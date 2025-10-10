En Santiago de Chile, 2 de octubre de 2025:

PRIMERO. Antecedentes.

LG Electronics Inc. Chile Ltda., rol único tributario N° 76.014.610-2, con domicilio en Rosario Norte N° 407, piso 10, comuna de Las Condes, (en adelante “LG Chile” o el “Organizador”), representada legalmente por don Chang Wook Yuh, cédula nacional de identidad N° 28.335.550-0, realizará una promoción bajo los términos y condiciones que se describen en el presente documento.

SEGUNDO. Descripción de la promoción.

LG Chile, dentro de sus planes de marketing, promoción y publicidad, realizará una promoción en virtud de la cual quienes compren determinados modelos de televisores (en adelante, los “Clientes” o “Participantes”) a través del sitio web https://www.lg.com/cl/ dentro del plazo de vigencia señalado en la Cláusula Tercera y, además, cumplan los requisitos que se indican en estas bases, podrán obtener una tarjeta electrónica VISA (en adelante, la “Tarjeta VISA”) por una cantidad de dinero equivalente a la previamente determinada según el tipo de producto. Las características y condiciones de uso de esta Tarjeta Visa se especifican en la Cláusula Octava de estas bases.

Para estos efectos, en el sitio web oficial https://www.lg.com/cl/ ciertos modelos de televisores se encontrarán identificados mediante leyendas distintivas que consignarán un monto expresado en pesos chilenos. Las Tarjetas Visa por un equivalente a los montos indicados constituirán los premios objeto de la presente promoción, cuya adjudicación quedará sujeta al íntegro y oportuno cumplimiento de las condiciones establecidas en estas bases.

TERCERO. Periodo de vigencia.

Podrán participar en la presente promoción quienes adquieran los productos objeto de la misma a partir del 3 de octubre de 2025 y hasta el 3 de noviembre de 2025, ambos días inclusive, o hasta agotar el monto máximo a repartir señalado en la Cláusula Séptima de estas bases, lo que ocurra primero.

CUARTO. Mecánica y requisitos de la promoción.

Para participar válidamente en la presente promoción y obtener la Tarjeta VISA correspondiente a su compra, los Participantes deberán cumplir con los siguientes pasos:

1) Proceso de compra: El Participante deberá adquirir uno de los productos incluidos en la promoción durante el plazo de vigencia indicado en la Cláusula Tercera de estas bases. Para ello, debe seleccionar en la página web www.lg.com/cl el producto identificado con la leyenda distintiva, la que indicará el monto equivalente al premio que contendrá la Tarjeta VISA. Luego, el Participante deberá completar el proceso de compra y proceder al pago del producto respectivo.

Una vez confirmada la compra, LG Chile procederá al despacho del producto al domicilio indicado por el Cliente al momento de realizar la compra. Para el proceso de compra y despacho rigen íntegramente los términos y condiciones disponibles en https://www.lg.com/cl/sales-privacy-policy/, salvo en cuanto aparezcan modificados por las presentes bases.

2) Reseña: Una vez recibido el producto y hasta el 17 de noviembre de 2025, el Participante deberá publicar una reseña del mismo en la página web www.lg.com/cl. Esta reseña se podrá realizar tanto como usuario registrado como en calidad de invitado.

La reseña debe cumplir con los siguientes requisitos:

· Debe realizarse en la página correspondiente al producto comprado. No se estimarán válidas para participar en la promoción las reseñas realizadas en productos que no sean aquellos comprados por el Participante.

· La reseña deberá ser original y redactada por el Participante, sin copiar ni reproducir contenido existente de otras reseñas realizadas en el sitio web www.lg.com/cl.

· No pueden contener lenguaje ofensivo, injurioso, discriminatorio, amenazante o que versen sobre materias ajenas al producto evaluado. Con todo, lo anterior no implica la exclusión de reseñas de carácter negativo respecto del producto, las cuales serán igualmente admitidas siempre que se formulen en términos respetuosos y pertinentes.

3) Formulario: Una vez publicada la reseña y hasta el 17 de noviembre de 2025, el Participante deberá completar un formulario de Google habilitado para tales efectos, en el cual deberá proporcionar la información requerida y adjuntar una fotografía o captura de pantalla que acredite la publicación de dicha reseña.

