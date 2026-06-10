¿Por qué LG QNED evo Mini LED?

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Dynamic Color en
Nuestra pantalla más grande Jamás Vista
¿Cómo consigue LG QNED evo Mini LED sumergirte aún más en cada escena?
Televisor Ultragrande para una inmersión a gran escala.
El televisor LG QNED evo Ultra Big lleva los deportes, las películas y los juegos a una pantalla enorme donde los colores vivos y la calidad de imagen refinada ofrecen una experiencia inmersiva y detalles nítidos e impactantes.1)
AI Super Upscaling ofrece calidad de imagen 4K incluso en una pantalla gigante.
Tu televisor LG AI TV utiliza el Procesamiento Neuronal con IA para reconocer objetos por fotograma y aplicar una optimización basada en objetos para mejorar la calidad a 4K. Además, AI Noise Reduction y lAI Sharpness Enhancer trabajan juntas para refinar los detalles y producir imágenes 4K de aspecto natural para que las disfrutes.3)
La exclusiva tecnología de LG basada en nanopartículas, que amplía la gama de colores, ofrece un volumen de color del 100% en tu televisor
Disfruta de colores más dinámicos y vibrantes en movimiento gracias a la exclusiva tecnología de gama de colores ampliada basada en nanotecnología de LG, que sustituye a Quantum Dot y mejora la reproducción del color de tu televisor para expresar una variedad de estados de ánimo con Dynamic QNED Color Pro.4)
Certificación de Volumen de Color del 100%.5)
El LG QNED evo AI Mini LED ilustra la diferencia entre el 70% y el 100% del volumen de color mediante gráficos de color en 3D, junto con una insignia de certificación de Intertek, que destaca un rendimiento más brillante y de espectro completo verificado mediante pruebas independientes.
Mini LED y Precision Dimming Ultra se unen para ofrecer un contraste y un nivel de detalle excepcionales
Mini LED con Precision Dimming Ultra utiliza miles de zonas de atenuación para ofrecer negros absolutos y luces altas brillantes, creando un fuerte contraste que hace que cada escena resulte más vívida e inmersiva.
Mini LED con Precision Dimming Ultra
LED convencional
*Las especificaciones de los Mini LED y las zonas de atenuación pueden variar según el tamaño, el modelo y la región.
*Las imágenes mostradas son simuladas con fines ilustrativos.
Vive una emocionante experiencia deportiva que hará que cada partido sea aún más memorable
Recibe pronósticos deportivos con Sports Forecast de AI Concierge
La IA analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecer predicciones de juego. Anima con más fuerza y disfruta apoyando a tu equipo con la ayuda de estos análisis generados por IA.6)
LG QNED evo AI Mini LED, que incorpora Sports Forecast por AI Concierge, muestra un partido de fútbol en directo con un panel de IA en pantalla que presenta predicciones, análisis del juego y datos de la liga, sugiriendo cómo la IA analiza el desarrollo del partido para pronosticar los resultados.
TruMotion para un movimiento fluido y nítido en cada escena
Al identificar el género del contenido, la función AI Genre Selection colabora con TruMotion para ajustar los niveles de vibración, creando un movimiento equilibrado y natural en películas, eventos deportivos y otros contenidos.
LG QNED evo AI Mini LED con TruMotion destaca por su suavizado de movimiento en una escena de fútbol con pantalla dividida, contrastando la acción borrosa con TruMotion desactivado y el movimiento nítido y claro con TruMotion activado para enfatizar la claridad en deportes de ritmo rápido.
Mantente al día sobre tus equipos favoritos con Alertas Deportivas
No te pierdas ni un solo momento de la acción. Configura alertas para estar al tanto de los horarios, resultados y momentos clave de tu equipo.
