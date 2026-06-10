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Hyper Radiant Color Tech
The Next OLED TV
Hyper Radiant Color Tech es nuestra tecnología OLED de última generación que eleva todos los aspectos de la calidad de imagen a un nivel completamente nuevo. Ofrece un brillo incomparable, Perfect Black y Perfect Color en cualquier condición de iluminación, al tiempo que conserva unas impresionantes imágenes 4K gracias a nuestro mejor Procesador Alpha11 AI Gen3, además de contar con la certificación Reflection-Free Premium, lo que garantiza una calidad de imagen impecable sin reflejos, incluso en una habitación muy iluminada. Disfruta del OLED como nunca antes: observa la diferencia, siente el brillo y descubre un nuevo estándar en visualización.
X3.9 más brillante, con un equilibrio inteligente gracias al procesador Alpha 11 IA más avanzado de LG
Equipado con el procesador Alpha 11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine, esta nueva generación de televisores OLED va más allá del simple aumento de la luminosidad general, ya que ajusta con precisión el brillo en sutiles escalas para ofrecer un brillo máximo hasta 3,9 veces superior, con un control equilibrado que da vida a las escenas con mayor intensidad, energía dinámica y detalles nunca antes vistos.1)
Verificado por UL, Perfect Black y Perfect Color: siempre, tanto en condiciones de oscuridad como de luz intensa
Desde las luminosas imágenes diurnas hasta las sombras más profundas de la noche, incluso los detalles más sutiles siguen siendo visibles, como las estrellas en un auténtico cielo de medianoche. La tecnología Perfect Black conserva una profundidad y una separación absolutas sin pérdida de definición, mientras que Perfect Color ofrece tonos precisos y expresivos. A medida que cambian las condiciones de iluminación en tu hogar, el contraste y el color se mantienen constantes, lo que garantiza una calidad de imagen impecable para el disfrute diario.3)
Perfect Black. Nunca se desvanece. Para Siempre.
LG OLED evo garantiza un Perfect Black en cualquier entorno, ofreciendo el auténtico contraste infinito necesario para que una sola estrella brille con intensidad sobre un fondo de «Perfect Black». Algunos televisores OLED reducen los reflejos dispersando la luz por toda la pantalla, pero esta solución da lugar a niveles de negro irregulares que se difuminan, lo que acaba aplanando la imagen. Cuando las escenas oscuras se desvanecen en un gris difuso, la profundidad desaparece, el realismo se debilita y la inmersión se rompe silenciosamente. Con un Perfect Black que nunca se desvanece, la profundidad y el realismo cobran vida de verdad, sumergiéndote por completo en el momento.4)
*Las imágenes comparativas son simuladas y tienen únicamente fines ilustrativos.
Negro Absoluto como otro personaje de la película
La certificación Reflection-Free Premium garantiza una calidad de imagen impecable, incluso en una habitación luminosa
¿Alguna vez te han distraído los reflejos al ver la televisión, sobre todo en una habitación luminosa? Las pantallas mate antirreflejos convencionales reducen los reflejos dispersando o absorbiendo la luz entrante, lo que puede afectar a los niveles de negro y atenuar los colores. Reflection Free Premium adopta un enfoque diferente: minimiza los reflejos y conserva la transmisión de la luz, lo que permite que la profundidad del negro y la claridad de los colores se mantengan intactas. Incluso en entornos luminosos, los reflejos se reducen sin que la imagen se vea desvanecida, manteniendo los negros intensos, los colores precisos y tu atención donde debe estar: en el contenido, no en la superficie de la pantalla.5)
*Las imágenes comparativas son simuladas y tienen únicamente fines ilustrativos.
