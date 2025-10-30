About Cookies on This Site

Uma pessoa no sofá com um controlo remoto na mão. LG AI TV na parede com LG webOS no ecrã.

Como é que as TV com IA melhoram as Smart TV?

Goze as LG AI TV feitas para reconhecer, entender e satisfazer as suas escolhas. Descubra a hiperpersonalização com IA de nível superior para uma experiência de visualização personalizada, só para si.

O que é uma Smart TV?

Uma Smart TV é uma TV que se liga à Internet sem necessitar de um Conversor para TV ou dispositivo de streaming, permitindo-lhe desfrutar de conteúdos a pedido de aplicações como Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ e ligar-se sem esforço a outros dispositivos sem fios.

Ícones de aplicações de streaming OTT a flutuar em cima de vários cartazes de filmes.

Como é que a IA melhora a sua experiência com a Smart TV?

A IA permite que as Smart TV sejam mais bem interligadas e mais envolventes. Atuando como o cérebro da TV, os processadores alimentados por IA garantem um desempenho mais suave e transições de aplicações sem falhas. Ao aprender com os padrões do utilizador, a IA pode melhorar a imagem e o som, fornecer conteúdo personalizado e desbloquear a funcionalidade de controlo por voz - transformando toda a sua experiência de visualização de TV.¹

O processador alpha 11 AI de 2.ª geração encontra-se numa placa de circuitos de aspeto avançado.

A próxima geração da AI TV

O que distingue a LG AI TV? 

Processador de IA alpha com vários ecrãs que mostram algumas das diferentes funcionalidades disponíveis numa LG AI TV, desde o AI Magic Remote, webOS para IA, AI Picture e AI sound.

TV com IA, dedicada a si

Aprecie a imagem e som que se adaptam ao seu espaço. Com a personalização baseada em IA, a sua TV reconhece as suas preferências, ajusta-se às suas necessidades e melhora cada momento - só para si.

TV com IA, dedicada a si Saiba mais sobre a LG AI TV

Processador alpha de IA para imagem e som, há décadas em construção

O processador alpha 11 AI Gen2 melhora a qualidade visual para 4K com cores e brilho espantosos, ao mesmo tempo que afina o som para proporcionar a derradeira experiência de visualização envolvente.

  • AI Picture

  • AI Sound

personalização com o webOS, otimizada para cada utilizador

Procure a interação inteligente e intuitiva com a TV com o webOS. O AI Voice ID sabe a voz de cada um e personaliza quando fala. A AI Search ajuda-o a encontrar conteúdos facilmente. O AI Chatbot e o AI Concierge fornecem recomendações em tempo real. Em conjunto com o AI Magic Remote, a sua AI Experience é verdadeiramente perfeita e sem esforço.²

Descubra modelos LG AI TV para encontrar o seu modelo ideal

Compare facilmente as caraterísticas lado a lado para escolher o melhor televisor para si.³ ⁴

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5OLED C5QNED92 QNED85
Imagem do produto LG OLED M5
OLED M5
Imagem do produto LG OLED G5
OLED G5
Imagem do produto LG OLED C5
OLED C5
Imagem do produto LG QNED92
QNED92
Imagem do produto LG QNED85
QNED85
EcrãLG SIGNATURE OLED (97 pol.) LG OLED evo (83, 77, 65 pol.)LG OLED evoLG OLED evoLG QNED evoLG QNED evo
ProcessadorProcessador alpha 11 AI Gen2Processador alpha 11 AI Gen2Processador alpha 9 AI Gen8Processador alpha 8 AI Gen2Processador alpha 8 AI Gen2
AI UpscalingAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4K
AI PictureAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping ProAI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping ProAI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro
AI SoundVirtual 11.1.2ch, AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterVirtual 11.1.2ch, AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterVirtual 11.1.2ch, AI Voice Remastering, Dynamic Sound BoosterVirtual 9.1.2ch, AI Clear Sound, Dynamic Sound Booster Virtual 9.1.2ch, AI Clear Sound (100 polegadas), Dynamic Sound Booster (100 polegadas)
Sistema Operativo (SO)webOS25, webOS Re:novo programawebOS25, webOS Re:novo programawebOS25, webOS Re:novo programawebOS25, webOS Re:novo programawebOS25, webOS Re:novo programa
Funcionalidades webOSAI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, Assistente de Imagem/Som, AI magic remoteAI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, Assistente de Imagem/Som, AI magic remoteAI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, Assistente de Imagem/Som, AI magic remoteAI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, Assistente de Imagem/Som, AI magic remoteAI Voice ID, AI Search, AI Chatbot, AI Concierge, Assistente de Imagem/Som, AI magic remote
Saiba maisSaiba mais

O conteúdo e as aplicações disponíveis podem variar consoante o país, o produto e a região.¹ 

  São necessárias subscrições separadas para a Netflix, Disney+, Amazon Prime e Apple TV+ e os respetivos serviços relacionados. 

  Apple, o logótipo Apple e Apple TV são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. 

  Amazon, Prime Video e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou das suas afiliadas.

 

O design, a disponibilidade e as funções do AI Magic Remote² podem variar consoante a região e o idioma suportado, mesmo para o mesmo modelo. 

  Algumas funcionalidades podem exigir uma ligação à Internet. 

  O AI Voice Recognition apenas é fornecido em países que suportam PNL no seu idioma nativo. 

  O AI Magic Remote pode exigir uma compra separada, dependendo do tamanho, modelo e região do seu televisor. 

  O AI Voice ID pode apresentar conteúdos reduzidos ou limitados consoante a região e a conetividade de rede. 

  A assistência a Voice ID pode variar consoante a região e está disponível nas televisões OLED, QNED, NanoCell e UHD lançadas a partir de 2024. 

  Funciona apenas com aplicações que suportam a conta de Voice ID. 

  O AI Search está disponível nas televisões OLED, QNED, NanoCell e UHD lançadas a partir de 2024. 

  Nos EUA e na Coreia, a AI Search utiliza o modelo LLM. 

  AI Chatbot disponível em países que suportam PNL no seu idioma nativo.

  É possível associar o AI Chatbot ao serviço de apoio ao cliente. 

  Algumas funcionalidades podem exigir uma ligação à Internet. 

  Os menus e aplicações suportados pelo AI Concierge podem variar consoante o país. 

  Os menus apresentados do AI Concierge podem ser diferentes após o lançamento. 

  As recomendações de palavras-chave do AI Concierge variam consoante a aplicação e a hora do dia.

 

As funcionalidades podem variar consoante o modelo e o tamanho do ecrã.³ Consulte a página de cada produto para obter especificações detalhadas.

 

O suporte para esta funcionalidade pode variar consoante a região e o país.⁴