Filtro de acero inoxidable para lavaplatos LG

Quita la rejilla inferior y coloca el brazo rociador inferior de manera que la abertura en forma de V más ancha quede orientada hacia el frente.

Gira el filtro interior hacia la izquierda y saca el conjunto del filtro interior y el filtro de acero inoxidable.

Una vez retirados los filtros, revisa la abertura del sumidero y retira cualquier material extraño, si es necesario.