem do produto LG OLED M5
OLED M5
Imagem do produto LG OLED G5
OLED G5
Imagem do produto LG OLED C5
OLED C5
EcrãLG SIGNATURE OLED (97 pol.) LG OLED evo (83, 77, 65 pol.)LG OLED evoLG OLED evo
DimensãoAté 97 pol.(97,83,77,65 pol.)Até 97 pol.(97,83,77,65,55,48 pol.)Até 83 pol.(83,77,65,55,48,42 pol.)
null120Hz120Hz120Hz
GamingPortal de jogo, painel de jogo e otimizadorPortal de jogo, painel de jogo e otimizadorPortal de jogo, painel de jogo e otimizador
Saiba maisSaiba mais

Como pode obter a melhor experiência de visualização de desporto?

O desporto tem um ritmo acelerado. Precisa de uma TV que proporcione movimentos suaves sem desfocagem, com um ecrã de grandes dimensões que o envolva totalmente na ação e o mantenha atualizado sobre as suas equipas e estatísticas favoritas para que nunca perca nada.

Para uma imersão total na ação, escolha uma LG TV

Comparação lado a lado de uma imagem de um jogo de basebol. De um lado, rotulado de convencional, há muita desfocagem de movimento à volta do taco de basebol do jogador e da bola de basebol. Do outro lado na LG OLED evo, a ação é capturada na perfeição sem desfocagem.

ClearMR certificado pela VESA

O LG OLED evo é um ecrã VESA CERTIFIED ClearMR, garantindo que, mesmo em cenas de ritmo acelerado, todas as imagens são claras e nítidas, sem píxeis desfocados.¹¹

Imersão total em grande escala

As LG Ultra Big TV oferecem uma visualização envolvente numa gama de tamanhos, até 100 polegadas.

Uma família está reunida à volta da sua LG Ultra Big TV a assistir a um emocionante jogo de futebol no enorme ecrã.

Nunca perca um momento desportivo, adquira uma LG AI TV

Sports Portal

Configure uma página inicial personalizada para desportos. Aceda a aplicações de transmissão de desporto e a clips de destaques do YouTube. Com jogos em direto, tabelas de classificação e jogos das suas equipas favoritas, tudo num só ecrã.³ ¹²

A IU da página do Sports Portal mostra que um utilizador pode registar as suas equipas e como o conteúdo está organizado para ser mais conveniente para um adepto do desporto.

Notificação de desporto

Registe as suas equipas favoritas e receba notificações de desporto para se manter atualizado sobre tudo o que está a acontecer, desde resultados de jogos a destaques de vídeo de jogos.

É apresentada a Notificação de desporto. É um lembrete do jogo da liga do campeonato que está prestes a começar. Os botões CTA também estão visíveis, ver em direto, ver na aplicação, sem alarme.

Maximize a diversão, utilize vários ecrãs com o Multi View

Tire o máximo partido da sua TV com o Multi View. Espelhe os seus dispositivos através do Google Cast e do AirPlay. Divida o seu ecrã em duas vistas para um entretenimento multiecrã sem interrupções.¹³

Uma pessoa na sua sala de estar com o telemóvel na mão. No telefone há um ícone de transmissão que mostra que o ecrã do telefone está a ser espelhado na televisão. Na televisão está a passar um jogo de basquetebol, ao lado está o ecrã espelhado, que mostra as estatísticas dos jogadores.

Descubra a sua melhor TV para ver desporto

Compare facilmente as caraterísticas lado a lado para escolher o melhor televisor para si.¹ ⁶

Table Caption
FeaturesOLED G5 OLED C5 QNED85
Imagem do produto LG OLED G5
OLED G5
Imagem do produto LG OLED C5
OLED C5
Imagem do produto LG QNED85
QNED85
EcrãLG OLED evoLG OLED evoLG QNED evo
DimensãoAté 97 pol.(97,83,77,65 pol.)Até 83 pol.(83,77,65 pol.)Até 100 pol.(100,86,75,65 pol.)
nullClearMR 10000, TruMotionClearMR 9000, TruMotionTruMotion
ProcessadorProcessador alpha 11 AI Gen2Processador alpha 9 AI Gen8Processador alpha 8 AI Gen2
AI UpscalingAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4K
Sistema Operativo (SO)webOS 25, webOS Re:novo programa, Sports Portal, Notificação de desportowebOS 25, webOS Re:novo programa, Sports Portal, Notificação de desportowebOS 25, webOS Re:novo programa, Sports Portal, Notificação de desporto
Saiba maisSaiba mais

O que faz das LG TV uma óptima escolha para os entusiastas do design?

