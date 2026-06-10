1)«*El brillo puede variar en función del modelo, el tamaño de la pantalla y la región de comercialización.

*El brillo máximo es hasta 3,9 veces superior al de los OLED convencionales en una ventana del 3 %, según mediciones internas.

*«Hasta 3,9 veces más brillante» se aplica a los modelos OLED W6 y OLED G6 (excepto el de 97 pulgadas), mientras que «hasta 2,1 veces más brillante» se aplica al modelo OLED G6 de 48 pulgadas; «hasta 3,2 veces más brillante» se aplica a los modelos OLED C6 equipados con Brightness Booster Pro (83/77 pulgadas), mientras que Brightness Booster se aplica a otros tamaños.»

2)*Las pantallas de los televisores OLED de LG han obtenido la certificación Circadian Performance Factor de eyesafe®.

*Las pantallas de los televisores OLED de LG han sido verificadas por UL como Low Blue Light Platinum y Flicker-free.

3)*La pantalla OLED de LG cuenta con la certificación de Intertek que acredita una fidelidad del color del 100 %, medida según el estándar CIE DE2000 con 125 patrones de color.

*El volumen de la gama de colores (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según ha verificado de forma independiente Intertek.

*La pantalla OLED de LG ha sido verificada por UL en cuanto a «Perfect Black» y «Perfect Color», medidos según las normas IDMS 11.5 de reflexión de luz anular.

*El rendimiento real puede variar en función de la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

4)*Las imágenes comparativas son simuladas y tienen únicamente fines ilustrativos.

*La pantalla OLED de LG ha sido certificada por UL por ofrecer niveles de negro ≤0,24 nits hasta 500 lux, según la medición de reflexión con luz anular de la sección 11.5 del IDMS.

*La pantalla OLED de LG ha sido verificada por UL para ofrecer niveles de consistencia del color >99 % hasta 500 lux, según la medición de reflexión de luz anular de la sección 11.5 del IDMS.

*El rendimiento real puede variar en función de la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

5)*Las imágenes comparativas son simuladas y tienen únicamente fines ilustrativos.

*La reflectancia se mide como el valor del componente especular incluido (SCI) a 550 nm, según pruebas independientes realizadas por Intertek.

*Se ha medido que la pantalla OLED de LG tiene una reflectancia inferior al 0,5 % utilizando el método de esfera de muestreo IDMS 11.2.2. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones.

*La certificación Reflection Free Premium se aplica únicamente a los modelos OLED W6 y a los modelos OLED G6 de 83, 77, 65 y 55 pulgadas.

6)*En comparación con el procesador Alpha 9 IA Gen8 de 2025, según una comparación de especificaciones internas.

7)*La medida real es de 9,95 mm y puede variar ligeramente en función de las condiciones de medición.

*La placa de alimentación y los altavoces están perfectamente integrados en la pantalla.

8)*El ajuste real puede variar en función de las condiciones de instalación. Es posible que quede un pequeño espacio entre el televisor y la pared.

*Los requisitos de instalación pueden variar.

9)*Solo funciona con juegos o fuentes de entrada de PC compatibles con 165 Hz.

*Los modelos OLED W6, G6 y C6 son compatibles con 165 Hz; en los modelos OLED G6 (excepto 97"s), se admite 165 Hz, mientras que el modelo de 97" solo admite 120 Hz.

*NVIDIA G-Sync es compatible con las tarjetas gráficas de las series RTX 20, RTX 30, RTX 40 y GTX 16.

10)*Las imágenes comparativas son simuladas y tienen únicamente fines ilustrativos.

*Las pantallas OLED de LG han sido certificadas por Intertek con tiempos de respuesta de 0,1 ms (de gris a gris) y rendimiento para juegos certificado.

*El rendimiento real puede variar en función de la configuración, la conexión de red y el entorno de uso.

11)*Las imágenes comparativas son simuladas y tienen únicamente fines ilustrativos.

*HGiG es un grupo voluntario de empresas de los sectores de los videojuegos y las pantallas de televisión que elabora y publica directrices para mejorar la experiencia de juego en HDR.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*ClearMR es un programa de certificación de desenfoque de movimiento de VESA.

*El rendimiento real puede variar en función de la configuración, las condiciones de la red y el entorno de uso.

12)*Se requiere suscripción. La oferta de servicios puede variar según el plan de suscripción.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6, MRGB95 y MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

13)*En el modo ULL, solo se puede conectar un mando. El funcionamiento de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda utilizar una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

14)*Los televisores OLED de LG han obtenido la certificación DSC de VESA.

15)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.

*El mando se vende por separado.

16)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando