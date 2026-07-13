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Lavadora 12Kg con AIDD™
*Probado por Intertek en marzo de 2019. Ciclo de algodón con 2 kg de ropa interior en comparación con el ciclo de algodón convencional LG (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Los resultados pueden ser diferentes según la ropa y el entorno.
*AI DD está disponible en 3 ciclos. (Algodón, Tejido mixto, Cuidado fácil).
**El ciclo de cuidado de alergias certificado por BAF (British Allergy Foundation) reduce el 99.9% de alérgenos de ácaros del polvo doméstico.
*Probado por Intertek en diciembre de 2018, basado en el estándar AATCC. Ciclo de algodón con la opción "Cuidado de arrugas" (3 camisas mixtas) en comparación con el ciclo de algodón sin opción. Los resultados pueden ser diferentes según la ropa y el entorno.
*El cuidado de arrugas está disponible como opción en 6 ciclos.
*La compatibilidad con dispositivos iinteligentes que son compatibles con Alexa y el Asistente de Google puede variar según el país y la configuración individual de su hogar inteligente.
*Probado por Intertek en julio de 2013. Efecto bactericida para P.aeruginosa en acero inoxidable respecto a la cantidad inicial luego de 12 días.
FAQ
¿Qué es AIDD™ en una lavadora LG?
Las lavadoras AIDD™ de LG utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y el tipo de tejido de tu ropa en cada carga de lavado. ¿El resultado? La selección automática del ciclo por parte de tu lavadora ofrece una mejor protección de los tejidos, manteniendo tus preciadas prendas en su mejor estado por más tiempo. Los motores Direct Drive™ proporcionan tecnología de 6 movimientos para un lavado eficaz, lo que se traduce en un producto más duradero y eficiente en energía
¿Qué puede hacer una lavadora inteligente?
Las lavadoras LG utilizan inteligencia artificial para seleccionar el mejor ciclo de lavado para cada carga. El aprendizaje profundo basado en la inteligencia obtenida de miles de eventos de lavado de Big Data permite que la lavadora detecte automáticamente características del tejido como el peso y la suavidad. ¿El resultado? Una protección de tejido un 18% mejor, manteniendo tus prendas en su mejor estado durante más tiempo.
Las lavadoras inteligentes de LG con conexión WiFi también se pueden acceder y controlar mediante reconocimiento de voz o desde la aplicación LG ThinQ™ en tu teléfono inteligente, que se conecta con tu lavadora inteligente estés donde estés. Inicia de forma remota tu electrodoméstico con solo tocar un botón o usando el control de asistente de voz, recibe notificaciones inteligentes cuando una carga de ropa esté completa, monitorea el consumo de energía, realiza el diagnóstico inteligente de problemas, descarga ciclos preestablecidos personalizados, todo a través de la aplicación ThinQ™.
¿Qué hace el vapor en una lavadora?
La tecnología Steam™ exclusiva de LG (en modelos seleccionados) aborda eficazmente los alérgenos. La función Allergy Care vaporiza la ropa al comienzo del ciclo de lavado para aflojar las fibras y disolver los alérgenos, incluyendo polen y hasta el 99.9% de los ácaros del polvo.
¿En qué ciclo lavo la ropa?
En términos generales, debes consultar la etiqueta de cuidado en tu ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en tu lavadora. Las lavadoras LG con la función AIDD™ pesarán automáticamente tu ropa y detectarán la suavidad para determinar un patrón de lavado óptimo y ajustar los movimientos de lavado en consecuencia durante el ciclo.
¿Cuál es el tamaño estándar de una lavadora?
Todas las lavadoras LG vienen en una altura y ancho estándar. La profundidad de las lavadoras LG puede variar dependiendo del tamaño del tambor / capacidad. Las dimensiones estándar son: ancho 600 mm x altura 850 mm x profundidad 565-675 mm. Se recomienda considerar aprox 100 mm adicionales en la profundidad para la conexión de mangueras.
