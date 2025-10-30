About Cookies on This Site

Cordilheira com a moldura de uma TV à sua volta como forma criativa de realçar um ecrã de televisão de grandes dimensões. Com a etiqueta 100 polegadas.

Qual é o tamanho certo de TV para o seu espaço?

Escolha uma experiência de visualização mais envolvente com a LG Ultra Big TV. Desfrute de conteúdos de filmes, desporto e jogos com a qualidade de imagem mais viva possível num ecrã ultra grande.¹

O ecrãs maiores proporcionam experiências mais envolventes

Com os avanços na tecnologia televisiva, os ecrãs de alta resolução de hoje permitem-lhe até desfrutar da mesma imersão a distâncias mais curtas sem perder qualidade de imagem.¹

Salas de estar diferentes com pessoas que desfrutam das suas Ultra Big TV de formas diferentes. Numa sala, estão a ver desporto. Na outra sala, estão a ver um filme. Na última sala, está a passar um jogo de vídeo no ecrã.

Como é que encontra o tamanho certo para a sua TV?

Escolha a LG Ultra Big TV com o tamanho certo.² ³ ⁴

Série de instruções que mostra como o tamanho ideal da TV muda com base na distância de visualização da mesma. Mostra alterações de 2,3 m para 3 m.

Com uma distância de visualização de apenas 3 m, pode obter um televisor de 100 polegadas

Encontre a TV com o tamanho certo. Meça a distância de visualização usando o tamanho da TV em centímetros e multiplique por 1,2. Os avanços tecnológicos permitem as salas menores terem ecrãs maiores.

A Sociedade de Engenheiros de Cinema e Televisão: Distância de cinema recomendada (40°)

 
Inch rangeRecommended Cinema Distance (40°)
70 ~ 75 inch2.1m ~ 2.3m
76 ~ 85 inch2.3m ~ 2.6m
86 ~ 100 inch2.6m ~ 3.0m

Como medir a distância de visualização?

• Saiba o tamanho da sua TV medindo o comprimento diagonal do ecrã em centímetros.

• Com base no ângulo de visualização de 40 graus, multiplique o tamanho da sua TV por 1,2 para encontrar a distância de visualização adequada para a sua TV. 

Porquê escolher uma LG Ultra Big TV?

Desfrute da imersão com qualidade aumentada

As LG TV equipadas com o processador alpha AI podem melhorar o conteúdo e o som de baixa resolução para proporcionar uma imagem e um áudio de alta qualidade num ecrã Ultra Big.¹ ³ ⁵ 

Paisagem urbana de baixa resolução e sem brilho. Aparece o processador alpha 11 AI. Diferentes ícones circulares movem-se à volta da paisagem urbana, mostrando como o processador está a analisar cada elemento no enquadramento. O processador é potente e a imagem da paisagem urbana fica subitamente mais brilhante, mais detalhada e com resolução 4K graças ao AI Super Upscaling.

Escolha entre uma vasta gama de Ultra Big TV 

Temos uma gama diversificada de LG TV. Cada Ultra Big TV tem um design fino, assegurando que, apesar do grande tamanho do ecrã, se integra bem no seu espaço.¹ ³ ⁵

Diferentes salas de estar com diferentes LG Ultra Big TV montadas na parede. Em cada um destes espaços, a Ultra Big TV é emparelhada com uma LG Soundbar.

Descubra a TV de ecrã grande perfeito para si

Compare facilmente as caraterísticas lado a lado para escolher o melhor televisor para si.³ ⁵

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5QNED85QNED92
Imagem do produto LG OLED M5
OLED M5
Imagem do produto LG OLED G5
OLED G5
Imagem do produto LG QNED85
QNED85
Imagem do produto LG QNED92
QNED92
DimensãoAté 97 pol.(97,83,77,65 pol.)Até 97 pol.(97,83,77,65 pol.)Até 100 pol.(100,86,75,65 pol.)Até 85 pol.(85,75,65 pol.)
EcrãLG SIGNATURE OLED (97 pol.) LG OLED evo (83, 77, 65 pol.)LG OLED evoLG QNED evoLG QNED evo
ProcessadorProcessador alpha 11 AI Gen2Processador alpha 11 AI Gen2Processador alpha 8 AI Gen2Processador alpha 8 AI Gen2
AI UpscalingAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 8K
Saiba mais

Dicas inteligentes para escolher a sua TV

