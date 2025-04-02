About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Hydro Kit Remote Controller

Hydro Kit Remote Controller

AKB73355703
15 degree side view
top view
rear view
close up view1
'close up view2
15 degree side view
top view
rear view
close up view1
'close up view2

Funciones principales

  • Control Remoto Original para Aires Acondicionados LG
  • Termostato para Aires Acondicionados LG

* Las imágenes y características del producto pueden contener publicidad y diferir del producto real. La apariencia, especificaciones, etc., del producto pueden cambiar sin previo aviso para su mejora.

* Todas las imágenes del producto son fotografías y pueden diferir del producto real. El color del producto puede variar según la resolución del monitor, el brillo y las especificaciones del ordenador.

* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso y la disponibilidad puede variar según la tienda.

Imprimir

Todas las especificaciones

DIMENSIONES Y PESO

  • Dimensiones del producto (ancho x alto x profundidad, mms)

    120 x 120 x 16

GENERAL

  • Categoría

    Control Remoto

  • Número de Parte

    AKB73355703

Qué opina la gente

Ofertas exclusivas para tí