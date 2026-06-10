About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Micro RGB
La Nueva Evolución del Color

El TV LG Micro RGB evo, con tecnología Micro RGB, transforma una flor apagada en un color vibrante a medida que aparece el texto Micro RGB evo, seguido de un haz de luz RGB vertical que evoluciona hacia imágenes cristalinas antes de convertirse en una pantalla de televisión que resalta sus principales ventajas competitivas.

Pequeños puntos rojos, verdes y azules crean una forma de onda que representa la avanzada emisión de luz roja, verde y azul de Micro RGB evo.

Pequeños puntos rojos, verdes y azules crean una forma de onda que representa la avanzada emisión de luz roja, verde y azul de Micro RGB evo.

¿Por qué LG Micro RGB evo?

LG Micro RGB evo es nuestra experiencia de color más exclusiva hasta la fecha, que va incluso más allá de lo que ofrece Micro RGB. Es el primer TV certificado con una triple cobertura de color del 100% en los estándares BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB, abarcando desde el cine HDR y la edición digital hasta las tecnologías de visualización de última generación. Gracias a nuestros 13 años de experiencia en OLED aplicados a la categoría RGB, Micro RGB evo hereda el procesador más avanzado de LG, el Procesador Alpha 11 AI, capaz de controlar luces LED RGB independientes para ofrecer imágenes con detalles vivos y precisos, y colores nunca antes vistos.

El control RGB independiente con Triple Cobertura de Color certificada del 100% ofrece una precisión de color de última generación.

Micro RGB evo ofrece una expresión de color y una precisión revolucionarias en la categoría de televisores RGB. Impulsado por el nuevo Procesador alpha 11 AI, Micro RGB evo, con su control de micro luz independiente, ha logrado la tasa de reproducción de color certificada más alta hasta la fecha. Certificado por Intertek para una Triple Cobertura de Color del 100% en BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB, Micro RGB evo garantiza que el contenido de transmisiones HDR, películas e incluso diseño gráfico y fotografía, se reproduzca con colores y detalles de gran calidad.1)

El TV LG Micro RGB evo, con tecnología RGB Primary Color Ultra y control de luz Micro RGB independiente, muestra una luz RGB controlada con precisión gracias a sus motores Micro RGB independientes, que forman una imagen de medusa con una precisión de color excepcional.

El TV LG Micro RGB evo, con tecnología RGB Primary Color Ultra y control de luz Micro RGB independiente, muestra una luz RGB controlada con precisión gracias a sus motores Micro RGB independientes, que forman una imagen de medusa con una precisión de color excepcional.

El TV LG Micro RGB evo, que incorpora el control de color ultrafino Micro RGB, ofrece una cobertura cromática del 100% de los espacios de color BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB, según la certificación de Intertek.

El TV LG Micro RGB evo, que incorpora el control de color ultrafino Micro RGB, ofrece una cobertura cromática del 100% de los espacios de color BT2020, DCI-P3 y Adobe RGB, según la certificación de Intertek.

El TV LG Micro RGB evo, con una cobertura de color triple certificada al 100 %, cumple con los estándares de la industria de la radiodifusión BT2020 al 100 %, y muestra un guacamayo en vivos tonos rojos, verdes y azules que llenan la pantalla para demostrar la precisión del color en todo el espectro.

El TV LG Micro RGB evo, con una cobertura de color triple certificada al 100 %, cumple con los estándares de la industria de la radiodifusión BT2020 al 100 %, y muestra un guacamayo en vivos tonos rojos, verdes y azules que llenan la pantalla para demostrar la precisión del color en todo el espectro.

Color coverage that meets broadcast standards, covering almost all visible color

El TV LG Micro RGB evo, con triple cobertura de color certificada al 100%, alcanza los estándares de cine digital DCI-P3 al 100%, mostrando a un astronauta cruzando un desierto al atardecer para ofrecer imágenes HDR ricas y una expresión de color cinematográfica.

El TV LG Micro RGB evo, con triple cobertura de color certificada al 100%, alcanza los estándares de cine digital DCI-P3 al 100%, mostrando a un astronauta cruzando un desierto al atardecer para ofrecer imágenes HDR ricas y una expresión de color cinematográfica.

Reproduce los colores con gran realismo y una calidad de imagen óptima, perfectamente adaptada a experiencias cinematográficas, HDR y de videojuegos.

El TV LG Micro RGB evo, con triple cobertura de color certificada al 100%, es compatible con los estándares de fotografía y diseño gráfico Adobe Color al 100%, y presenta una vista aérea del agua turquesa para resaltar los detalles de color refinados y precisos.

El TV LG Micro RGB evo, con triple cobertura de color certificada al 100%, es compatible con los estándares de fotografía y diseño gráfico Adobe Color al 100%, y presenta una vista aérea del agua turquesa para resaltar los detalles de color refinados y precisos.