Habiéndose cumplido todos los pasos anteriormente señalados, el Cliente quedará habilitado para recibir el premio asociado a la compra del producto. Para estos efectos, una vez vencido el plazo para publicar la reseña y completar el formulario, LG Chile verificará el cumplimiento de los requisitos de participación y, de resultar satisfactoria dicha verificación, procederá al envío de la tarjeta electrónica VISA por el monto correspondiente al correo electrónico registrado por el Participante.

El Participante deberá utilizar los mismos datos (nombre, cédula de identidad, correo electrónico, número de boleta, etc.) al momento de la compra, en la reseña y en el formulario. No se considerarán participaciones válidas aquellas que en las que no exista correspondencia en la persona del Participante en la compra, reseña y formulario y aquellas en las que se utilice información no fidedigna.

Se deja expresa constancia de que el correcto señalamiento de todos los datos solicitados al momento de comprar el producto, publicar la reseña, llenar el formulario y cualquier otra gestión relacionada es de exclusiva responsabilidad del participante. En consecuencia, LG Chile no se hace responsable en el evento de que el Participante no pueda obtener o utilizar la Tarjeta Visa producto de haber cometido un error al momento de entregar la información requerida.

Es un requisito indispensable para participar en la promoción que los antecedentes, información y respuestas entregadas sean reales y válidas.

QUINTO. Quiénes pueden participar.

Podrán participar del concurso todas aquellas personas naturales que residan en la República de Chile, con cédula nacional de identidad vigente o pasaporte chileno al día con chip integrado y que cumplan con los requisitos indicados en la Cláusula Cuarta de este instrumento.

La participación de los interesados en el presente concurso implica el total conocimiento, comprensión y aceptación de las presentes bases, las cuales se encontrarán a disposición del público general, durante la vigencia del concurso, en la página web www.lg.com/cl.

SEXTO. Exclusiones.

No podrán participar de este concurso, ni ser ganadores de los premios:

a) Personas jurídicas.

b) Personas cuyo domicilio se encuentre fuera del territorio nacional.

c) Personal de LG Chile y de las sociedades o empresas vinculadas con ésta.

d) Empleados de agencias de promoción y demás personas que el LG Chile contrate para proveer cualquier producto o cualquier servicio relacionado con la Promoción .

e) Menores 18 años.

No serán válidas aquellas participaciones y reseñas que sean realizadas mediante el uso de algún sistema informático fraudulento y/o automatizado. En tales circunstancias, LG Chile tendrá la facultad de determinar la existencia de dicha circunstancia y excluir a los participantes responsables.

Quedarán excluidos de la promoción los Participantes cuyas reseñas contengan lenguaje ofensivo, injurioso, discriminatorio, amenazante o que versen sobre materias ajenas al producto evaluado.

Se deja constancia de que cada Participante sólo puede obtener un máximo de una Tarjeta VISA por producto, cualquiera sea el número de unidades que haya adquirido o el número de reseñas que haya realizado.

Atendido a que la presente promoción se ofrece exclusivamente y con carácter accesorio a la compra de productos determinados, en caso de que el participante haga uso del derecho a retracto contemplado en la Ley Nº 19.496 o de cualquier otro derecho que implique dejar sin efecto la compra realizada quedará por esa sola circunstancia impedido de seguir participando en la promoción, por lo que no recibirá la Tarjeta Visa indicada pese a haber cumplido con las condiciones señaladas en estas bases.

SÉPTIMO. Stock total.

La presente promoción contempla un total de $48.700.000 (cuarenta y ocho millones setecientos mil pesos chilenos) a repartir entre los Participantes que cumplan con los requisitos y condiciones establecidas en las presentes bases. Una vez asignado dicho stock en base a las compras realizadas que puedan participar, la presente promoción quedará concluida.

OCTAVO. Descripción y condiciones del premio.

El premio a entregar a cada ganador consistirá en una (1) tarjeta electrónica VISA, cuyo monto variará según el producto adquirido y lo indicado en la respectiva leyenda. Dicha entrega de la tarjeta se realizará en un máximo de 30 días después de haberse realizado la reseña, conforme a lo estipulado en la cláusula Cuarta.

La Tarjeta VISA a entregar consiste en una tarjeta virtual o E-Card, la cual puede ser utilizada por un dispositivo electrónico compatible en los comercios que acepten este medio de pago. La Tarjeta VISA no puede ser canjeada o utilizada para obtener dinero en efectivo.