Especificaciones clave
CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)
12,0
DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
600 x 850 x 565
CARACTERÍSTICAS - Vapor
Sí
OPCIONES ADICIONALES - Cuidado antiarrugas
No
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Todas las especificaciones
MATERIAL Y ACABADO
Color exterior
Blanco Esencial (Brillante)
Tipo de puerta
Cubierta de vidrio templado en color negro
CAPACIDAD
Capacidad máxima de lavado (kg)
12,0
CONTROL Y PANTALLA
Temporizador de reserva
3-19 horas
Tipo de pantalla
Botones de Dial + Botones Touch y Pantalla LED
Indicación de bloqueo de puerta
Sí
CARACTERÍSTICAS
6 Motion DD
Sí
AI DD
Sí
Tipo
Lavadora de carga frontal
Señal de fin de ciclo
Sí
Añadir artículo
No
Inverter DirectDrive
Sí
Vapor
Sí
Luz en el tambor
Sí
Patas niveladoras
Sí
Tambor de acero inoxidable
Sí
TurboWash360˚
No
Tambor con relieves
Sí
Sensor de Vibración
Sí
Elevador de tambor
Elevador delgado de acero inoxidable
Entrada de agua (caliente/fría)
Calor y frío
Nivel de agua
Auto
Reinicio automático
Sí
Sistema Centum
No
ezDispense
No
Sistema de detección de espuma
Sí
Sensor de carga
Sí
Steam+
No
TECNOLOGÍA SMART
Diagnóstico inteligente
Sí
Descarga de Ciclo
Sí
Monitoreo de energía
Sí
Arranque remoto y monitor de ciclo ( Inicio Remoto)
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Limpiador Tub Clean
Sí
Smart Pairing
Sí
PROGRAMAS
Edredón
No
Algodón
Sí
Cuidado del bebé con vapor
No
Antialérgico
Sí
Lavado Automático
Sí
Cuidado de bebé
No
Ropa de bebé
No
Sábanas
No
Lavado Con Agua Fría
No
Cuidado del Color
No
Algodón +
Sí
Lavado de ropa oscura
No
Delicados
No
Descarga de Ciclo
Sí
Chaqueta de plumas
No
Cuidado fácil
Sí
Eco 40-60
No
Cuidado Delicado
No
Higiénico (Sanitización)
No
Intensivo 60
No
Mixtos (Tejidos mixtos)
Sí
Ropa outdoor
No
Rápido 14 (Velocidad 14)
Sí
Rápido 30
No
Lavado veloz
No
Lavado+secado rápido
No
Refrescar
No
Enjuague+Centrifugado
No
Lavado Silencioso
No
Cuidado de la piel
No
Bastas y Cuellos
No
Solo centrifugado
No
Ropa deportiva
Sí
Tratar Manchas
No
Refrescar con Vapor
No
Limpieza de Tambor
No
TurboWash 39
No
TurboWash 49
No
TurboWash 59
Sí
Lavado y secado
No
Lana (a mano/lana)
Sí
OPCIONES ADICIONALES
Wi-Fi
Sí
Añadir artículo
No
Pitido de encendido/apagado
Sí
Bloqueo para niños
Sí
Termino retardado
Sí
Luz en el tambor
Sí
Prelavado
Sí
Inicio Remoto
Sí
Enjuagar
5 veces
Enjuague+centrifugado
No
Enjuague+
No
Centrifugado
1400/1200/1000/800/400/No centrifugado
Vapor
No
Temperatura
Frío/20/30/40/60/95 ℃
Lavado de Tambor
Sí
TurboWash
No
Lavar
No
Cuidado antiarrugas
No
ColdWash
No
Nivel de detergente
No
Limpieza Automática Dispensador
No
Nivel de suavizante
No
DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
600 x 850 x 565
Peso (kg)
68,0
Profundidad desde la cubierta trasera hasta la puerta del producto (Prof.' mm)
620
Profundidad del producto con la puerta abierta en 90˚ (Prof.'' mm)
1 100
CÓDIGO DE BARRAS
código de barras
8806096798324
OPCIONES/ACCESORIOS
LG TWINWash compatible
No
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