About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Edles Wohnzimmer in einem Penthouse-Apartment. Wunderschöne Stadtlandschaft, die vor dem Fenster sichtbar ist. Ein Mann sitzt auf der Couch und sieht sich Inhalte auf dem an der Wand befestigten Fernseher an.

Welcher Fernseher passt am besten zu deinem Lifestyle?

Egal, welcher Lifestyle, es gibt LG TVs extra für dich. Von qualitativ hochwertigen Inhalten wie Cinema, Gaming und Sport bis zum perfekten Designer-Gerät, finde den perfekten LG TV für deine Wünsche.

Welcher Fernseher eignet sich ideal zum Anschauen von Spielfilmen?

Spannende Stunts, hochintensive Momente und reiche Emotionen, die in Nahaufnahmen festgehalten werden – das sind Details, die man beim Anschauen eines Films nicht verpassen darf. Für ein ultimatives Eintauchen muss jedes Element mit höchster Präzision gerendert werden. Die HDR-Technologie ermöglicht eine verbesserte Farbtiefe und eine verbesserte Kontrastkontrolle.¹

Was ist HDR?

HDR (High Dynamic Range) ist ein Technologiestandard, der ein breiteres Spektrum an Kontrasten und Farbexpression ermöglicht. Bei HDR-unterstützten Inhalten kann jeder Frame heller und lebendiger sein. Dolby Vision™ gilt als der höchste HDR-Standard, der über 68 Milliarden Farben mit einer maximalen Helligkeit von 10.000 Nits ausdrücken kann. Die dynamischen Metadaten bieten auch szenenspezifische optimierte Farbe und Helligkeit für ein Seherlebnis wie im Kino.

Szene eines Astronauten, der von einer Explosion wegläuft, die halbiert ist. Auf einer Seite sind die Farben und der Kontrast stumpf, dies ist mit SDR gekennzeichnet. Auf der anderen Seite sind sie scharf und lebendig, dies ist mit HDR gekennzeichnet.

Was ist an Fernsehern mit Dolby Vision™ so besonders?

Mit einem Fernseher mit Dolby Vision™-Unterstützung kannst du Inhalte genießen, die in Dolby Vision™ von Netflix, Apple TV und mehr gemastert wurden. Dolby Vision™ verfügt über einen Farbbereich von 68 Milliarden, der Farbbänder verhindert und eine präzisere Helligkeitssteuerung und Farbexpression ermöglicht. Genieße Kinoqualität auch außerhalb des Kinos.¹ ²

Wohnzimmer mit an der Wand befestigten LG TV. Im Fernsehen ist ein Film, die Farben, die Klarheit und der Kontrast sind unglaublich. Das Dolby Vision Logo ist ebenfalls sichtbar.

Warum eignen sich LG TVs so gut zum Anschauen von Spielfilmen?

Dolby Vision™ erweckt Filme in deinem Heimkino zum Leben. Der FILMMAKER Mode mit Umgebungslichtkompensation passt sich an die Umgebungsbeleuchtung an, um eine Bildqualität zu bieten, die den höchsten Standards des Filmemachers entspricht. Dolby Atmos liefert Surround-Klang und gibt dir das Gefühl, im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen. Und mit LG True Wireless TVs kannst du endlich dein kabelloses Traumkino-Setup aufbauen und 4K 144Hz visuell verlustfreie Qualität bequem zu Hause genießen.¹ ³ ⁴ ⁵ ⁷ ⁸

Vervollständige dein Cinema-Setup mit LG True Wireless TVs

Halte deinen Raum frei von Kabelverwirrungen. Kreiere dein ideales Film-Setup für ultimative Cinema-Immersion. ⁷ ⁸

Elegantes High-End-Wohnzimmer in einem Hochhaus-Apartment. LG True Wireless TV und Soundbar sind an der Wand befestigt. Ein Film wird auf dem Fernsehbildschirm abgespielt. Es sind keine Drähte in Sicht. Die Zero Connect Box ist unter einem Beistelltisch versteckt.

Elegantes High-End-Wohnzimmer in einem Hochhaus-Apartment. LG True Wireless TV und Soundbar sind an der Wand befestigt. Ein Film wird auf dem Fernsehbildschirm abgespielt. Es sind keine Drähte in Sicht. Die Zero Connect Box ist unter einem Beistelltisch versteckt.

Der weltweit erste und einzige True Wireless TV mit LG OLED G5 Bildqualität

Weltweit erster True Wireless TV mit Video- und Audioübertragung in 4K 144Hz

Erlebe visuell verlustfreie 4K-Klarheit, selbst wenn du drahtlos schaust. Unsere True Wireless-Technologie mit 4K 144Hz Video- und Audioübertragung stellt sicher, dass es keine großen Kompromisse bei der visuellen Qualität gibt.⁷ ⁸

LG Wireless TV mit LG Soundbar in einem Premium-Heimkino. Auf dem Bildschirm wird ein Film angezeigt.

Top-Filmemacher entscheiden sich für LG OLED

LG OLED trifft einige der höchsten Cinema-Standards. Erfahre, warum renommierte Branchenexperten persönlich die Innovationskraft und Qualität von LG OLED bevorzugen.

Interview von Regisseur Sean Baker. Sein Zitat wird hervorgehoben. Die Schwarztöne sind reichhaltig. Insgesamt ist es nur ein unglaubliches Bild. Interview mit der Kamerafrau Natasha Braier. Ihr Zitat ist hervorgehoben: Hauptsächlich weil LG OLED die Farben wiedergibt, die ich beabsichtigt habe, mit einem satten Spektrum. Interview mit dem Kameramann Walter Volpatto. Sein Zitat ist hervorgehoben: Dadurch können die detaillierte Farbwiedergabe und der Kontrast so erhalten bleiben, wie es von dem Ersteller beabsichtigt war.

