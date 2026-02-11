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PuriCare™ 360° V Filtro Purificador de Aire
PuriCare™ 360° V Filtro Purificador de Aire
Funciones principales
- Repuestos genuinos purificador de aire LG
- Captura tanto partículas finas como más grandes, junto con una capa de carbón activado que ayuda a eliminar los olores.
Ubicación de montaje
La ubicación real de instalación de este elemento puede variar en función del modelo del producto.
Para obtener información más detallada, consulte el manual del producto correspondiente a su modelo.
Cómo reemplazar
Las instrucciones de sustitución de este artículo pueden diferir ligeramente de la información que se proporciona a continuación.
Para obtener información más detallada, consulte el manual del producto correspondiente a su modelo.
PASO 1
Sujete el extremo superior de la cubierta frontal del producto con el logotipo de LG y tire ligeramente para separarla.
PASO 2
Instale el filtro en el aparato con el lado donde está fijada la manija del filtro mirando hacia arriba.
PASO 3
Inserte la pieza de fijación de la parte inferior de la cubierta en las ranuras de fijación de la parte inferior del producto y cierre la cubierta.
Cómo limpiar
Para obtener información más detallada, consulte el manual del producto correspondiente a su modelo.
PASO 1
Elimine las partículas del filtro ultrafino con una aspiradora o un cepillo suave.
* Las imágenes y características del producto pueden contener expresiones publicitarias y diferir del producto real. La apariencia y las especificaciones del producto, entre otros aspectos, pueden cambiar sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.
* Todas las imágenes de los productos son recortes fotográficos y pueden diferir del producto real. El color del producto puede variar en función de la resolución del monitor, la configuración del brillo y las especificaciones del ordenador.
* El rendimiento del producto puede variar en función del entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
GENERAL
Número de Parte
ADQ75153434
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