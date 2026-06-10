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Dynamic Color en
Nuestra pantalla más grande Jamás Vista

El LG QNED evo AI Mini LED con Dynamic Color en una pantalla ultragrande se centra en un aficionado con una camiseta roja celebrando, mientras que la escena del estadio abarrotado se revela en un televisor gigante en una sala de estar, destacando la escala realista y los colores vivos en el hogar.

Pequeños puntos de colores forman una figura ondulada que representa la vívida expresión cromática del LG QNED evo y su volumen de color del 100 %.

Pequeños puntos de colores forman una figura ondulada que representa la vívida expresión cromática del LG QNED evo y su volumen de color del 100 %.

¿Por qué LG QNED evo Mini LED?

El color vibrante cobra vida en una pantalla gigante con LG QNED evo. Gracias a Dynamic QNED Color Pro, con certificación de volumen de color del 100%, y Mini LED con Precision Dimming Ultra, que cuenta con más de mil zonas de atenuación, ofrece colores ultra vívidos y detalles controlados con precisión. Diseñado para una visualización en pantallas extragrandes, crea una experiencia potente e inmersiva que te sumerge en cada momento de la acción, desde juegos de ritmo frenético hasta emocionantes eventos deportivos y escenas cinematográficas.

¿Cómo consigue LG QNED evo Mini LED sumergirte aún más en cada escena?

Televisor Ultragrande para una inmersión a gran escala.

El televisor LG QNED evo Ultra Big lleva los deportes, las películas y los juegos a una pantalla enorme donde los colores vivos y la calidad de imagen refinada ofrecen una experiencia inmersiva y detalles nítidos e impactantes.1)

El LG QNED evo AI Mini LED con pantalla ultragrande para una inmersión a gran escala muestra una serie de vívidas escenas cinematográficas de un astronauta en el espacio, un videojuego de combate espacial, una escena de playa al atardecer y un extenso paisaje montañoso, mostrando las muchas maneras en que las personas pueden disfrutar del televisor QNED ultragrande e inmersivo.

Los televisores LG QNED evo cuentan con la certificación Eyesafe RPF 35, verificada por UL, lo que indica que han comprobado su eficacia para reducir la luz azul.

Los televisores LG QNED evo cuentan con la certificación Eyesafe RPF 35, verificada por UL, lo que indica que han comprobado su eficacia para reducir la luz azul.

Certificación UL para baja emisión de luz azul - una imagen ultragrande que resulta cómoda para la vista.2)

AI Super Upscaling ofrece calidad de imagen 4K incluso en una pantalla gigante.

Tu televisor LG AI TV utiliza el Procesamiento Neuronal con IA para reconocer objetos por fotograma y aplicar una optimización basada en objetos para mejorar la calidad a 4K. Además, AI Noise Reduction y lAI Sharpness Enhancer trabajan juntas para refinar los detalles y producir imágenes 4K de aspecto natural para que las disfrutes.3)

El LG QNED evo AI Mini LED con Super Upscaling por IA muestra una escena submarina de una tortuga marina deslizándose sobre corales y peces, mientras la IA mejora cada fotograma hasta 4K, para luego alejar la imagen y revelar a un niño observando de cerca, inmerso en detalles vívidos.

La exclusiva tecnología de LG basada en nanopartículas, que amplía la gama de colores, ofrece un volumen de color del 100% en tu televisor

Disfruta de colores más dinámicos y vibrantes en movimiento gracias a la exclusiva tecnología de gama de colores ampliada basada en nanotecnología de LG, que sustituye a Quantum Dot y mejora la reproducción del color de tu televisor para expresar una variedad de estados de ánimo con Dynamic QNED Color Pro.4)

El LG QNED evo AI Mini LED con Dynamic QNED Color Pro muestra una vívida explosión de salpicaduras de pintura multicolor, donde los rojos, azules, amarillos y verdes irrumpen en la pantalla para demostrar un rico volumen de color del 100 % y detalles vibrantes.

El LG QNED evo AI Mini LED con Dynamic QNED Color Pro muestra una vívida explosión de salpicaduras de pintura multicolor, donde los rojos, azules, amarillos y verdes irrumpen en la pantalla para demostrar un rico volumen de color del 100 % y detalles vibrantes.