Acompaña al trío de detectives y descubre la diferencia que marca Reflection Free Premium
La mejor calidad de imagen 4K con el procesador Alpha 11 AI más avanzado de LG, equipado con un Dual AI Engine
La pantalla OLED de LG, con certificación Reflection Free Premium, minimiza los reflejos y conserva la transmisión de luz para ofrecer negros y colores sin pérdida de calidad, mientras que otros televisores OLED con pantalla mate absorben y dispersan la luz, lo que convierte los negros en grises y distorsiona los colores, especialmente en entornos luminosos.6)
Un televisor muy aclamado, en el que confían expertos de todo el mundo
La mejor TV, lo mejor del CES 2026 según CNN Underscored
"...dio mucha vida a los cuadros impresionistas que conozco bien de cuando trabajaba en el Museo Metropolitano de Arte." (01/2026)
CES 2026 Best in Show by T3
"...top-tier image quality that's brighter than even last year's multi-layer OLED panel tech." (01/2026)
Mejor TV de CES2026 según HDTVTest
"El TV LG OLED evo W6 Wallpaper ha sido galardonado
como Mejor televisor del CES 2026 por HDTVTest, en función de la
calidad general de la imagen, el diseño y la innovación presentados en el CES." (01/2026)
Descubre la gama OLED evo - donde la tecnología Hyper Radiant Color cobra vida
LG OLED evo AI W6
ㆍHyper Radiant Color Tech
ㆍx3,9 más brillante con Brightness Booster Ultra
ㆍNegro perfecto y colores perfectos
ㆍProcesador α11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine
ㆍReflection-Free Premium
LG OLED evo AI G6
ㆍHyper Radiant Color Tech (excepto 97")
ㆍx3,9 más brillante con Brightness Booster Ultra (48": x2,1 más brillante, excepto 97")
ㆍPerfect Black y Perfect Color
ㆍProcesador α11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine
ㆍReflection-Free Premium (excepto 97" y 48")
Diseño de Wallpaper con borde de 9mm
Todo se unifica en un rango de 9 mm. En este diseño exclusivo de Wallpaper, la tecnología de imagen avanzada, la arquitectura True Wireless y la ingeniería de precisión se integran a la perfección en una única y refinada forma. Sin salientes ni cables a la vista, el televisor queda perfectamente pegado a la pared, no eliminando la complejidad, sino conteniéndola. Lo que destaca es la inmensa capacidad que alberga un perfil tan delgado, donde el rendimiento se reduce a su expresión más pura.7)
Diseño Flush-fit Gallery para un aspecto refinado y minimalista
Una pantalla delgada y elegante que se integra con naturalidad en tu espacio, creando un efecto similar al de una galería de arte, sin que se aprecie ningún espacio entre ella y la pared.8)
4K a 165 Hz, NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync garantizan una experiencia de juego ultrafluida y sin tearing
Cuando tu televisor sigue el ritmo de tu juego, todo cambia. La frecuencia de actualización 4K a 165 Hz del OLED evo captura los movimientos rápidos con nitidez, lo que permite una experiencia de juego ágil y con gran capacidad de respuesta a medida que la acción se acelera. La compatibilidad con G-SYNC y AMD FreeSync Premium mantienen el movimiento perfectamente sincronizado, mientras que la frecuencia de refresco variable (VRR) y el retraso de entrada ultrabajo traducen cada comando al instante en la pantalla, lo que hace posible una experiencia de juego rápida y fluida a toda velocidad.9)
ALLM y un tiempo de respuesta certificado de 0,1 ms para disfrutar de juegos con baja latencia y bajo retraso de entrada
Con un tiempo de respuesta casi instantáneo de 0,1 ms, la tecnología OLED convierte cada comando en velocidad pura, acortando la distancia entre el instinto y la acción. El modo ALLM (Auto Low Latency Mode) se activa desde el primer momento, optimizando la latencia para que puedas superar a tus rivales desde el primer instante. La rápida respuesta de los píxeles mantiene las imágenes en rápido movimiento con una nitidez excepcional, lo que te permite seguir a tus objetivos con precisión milimétrica, mientras que el retraso de entrada ultrabajo garantiza que cada movimiento sea impecable y definitivo. En el calor del juego, el OLED responde tan rápido como tú, proporcionándote el dominio, el control y la ventaja letal que necesitas para alzarte con la victoria.10)
*Las imágenes comparativas son simuladas y tienen únicamente fines ilustrativos.