Mais do que simples ecrãs, as LG TV podem também tornar-se um elemento de design adicional que se enquadra perfeitamente no seu espaço e reflete o seu estilo de vida.

Para aqueles que querem tornar o seu espaço surrealista

Eleve o seu espaço com o design topo de gama da primeira TV sem fios transparente e verdadeira do mundo. Veja os visuais da TV misturarem-se com a realidade para uma experiência de visualização surreal como nenhuma outra.¹⁴

LG OLED T4 num apartamento de cobertura. As janelas têm vista para o horizonte da cidade e para o oceano. O LG OLED T4 está em modo transparente, apresentando a imagem de um iate. Devido à posição da televisão e à transparência do ecrã, o iate parece estar a flutuar no oceano lá fora.

Para quem pretende um minimalismo elegante com a tecnologia mais recente

Elimine a confusão de cabos e obtenha um visual ultra-limpo com a nossa TV 4K 144Hz verdadeiramente sem fios.  Ligue todos os dispositivos à Zero Connect Box e simplifique a sua configuração com transmissão sem fios avançada.¹⁵

LG OLED M5 TV e LG Soundbar montados na parede na sala de estar de um apartamento elegante. Caixa Zero Connect escondida debaixo de uma mesa de apoio.

Sem obrigatoriedade de localização

A Zero Connect Box é fácil de instalar. Sem a necessidade de uma ligação direta à televisão, pode desenhar livremente o seu espaço.¹⁶

Sem obstruções

Transforme o seu espaço de modo a torná-lo o mais visualmente agradável possível. Mantenha tudo limpo e arrumado sem desordem de cabos.

Sem complicações

Ligue todos os seus dispositivos à Zero Connect Box em vez do seu televisor e crie convenientemente a sua configuração de entretenimento perfeita.

Para quem pretende um aspeto elegante e perfeito

Quando monta a sua TV na parede, as suas molduras estreitas e o seu design sem costuras garantem que não existe qualquer espaço.¹⁷

LG OLED evo AI G5
Sala de estar com uma LG OLED G5 TV montada na parede e uma LG Soundbar vista de lado. Este ângulo realça o seu design One Wall e a forma como as suas molduras e o seu design são embutidos na parede.

Para quem pretende um ecrã portátil

Veja conteúdos em qualquer lado e em qualquer lugar com o design portátil do LG StanbyMe. Sem fios e com um suporte flexível para a máxima mobilidade e comodidade de que pode desfrutar onde quer que vá.¹⁸

Mulher na sua espaçosa casa a fazer ioga. Ao seu lado está a LG StanbyME TV num suporte. Está na orientação vertical e está a reproduzir o vídeo de instruções de ioga que a mulher está a seguir.

Descubra a melhor escolha para os entusiastas do design

Compare facilmente as caraterísticas lado a lado para escolher o melhor televisor para si.¹ ⁶

Table Caption
FeaturesOLED T4OLED M5OLED G5
Imagem do produto LG OLED T4
OLED T4
Imagem do produto LG OLED M5
OLED M5
Imagem do produto LG OLED G5
OLED G5
EcrãLG SIGNATURE OLEDLG SIGNATURE OLED (97 pol.) LG OLED evo (83, 77, 65 pol.)LG OLED evo
True wirelessTrue wireless True wireless -
DesignA primeira OLED TV transparenteDesign One WallDesign One Wall (97, 83, 77, 65, 55 pol.)
Dimensão77 polegadasAté 97 pol.(97,83,77,65 pol.)Até 97 pol.(97,83,77,65,55,48 pol.)
ProcessadorProcessador alpha 11 AI Gen2Processador alpha 11 AI Gen2Processador alpha 11 AI Gen2
Saiba mais

Dicas inteligentes para escolher a sua TV

Qual é o tamanho certo de TV para o seu espaço? >

O que é uma boa qualidade de imagem de TV? >

Como é que as TV com IA melhoram as Smart TV? >

Explore todos os guias de compra de TV >

As funcionalidades podem variar consoante o modelo e o tamanho do ecrã.¹ Consulte a página de cada produto para obter especificações detalhadas.

 

Este resultado não é um patrocínio à LGE ou aos seus produtos.² Visite https://www.tomsguide.com/ para obter mais detalhes.

 

Imagens de ecrã simuladas.³

 

Os modelos LG OLED suportam Dolby Vision™, HDR10 e HLG.⁴ Os modelos LG QNED suportam HDR10 e HLG.

