We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Asa fácil para lavavajillas LG para rejilla
Asa fácil para lavavajillas LG para rejilla
Funciones principales
- Accesorios originales para lavavajillas LG
Posición de montaje
La posición de montaje real de este artículo puede variar según el modelo del producto.
Para obtener información más detallada, consulta el manual correspondiente al modelo de tu producto.
Cómo cambiar
Abre la puerta del lavavajillas.
Abre la puerta del lavavajillas.
Fija el gancho de fijación izquierdo del asa fácil en la bandeja inferior del lavavajillas.
Fija el gancho de fijación izquierdo del asa fácil en la bandeja inferior del lavavajillas.
Comprueba que el asa fácil esté bien sujeto a la bandeja inferior del lavavajillas.
Comprueba que el asa fácil esté bien sujeto a la bandeja inferior del lavavajillas.
Comprueba que el asa fácil esté bien sujeto a la bandeja inferior del lavavajillas.
Comprueba que el asa fácil esté bien sujeto a la bandeja inferior del lavavajillas.
* Las imágenes y características del producto pueden contener lenguaje publicitario y pueden diferir del producto real. La apariencia, especificaciones y otros detalles del producto quedan sujetos a cambios sin previo aviso para su mejora.
* Todas las imágenes y fotografías del producto pueden diferir del producto real. El color del producto puede variar según la resolución del monitor, la configuración de brillo y las especificaciones de cada ordenador.
* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso y su disponibilidad puede variar según la tienda.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
DIMENSIONES Y PESO
Peso neto (g)
137
Dimensiones del producto (ancho x alto x profundidad, mms)
295 x 155 x 25
GENERAL
Número de Parte
AGM30091504
Qué opina la gente
Ofertas exclusivas para tí
Manual y software
Descarga manuales de producto y el software más reciente para tu producto.
Diagnosticar
Encuentra videos instructivos útiles para tu producto.
Garantía
Revisa la información de garantía de tu producto aquí.
Repuestos y accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registra tu producto
Registra tu producto para obtener un soporte más rápido.
Soporte para tu producto LG
Encuentra manuales, solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Rastrear mi orden
Realiza un seguimiento de tu pedido o encuentra respuestas a tus preguntas.
Solicita una reparación
Solicita el servicio de reparación cómodamente en línea.
Encontrar en la zona
Asa fácil para lavavajillas LG para rejilla
Asa fácil para lavavajillas LG para rejilla
Funciones principales
- Accesorios originales para lavavajillas LG
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
DIMENSIONES Y PESO
Peso neto (g)
137
Dimensiones del producto (ancho x alto x profundidad, mms)
295 x 155 x 25
GENERAL
Número de Parte
AGM30091504
Qué opina la gente
Ofertas exclusivas para tí
Manual y software
Descarga manuales de producto y el software más reciente para tu producto.
Diagnosticar
Encuentra videos instructivos útiles para tu producto.
Garantía
Revisa la información de garantía de tu producto aquí.
Repuestos y accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registra tu producto
Registra tu producto para obtener un soporte más rápido.
Soporte para tu producto LG
Encuentra manuales, solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Rastrear mi orden
Realiza un seguimiento de tu pedido o encuentra respuestas a tus preguntas.
Solicita una reparación
Solicita el servicio de reparación cómodamente en línea.