Sigue cada movimiento con nitidez, gracias a la tecnología ClearMR 10000 de primera categoría con certificación VESA
Cuando la acción se desarrolla a gran velocidad, es fundamental no perder de vista los detalles. El LG OLED evo, con certificación ClearMR 10000, minimiza el desenfoque de movimiento entre fotogramas para mantener la nitidez y la legibilidad durante los movimientos rápidos, mientras que HGiG conserva el mapeo de tonos HDR exactamente como lo concibió el creador del juego, manteniendo luces precisas, sombras profundas y colores equilibrados. Juntas, la certificación ClearMR y HGiG garantizan que el movimiento se mantenga nítido y el HDR preciso, de modo que cada escena se muestre exactamente como se pretendía que se viera.11)
*Las imágenes comparativas son simuladas y tienen únicamente fines ilustrativos
El primer servicio de juegos en la nube 4K a 120 Hz con HDR del mundo
Juega a títulos 4K a 120 Hz con HDR en tu televisor, incluso sin necesidad de dispositivos adicionales, gracias a NVIDIA GeForce NOW. Con la arquitectura NVIDIA Blackwell, disfruta de juegos en la nube de alta gama con el rendimiento de la GeForce RTX 5080.12)
El TV LG OLED evo, el primer televisor del mundo con 4K, 120 Hz y HDR para juegos en la nube, muestra Borderlands 4 junto al logotipo de GeForce NOW en la interfaz del televisor, lo que destaca el acceso a los juegos en la nube directamente en la pantalla sin necesidad de un dispositivo adicional.
El primer televisor del mundo compatible con mandos Bluetooth de latencia ultrabaja
Disfruta de juegos en la nube de alto rendimiento y latencia ultrabaja gracias a la compatibilidad con mandos Bluetooth de latencia ultrabaja, que reducen el retraso de entrada a menos de 3 ms. Disfruta de un control fluido y con gran capacidad de respuesta, como si se tratara de una conexión por cable, incluso cuando juegues en la nube.13)
El televisor LG OLED evo con Bluetooth de latencia ultrabaja muestra en pantalla un mando inalámbrico para videojuegos denominado "Razer Wolverine V3 Bluetooth", lo que indica que es compatible con mandos Bluetooth optimizados para una experiencia de juego fluida.
El primer sistema para juegos del mundo con certificación VESA DSC, sin pérdida visual y de baja latencia.
Descubre la tecnología DSC con certificación VESA, que ofrece un nivel de detalle exquisito sin pérdida visual y una velocidad en tiempo real. Disfruta de una experiencia de juego de alta calidad sin retrasos ni artefactos, incluso en juegos de categoría A+++, respaldada por estándares de primer nivel.14)
El televisor LG OLED evo, con tecnología DSC certificada por VESA, ofrece una experiencia de juego sin pérdida de calidad visual y con baja latencia, tal y como se aprecia en una gran pantalla montada en la pared que muestra un juego de acción lleno de vida en un salón iluminado con luces de neón, destacando la fluidez de los movimientos y los detalles en alta resolución.
Encuentra el televisor OLED ideal para ti
|Features
|OLED evo W6
|OLED evo G6
|OLED evo C6
OLED evo W6
OLED evo G6
OLED evo C6
|Dimensiones (diagonal)
|88, 77"
|97”, 83”, 77”, 65”, 55”, 48”
|83”, 77”, 65”, 55”, 48”, 42”
|Pantalla
|OLED evo 4K / 120 Hz
|OLED evo 4K / 120 Hz
|OLED evo 4K / 120 Hz
|Procesador
|alpha 11 AI Processor Gen3 con Dual AI Engine
|alpha 11 AI Processor Gen3 con Dual AI Engine
|alpha 11 AI Processor Gen3 con Dual AI Engine
|Imagen
|• Hyper Radiant Color Tech • x3,9 más brillante con Brightness Booster Ultra • Perfect Black y Perfect Color • Reflection-Free Premium • AI Picture Pro (AI Super Upscaling, Dynamic Tone mapping Ultra, AI HDR Remastering)
|• Hyper Radiant Color Tech • X3.2 más brillante con Brightness Booster Pro (83/77”) • Brightness Booster (65/55/48”) • Perfect Black & Perfect Color • AI Picture Pro (AI Super Upscaling, Dynamic Tone mapping Ultra, AI HDR Remastering)