 

Ambient FILMMAKER MODE é uma marca comercial da UHD Alliance, Inc.⁵ 

 Suporta Ambient FILMMAKER MODE com Dolby Vision. 

 Ambient FILMMAKER MODE é iniciado automaticamente na AppleTV+ e na aplicação de vídeo Amazon Prime Video.

 

O suporte para algumas funcionalidades pode variar consoante a região e o país.⁶

 

A LG OLED G5 de 83/77/65/55 polegadas⁷ só funciona com jogos ou entradas de PC que suportem 165Hz. E funciona até 144Hz em entradas Dolby Vision. 

 

O HGiG⁸ é um grupo voluntário de empresas das indústrias de jogos e ecrãs de TV que se reúnem para especificar e disponibilizar ao público diretrizes para melhorar a experiência de jogo dos consumidores em HDR. O suporte para HGiG pode variar de acordo com o país.

 

A VRR vai de 60Hz a 165Hz e é uma especificação certificada do HDMI 2.1.⁹ O desempenho real pode variar consoante as definições, a ligação de rede e o ambiente de utilização.

 

*O suporte para o Gaming Portal pode variar consoante o país. 

  O suporte para serviços de jogos em nuvem e jogos no Gaming Portal pode variar consoante o país. 

  Alguns serviços de jogos podem exigir uma subscrição e um gamepad.

 

O clearMR é um programa de certificação da VESA para avaliar o desempenho da desfocagem de movimento do ecrã.¹¹ 

  O suporte para esta funcionalidade pode variar consoante o modelo. ClearMR 10000: Certificado para LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 polegadas). 

  ClearMR 9000: Certificado para LG OLED M5 (83, 77, 65 polegadas), LG OLED G5 (48 polegadas), LG OLED C5.

 

O conteúdo disponível (incluindo canais desportivos) e as aplicações podem variar consoante a liga, o país e a região.¹² São necessárias subscrições separadas para cada aplicação de desporto e respetivos serviços relacionados.

 

As configurações de imagem e som em ambos os ecrãs são iguais.¹³ 

  Apple, o logótipo Apple, Apple TV, AirPlay e HomeKit são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. 

  O suporte para AirPlay 2, HomeKit e Google Cast pode variar consoante a região e o idioma.

 

A primeira televisão transparente do mundo, em comparação com as televisões tradicionais que têm um sintonizador para a transmissão.¹⁴ 

  A transparência do produto determinada por testes internos é de 43%, podendo variar consoante o ambiente e as condições reais de utilização.

 

4K 144Hz aplica-se a LG OLED M5 de 83/77/65 polegadas.¹⁵ Os 144Hz só funcionam com jogos ou entradas de PC que suportem 144Hz. 

  A LG OLED TV sem fios refere-se à conetividade entre a Zero Connect Box e o ecrã.

  A colocação da Zero Connect Box num armário pode resultar em interferência de sinal, dependendo do material e da espessura do armário. 

  A Zero Connect Box deve ser instalada numa posição inferior à do recetor sem fios do televisor. 

  Os dispositivos têm de ser ligados com fios à Zero Connect Box. 

  É necessária a ligação do cabo de alimentação ao ecrã da TV e à Zero Connect Box. 

  Após a compra, os clientes receberão a LG OLED evo ou a LG OLED Signature Zero Connect Box.

 

A imagem apresentada em Sem obrigatoriedade de localização é uma LG Signature OLED M5 TV.¹⁶

 

O tamanho da moldura difere de acordo com a série e o tamanho.¹⁷ 

  O LG OLED G5 de 97/83/77/65/55 polegadas tem um Design One Wall. 

  A LG OLED G5 de 48 polegadas tem um design ultrafino e só está disponível no Reino Unido.

 

Cena simulada que está a ser mostrada.¹⁸ 

  O ecrã do produto mostra uma imagem simulada que pode diferir do produto real.

  A bateria incorporada suporta até 3 horas de utilização sem fios (3 horas com base na utilização no modo padrão, mas a utilização da bateria pode variar consoante as condições de utilização). 

  O StanbyME só suporta conteúdos baseados em Wi-Fi, pelo que tem de estar ligado a uma rede sem fios. 

  O ecrã do produto mostra uma imagem simulada que pode diferir do produto real. 

  O modo de ecrã vertical pode funcionar de forma diferente consoante a aplicação utilizada. 

  O produto não é à prova de água. 

  O ecrã inicial e as aplicações suportadas podem variar consoante o país e podem ser alterados sem aviso prévio.