Disfruta de entretenimiento sin fin y auténtica calidad cinematográfica
Imágenes nítidas y fieles a la versión original del creador gracias a Dolby Vision y FILMMAKER Mode
Disfruta del cine tal y como fue concebido. Dolby Vision realza cada detalle y FILMMAKER Mode elimina el procesamiento innecesario para una presentación auténtica, con calidad de estudio.7)
Sonido inmersivo que te rodea con Dolby Atmos
Con Dolby Atmos, el LG QNED llena la habitación con un sonido envolvente que realza la emoción y la inmersión, convirtiendo el entretenimiento diario en una experiencia más cinematográfica.
LG Channels abre un mundo de entretenimiento.
LG Channels te ofrece acceso instantáneo a una amplia gama de contenido en directo y bajo demanda, todo disponible en tu televisor sin necesidad de dispositivos adicionales.8)
Aumenta la emoción cada vez que juegues.
Una experiencia de juego rápida y fluida de hasta 330 Hz que te sumerge de lleno en la acción
Diseñado para juegos de alta velocidad, su rendimiento de 165 Hz con AMD FreeSync Premium y VRR garantiza una experiencia de juego fluida, mientras que Motion Booster mejora la nitidez en las escenas de acción rápida. LG es el primero del mundo en ofrecer compatibilidad con mandos Bluetooth de latencia ultrabaja para un juego más rápido y con mayor capacidad de respuesta.9)
El primer televisor del mundo compatible con controladores Bluetooth de latencia ultrabaja.
Experimenta juegos en la nube de alto rendimiento y latencia ultrabaja gracias a la compatibilidad con controladores Bluetooth de latencia ultrabaja, que reduce el retardo de entrada a menos de 2,5 ms. Disfruta de un control fluido y preciso, similar al de una conexión por cable, incluso al jugar en la nube.10)
Tu centro integral para los videojuegos, LG Gaming Portal
Explora miles de juegos de Xbox, NVIDIA GeForce Now, aplicaciones nativas de webOS y más. Encuentra fácilmente juegos para mando o control remoto e incluso compite con otros jugadores en el Modo Desafío.11)
Descubre QNED evo Mini LED
Compara fácilmente las características una al lado de la otra para elegir el televisor que mejor se adapte a ti.
*Varía según el país
Aviso legal
*Todas las imágenes son simuladas.
*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.
*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.
*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.
1)*El tamaño máximo de la pantalla puede variar según el modelo y la región.
2)*Los televisores QNED90 de 115/85 pulgadas y QNED85 de 100/86 pulgadas han sido verificados para cumplir con los requisitos de eyesafe® 3.0, un programa desarrollado por eyesafe Inc. y probado por UL Solutions bajo condiciones específicas.
*El rendimiento puede variar según el modelo del producto, la configuración, las condiciones de uso y el entorno.
3)*Las imágenes se han escalado hasta alcanzar una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución original.
4)*QNED evo ofrece una gama de colores más amplia en comparación con QNED.
5)*El volumen de gama de colores (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según lo verificado independientemente por Intertek.
6)*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten la guía electrónica de programación (EPG).
*La disponibilidad puede variar según el país.
*La información proporcionada por AI Concierge es solo para fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume ninguna responsabilidad por las acciones o decisiones tomadas con base en dicha información.
7)*FILMMAKER MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.
*FILMMAKER MODE se inicia automáticamente en Apple TV+ y en la aplicación Amazon Prime Video.
8)*La compatibilidad con ciertos canales de LG varía según la región. Se requiere una cuenta de LG y conexión a internet para los servicios inteligentes. Es necesario aceptar la política de privacidad y los términos de servicio.
9)*Validación AMD FreeSync Premium basada en baja latencia de entrada, reducción de tartamudeo y rendimiento sin parpadeos.
*165 Hz solo funciona con juegos o entradas de PC que admitan 165 Hz.
*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.
*En el modo Motion Booster, la resolución puede disminuir para garantizar un rendimiento óptimo.
*Motion Booster 330 ofrece una frecuencia de actualización de hasta 330 Hz con resolución Full HD optimizada para una experiencia de juego ultrasuave.
10)*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.
*Para un rendimiento óptimo, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.
11)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.
*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.
*El mando se vende por separado.