|• Hyper Radiant Color Tech • X3.2 más brillante con Brightness Booster Pro (83/77”) • Brightness Booster (65/55/48”) • Perfect Black & Perfect Color • AI Picture Pro (AI Super Upscaling, Dynamic Tone mapping Ultra, AI HDR Remastering)
|Eyesafe
|Eyesafe RPF 40 / Eyesafe CPF 60 / Flicker-free Display (OLED)
|Eyesafe RPF 40 / Eyesafe CPF 60 / Flicker-free Display (OLED)
|Eyesafe RPF 40 / Eyesafe CPF 60 / Flicker-free Display (OLED)
|null
|Rango de 9 mm Wallpaper a ras de pared sin espacios
|True wireless
|El primer TV inalámbrico 4K a 165 Hz del mundo con Zero Connect Box
|-
|-
|Audio
|AI Sound Pro (AI Object Remastering Ultra, Virtual 11.1.2 Ch) / DAFC (Dolby Atmos Flex Connect)
|AI Sound Pro (AI Object Remastering Ultra, Virtual 11.1.2 Ch) / DAFC (Dolby Atmos Flex Connect)
|AI Sound Pro (AI Object Remastering Ultra, Virtual 11.1.2 Ch) / DAFC (Dolby Atmos Flex Connect)
|Altavoz
|• 4.2ch / 60W
|• 4.2ch / 60W • 2.2ch / 40W (48")
|• 2.2ch / 40W • 2.0ch / 20W (42")
|Control por voz
|Reconocimiento de voz a distancia
|Reconocimiento de voz a distancia
|Reconocimiento de voz a distancia
|Película
|Dolby Vision / Dolby Atmos / FILMMAKER Ambient Mode / HDR10 Pro
|Dolby Vision / Dolby Atmos / FILMMAKER Ambient Mode / HDR10 Pro
|Dolby Vision / Dolby Atmos / FILMMAKER Ambient Mode / HDR10 Pro
|Juego
|NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync Premium / VRR (hasta 165Hz) / HGiG / ALLM / eARC / ClearMR 10000
|NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync Premium / VRR (hasta 165Hz, 97": Up to 120Hz) / HGIG / ALLM / eARC / ClearMR 10000 (excepto 97”)
|NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync Premium / VRR (hasta 165Hz) / HGIG / ALLM / eARC / ClearMR 10000
|Conectividad
|Built‑in Wi‑Fi 6 / Bluetooth v5.3 / HDMI 2.1 (4ea) en Zero Connect Box
|Built‑in Wi‑Fi 6 / Bluetooth v5.3 / HDMI 2.1 (4ea) en Zero Connect Box
|Built‑in Wi‑Fi 6 / Bluetooth v5.3 / HDMI 2.1 (4ea) in Zero Connect Box
|webOS (Protegido por LG Shield)
|AI Magic Remote / AI Voice ID with My page / AI Concierge / AI Search con Google Gemini & Microsoft Copilot / AI Picture Wizard / AI Sound Wizard / AI Chatbot
|AI Magic Remote / AI Voice ID with My page / AI Concierge / AI Search con Google Gemini & Microsoft Copilot / AI Picture Wizard / AI Sound Wizard / AI Chatbot
|AI Magic Remote / AI Voice ID with My page / AI Concierge / AI Search con Google Gemini & Microsoft Copilot / AI Picture Wizard / AI Sound Wizard / AI Chatbot
|Características adicionales
|LG Gallery +, LG Channels, Gaming Portal, Sports Portal
|LG Gallery +, LG Channels, Gaming Portal, Sports Portal
|LG Gallery +, LG Channels, Gaming Portal, Sports Portal
|Diseño
|Ultra-Slim Design
|Ultra-Slim Design
*Todas las imágenes anteriores son simulaciones.
*Las características pueden variar según el modelo. Consulte la página de cada producto para conocer las especificaciones detalladas.
*Las especificaciones pueden variar según el modelo o el tamaño de la pantalla.
*La disponibilidad de algunas funciones puede variar según la región y el país.
1)«*El brillo puede variar en función del modelo, el tamaño de la pantalla y la región de comercialización.
*El brillo máximo es hasta 3,9 veces superior al de los OLED convencionales en una ventana del 3 %, según mediciones internas.
*«Hasta 3,9 veces más brillante» se aplica a los modelos OLED W6 y OLED G6 (excepto el de 97 pulgadas), mientras que «hasta 2,1 veces más brillante» se aplica al modelo OLED G6 de 48 pulgadas; «hasta 3,2 veces más brillante» se aplica a los modelos OLED C6 equipados con Brightness Booster Pro (83/77 pulgadas), mientras que Brightness Booster se aplica a otros tamaños.»
