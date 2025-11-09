About Cookies on This Site

Aire acondicionado split LG DUALCOOL Pro 12,000 BTU/h Calor y frío

Aire acondicionado split LG DUALCOOL Pro 12,000 BTU/h Calor y frío

Aire acondicionado split LG DUALCOOL Pro 12,000 BTU/h Calor y frío

W12TI
Aire acondicionado split LG DUALCOOL Pro 12,000 BTU/h Calor y frío
LG Aire acondicionado split LG DUALCOOL Pro 12,000 BTU/h Calor y frío, W12TI
Vista frontal del Aire acondicionado split LG DUALCOOL Pro 12,000 BTU/h Calor y frío W12TI
LG Aire acondicionado split LG DUALCOOL Pro 12,000 BTU/h Calor y frío, W12TI
LG Aire acondicionado split LG DUALCOOL Pro 12,000 BTU/h Calor y frío, W12TI

Funciones principales

  • Enfriamiento y calentamiento rápidos
  • Oscilación automática
  • Temporizador de encendido/apagado de 24 horas
  • Operación de reinicio automático
  • Detección dual
Más

KIT de Instalación Básica del Equipo - Aire
Acondicionado Residencial

INCLUYE

-Filtros de aire

-Base para unidad interior a muro

-Kit de tuberias 3.5 metros

-Aislacion termica para las tuberias

-Cable de conexion unidad interior y exterior 3.5 metros.

-Control remoto

-Manual

-Certificado de garantia

 

NO INCLUYE EN EL KIT DE PRODUCTO

-Rejilla cubre serpentin

-Cable de alimentacion electrica(incluido en instalacion LG)

-Manguera para desague (incluido en instalacion LG)

-Cinta de embarrilar (incluido en instalacion LG)

-Soportes de muro (incluido en instalacion LG)

Limpieza automática

Una limpieza interna que es automática

Seca automáticamente la humedad dentro del aire acondicionado para garantizar que esté siempre limpio.

Dual es mejor

Con solo un clic, podrá acceder a una habitación más fría o más cálida con el modo Jet

Obtén enfriamiento o calentamiento rápido cuando lo necesites con un clic.

El aire acondicionado está funcionando en la pared.

Oscilación automática

Distribuya uniformemente el aire confortable por toda la habitación.

Auto Swing distribuye uniformemente el aire para que sea cómodo en cada rincón de la habitación.

Auto Swing distribuye uniformemente el aire para que sea cómodo en cada rincón de la habitación.

Diagnostico Inteligente

Smart LED te ayuda a obtener respuestas inteligentes

Simplemente llame al servicio de atención al cliente de LG, proporcione el código LED y realice el servicio.

Los ingenieros proporcionarán una solución.

Temporizador de encendido/apagado de 24 horas.

Se pueden configurar hasta 24 horas de tiempo de funcionamiento, para que tu aire acondicionado se encienda y apague cuando quieras.

Operación de reinicio automático

Si se corta la energía, su unidad reanuda su funcionamiento anterior poco después de que se restablezca la energía.

*La imagen de visualización del control remoto puede cambiar sin previo aviso.

El modo Sleep te mantiene cómodo

Experimente el cómodo ambiente para dormir.

Noches tranquilas con luz apagada

Disfrute de un sueño profundo sin la molesta luz del aire acondicionado.

RESUMEN

Imprimir

DIMENSIONES

w12ti

Especificaciones clave

  • GENERAL - Tipo de producto

    Muro Split

Todas las especificaciones

GENERAL

  • Dimensión de la unidad interior (An. x Alt. x Prof. mm)

    811x292x203

  • Peso de la unidad interior (kg)

    8,5

  • Dimensión de la unidad exterior (An. x Alt. x Prof. mm)

    787x290x498

  • Peso de la unidad exterior (kg)

    22,0

  • Tipo de producto

    Muro Split

  • Tensión nominal de entrada (V, Hz)

    220 ~ 240, 50

  • Tipo de refrigerante

    R32

  • Capacidad de refrigeración (BTU/h)

    11 601

  • Consumo de potencia de refrigeración (W)

    1 046

  • Capacidad de calefacción máx. (W)

    3 800

  • Capacidad nominal de calefacción (BTU/h)

    11 772

  • Potencia nominal de consumo de calefacción (W)

    930

  • Tipo de HVAC

    Bomba de Calor

  • Tipo de Producto II

    Inverter

  • Nivel de sonido (enfriamiento) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    44 / 42 / 37 / 33 / 30

  • Nivel de sonido (calefacción) SH/H/M/L/SL(dB(A))

    42 / 40 / 36 / 32 / 30

CONFORT

  • Reserva encendido/apagado (24 horas)

  • Control remoto

  • Diagnóstico inteligente

  • Reinicio automático

  • Modo de ventilador

  • Alarma de filtro

  • Switch funcionamiento forzado

  • Detección del cuerpo humano

    N/A

  • Bajo nivel de ruido

  • Reserva

  • Control por voz (dispositivo de terceros)

    N/A

DISEÑO

  • Color (cuerpo)

    Blanco

  • Pantalla

    LED

  • Color (descarga)

    Blanco

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de barras

    8806096176917

CUMPLIMIENTO

  • Mes de lanzamiento (AAAA-MM)

    2023-11

  • Fabricante (importador)

    LG Electronics

  • Nombre del modelo del producto

    W12TI.SCL

  • Tipo de producto y nombre del modelo

    W12TI.SCL

ENFRIAMIENTO

  • 4 vías

    Vertical

  • Control de dirección del flujo de aire (izquierda y derecha)

  • Control de dirección del flujo de aire (arriba y abajo)

  • Aire cómodo

  • Velocidad del ventilador

    5 Pasos

  • Poder de enfriamiento

DESHUMIDIFICACIÓN

  • DESHUMIDIFICACIÓN

  • Sensor de humedad

    N/A

AHORRO DE ENERGÍA

  • Control de energía activo

    N/A

  • Monitoreo de energía

    N/A

  • Ahorro de energía (enfriamiento)

  • ICA (control de amperio I)

    N/A

FILTRO

  • Filtro para alérgenos

    N/A

  • Filtro para micropolvo

    N/A

  • Pre filtro

  • Filtro de polvo ultrafino

    N/A

CALEFACCIÓN

  • Poder de calefacción

HIGIENE

  • Limpieza automática

UNIDAD EXTERIOR

  • Nombre del modelo de la unidad exterior

    S3UW12TZAAA.DXWALCL