Ofrece una nitidez fotográfica auténtica y una reproducción del color con calidad de impresión sin compromisos.

La tecnología Micro RGB va más allá de los Mini LED para ofrecer detalles ultraprecisos.

Las luces micro RGB de Micro RGB evo están diseñadas para ofrecer una precisión excepcional, siendo nuestros LED RGB individuales más pequeños hasta la fecha. Esto permite que tu televisor Micro RGB evo ofrezca un control preciso del brillo y el color, lo que se traduce en una calidad de imagen con una nitidez y un contraste extraordinarios, incluso superiores a las capacidades MiniLED de QNED.2)

El TV LG Micro RGB evo, que incorpora la tecnología Micro RGB, muestra cómo los Mini LED evolucionan hacia los Micro RGB más pequeños, con elementos de luz roja, verde y azul que emiten un brillo preciso y ofrecen un control de color exacto.

Calidad de imagen 4K superior con el Procesador Alpha 11 AI más avanzado de LG con Dual AI Engine

Impulsado por nuestro exclusivo Procesador Alpha 11 AI, el Micro RGB evo lleva la calidad de imagen a un nuevo nivel con el nuevo Dual AI Engine. A diferencia de los motores AI simples, un Gual AI Engine puede ajustar con precisión la textura y la nitidez al mismo tiempo, ofreciendo una calidad 4K de aspecto natural cada vez que veas la televisión.3)

El Procesador alpha 11 AI 4K Gen3 del TV LG Micro RGB evo brilla con luz púrpura en una placa de circuito, destacando el motor de IA dual y ofreciendo un rendimiento de NPU hasta 5,6 veces más rápido, una CPU un 50 % más rápida y una GPU un 70 % más potente.

El Procesador alpha 11 AI 4K Gen3 del TV LG Micro RGB evo brilla con luz púrpura en una placa de circuito, destacando el motor de IA dual y ofreciendo un rendimiento de NPU hasta 5,6 veces más rápido, una CPU un 50 % más rápida y una GPU un 70 % más potente.

Micro Dimming Ultra, impulsado por el Procesador Alpha 11 AI de OLED, ofrece un contraste perfectamente ajustado

El Procesador Alpha 11 AI, heredado de LG OLED, ahora incorpora un Dual AI Engine, lo que aporta su precisión a nivel de píxel a Micro RGB evo. Gracias al Procesador Alpha 11 AI de LG OLED, capaz de controlar 8,3 millones de píxeles, las avanzadas zonas de microatenuación de Micro RGB evo ofrecen un contraste y un nivel de detalle impresionantes en cada fotograma.

El TV LG Micro RGB evo incorpora el nuevo procesador de IA alpha 11 4K Gen3, que proporciona la precisión a nivel de píxel y las zonas de atenuación avanzadas del Micro RGB evo, las cuales producen un contraste y un detalle sorprendentes en cada fotograma.

LG Micro RGB evo TV features the new alpha 11 AI Processor 4K Gen3, which powers Micro RGB evo’s pixel-level precision and advanced dimming zones that produce striking contrast and detail in every frame.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 cuenta con la certificación Eyesafe RPF 40, verificada por UL, lo que indica que su rendimiento en la reducción de la luz azul está comprobado.

LG Micro RGB evo AI MRGB95 cuenta con la certificación Eyesafe RPF 40, verificada por UL, lo que indica que su rendimiento en la reducción de la luz azul está comprobado.

Certificado por UL para una baja emisión de luz azul: colores vivos y brillantes, agradables a la vista4)

Una serie de televisión muy aclamada y premiada.

Reconocido con el Premio a la Innovación en Imagen por el CES

 100MRGB95

The Best Tech Products de 2026 según Reviewed

“Los LED individuales rojos, verdes y azules más pequeños de LG… ofrecen una reproducción cromática de espectro completo.”

*Los premios CES Innovation Awards se basan en la documentación descriptiva presentada al jurado. La CTA no ha verificado la veracidad de ninguna de las propuestas ni de las afirmaciones realizadas, y no ha probado el producto premiado.

Motion Booster ofrece una experiencia de juego ultrarrápida de hasta 330Hz para ganar.

Motion Booster 330 admite frecuencias de actualización potenciadas de hasta 330Hz, lo que lo convierte en la opción ideal para el juego competitivo, mientras que su rendimiento nativo en 4K a 165Hz con VRR y AMD FreeSync Premium garantiza una experiencia de juego insuperable.5)

El TV LG Micro RGB evo con Motion Booster 330 ofrece una experiencia de juego de carreras ultrasuave, mostrando una escena de pista a alta velocidad con una comparación borrosa insertada, a la vez que es compatible con 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG y GeForce NOW.

El TV LG Micro RGB evo con Motion Booster 330 ofrece una experiencia de juego de carreras ultrasuave, mostrando una escena de pista a alta velocidad con una comparación borrosa insertada, a la vez que es compatible con 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG y GeForce NOW.

