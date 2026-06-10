¿Por qué LG Micro RGB evo?

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Micro RGB
La Nueva Evolución del Color
El control RGB independiente con Triple Cobertura de Color certificada del 100% ofrece una precisión de color de última generación.
Micro RGB evo ofrece una expresión de color y una precisión revolucionarias en la categoría de televisores RGB. Impulsado por el nuevo Procesador alpha 11 AI, Micro RGB evo, con su control de micro luz independiente, ha logrado la tasa de reproducción de color certificada más alta hasta la fecha. Certificado por Intertek para una Triple Cobertura de Color del 100% en BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB, Micro RGB evo garantiza que el contenido de transmisiones HDR, películas e incluso diseño gráfico y fotografía, se reproduzca con colores y detalles de gran calidad.1)
La tecnología Micro RGB va más allá de los Mini LED para ofrecer detalles ultraprecisos.
Las luces micro RGB de Micro RGB evo están diseñadas para ofrecer una precisión excepcional, siendo nuestros LED RGB individuales más pequeños hasta la fecha. Esto permite que tu televisor Micro RGB evo ofrezca un control preciso del brillo y el color, lo que se traduce en una calidad de imagen con una nitidez y un contraste extraordinarios, incluso superiores a las capacidades MiniLED de QNED.2)
Calidad de imagen 4K superior con el Procesador Alpha 11 AI más avanzado de LG con Dual AI Engine
Impulsado por nuestro exclusivo Procesador Alpha 11 AI, el Micro RGB evo lleva la calidad de imagen a un nuevo nivel con el nuevo Dual AI Engine. A diferencia de los motores AI simples, un Gual AI Engine puede ajustar con precisión la textura y la nitidez al mismo tiempo, ofreciendo una calidad 4K de aspecto natural cada vez que veas la televisión.3)
Micro Dimming Ultra, impulsado por el Procesador Alpha 11 AI de OLED, ofrece un contraste perfectamente ajustado
El Procesador Alpha 11 AI, heredado de LG OLED, ahora incorpora un Dual AI Engine, lo que aporta su precisión a nivel de píxel a Micro RGB evo. Gracias al Procesador Alpha 11 AI de LG OLED, capaz de controlar 8,3 millones de píxeles, las avanzadas zonas de microatenuación de Micro RGB evo ofrecen un contraste y un nivel de detalle impresionantes en cada fotograma.
Una serie de televisión muy aclamada y premiada.
*Los premios CES Innovation Awards se basan en la documentación descriptiva presentada al jurado. La CTA no ha verificado la veracidad de ninguna de las propuestas ni de las afirmaciones realizadas, y no ha probado el producto premiado.
Motion Booster ofrece una experiencia de juego ultrarrápida de hasta 330Hz para ganar.
Motion Booster 330 admite frecuencias de actualización potenciadas de hasta 330Hz, lo que lo convierte en la opción ideal para el juego competitivo, mientras que su rendimiento nativo en 4K a 165Hz con VRR y AMD FreeSync Premium garantiza una experiencia de juego insuperable.5)
|Features
|MRGB95
|MRGB95
|Tamaño
|100"
|86"
|Pantalla
|Micro RGB evo 4K, 120 Hz
|Micro RGB evo 4K, 120 Hz
|Procesador
|alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual Al Engine
|Procesador alpha 11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine
|Imagen
|• RGB Primary Color Ultra (Triple 100% Color Coverage - BT2020 100%, DCI-P3 100%, Adobe RGB 100%)• • Micro Dimming Ultra • AI Picture Pro (AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Ultra, AI HDR Remastering)
|• RGB Primary Color Ultra (Triple cobertura de color del 100%: BT2020 100%, DCI-P3 100%, Adobe RGB 100%) • Micro Dimming Ultra • AI Picture Pro (AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Ultra, AI HDR Remastering)
|Audio
|AI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch, AI Object Remastering Ultra), DAFC (Dolby Atmos Flex Connect)
|AI Sound Pro (Sonido Virtual 11.1.2 canales), AI Object Remastering Ultra), DAFC (Dolby Atmos Flex Connect)
|Altavoz
|2.2ch, 40W
|2,2 canales, 40W
|Control por voz
|Far-field voice recognition
|Reconocimiento de voz a distancia
|Película
|Dolby Vision, Dolby Atoms, FILMMAKER Ambient MODE, HDR10 Pro
|Dolby Vision, Dolby Atoms, FILMMAKER Ambient MODE, HDR10 Pro
|null
|Motion Booster 330, VRR(4K 165Hz), AMD FreeSync Premium, HGiG, ALLM, eARC
|LG Micro RGB evo PDP
|Conectividad*
|Wi-Fi 6, BT v5.3, HDMI 2.1 - 4ea
|Wi-Fi 6, BT v5.3, HDMI 2.1 - 4ea
|webOS* (Protegido por LG Shield)
|AI Magic Remote, AI Voice LD with My Page, AI Voice ID, AI Concierge, Multi AI Search with Google Gemini & Microsoft Copilot, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard, AI Chatbot
|AI Magic Remote, AI Voice LD with My Page, AI Voice ID, AI Concierge, Multi AI Search with Google Gemini & Microsoft Copilot, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard, AI Chatbot
|Características adicionales
|LG Gallery+, LG Channels*, Gaming Portal, Sports Portal
|LG Gallery+, LG Channels*, Gaming Portal, Sports Portal
|Juego
|Motion Booster 330, VRR (4K 165 Hz), AMD FreeSync Premium, HGiG, ALLM, eARC
*Varía según el país
Disclaimer
*Todas las imágenes son simuladas.
*Las características pueden variar según el modelo. Consulte la página de cada producto para obtener las especificaciones detalladas.
*Las especificaciones pueden variar según el modelo o el tamaño de la pantalla.
*La compatibilidad con algunas funciones puede variar según la región y el país.
1)*La pantalla LG MicroRGB está certificada por Intertek para una Triple Cobertura de Color del 100% medida según la cláusula 5.18 de IDMS v1.2.
2)*La tecnología Micro RGB de LG se refiere a la tecnología de color basada en Multi LED que combina LED de menor tamaño que los Mini LED de LG, lo que proporciona una amplia reproducción del color.
3)*En comparación con el procesador alpha 9 AI Gen8 2025, según una comparación de especificaciones internas.
4)*Los televisores MRGB95 han sido verificados para cumplir con los requisitos de eyesafe® 3.0, un programa desarrollado por eyesafe Inc. y probado por UL Solutions bajo condiciones específicas.
*El rendimiento puede variar según el modelo del producto, la configuración, las condiciones de uso y el entorno.
5)*La certificación AMD FreeSync Premium se basa en un bajo retraso de entrada, la reducción de los saltos y un rendimiento sin parpadeos.
*La frecuencia de 165 Hz solo funciona con juegos o fuentes de entrada de PC que admitan 165 Hz.
*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.
*En el modo Motion Booster, la resolución puede reducirse para garantizar un rendimiento óptimo.
*Motion Booster 330 ofrece una frecuencia de actualización de hasta 330 Hz con una resolución Full HD optimizada para una experiencia de juego ultrafluida.