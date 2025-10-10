We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Paso 1. Compra
Compra un modelo de televisor seleccionado en LG.com, llévate una tarjeta VISA con saldo de $400.000, $500.000 o $600.000 según el modelo. El listado lo encontrarás al final de esta página y además encontrarás en la información del producto que está señalado con letras rojas el monto del regalo del producto.
Fecha válida de compra: Del 03 de octubre del 2025 al 03 de noviembre del 2025 o hasta agotar stock de tarjetas VISA