Certificación de Volumen de Color del 100%.5)

El LG QNED evo AI Mini LED ilustra la diferencia entre el 70% y el 100% del volumen de color mediante gráficos de color en 3D, junto con una insignia de certificación de Intertek, que destaca un rendimiento más brillante y de espectro completo verificado mediante pruebas independientes.

Mini LED y Precision Dimming Ultra se unen para ofrecer un contraste y un nivel de detalle excepcionales

Mini LED con Precision Dimming Ultra utiliza miles de zonas de atenuación para ofrecer negros absolutos y luces altas brillantes, creando un fuerte contraste que hace que cada escena resulte más vívida e inmersiva.

El LG QNED evo AI Mini LED con Precision Dimming Ultra muestra una escena de un glaciar iluminado por una aurora boreal, gracias a la tecnología Mini LED con Precision Dimming Ultra, que ofrece negros más profundos, un contraste más nítido y una claridad mejorada.

Mini LED con Precision Dimming Ultra

El LG QNED evo AI Mini LED con Precision Dimming Ultra muestra una escena de glaciar iluminada por auroras boreales, al igual que los LED convencionales. En comparación con el Mini LED con Precision Dimming Ultra, los LED convencionales presentan menor detalle, claridad y definición.

LED convencional

El LG QNED evo AI Mini LED con Precision Dimming Ultra muestra un colibrí con una flor en la pantalla, junto a un panel de luces Mini LED finamente espaciadas, lo que ilustra una transición hacia reflejos más brillantes y un contraste más marcado.

*Las especificaciones de los Mini LED y las zonas de atenuación pueden variar según el tamaño, el modelo y la región.

*Las imágenes mostradas son simuladas con fines ilustrativos.

Vive una emocionante experiencia deportiva que hará que cada partido sea aún más memorable

Recibe pronósticos deportivos con Sports Forecast de AI Concierge

La IA analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecer predicciones de juego. Anima con más fuerza y ​​disfruta apoyando a tu equipo con la ayuda de estos análisis generados por IA.6)

LG QNED evo AI Mini LED, que incorpora Sports Forecast por AI Concierge, muestra un partido de fútbol en directo con un panel de IA en pantalla que presenta predicciones, análisis del juego y datos de la liga, sugiriendo cómo la IA analiza el desarrollo del partido para pronosticar los resultados.

TruMotion para un movimiento fluido y nítido en cada escena

Al identificar el género del contenido, la función AI Genre Selection colabora con TruMotion para ajustar los niveles de vibración, creando un movimiento equilibrado y natural en películas, eventos deportivos y otros contenidos.

LG QNED evo AI Mini LED con TruMotion destaca por su suavizado de movimiento en una escena de fútbol con pantalla dividida, contrastando la acción borrosa con TruMotion desactivado y el movimiento nítido y claro con TruMotion activado para enfatizar la claridad en deportes de ritmo rápido.

Mantente al día sobre tus equipos favoritos con Alertas Deportivas

No te pierdas ni un solo momento de la acción. Configura alertas para estar al tanto de los horarios, resultados y momentos clave de tu equipo.

Disfruta de entretenimiento sin fin y auténtica calidad cinematográfica

Imágenes nítidas y fieles a la versión original del creador gracias a Dolby Vision y FILMMAKER Mode

Disfruta del cine tal y como fue concebido. Dolby Vision realza cada detalle y FILMMAKER Mode elimina el procesamiento innecesario para una presentación auténtica, con calidad de estudio.7)

Sonido inmersivo que te rodea con Dolby Atmos

Con Dolby Atmos, el LG QNED llena la habitación con un sonido envolvente que realza la emoción y la inmersión, convirtiendo el entretenimiento diario en una experiencia más cinematográfica.

LG Channels abre un mundo de entretenimiento.

LG Channels te ofrece acceso instantáneo a una amplia gama de contenido en directo y bajo demanda, todo disponible en tu televisor sin necesidad de dispositivos adicionales.8)

Aumenta la emoción cada vez que juegues.

