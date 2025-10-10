We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Control Remoto Magic de TV serie 2021
Funciones principales
- Compatible con TV LG año 2021
- Magic Remote Control de LG
- Control remoto original para LG TV
Conoce la Vida Útil de los productos LG
Todas las especificaciones
GENERAL
Color
Negro
Categoría
Control Remoto
Nota
Utiliza 2 pilas “AA” (no incluidas)
Número de Parte
AKB76039704