2)*Las pantallas de los televisores OLED de LG han obtenido la certificación Circadian Performance Factor de eyesafe®.
*Las pantallas de los televisores OLED de LG han sido verificadas por UL como Low Blue Light Platinum y Flicker-free.
3)*La pantalla OLED de LG cuenta con la certificación de Intertek que acredita una fidelidad del color del 100 %, medida según el estándar CIE DE2000 con 125 patrones de color.
*El volumen de la gama de colores (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, según ha verificado de forma independiente Intertek.
*La pantalla OLED de LG ha sido verificada por UL en cuanto a «Perfect Black» y «Perfect Color», medidos según las normas IDMS 11.5 de reflexión de luz anular.
*El rendimiento real puede variar en función de la iluminación ambiental y el entorno de visualización.
4)*Las imágenes comparativas son simuladas y tienen únicamente fines ilustrativos.
*La pantalla OLED de LG ha sido certificada por UL por ofrecer niveles de negro ≤0,24 nits hasta 500 lux, según la medición de reflexión con luz anular de la sección 11.5 del IDMS.
*La pantalla OLED de LG ha sido verificada por UL para ofrecer niveles de consistencia del color >99 % hasta 500 lux, según la medición de reflexión de luz anular de la sección 11.5 del IDMS.
*El rendimiento real puede variar en función de la iluminación ambiental y el entorno de visualización.
5)*Las imágenes comparativas son simuladas y tienen únicamente fines ilustrativos.
*La reflectancia se mide como el valor del componente especular incluido (SCI) a 550 nm, según pruebas independientes realizadas por Intertek.
*Se ha medido que la pantalla OLED de LG tiene una reflectancia inferior al 0,5 % utilizando el método de esfera de muestreo IDMS 11.2.2. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones.
*La certificación Reflection Free Premium se aplica únicamente a los modelos OLED W6 y a los modelos OLED G6 de 83, 77, 65 y 55 pulgadas.
6)*En comparación con el procesador Alpha 9 IA Gen8 de 2025, según una comparación de especificaciones internas.
7)*La medida real es de 9,95 mm y puede variar ligeramente en función de las condiciones de medición.
*La placa de alimentación y los altavoces están perfectamente integrados en la pantalla.
8)*El ajuste real puede variar en función de las condiciones de instalación. Es posible que quede un pequeño espacio entre el televisor y la pared.
*Los requisitos de instalación pueden variar.
9)*Solo funciona con juegos o fuentes de entrada de PC compatibles con 165 Hz.
*Los modelos OLED W6, G6 y C6 son compatibles con 165 Hz; en los modelos OLED G6 (excepto 97"s), se admite 165 Hz, mientras que el modelo de 97" solo admite 120 Hz.
*NVIDIA G-Sync es compatible con las tarjetas gráficas de las series RTX 20, RTX 30, RTX 40 y GTX 16.
10)*Las imágenes comparativas son simuladas y tienen únicamente fines ilustrativos.
*Las pantallas OLED de LG han sido certificadas por Intertek con tiempos de respuesta de 0,1 ms (de gris a gris) y rendimiento para juegos certificado.
*El rendimiento real puede variar en función de la configuración, la conexión de red y el entorno de uso.
11)*Las imágenes comparativas son simuladas y tienen únicamente fines ilustrativos.
*HGiG es un grupo voluntario de empresas de los sectores de los videojuegos y las pantallas de televisión que elabora y publica directrices para mejorar la experiencia de juego en HDR.
*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.
*ClearMR es un programa de certificación de desenfoque de movimiento de VESA.
*El rendimiento real puede variar en función de la configuración, las condiciones de la red y el entorno de uso.
12)*Se requiere suscripción. La oferta de servicios puede variar según el plan de suscripción.
*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6, MRGB95 y MRGB9M.
*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.
*En modo ULL, solo se puede conectar un mando (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.
*Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.
13)*En el modo ULL, solo se puede conectar un mando. El funcionamiento de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.
*Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda utilizar una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.
14)*Los televisores OLED de LG han obtenido la certificación DSC de VESA.
15)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.
*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.
*El mando se vende por separado.
16)*La compatibilidad con los servicios de juegos en la nube puede variar.
*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando