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Maguera de desagüe

Maguera de desagüe

AEM73272903
Vista frontal de Maguera de desagüe AEM73272903
Vista superior
Vista detallada 1
Vista detallada 2
LG Maguera de desagüe, AEM73272903
Vista de dimensiones
Vista frontal de Maguera de desagüe AEM73272903
Vista superior
Vista detallada 1
Vista detallada 2
LG Maguera de desagüe, AEM73272903
Vista de dimensiones

Funciones principales

  • Manguera genuina para lavadora LG
  • Consulte la lista de modelos compatibles a continuación.

* Las imágenes y características de los productos pueden contener expresiones publicitarias y ser distintas a las del producto real. El aspecto del producto, las especificaciones, etc. pueden cambiar sin previo aviso para mejorar el producto.

* Todas las imágenes de los productos son recortes de fotografías y pueden ser distintas a las del producto real. El color del producto puede variar en función de la resolución del monitor, los ajustes de brillo y las especificaciones de la computadora.

* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda.

RESUMEN

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DIMENSIONES

Todas las especificaciones

DIMENSIONES Y PESO

  • Diámetro (cm)

    2.8

  • Largo (mts)

    1.6

  • Peso neto (g)

    166

GENERAL

  • Número de Parte

    AEM73272903

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