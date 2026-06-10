¿Por qué LG QNED evo Mini LED?

1)*El tamaño máximo de la pantalla puede variar según el modelo y la región.

2)*Los televisores QNED90 de 115/85 pulgadas y QNED85 de 100/86 pulgadas han sido verificados para cumplir con los requisitos de eyesafe® 3.0, un programa desarrollado por eyesafe Inc. y probado por UL Solutions bajo condiciones específicas.

*El rendimiento puede variar según el modelo del producto, la configuración, las condiciones de uso y el entorno.

3)*Las imágenes se han escalado hasta alcanzar una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución original.

4)*QNED evo ofrece una gama de colores más amplia en comparación con QNED.

5)*El volumen de gama de colores (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verificado independientemente por Intertek.

6)*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten la guía electrónica de programación (EPG).

*La disponibilidad puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones tomadas con base en dicha información.

7)*FILMMAKER MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE se inicia automáticamente en Apple TV+ y en la aplicación Amazon Prime Video.

8)*La compatibilidad con ciertos canales de LG varía según la región. Se requiere una cuenta de LG y conexión a internet para los servicios inteligentes. Es necesario aceptar la política de privacidad y los términos de servicio.

9)*Validación AMD FreeSync Premium basada en baja latencia de entrada, reducción de tartamudeo y rendimiento sin parpadeos.

*165 Hz solo funciona con juegos o entradas de PC que admitan 165 Hz.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*En el modo Motion Booster, la resolución puede disminuir para garantizar un rendimiento óptimo.

*Motion Booster 330 ofrece una frecuencia de actualización de hasta 330 Hz con resolución Full HD optimizada para una experiencia de juego ultrasuave.

10)*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para un rendimiento óptimo, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

11)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.

*El mando se vende por separado.