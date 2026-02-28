About Cookies on This Site

Servicio de mantención preventiva para lavadora de carga superior (14Kg~22Kg)

4036EN4001A
Funciones principales

  • Prolonga la vida útil de tu lavadora LG
  • El servicio de mantención preventiva ayuda con el rendimiento y eficiencia, con el higiene y olor de tu lavadora y también para prevenir fallas graves.
  • La mantención incluye el cambio de la bomba de desagüe

Una vez confirmada la compra nuestros ejecutivos se pondrán en contacto para coordinar el servicio adquirido

Requisitos:

- Este servicio podrá ser realizado en el domicilio siempre y cuando se cuente con el espacio necesario.

- En el caso que este servicio se realice en domicilio debe contar con llave tipo jardín y una conexión eléctrica cercana.

 - Si producto al momento de revisión de evaluación presenta un código de “ERROR”, ruidos anormales o defectos técnicos no será factible la mantención.

Lo que se incluye en el servicio:

- Desarmado, mantención y armado de:

  • Agitador
  • Tambor
  • Guía de filtro
  • Cuba plástica
  • Filtros
  • Gaveta de detergente

- También incluye el cambio de la bomba de desagüe

  • Test de funcionamiento general

Importante:

 - Este servicio corresponde a una mantención preventiva y no a una reparación, por lo que el servicio técnico procederá a evaluar el producto antes de comenzar la mantención.

- En caso que se determine algun desperfecto en el producto, el técnico procederá a entregar un presupuesto por la reparación (fuera de garantía)

 

MODELOS COMPATIBLES

  • $Modelo Compatible
    $Lavadoras de carga superior 14 a 22 kilos
Todas las especificaciones

