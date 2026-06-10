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Manguera de extensión para el desagüe del lavavajillas LG
Manguera de extensión para el desagüe del lavavajillas LG
Funciones principales
- Manguera original para lavavajillas LG
- Como manguera de extensión, hay que conectarla a la manguera de desagüe estándar para usarla correctamente.
- Está diseñada para aumentar la distancia de desagüe de la instalación del lavavajillas.
Ubicación de montaje
La ubicación real de instalación de este artículo puede variar en función del modelo del producto.
Para obtener información más detallada, consulta el manual de producto de tu modelo.
Indicaciones de uso
Para obtener información más detallada, consulta el manual de producto de tu modelo.
Manguera de extensión para el desagüe del lavavajillas
①: Conecta este conector al extremo de la manguera del producto que ya tienes.
②: Instala este conector de manera que quede orientado hacia el desagüe.
* Este producto es una manguera de extensión y se compone de una sola manguera.
* Las imágenes y características de los productos pueden contener expresiones publicitarias y ser distintas a las del producto real. El aspecto del producto, las especificaciones, etc. pueden cambiar sin previo aviso para mejorar el producto.
* Todas las imágenes de los productos son recortes de fotografías y pueden ser distintas a las del producto real. El color del producto puede variar en función de la resolución del monitor, los ajustes de brillo y las especificaciones de la computadora.
* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
DIMENSIONES Y PESO
Diámetro (cm)
1.62
Peso neto (g)
141
GENERAL
Número de Parte
AGM30206001
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