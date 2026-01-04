About Cookies on This Site

Edles Wohnzimmer in einem Penthouse-Apartment. Wunderschöne Stadtlandschaft, die vor dem Fenster sichtbar ist. Ein Mann sitzt auf der Couch und sieht sich Inhalte auf dem an der Wand befestigten Fernseher an.

Welcher Fernseher passt am besten zu deinem Lifestyle?

Egal, welcher Lifestyle, es gibt LG TVs extra für dich. Von qualitativ hochwertigen Inhalten wie Cinema, Gaming und Sport bis zum perfekten Designer-Gerät, finde den perfekten LG TV für deine Wünsche.

Was ist bei einem Gaming-TV wichtig?

Verzögerungen und Videostottern machen keinen Spaß. Für die aufregendsten Abenteuer und Schlachten ist sanfte Bewegung der Schlüssel. Eine hohe Bildwiederholrate und VRR-Technologie sind für ein nahtloses Gaming-Erlebnis unerlässlich.

Was ist eine Bildwiederholrate?

Die Bildwiederholrate ist die Anzahl der Aktualisierungen deiner Anzeige mit einem neuen Bild pro Sekunde. Gemessen in Hz (Hertz), ist diese Metrik ein Indikator dafür, wie reibungslos die Bildschirmleistung sein kann. Eine Bildwiederholrate von 120Hz bedeutet, dass der Bildschirm 120 Mal pro Sekunde aktualisiert wird. Je höher die Bildwiederholrate, desto sanfter ist die Bewegung, die am deutlichsten beim Spielen von temporeichen Games oder beim Ansehen von High-Speed-Inhalten auffällt.⁴

Gegenüberstellung eines Rennwagen-Games und des Unterschieds in der Bildwiederholrate. Auf einer Seite ist die Bildwiederholrate niedriger, was zu mehr Bewegungsunschärfe führt. Auf der anderen Seite ist die Bildwiederholrate hoch und zeigt das Fahrzeug vollständig im Fokus.

Was ist VRR (Variable Bildwiederholrate)?

VRR ist eine Technologie, die die Bildwiederholrate von Games in Echtzeit mit deinem Display synchronisiert. Wenn die Bildwiederholraten nicht synchronisiert werden, kann dies zu Bildschirmrissen und Videostottern führen. Die beliebtesten Formate sind Nvidia G-Sync und AMD FreeSync™ Premium. Für Gamer ist dies ein Muss für ein reibungsloses und immersives Gameplay.⁵

Hände, die einen Game Controller vor einem Fernseher mit einem Autorennen-Game auf dem Bildschirm halten. VRR, Variable Bildwiederholrate Logo ist sichtbar.

Warum eignen sich LG TVs gut für Gaming?

LG-Fernseher eignen sich hervorragend für Spiele mit hohen Bildwiederholraten von bis zu 165Hz für ein reibungsloses Gameplay. Unser Gaming-Portal verwandelt deinen Fernseher in einen Gaming-Hub, und unsere größeren Bildschirme bieten ein immersiveres Erlebnis. Unsere True Wireless TVs ermöglichen es dir, alle deine Geräte bequem mit der Zero Connect Box zu verbinden, wodurch ein nahtloses kabelloses Gaming-Setup mit extrem geringer Eingangsverzögerung geschaffen wird, das Nvidia G-Sync-kompatibel und AMD FreeSync™-zertifiziert ist.¹ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰

Hohe Bildwiederholraten bis zu 165 Hz

Erlebe Gaming in Höchstform mit G-Sync-Kompatibilität, 165Hz VRR, 0,1 ms Pixel-Reaktionszeit, AMD FreeSync Premium und ClearMR-10000-Zertifizierung. Spiele mit 144Hz ohne Verzögerung oder Bewegungsunschärfe auch beim kabellosen Spielen.² ³ ⁵ ⁶

Rennsport-Game, das lebendig aussieht und sich ganz im Fokus befindet, ohne störende Bewegungsunschärfe. Das Nvidia G-Sync-Logo und das 165Hz-Logo sind sichtbar. Weitere Gaming-Zertifizierungen findest du auch unten, was die großartige Gaming-Performance des LG TV zeigt.

