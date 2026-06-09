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Soporte para cuchillos y tijeras para lavavajillas LG

Soporte para cuchillos y tijeras para lavavajillas LG

AGM30091505
Vista frontal de Soporte para cuchillos y tijeras para lavavajillas LG AGM30091505
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Funciones principales

  • Soporte original para lavavajillas LG

Posición de montaje

El soporte para cuchillos y tijeras se coloca en la rejilla inferior

La posición de montaje real de este artículo puede variar según el modelo del producto.

Para obtener información más detallada, consulta el manual correspondiente al modelo de tu producto.

Cómo se usa

Para obtener información más detallada, consulta el manual correspondiente al modelo de tu producto.

El soporte para cuchillos y tijeras se coloca en la rejilla inferior

Uso del soporte para cuchillos y tijeras

- Usa el soporte para cuchillos y tijeras para cargar de manera segura los útiles afilados de la cocina.

- Introduce solamente cuchillos y tijeras de forma estándar.

- Empuja el cuchillo hasta el fondo en el soporte para que quede colocado de manera segura.

- Asegúrate de que la cuchilla no toca con la base del lavavajillas ni con la rejilla para platos. Si se raya el interior durante el lavado, se puede formar óxido.

- Asegúrate de que los cuchillos o las tijeras no tocan la rejilla para platos superior ni los brazos pulverizadores superior/inferior.

- Asegúrate de que los platos grandes, las sartenes o las tablas de cortar no bloqueen el soporte para cuchillos y tijeras, ya que esto puede impedir que el agua llegue a los cuchillos o tijeras y dar lugar a una mala limpieza.

Uso del soporte para cuchillos y tijeras

Cómo retirar el soporte para cuchillos y tijeras

El soporte para cuchillos y tijeras puede quitarse de la rejilla inferior cuando no se esté usando.

- Extrae la rejilla inferior. Ubica el soporte para cuchillos y tijeras colocado en el lado izquierdo de la rejilla. Tira del soporte hacia la derecha para soltarlo.

Cómo retirar el soporte para cuchillos y tijeras

Cómo colocar el soporte para cuchillos y tijeras

Cuando vuelvas a usar el soporte para cuchillos y tijeras, colócalo en la rejilla inferior de la siguiente manera:

- Coloca las cuatro ranuras marcadas con flechas del soporte para cuchillos y tijeras en la posición ① de la rejilla inferior.

- Después de comprobar que el soporte esté correctamente colocado en la posición ①, engánchalo de manera que los ganchos queden bloqueados en la posición ②.

Cómo colocar el soporte para cuchillos y tijeras

* Las imágenes y características del producto pueden contener lenguaje publicitario y pueden diferir del producto real. La apariencia, especificaciones y otros detalles del producto quedan sujetos a cambios sin previo aviso para su mejora.

* Todas las imágenes y fotografías del producto pueden diferir del producto real. El color del producto puede variar según la resolución del monitor, la configuración de brillo y las especificaciones de cada ordenador.

* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso y su disponibilidad puede variar según la tienda.

RESUMEN

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DIMENSIONES

agm30091505

Todas las especificaciones

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso neto (g)

    149

  • Dimensiones del producto (ancho x alto x profundidad, mms)

    405 x 130 x 25

GENERAL

  • Número de Parte

    AGM30091505

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