Table Caption
FeaturesMRGB95MRGB95
El LG Micro RGB evo AI MRGB95, que se lanzará en 2026, cuenta con una pantalla de 100 pulgadas con un fino bisel negro sobre una base de perfil bajo, que muestra una vívida composición cristalina de facetas de luz roja, verde y azul nítidamente definidas en toda la pantalla.
El LG Micro RGB evo AI MRGB95, que se lanzará en 2026, cuenta con una pantalla de 100 pulgadas con un fino bisel negro sobre una base de perfil bajo, que muestra una vívida composición cristalina de facetas de luz roja, verde y azul nítidamente definidas en toda la pantalla.
Tamaño100"86"
PantallaMicro RGB evo 4K, 120 HzMicro RGB evo 4K, 120 Hz
Procesadoralpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual Al EngineProcesador alpha 11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine
Imagen• RGB Primary Color Ultra (Triple 100% Color Coverage - BT2020 100%, DCI-P3 100%, Adobe RGB 100%)• • Micro Dimming Ultra • AI Picture Pro (AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Ultra, AI HDR Remastering) • RGB Primary Color Ultra (Triple cobertura de color del 100%: BT2020 100%, DCI-P3 100%, Adobe RGB 100%) • Micro Dimming Ultra • AI Picture Pro (AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Ultra, AI HDR Remastering)
AudioAI Sound Pro (Virtual 11.1.2ch, AI Object Remastering Ultra), DAFC (Dolby Atmos Flex Connect)AI Sound Pro (Sonido Virtual 11.1.2 canales), AI Object Remastering Ultra), DAFC (Dolby Atmos Flex Connect)
Altavoz2.2ch, 40W2,2 canales, 40W
Control por vozFar-field voice recognitionReconocimiento de voz a distancia
PelículaDolby Vision, Dolby Atoms, FILMMAKER Ambient MODE, HDR10 ProDolby Vision, Dolby Atoms, FILMMAKER Ambient MODE, HDR10 Pro
nullMotion Booster 330, VRR(4K 165Hz), AMD  FreeSync Premium, HGiG, ALLM, eARCLG Micro RGB evo PDP
Conectividad*Wi-Fi 6, BT v5.3, HDMI 2.1 - 4eaWi-Fi 6, BT v5.3, HDMI 2.1 - 4ea
webOS* (Protegido por LG Shield)AI Magic Remote, AI Voice LD with My Page, AI Voice ID, AI Concierge, Multi AI Search with Google Gemini & Microsoft Copilot, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard, AI ChatbotAI Magic Remote, AI Voice LD with My Page, AI Voice ID, AI Concierge, Multi AI Search with Google Gemini & Microsoft Copilot, AI Picture Wizard, AI Sound Wizard, AI Chatbot
Características adicionalesLG Gallery+, LG Channels*, Gaming Portal, Sports PortalLG Gallery+, LG Channels*, Gaming Portal, Sports Portal
JuegoMotion Booster 330, VRR (4K 165 Hz), AMD FreeSync Premium, HGiG, ALLM, eARC

*Varía según el país

Disclaimer

 

*Todas las imágenes son simuladas.

*Las características pueden variar según el modelo. Consulte la página de cada producto para obtener las especificaciones detalladas.

*Las especificaciones pueden variar según el modelo o el tamaño de la pantalla.

*La compatibilidad con algunas funciones puede variar según la región y el país.

1)*La pantalla LG MicroRGB está certificada por Intertek para una Triple Cobertura de Color del 100% medida según la cláusula 5.18 de IDMS v1.2.

 

2)*La tecnología Micro RGB de LG se refiere a la tecnología de color basada en Multi LED que combina LED de menor tamaño que los Mini LED de LG, lo que proporciona una amplia reproducción del color.

 

3)*En comparación con el procesador alpha 9 AI Gen8 2025, según una comparación de especificaciones internas.

 

4)*Los televisores MRGB95 han sido verificados para cumplir con los requisitos de eyesafe® 3.0, un programa desarrollado por eyesafe Inc. y probado por UL Solutions bajo condiciones específicas.

 

*El rendimiento puede variar según el modelo del producto, la configuración, las condiciones de uso y el entorno.

 

5)*La certificación AMD FreeSync Premium se basa en un bajo retraso de entrada, la reducción de los saltos y un rendimiento sin parpadeos.

*La frecuencia de 165 Hz solo funciona con juegos o fuentes de entrada de PC que admitan 165 Hz.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*En el modo Motion Booster, la resolución puede reducirse para garantizar un rendimiento óptimo.

*Motion Booster 330 ofrece una frecuencia de actualización de hasta 330 Hz con una resolución Full HD optimizada para una experiencia de juego ultrafluida.