Una experiencia de juego rápida y fluida de hasta 330 Hz que te sumerge de lleno en la acción

Diseñado para juegos de alta velocidad, su rendimiento de 165 Hz con AMD FreeSync Premium y VRR garantiza una experiencia de juego fluida, mientras que Motion Booster mejora la nitidez en las escenas de acción rápida. LG es el primero del mundo en ofrecer compatibilidad con mandos Bluetooth de latencia ultrabaja para un juego más rápido y con mayor capacidad de respuesta.9)

El primer televisor del mundo compatible con controladores Bluetooth de latencia ultrabaja.

Experimenta juegos en la nube de alto rendimiento y latencia ultrabaja gracias a la compatibilidad con controladores Bluetooth de latencia ultrabaja, que reduce el retardo de entrada a menos de 2,5 ms. Disfruta de un control fluido y preciso, similar al de una conexión por cable, incluso al jugar en la nube.10)

Tu centro integral para los videojuegos, LG Gaming Portal

Explora miles de juegos de Xbox, NVIDIA GeForce Now, aplicaciones nativas de webOS y más. Encuentra fácilmente juegos para mando o control remoto e incluso compite con otros jugadores en el Modo Desafío.11)

Descubre QNED evo Mini LED

Compara fácilmente las características una al lado de la otra para elegir el televisor que mejor se adapte a ti.

Table Caption
FeaturesQNED90QNED90QNED85QNED82QNED80
LG QNED evo AI Mini LED QNED90 Ultra Big TV up to 115 inches displaying colorful and vivid visuals on its screen that showcase its picture quality.
El LG QNED evo AI Mini LED QNED90 muestra imágenes coloridas y vívidas en su pantalla, lo que demuestra su calidad de imagen.
LG QNED evo AI Mini LED QNED85 muestra imágenes coloridas y vívidas en su pantalla, lo que demuestra su calidad de imagen.
El LG QNED evo AI Mini LED QNED82 muestra imágenes coloridas y vívidas en su pantalla, lo que demuestra su calidad de imagen.
LG QNED evo AI Mini LED QNED80 displaying colorful and vivid visuals on its screen that showcase its picture quality.
Tamaño115"85”, 75”, 65”, 55”100”, 86”, 75”, 65”, 55”, 50”85”, 75”, 65”, 55”, 50”85”, 75”, 65”, 55”, 50”, 43”
PantallaQNED evo Mini LED 4K / 120HzQNED evo Mini LED 4K / 120HzQNED evo Mini LED 4K / 120HzQNED evo Mini LED 4K / 120HzQNED evo Mini LED 4K / 60Hz
ProcesadorProcesador Alpha 8 AI 4K Gen3Procesador Alpha 8 AI 4K Gen2Procesador Alpha 8 AI 4K Gen3Procesador Alpha 8 AI 4K Gen3Procesador Alpha 7 AI 4K Gen9
ImagenDynamic QNED Color Pro, 100% Color Volume, AI Picture Pro(AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro, AI HDR Remastering)Dynamic QNED Color, 100% Color Volume, AI Picture Pro(AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro)Dynamic QNED Color Pro, 100% Color Volume, AI Picture Pro(AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro, AI HDR Remastering)Dynamic QNED Color Pro, 100% Color Volume, AI Picture Pro(AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro, AI HDR Remastering)Dynamic QNED Color Pro, 100% Color Volume, 4K Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping
Mini LEDOOOOO
DimmingPrecision Dimming Ultra Precision Dimming Ultra Precision Dimming Pro (100”), Precision Dimming (86”, 75”, 65”, 55”, 50”)--
AudioAI Sound Pro(11.1.2 canales), AI Object Remastering Pro, DAFC(Dolby Atmos Flex Connect)AI Sound Pro (9.1.2 canales), DAFC (Dolby Atmos Flex Connect)AI Sound Pro (11.1.2 canales), AI Object Remastering Pro, DAFC (Dolby Atmos Flex Connect)AI Sound Pro (11.1.2 canales), AI Object Remastering Pro, DAFC (Dolby Atmos Flex Connect)AI Sound Pro (9.1.2 canales)
Altavoz2,2 canales, 40W2,2 canales, 40W2,2 canales, 40W (100”), 2,0 canales, 20W (86”, 75”, 65”, 55”, 50”)2.0 canales, 20W2.0 canales, 20W
PelículaDolby Vision, Dolby Atoms, FILMMAKER Ambient MODE, HDR10 ProDolby Vision, Dolby Atmos, HDR10 ProDolby Vision, FILMMAKER Ambient MODE, HDR10 ProFILMMAKER Ambient MODE, HDR10 ProFILMMAKER Ambient MODE, HDR10 Pro
JuegoMotion Booster 330, AMD FreeSync Premium, VVR(4K 165Hz), HGiG, ALLM, eARCAMD FreeSync Premium, VVR(4K 144Hz), HGiG, ALLM, eARCMotion Booster 288, AMD FreeSync Premium, VVR(4K 144Hz), HGiG, ALLM, eARCMotion Booster 288, AMD FreeSync Premium, VVR (4K 144Hz), HGiG, ALLM, eARCMotion Booster 120 (excepto 55”)*, VRR(4K 60Hz)*, HGiG, ALLM, eARC
Conectividad*Wi-Fi 5, BT v5.3, HDMI 2.1 4eaWi-Fi 6, BT v5.3, HDMI 2.1 4eaWi-Fi 5, BT v5.3, HDMI 2.1 4eaWi-Fi 5, BT v5.3, HDMI 2.1 3eaWi-Fi 5, BT v5.3, HDMI 2.0 3ea
webOS* (Protegido por LG Shield)AI Magic Remote, AI Voice ID with My Page, AI Concierge, Multi AI Search with Google Gemini & Microsoft Copilot, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard, AI ChatbotAI Magic Remote, AI Voice ID with My Page, AI Concierge, Multi AI Search with Google Gemini & Microsoft Copilot, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard, AI ChatbotAI Magic Remote, AI Voice ID with My Page, AI Concierge, Multi AI Search with Google Gemini & Microsoft Copilot, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard, AI ChatbotAI Magic Remote, AI Voice ID with My Page, AI Concierge, Multi AI Search with Google Gemini & Microsoft Copilot, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard, AI ChatbotAI Magic Remote, AI Voice ID with My Page, AI Concierge, Multi AI Search with Google Gemini & Microsoft Copilot, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard, AI Chatbot
Características adicionalesLG Gallery+, LG Channels*, Gaming Portal, Sport PortalLG Gallery+, LG Channels*, Gaming Portal, Sport PortalLG Gallery+, LG Channels*, Gaming Portal, Sport PortalLG Gallery+, LG Channels*, Gaming Portal, Sport PortalLG Gallery+, LG Channels*, Gaming Portal, Sport Portal
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*Varía según el país

