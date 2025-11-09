About Cookies on This Site

Multi Split DUALCOOL, Dual Inverter, Wi-Fi, Frío & Calor 1 x 9000 Btu/hr + 1 x 12000 Btu/hr

Z2MW18SJA2
Funciones principales

  • Compresor con 10 años de Garantía
  • Reduce espacio con 1 sola unidad exterior
  • Micro Filtro que captura y elimina micropartículas de polvo.
  • Funcionamiento Silencioso
Más
RESUMEN

DIMENSIONES

Todas las especificaciones

CONFORT

  • Control remoto

    Si

  • Diagnóstico inteligente

    Si

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Si

UNIDAD INTERIOR

  • Dimensiones del chasis de la unidad interior n.º 1 An x Al x Pr (mm)

    837 × 308 × 189

  • Capacidad de refrigeración del interior n.º 1 (BTU/h)

    9.000 BTU

  • Conexiones de tuberías de gas para interior n.º 1 (mm - pulgadas)

    3/8”

  • Conexiones de tuberías de líquido para interior n.º 1 (mm - pulgadas)

    1/4”

  • Caudal de aire máximo de la unidad interior n.º 1 (m³/min)

    9.2

  • Nombre del modelo interior n.º 1

    DUALCOOL 9.000 BTU - Unidad interior

  • Dimensiones del panel de la unidad interior n.º 1 An x Al x Pr (mm)

    No panel

  • Peso del panel de la unidad interior n.º 1 (kg)

    No panel

  • Peso de la unidad interior n.º 1 (kg)

    8.5

  • Mando a distancia inalámbrico de la unidad interior n.º 1

    Si

  • Conexión Wi-Fi de la unidad interior n.º 1

    Si

  • Dimensiones del chasis de la unidad interior n.º 2 An x Al x Pr (mm)

    837 × 308 × 189

  • Capacidad de refrigeración de la unidad interior n.º 2 (BTU/h)

    12.000 BTU

  • Conexiones de tuberías de gas interior n.º 2 (mm - pulgadas)

    3/8”

  • Conexiones de tuberías de líquido interior n.º 2 (mm - pulgadas)

    1/4”

  • Caudal de aire máximo de la unidad interior n.º 2 (m³/min)

    9.6

  • Nombre del modelo de la unidad interior n.º 2

    DUALCOOL 12.000 BTU - Unidad interior

  • Dimensiones del panel de la unidad interior n.º 2 An x Al x Pr (mm)

    No panel

  • Peso del panel de la unidad interior n.º 2 (kg)

    No panel

  • Peso de la unidad interior n.º 2 (kg)

    8.5

  • Mando a distancia inalámbrico de la unidad interior n.º 2

    Si

  • Conexión Wi-Fi de la unidad interior n.º 2

    Si

UNIDAD EXTERIOR

  • Dimensiones del chasis - Ancho x Alto x Profundidad (mm)

    770 × 545 × 288

  • Rango de corriente de refrigeración (A)

    7.0

  • Rango de potencia de refrigeración (kW)

    0.39~1.89

  • Rango de refrigeración (BTU/h)

    5400~20400

  • Dimensiones externas - Ancho x Alto x Profundidad (mm)

    920 × 588 × 388

  • Rango de calefacción (BTU/h)

    6000~21600

  • Capacidad máxima de mezcla (BTU/h)

    18000

  • Diferencia máxima de nivel entre evaporador y condensador (m)

    15

  • Diferencia máxima de altura entre evaporadores (m)

    7.5

  • Longitud máxima de tubería por línea (m)

    20

  • Peso neto (kg (lb))

    32.6

  • Conexiones de tuberías de gas (diámetro exterior) (mm (pulgadas))

    9.52 (3/8)

  • Conexiones de tuberías de líquido (diámetro exterior) (mm (pulgadas))

    6.35 (1/4)

  • Longitud de tuberías (máx.) (m (pies))

    30

  • Fluido refrigerante

    R32

  • Longitud estándar de tubería por línea (m)

    7.5

