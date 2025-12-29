We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
¿Qué es el Lavado Inteligente y sus Beneficios con la IA?
El lavado inteligente está revolucionando la forma de lavar la ropa, ofreciendo mayor comodidad, eficiencia y cuidado de las telas mediante inteligencia artificial. Las lavadoras inteligentes de LG están diseñadas para satisfacer las necesidades cambiantes de los hogares en México, combinando tecnología avanzada con funciones intuitivas.
¿Qué es exactamente el "lavado inteligente"?
El lavado inteligente se refiere a la integración de tecnologías inteligentes en las lavadoras para optimizar el proceso de lavado. Las lavadoras inteligentes de LG van más allá de la automatización, ofreciendo funciones como AI DD™, TurboWash™, Steam™ y conectividad ThinQ™. Estas innovaciones garantizan un cuidado preciso de las telas, eficiencia energética y un control perfecto.
Más allá de lo automático
La verdadera inteligencia de tu lavadora LG
En México, la demanda de lavadoras automáticas está en aumento. LG se distingue por ofrecer modelos que no solo lavan y secan, sino que también se adaptan inteligentemente a tus necesidades de lavado. Estas máquinas aportan innovación y comodidad a tu rutina diaria.
LG lidera la revolución de la lavandería inteligente con componentes clave como sensores avanzados que detectan los tipos de tela, IA que personaliza los ciclos de lavado y conectividad a través de ThinQ™ para control y monitoreo remotos.
Tecnología de lavado inteligente
Definiendo el futuro del lavado inteligente
La tecnología de lavado inteligente de LG redefine la forma de cuidar la ropa. Con innovaciones como AI DD™, Steam™ y TurboWash™, cada ciclo se optimiza de forma inteligente según el tipo de tejido, el nivel de suciedad y el tamaño de la carga.
AI DD™
El cerebro inteligente que analiza tu ropa y optimiza el lavado como un experto en textiles
AI DD™ utiliza aprendizaje profundo para analizar las características de la tela y seleccionar el patrón de lavado óptimo. Esto garantiza una limpieza suave pero eficaz, prolongando la vida útil de tus prendas.
Tecnología Steam™
Limpieza profunda, reducción de arrugas y eliminación de alérgenos para un hogar más fresco
La tecnología Steam™ de LG penetra las telas para eliminar alérgenos y bacterias, reducir las arrugas y brindar una limpieza más profunda, promoviendo un ambiente más saludable en el hogar.
TurboWash™ / TurboDrum™
Lavado rápido y eficiente para tu vida ajetreada
Las tecnologías TurboWash™ y TurboDrum™ aceleran el proceso de lavado sin comprometer el cuidado de las telas. Son ideales para estilos de vida ajetreados, ofreciendo una limpieza rápida y completa.
LG ThinQ™
Más que una aplicación, un ecosistema inteligente para un hogar conectado y personalizado
ThinQ™ permite a los usuarios controlar sus lavadoras LG de forma remota, recibir alertas de mantenimiento e integrarse con otros dispositivos inteligentes del hogar, creando una experiencia de lavado personalizada.
Innovación en secado e higiene inteligentes
Completa tu lavandería inteligente con soluciones de secado inteligentes
La tecnología de secado inteligente de LG ofrece mayor potencia e higiene con sensor de secado por IA, esterilización Steam™ y WashTower™, que ahorra espacio, lo que garantiza una ropa perfectamente seca y más limpia en todo momento.
Comodidad todo en uno
Las combinaciones de lavadora-secadora de LG simplifican el lavado de ropa al combinar el lavado y el secado en una sola unidad. Esto ahorra espacio y tiempo, lo que facilita el lavado y transforma tu rutina diaria.
Sensor de secado por IA
El sensor de secado por AI detecta los niveles de humedad y ajusta el tiempo de secado en consecuencia, lo que garantiza que la ropa quede perfectamente seca y se ahorre energía. Cada ciclo ofrece resultados precisos que mejoran la comodidad y simplifican tu rutina de lavado.
Esterilización con Steam™
La esterilización al vapor elimina los alérgenos y las bacterias, lo que hace que las secadoras LG sean ideales para las familias que buscan una solución higiénica para el lavado de ropa. Disfruta de una limpieza más profunda y una frescura sin esfuerzo que mejorarán tu rutina diaria de cuidado personal.
Las combinaciones de lavadora-secadora de LG simplifican el lavado de ropa al combinar el lavado y el secado en una sola unidad. Esto ahorra espacio y tiempo, lo que facilita el lavado y transforma tu rutina diaria. LG también ofrece WashTower™, que combina lavadora y secadora en un diseño elegante y compacto con inteligencia integrada.
How to ChooseCómo elegir
elegir la lavadora inteligente LG perfecta para las necesidades de tu hogar en México
Paso 1
Analice el tamaño de su familia, sus hábitos de lavado y el espacio disponible
Al elegir una lavadora, considere el tamaño de su hogar y la frecuencia de lavado. LG ofrece modelos adecuados para familias pequeñas y grandes, con capacidades adaptadas a sus necesidades.
Paso 2
Identifique las funciones inteligentes que realmente marcarán la diferencia en su rutina
Elija funciones que se adapten a su estilo de vida: AI DD™ para el cuidado de las telas, TurboWash™ para ahorrar tiempo y ThinQ™ para conectividad inteligente.
Dónde comprar tu lavadora inteligente LG en México y qué debes considerar sobre la garantía y el servicio posventa.
Compra en la tienda oficial de LG o en distribuidores autorizados para garantizar la autenticidad del producto y acceder a la garantía y el servicio posventa.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el lavado inteligente y cómo lo mejora la tecnología de AI de LG?
El lavado inteligente utiliza AI para detectar el tipo de tejido, el peso y el nivel de suciedad para optimizar cada lavado. Con AI DD™, las lavadoras LG ajustan automáticamente el movimiento y la intensidad, lo que garantiza una limpieza profunda y un cuidado delicado de los tejidos, mejorando los resultados y ahorrando energía.
¿Cuál es la diferencia entre las lavadoras inteligentes LG y las lavadoras normales?
A diferencia de las lavadoras convencionales, las lavadoras inteligentes de LG combinan AI DD™, TurboWash™ y Steam™ para personalizar cada carga. Limpian más rápido, reducen las arrugas y eliminan los alérgenos, ofreciendo un rendimiento más inteligente y una mayor higiene en un solo paso.
¿La lavandería inteligente de LG incluye funciones de secado y esterilización?
Sí. El sensor de secado con AI de LG detecta los niveles de humedad para evitar el secado excesivo y ahorrar energía, mientras que la esterilización Steam™ elimina el 99.9 % de los alérgenos y las bacterias. Para mayor comodidad, LG WashTower™ integra lavadora y secadora en un diseño inteligente que ahorra espacio.
¿Cómo pueden ayudarme las lavadoras y secadoras inteligentes de LG a ahorrar energía y tiempo?
Los ciclos de lavado y secado impulsados por IA utilizan solo la cantidad necesaria de agua, calor y tiempo, lo que reduce el desperdicio de energía y mantiene un rendimiento óptimo. Es la forma inteligente de cuidar la ropa y el medio ambiente.