Interview von Regisseur Sean Baker. Sein Zitat wird hervorgehoben. Die Schwarztöne sind reichhaltig. Insgesamt ist es nur ein unglaubliches Bild. Interview mit der Kamerafrau Natasha Braier. Ihr Zitat ist hervorgehoben: Hauptsächlich weil LG OLED die Farben wiedergibt, die ich beabsichtigt habe, mit einem satten Spektrum. Interview mit dem Kameramann Walter Volpatto. Sein Zitat ist hervorgehoben: Dadurch können die detaillierte Farbwiedergabe und der Kontrast so erhalten bleiben, wie es von dem Ersteller beabsichtigt war.

Entdecke Fernseher zum Anschauen von Spielfilmen und finde den für dich am besten geeigneten

Vergleiche ganz einfach die einzelnen Eigenschaften miteinander, damit du dich für den zu dir am besten passenden Fernseher entscheiden kannst.¹ ⁶

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5OLED C5
LG OLED M5 Produktbild
OLED M5 (Bester Wireless TV für Filme)
LG OLED G5 Produktbild
OLED G5
LG OLED C5 Produktbild
OLED C5
True WirelessTrue wireless --
BildschirmLG SIGNATURE OLED (97 Zoll) LG OLED evo (83, 77, 65 Zoll)LG OLED evoLG OLED evo
GrößeBis zu 97 Zoll (97, 83, 77, 65 Zoll)Bis zu 97 Zoll (97, 83, 77, 65, 55, 48 Zoll)Bis zu 83 Zoll (83, 77, 65, 55, 48, 42 Zoll)
Prozessoralpha 11 AI-Prozessor Gen2alpha 11 AI-Prozessor Gen2alpha 9 AI-Prozessor Gen8
AI Brightness ControlBrightness Booster Ultimate (83, 77, 65 Zoll)Brightness Booster Ultimate (83, 77, 65, 55 Zoll)Brightness Booster (83, 77, 65, 55 Zoll)
AI PictureAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro
FarbePerfektes Schwarz, perfekte FarbePerfektes Schwarz, perfekte FarbePerfektes Schwarz, perfekte Farbe
HDRDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 Pro
FILMMAKER MODE™FILMMAKER MODEFILMMAKER MODEFILMMAKER MODE
AI SoundAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Object Remastering, Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch), AI Voice Remastering, Dynamic Sound Booster
Dolby SoundDolby AtmosDolby AtmosDolby Atmos
Mehr erfahrenMehr erfahrenMehr erfahren

Tipps zur cleveren Auswahl deines Fernsehers

Welcher Fernseher welcher Größe passt zu deinem Raum? >

 

Was bedeutet „TV-Bild hoher Qualität“? >

 

Was können AI TVs besser als Smart TVs? >

 

Entdecke alle TV-Einkaufsführer >

¹Eigenschaften können je nach Modell und Bildschirmgröße variieren. Auf jeder Produktseite findest du detaillierte Spezifikationen.

 

²Dieses Ergebnis stellt keine Befürwortung von LGE oder seinen Produkten dar. Besuche https://www.tomsguide.com/ für mehr Details.

 

³Bildschirmdarstellungen simuliert.

 

⁴LG OLED-Modelle unterstützen Dolby Vision™, HDR10 und HLG. LG QNED-Modelle unterstützen HDR10 und HLG.

 

⁵Ambient FILMMAKER MODE ist eine Marke von UHD Alliance, Inc. 

 Ambient FILMMAKER MODE mit Dolby Vision wird unterstützt. 

 Ambient FILMMAKER MODE startet automatisch auf AppleTV+ und in der Video-App von Amazon Prime.

 

⁶Die Unterstützung einiger Eigenschaften kann von Region und Land abhängig sein.

 

⁷4K 144Hz bezieht sich auf den LG OLED M5 mit 83/77/65 Zoll. 144Hz funktioniert nur mit Games oder PC-Eingängen, die 144Hz unterstützen.

  LG OLED M5 97-Zoll unterstützt 120Hz. 

  144Hz ist die maximale Frequenz basierend auf der variablen Bildwiederholrate (VRR). 

  Wireless LG OLED TV bezieht sich auf die Konnektivität zwischen der Zero Connect Box und dem Bildschirm.

  Die Platzierung der Zero Connect Box in einem Schrank kann je nach Material und Dicke des Schranks zu Signalstörungen führen. 

  Die Zero Connect Box sollte tiefer als der Wireless-Empfänger des Fernsehers installiert werden. 

  Geräte müssen per Kabel an die Zero Connect Box angeschlossen werden. 

  Anschluss des Netzkabels sowohl an den Fernseher als auch an die Zero Connect Box erforderlich. 

  True Wireless basiert auf der NVIDIA® G-SYNC® Compatible Validierung zur Reduzierung von Stottern, kurzer Eingangsverzögerung und flimmerfreier Leistung.

 

⁸Weltneuheit im Vergleich zu herkömmlichen Fernsehgeräten mit Tuner für Rundfunkübertragungen.

  Visuell verlustfrei aus internen Testergebnissen nach ISO/IEC 29170-2, wobei die tatsächliche Leistung von Einstellungen, Umgebungsbedingungen und Nutzung abhängt. 