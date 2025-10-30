We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Qual é o tamanho certo de TV para o seu espaço?
Escolha uma experiência de visualização mais envolvente com a LG Ultra Big TV. Desfrute de conteúdos de filmes, desporto e jogos com a qualidade de imagem mais viva possível num ecrã ultra grande.¹