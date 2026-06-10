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Cesta para copas de vino para lavavajillas LG
Cesta para copas de vino para lavavajillas LG
Funciones principales
- Cesto exclusivo para lavavajillas LG
Cómo cambiar
La cesta para copas de vino es adecuada para copas altas.
Se pueden colocar hasta 4 copas con seguridad.
La cesta para copas de vino es adecuada para copas altas. Se pueden colocar hasta 4 copas con seguridad.
Para un lavado más eficaz, sigue siempre las instrucciones.
- Las copas deben colocarse boca abajo.
- Asegúrate de que los artículos no se toquen entre sí.
- Asegúrate de que el tallo de la copa está seguro en el soporte.
- Optimizada para copas con una altura: 170 ~ 250 mm
Para un lavado más eficaz, sigue siempre las instrucciones. - Las copas deben colocarse boca abajo. - Asegúrate de que los artículos no se toquen entre sí. - Asegúrate de que el tallo de la copa está seguro en el soporte. - Optimizada para copas con una altura: 170 ~ 250 mm
* Las imágenes y características del producto pueden contener lenguaje publicitario y pueden diferir del producto real. La apariencia, especificaciones y otros detalles del producto quedan sujetos a cambios sin previo aviso para su mejora.
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* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso y su disponibilidad puede variar según la tienda.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
DIMENSIONES Y PESO
Dimensiones del producto (ancho x alto x profundidad, mms)
262 x 262 x 219
GENERAL
Número de Parte
AGM30091511
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