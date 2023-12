Os píxeis da LG OLED iluminam-se de forma independente, e o painel atinge os 0,1 ms de taxa de resposta para criar imagens mais nítidas. O VRR* monitoriza as mudanças na taxa de fotogramas para reduzir as quebras na imagem. E, com uma largura de banda de 48 Gbps, dá para encarar jogos com gráficos pesados sem se preocupar com episódios de desfasamento.

Uma cena de jogo com alvos se movendo de cima para baixo é mostrada em uma TV, com LED e LG OLED representadas em cada lado. Os rasgos na tela aparecem somente no lado LED, à esquerda.

NVIDIA G-Sync AMD FreeSync Premium

Mesmo quando a ação é alucinantemente rápida, o NVIDIA G-Sync1 mantém a uniformidade do jogo.

Combine isso com píxeis autoiluminados definidos e precisos de uma LG OLED para uma

e terá uma experiência ultrarrápida com movimento contínuo.

O AMD FreeSync Premium2 acaba com as quebras no ecrã, criando experiências de jogo com

níveis muito baixos de latência. Ao manter o ecrã em sincronia com

a taxa de fotogramas do seu jogo, tudo nele fica incrivelmente fluido.

* NVIDIA G-Sync é compatível com as placas gráficas RTX 20, RTX 30 e GTX 16. GPUs mais antigas não oferecem compatibilidade com G-SYNC.