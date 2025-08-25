LG HD Monitor TV HD Ready, WebOS 22

Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Funcionalidades principais

  • Monitor e TV em simultâneo
  • Amplo Ângulo de Visão
  • Smart TV WebOS 22
  • Wi-Fi
  • Coluna Stereo 5W x 2
  • Compatibilidade com Suporte de Parede
Mais
Monitor TV 24"

Desfrute de uma televisão e monitor em simultâneo

O Monitor LED de TV da LG de dupla finalidade combina TV e monitor de computador para uma nova forma de combinar tecnologia com estilo de vida.

Desfrute de TV e monitor “dois em um” com o monitor LED de TV da LG

O monitor de TV da LG suporta nitidez de imagem em grandes ângulos
Um Amplo Ângulo de Visão

Nitidez de imagem em grandes ângulos

O Monitor de TV da LG fornece cores precisas em ângulos de visualização verticais e horizontais amplos. Pode visualizar a mesma projeção de imagem na sua posição em pé ou sentada.
Modo de Cinema

Crie o seu cinema em casa

Quando deseja assistir a um filme no seu próprio espaço, a plena visibilidade do Modo de Cinema torna possível capturar todos os momentos importantes, mesmo nas cenas mais escuras.

  • DESLIGADO
  • LIGADO
Ligue-se a uma rede Wi-Fi com o webOs para aceder ao conteúdo de vídeo com as aplicações de serviço de streaming integrado
WebOS Smart TV

A maneira inteligente de aceder a conteúdos

Com o webOS do monitor de TV, pode explorar e desfrutar de uma variedade de programas de TV e filmes com uma simples ligação à sua rede Wi-Fi. Além disso, pode desfrutar de conteúdo de vídeo personalizado com base na visualização do histórico com aplicações de serviço de streaming integrado.

*É necessária uma ligação à internet e subscrição para os serviços de streaming.
*Os serviços suportados poderão ser diferentes consoante os países.

AirPlay Screen Share (Partilha de ecrã) Bluetooth
AirPlay Screen Share (Partilha de ecrã) Bluetooth

Ligação sem fios inteligente

Pode partilhar facilmente o conteúdo do seu dispositivo inteligente para o seu monitor por AirPlay (para dispositivos Apple) ou Screen Sharing (Partilha de ecrã) (para dispositivos Android). Além disso, pode desfrutar de som encorpado por emparelhamento Bluetooth.

*AirPlay: Projeção e streaming disponíveis para dispositivos iOS, iPadOS e macOS.
*Screen Share (Partilha de ecrã): Compatível com Android ou Windows 8.1 e acima.
*Ao usar dispositivos Android, o seu dispositivo tem de estar ligado à mesma rede wi-fi que o monitor de TV.

2x colunas estéreo de 5 W

Experiência imersiva

Desfrute dos seus filmes ou jogos com um som verdadeiramente realista. Com as colunas estéreo integradas, não necessitará de colunas adicionais em redor do monitor.

experiência imersiva com 2 x colunas estéreo de 5 W

Compatibilidade com Suporte de Parede

Elegante e prático

Instale o monitor de TV de acordo com a decoração da sua casa e de forma a tirar um melhor partido do seu espaço.

elegante e prático com possibilidade de montagem na parede

Imprimir

Todas as especificações

SOM

  • Saída de Áudio

    5W

  • Som Surround

    Virtual Surround

  • Equalizador

    Sim

  • Altifalante

    Sim

  • Dolby Audio

    Sim

POTÊNCIA

  • Tipo

    Adaptador Externo

  • Entrada (V)

    100~240Vac, 50/60Hz

  • Saída (W)

    40

  • Consumo Normal (W)

    28

PESO(KG)

  • Monitor (com base)

    3,3 kg

  • Monitor (sem base)

    3,25 kg

  • Caixa

    4,5 kg

DISPLAY

  • Ecrã

    23,6 polegadas / 60 Cm

  • Tipo de Painel

    Wide Viewing Angle

  • Profundidade de Cor

    8 bits

  • Resolução

    1366 x 768

  • Formato

    16:9

  • Tamanho do Píxel

    0.38175x0.38175 mm

  • Brilho

    250 (cd/m²), 160 (cd/m²) (Mínimo)

  • Rácio de Contraste (standard)

    1000:1

  • Rácio de Contraste (DFC)

    Mega

  • Taxa de atualização

    56 Hz - 75 Hz

  • Tempo de Resposta GTG

    14 ms

  • Ângulo de Visão (CR ≥ 10)

    178° (Dir/Esq), 178°(Cima/Baixo)

ACESSÓRIOS

  • Comando

    Sim

  • Pilhas

    Sim

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

  • Modo de Visualização

    Vívido / Standard / Eco / Cinema / Desporto / Game Optimizer / FILMMAKER MODE / Expert (Bright Room) / Expert (Dark Room)

  • HDCP

    Sim

  • Modo de Poupança de Energia

    Sim

ENTRADA/SAÍDA

  • HDMI

    2

  • USB (2.0)

    1

GARANTIA

  • Garantia do Equipamento

    3 anos

FUNCIONALIDADES DE REDE

  • Wi-Fi

    Sim

  • LAN

    Sim

  • Bluetooth

    Sim

FUNÇÕES SMART

  • Versão WebOS

    22

  • Início Rápido

    Sim

  • Miracast

    Sim

  • WiDi

    Sim

  • LG ThinQ

    Sim

SINTONIZADOR

  • Digital

    DVB-T2/C/S2

  • Analógico

    PAL/SECAM

DIMENSÕES(LXPXA)

  • Conjunto (com base)

    563,1 x 367 x 150,1 mm

  • Conjunto (sem base)

    563,1 x 340,9 x 58 mm

  • Embalado

    640 x 126 x 413 mm

INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE CONFORMIDADE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
As informações de segurança dos acessórios estão incluídas nas informações de segurança do produto e não são fornecidas em separado.

