                Tu opinión se premia

Paso 1. Compra

 

Compra un modelo de televisor seleccionado en LG.com, llévate una tarjeta VISA con saldo de $400.000, $500.000 o $600.000 según el modelo. El listado lo encontrarás al final de esta página y además encontrarás en la información del producto que está señalado con letras rojas el monto del regalo del producto.

 

Fecha válida de compra: Del 03 de octubre del 2025 al 03 de noviembre del 2025 o hasta agotar stock de tarjetas VISA

Paso 2. Escribe una reseña

 

Escribe una reseña para el modelo del televisor que compraste en lg.com/cl. Recuerda escribirla con el mismo mail con el que realizaste la compra y tomarle una foto o captura de pantalla porque te lo pediremos como prueba. Esta reseña será validada por el equipo de LG ya que debe ser verídica y cumplir con los requisitos que está en los Términos y Condiciones.

 

Fecha máxima para escribir la reseña: Hasta el 17 de noviembre

Paso 3.Rellena el formulario

 

Completa el formulario en este link con tu  nombre, mail (el mismo de la compra) y fotos del comprobante de compra y de la  reseña generada.

 

Fecha máxima para rellenar el formulario: Hasta el 17 de noviembre

 

¿Qué es el comprobante de compra?: El mail de confirmación de tu orden donde se vea claramente el Nro de la orden.

 

¡ATENCIÓN!

 

TENEMOS UN STOCK LIMITADO DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, POR LO QUE TE RECOMENDAMOS COMPRAR, GENERAR LA RESEÑA Y LLENAR EL FORMULARIO LO ANTES POSIBLE

Paso 4. Esperar

 

¿En cuánto tiempo llegará la tarjeta electrónica VISA? Tenemos hasta 30 días después de completado el formulario para verificar los datos y coordinar con nuestro proveedor para que llegue tu tarjeta a tu correo electrónico.

Paso 5. Activar tu Tarjeta VISA

 

¿Qué es una tarjeta electrónica?: Esta es una tarjeta que tiene un saldo para que puedas usarlo pagando a través de tu celular en todos los locales que acepten pago con celular y con tarjeta VISA. 

 

¿Cómo agrego la tarjeta electrónica a mi celular?: Tienes que primero activar la tarjeta desde el link que se te envió por correo. Luego abrir en tu celular la aplicación de “Wallet” o “Billetera” y agregar los números e información que te pide.

 

¿Cómo pago con mi celular?: En los comercios pregunta si puedes pagar con el celular, luego abres la aplicación “Wallet” o “Billetera” en tu celular y lo acercas al POS para confirmar el pago. El celular te preguntará por tu contraseña o reconocimiento facial y se confirmará la compra.

 

 