 

Aviso legal

 

*Todas las imágenes son simuladas.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

1)*El tamaño máximo de la pantalla puede variar según el modelo y la región.

 

2)*Los televisores QNED90 de 115/85 pulgadas y QNED85 de 100/86 pulgadas han sido verificados para cumplir con los requisitos de eyesafe® 3.0, un programa desarrollado por eyesafe Inc. y probado por UL Solutions bajo condiciones específicas.

*El rendimiento puede variar según el modelo del producto, la configuración, las condiciones de uso y el entorno.

 

3)*Las imágenes se han escalado hasta alcanzar una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución original.

 

4)*QNED evo ofrece una gama de colores más amplia en comparación con QNED.

 

5)*El volumen de gama de colores (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verificado independientemente por Intertek.

 

6)*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten la guía electrónica de programación (EPG).

*La disponibilidad puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones tomadas con base en dicha información.

 

7)*FILMMAKER MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE se inicia automáticamente en Apple TV+ y en la aplicación Amazon Prime Video.

 

8)*La compatibilidad con ciertos canales de LG varía según la región. Se requiere una cuenta de LG y conexión a internet para los servicios inteligentes. Es necesario aceptar la política de privacidad y los términos de servicio.

 

9)*Validación AMD FreeSync Premium basada en baja latencia de entrada, reducción de tartamudeo y rendimiento sin parpadeos.

*165 Hz solo funciona con juegos o entradas de PC que admitan 165 Hz.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*En el modo Motion Booster, la resolución puede disminuir para garantizar un rendimiento óptimo.

*Motion Booster 330 ofrece una frecuencia de actualización de hasta 330 Hz con resolución Full HD optimizada para una experiencia de juego ultrasuave.

 

10)*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para un rendimiento óptimo, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

 

11)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.

*El mando se vende por separado.