Drahtloses Gaming mit extrem kurzer Eingangsverzögerung von bis zu 144Hz in 4K

Entdecke die Freuden des kabellosen Hochleistungs-Gamings auf dem LG True Wireless TV, der Nvidia G-Sync Compatible und AMD FreeSync™-zertifiziert ist.¹ ⁵ ⁸ ⁹ ¹⁰

LG OLED M5 TV mit einem Game, das auf seinem Bildschirm gespielt wird und das reibungslose und nahtlose Gameplay zeigt. Zero Connect Box ist zu sehen, lässt sich aber gut mit dem Platz kombinieren. Das Nvidia G-Sync-Logo und das AMD FreeSync™ Premium-Logo sind zu sehen. Gaming-Zertifizierungen sind sichtbar.

High-end stylish living room in a high-rise apartment. LG True Wireless TV and Soundbar are wall-mounted. A movie is playing on the TV screen. There are no wires in sight. The Zero Connect Box is hidden underneath a side table.

Dein sauberes Traumsetup für kabelloses Gaming

Erlebe mehr Freiheit mit einem kabellosen Gaming-Setup. Genieße eine übersichtliche Umgebung und mehr Flexibilität beim Stylen deines Raums.⁹

Spielraum mit kabellosem Gaming-Setup. LG True Wireless TV wird mit einem hochauflösenden Game auf dem Bildschirm an der Wand befestigt. Auch PC, Gaming-Sessel, Spielzeug und Neon-Launeleuchten sind sichtbar. Das Nvidia G-Sync-Logo und das 144Hz-Logo sind zu sehen.

Mit dem Gaming-Portal wird dein Fernsehgerät zur ultimativen Spielkonsole

Spiele Tausende von Games direkt auf deinem LG TV mit Zugriff auf die Apps GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid und jetzt auch Xbox! Genieße eine Vielzahl von Spielerlebnissen – von AAA-Titeln mit Gamepad bis hin zu einfachen Spielen, die mit deiner Fernbedienung spielbar sind.⁷

Startbildschirm des Gaming Portals. Über den Cursor lassen sich verschiedene beliebte Spieletitel auswählen. Außerdem können Games nach der Art des verfügbaren Controllers – Gamepad oder Fernbedienung – gefiltert werden.

Director Sean Baker's interview. His quote is highlighted. The blacks are rich. Overall, it's just an incredible image. Cinematographer Natasha Braier's interview. Her quote is highlighted. That's mainly because only LG OLED represents the colors I intended with a rich spectrum. Cinematographer Walter Volpatto's interview. His quote is highlighted. This allows for detailed color reproduction and contrast to be preserved as the creator intended.

Das weltweit erste 4K 120Hz-HDR-Cloud-Gaming – nur auf LG TVs

Spiele 4K 120Hz-HDR-Games auf deinem Fernseher, auch ohne Extra-Gerät, mit NVIDIA GeForce NOW. Mit der NVIDIA Blackwell-Architektur geniesst du High-End-Cloud-Gaming mit GeForce RTX 5080-Leistung.

LG TV mit einem Poster eines beliebten Games auf seinem Bildschirm. Das NVIDIA GeForce NOW-Logo ist sichtbar.

Spiele auf größeren Bildschirmen und genieße noch fesselnderes Gaming

Größere Bildschirme bedeuten mehr Spaß. Entdecke unsere Ultra Big TVs und bringe dein Gaming-Erlebnis auf das nächste Level.²

Wohnzimmer mit riesigem LG Ultra Big TV an der Wand. Auf dem Bildschirm befindet sich ein Renn-Game. Aufgrund der Bildschirmgröße fühlt sich der Inhalt so viel immersiver an.

Entdecke Gaming-TVs und finde den für dich am besten geeigneten

Vergleiche ganz einfach die einzelnen Eigenschaften miteinander, damit du dich für den zu dir am besten passenden Fernseher entscheiden kannst.¹ ³