La Tarjeta VISA solo podrá ser utilizada dentro del territorio de la República de Chile.

Se deja expresa constancia de que, para el uso de la Tarjeta VISA, el Participante deberá contar en su dispositivo móvil con la tecnología compatible para agregar tarjetas virtuales, a través de Google Wallet, Apple Wallet/Apple Pay. Asimismo, el comercio en el que se utilice la tarjeta deberá aceptar pagos mediante estos medios digitales.

El plazo de vigencia de la Tarjeta VISA es de seis meses desde su activación.

El uso y vigencia de la Tarjeta VISA se regirá íntegramente por los términos y condiciones propuestos por el emisor, de manera tal que LG Chile no tiene responsabilidad alguna ante cualquier restricción, limitación o hecho que dificulte o impida su uso, sea totalmente o respecto de comercios o bienes determinados.

Se deja constancia de que, por motivos operativos propios de estos medios de pago, el balance o saldo de la tarjeta puede aparecer expresado en dólares de Estados Unidos de América, calculado según el tipo de cambio previsto por el operador. Sin perjuicio de lo anterior, en todo caso el monto del premio será equivalente al ofrecido en la respectiva leyenda.

El premio no incluye: cargos, gastos, impuestos o costos adicionales en que incurran los ganadores con motivo de su participación, aceptación y uso del premio, los que serán de su exclusiva responsabilidad y cuenta del Participante.

NOVENO. Uso de la información.

Los Participantes aceptan compartir información personal durante su inscripción al concurso, la cual LG Chile no difundirá en otros medios no detallados dentro de estas bases. Dicha información podrá ser usada única y exclusivamente para el envío de publicidad de productos LG Electronics.

DÉCIMO. Declaraciones.

El Organizador no se responsabiliza por ningún daño (personal o material), perjuicio o pérdida (directa, indirecta y/o consecuente) que pudieran sufrirlos Participantes y/o terceros, con motivo o en ocasión de su participación y/o utilización de la Tarjeta VISA.

El Participante ganador exime expresamente al Organizador de toda responsabilidad ocasionada por cualquier daño o perjuicio sufrido, proveniente del caso fortuito o de fuerza mayor, hechos de terceros y/o cualquier responsabilidad que no resultare imputable al Organizador en forma directa.

UNDÉCIMO. Aceptación y conocimiento de las Bases.

La mera participación en la promoción o su respectiva inscripción a este implica la total e irrestricta aceptación, autorización y conocimiento de estas Bases y de todas sus condiciones. Asimismo, la participación implica el reconocimiento de las decisiones que el Organizador tome con relación a la promoción como de carácter definitivo e inapelable toda vez que las mismas sean debidamente comunicadas, no resulten abusivas ni infundadas, no perjudiquen dolosamente el derecho de los Participantes, se ajusten al régimen legal vigente y hayan sido comunicadas a los Participantes.

DUODÉCIMO. Autorización de uso de imagen.

Todos quienes participen en la presente promoción autorizan al Organizador a utilizar y/o difundir su nombre, imágenes personales, vídeo compartidos y/o voces en las redes sociales oficiales de la marca (X, Linkedin, Youtube, Facebook, Tik Tok e Instagram) y a efectuar la publicidad por los medios y formas que resulten más convenientes sin derecho a la compensación y/o retribución alguna hasta transcurridos 12 (doce) meses contados de la finalización del concurso.

Por la presente autorización, los ganadores no recibirán contraprestación alguna, sea en dinero o especie, distinta del premio adjudicado. El o los ganadores no podrán reclamar exclusividad, ni derechos para exhibición de su nombre e imagen.



DECIMOTERCERO. Modificación de las bases y suspensión de la promoción.

El Organizador se reserva el derecho a establecer y pronunciarse sobre aquellas situaciones o circunstancias que no estén expresamente previstas en las Bases, reservándose asimismo el derecho de poner término, suspender o modificar la promoción cuando por circunstancias imprevisibles, ajenas a la voluntad del Organizador y que escapen razonablemente de su control no resulte posible darle cumplimiento en los términos señalados en estas bases. Dicha terminación, suspensión o modificación será oportuna y debidamente comunicada a los Participantes a través de la página web de LG Chile.