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5QNED85OLED C5
LG OLED M5 Produktbild
OLED M5 (Bester Gaming-Wireless TV)
LG OLED G5 Produktbild
OLED G5
LG QNED85 Produktbild
QNED85
LG OLED C5 Produktbild
OLED C5
True WirelessTrue Wireless ---
BildschirmLG SIGNATURE OLED (97 Zoll) LG OLED evo (83, 77, 65 Zoll)LG OLED evoLG QNED evoLG OLED evo
GrößeBis zu 97 Zoll (97, 83, 77, 65 Zoll)Bis zu 97 Zoll (97, 83, 77, 65, 55, 48 Zoll)Bis zu 100 Zoll (100, 86, 75, 65, 55, 50 Zoll)Bis zu 83 Zoll (83, 77, 65, 55, 48, 42 Zoll)
Bildwiederholraten120Hz120Hz120Hz120Hz
GSync–kompatibel (Nvidia)-
FreeSync-kompatibel (AMD)
VRR (Variable Bildwiederholfrequenz)Bis zu 144 HzBis zu 165 HzBis zu 144 HzBis zu 144 Hz
HDMI-EigenschaftenALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiG
MotionClearMR 9000ClearMR 10000-ClearMR 9000
GamingGaming Portal, Game Dashboard und OptimizerGaming Portal, Game Dashboard und OptimizerGaming Portal, Game Dashboard und OptimizerGaming Portal, Game Dashboard und Optimizer
Mehr erfahrenMehr erfahrenMehr erfahren

¹Eigenschaften können je nach Modell und Bildschirmgröße variieren. Auf jeder Produktseite findest du detaillierte Spezifikationen.

 

²Bildschirmdarstellungen simuliert.

 

³Die Unterstützung einiger Eigenschaften kann von Region und Land abhängig sein.

 

⁴LG OLED G5 mit 83/77/65/55 Zoll funktioniert nur mit Games oder PC-Eingängen, die 165Hz unterstützen. Läuft mit bis zu 144Hz bei Dolby Vision-Eingängen. 

 

⁵HGiG ist eine freiwillige Gruppe von Unternehmen aus der Game- und TV-Display-Branche, die zusammenarbeiten, um Richtlinien zur Verbesserung des Gaming-Erlebnisses für Verbraucher in HDR festzulegen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Unterstützung für HGiG kann abhängig vom Land variieren.

 

⁶VRR reicht von 60Hz bis 165Hz und ist eine zertifizierte Spezifikation von HDMI 2.1. Die tatsächliche Leistung kann je nach Einstellung, Netzwerkverbindung und Nutzungsumgebung variieren.

 

⁷Die Unterstützung des Gaming Portals kann abhängig vom Land variieren. 

  Die Unterstützung von Cloud-Gaming-Services und Games im Gaming Portal kann abhängig vom Land variieren. 

  Für bestimmte Gaming-Services sind möglicherweise ein Abo und ein Gamepad erforderlich.

 

⁸clearMR ist ein Zertifizierungsprogramm der VESA zur Bewertung der Bewegungsunschärfe von Bildschirmen. 

  Die Unterstützung dieser Funktion kann je nach Modell variieren. ClearMR 10000: Zertifiziert für LG OLED G5(83, 77, 65, 55 Zoll). 

  ClearMR 9000: Zertifiziert für LG OLED M5 (83, 77, 65 Zoll), LG OLED G5 (48 Zoll), LG OLED C5.

 

⁹4K 144Hz bezieht sich auf den LG OLED M5 mit 83/77/65 Zoll. 144Hz funktioniert nur mit Games oder PC-Eingängen, die 144Hz unterstützen.

  LG OLED M5 97-Zoll unterstützt 120Hz. 

  144Hz ist die maximale Frequenz basierend auf der variablen Bildwiederholrate (VRR). 

  Wireless LG OLED TV bezieht sich auf die Konnektivität zwischen der Zero Connect Box und dem Bildschirm.

  Die Platzierung der Zero Connect Box in einem Schrank kann je nach Material und Dicke des Schranks zu Signalstörungen führen. 

  Die Zero Connect Box sollte tiefer als der Wireless-Empfänger des Fernsehers installiert werden. 

  Geräte müssen per Kabel an die Zero Connect Box angeschlossen werden. 

  Anschluss des Netzkabels sowohl an den Fernseher als auch an die Zero Connect Box erforderlich.

  True Wireless basiert auf der NVIDIA® G-SYNC® Compatible Validierung zur Reduzierung von Stottern, kurzer Eingangsverzögerung und flimmerfreier Leistung.

 

¹⁰Nvidia G-Sync- und AMD FreeSync-Validierung basierend auf kurzer Eingangsverzögerung, Reduzierung von Stottern und flimmerfreier Leistung.

 

11Separates Abonnement erforderlich. Angebote können je nach Mitgliedschaftsplan variieren.

 

12Nur für die Serien LG OLED M5, G5 und C5 (einschließlich C5E, C5Z, CS5) und QNED9M erhältlich.